Blog Zonas de bajas emisiones: Hanoi avanza hacia una capital más limpia, inteligente y sostenible Con el propósito de concretar sus objetivos de protección ambiental y desarrollo urbano sostenible, la capital vietnamita acelera la elaboración final del proyecto “Zona de bajas emisiones dentro del Anillo Vial 1 de Hanoi”.

La iniciativa es considerada un paso decisivo para frenar el creciente deterioro de la calidad del aire en el centro de Hanoi y, al mismo tiempo, impulsar la transición hacia un modelo de movilidad verde, orientado a construir una ciudad más inteligente, limpia y sostenible.

Residentes disfrutan de la experiencia de viajar en el tren urbano elevado de Hanoi. (Foto: VNA)

Niño disfruta con entusiasmo de un recorrido en el tren elevado. (Foto: VNA)

Una urgencia marcada por la realidad y una hoja de ruta prudente



En los últimos años, la calidad del aire en Hanoi ha registrado un deterioro notable, especialmente en las áreas céntricas, donde convergen una elevada densidad poblacional, un intenso flujo vehicular y numerosas actividades económicas y sociales.

Estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente entre 2023 y 2025 señalan que el transporte aporta alrededor del 25% de las emisiones de partículas finas PM2.5 en la capital. Sin embargo, datos del inventario interno de emisiones revelan que, solo en la zona urbana central, el tráfico representa hasta el 59% de las emisiones directas, mientras que el polvo de las vías y las obras de construcción aporta otro 28%.



A ello se suma un estudio cuantitativo del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) de 2025, realizado en la zona del Anillo Vial 1, que identifica al transporte por carretera como la principal fuente de emisiones de PM2.5. Las motocicletas y ciclomotores representan el 43,4% de dichas emisiones; los autobuses, el 30,7%; los vehículos ligeros de carga, el 20,4%; y los automóviles de menos de nueve plazas, el 5,5%.



Al evaluar la importancia del proyecto “Zona de bajas emisiones dentro del Anillo Vial 1 de Hanoi”, la vicepresidenta del Consejo Popular municipal Pham Thi Thanh Mai destacó:

“ El proyecto de zonas de bajas emisiones constituye una política nueva y compleja, con amplio impacto sobre la vida cotidiana de la población, las actividades económicas y la organización del espacio urbano. Por ello, es necesario definir claramente el alcance de la medida, los grupos afectados y el calendario de aplicación, además de establecer mecanismos viables y responsabilidades precisas entre las instituciones involucradas.

Un autobús eléctrico circula por las calles de Hanoi. (Foto: VNA)

Anillo Vial 1 - La zona central de la capital

El Anillo Vial 1 constituye el núcleo político, administrativo, histórico y comercial de la capital vietnamita, donde se concentran organismos estatales, zonas residenciales, escuelas, hospitales, monumentos históricos y actividades de servicios.

En este contexto, las autoridades consideran indispensable aplicar medidas para controlar las emisiones, reducir progresivamente la circulación de vehículos altamente contaminantes y fomentar el uso del transporte público y de medios de movilidad limpia.

El objetivo no solo es mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública, sino también sentar las bases para una transición hacia un sistema de transporte sostenible, en línea con la estrategia de desarrollo de Hanoi bajo el enfoque “verde, inteligente y sostenible”, contribuyendo además a los compromisos de Vietnam en materia de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

Ciudadanos prueban bicicletas eléctricas en Hanoi. (Foto: VNA)

Con el fin de garantizar la viabilidad del proyecto y equilibrar las exigencias ambientales con las necesidades de movilidad y desarrollo económico de la población, la ciudad diseñó una hoja de ruta dividida en tres etapas.

1 Fase 1 (01/07/2026 - 31/12/2026) Turistas recorren en vehículos eléctricos la zona del lago Hoan Kiem. (Foto: VNA) Se desarrollará como proyecto piloto en el área núcleo del distrito de Hoan Kiem. La zona abarcará 0,5 kilómetros cuadrados y un perímetro de 3,5 kilómetros, incluyendo 11 calles: Trang Tien, Hang Khay, Le Thai To, Hang Dao, Hang Ngang, Hang Buom, Ma May, Hang Bac, Hang Mam, Nguyen Huu Huan y Ly Thai To, con una población aproximada de 20 mil habitantes. Además, se establecerá una “zona de amortiguamiento” delimitada por las calles Hang Dau, Phung Hung, Trang Thi, Hang Khay, Trang Tien, Tran Quang Khai y Tran Nhat Duat, dentro del casco antiguo, con una superficie de 1,65 kilómetros cuadrados. 2 Fase 2 (01/01/2027 - 31/12/2027) Personas pasean en bicicleta por los alrededores del Lago Hoan Kiem. (Foto: VNA) Se ampliará el proyecto a los barrios de Hoan Kiem y Cua Nam. El área de aplicación alcanzará 3,6 kilómetros cuadrados y afectará a cerca de 136.947 residentes. 3 Fase 3 (01/01/2028 - 31/12/2029) Visitantes descubren el casco antiguo de Hanoi a bordo de tradicionales triciclos. (Foto: VNA) Se extenderá oficialmente la zona de bajas emisiones a toda el área comprendida dentro del Anillo Vial 1, con una superficie total de 26,07 kilómetros cuadrados, un perímetro de 25 kilómetros y una población cercana a 625 mil habitantes.

Hacia una transición viable en la práctica



Para alcanzar los objetivos ambientales previstos, Hanoi no solo contempla restricciones administrativas al uso de vehículos privados, sino también el fortalecimiento de la infraestructura de transporte ecológico, la aplicación de tecnologías inteligentes de supervisión y la puesta en marcha de políticas de apoyo financiero para facilitar la transición.

Como parte del sistema de monitoreo, la ciudad prevé instalar en junio de 2026 un total de 22 cámaras inteligentes con reconocimiento automático de matrículas (ANPR) en los principales accesos al área piloto.

Las cámaras estarán ubicadas en cruces estratégicos como Ly Thai To-Trang Tien, Nguyen Huu Huan-Lo Su, Ma May-Hang Bac, Hang Dao-Hang Bac y Le Thai To-Dinh Tien Hoang.



El sistema permitirá detectar y sancionar infracciones de manera automática y transparente.

Paralelamente al endurecimiento de los estándares ambientales, las autoridades priorizan el desarrollo de infraestructura de estacionamiento y sistemas de transporte verde.



Hanoi impulsa el uso de cámaras con inteligencia artificial para reforzar la transparencia en el control del tráfico. (Foto: VNA)

La ciudad también prevé aprobar políticas destinadas a apoyar la transición hacia vehículos de energía limpia, así como incentivar la inversión empresarial en estaciones de carga y puntos de intercambio de baterías.



Estación de carga para vehículos eléctricos de VinFast. (Foto: VNA)

Las consultas realizadas entre residentes y empresas de las zonas incluidas en el proyecto muestran una tendencia clara: tanto ciudadanos como empresarios respaldan mayoritariamente la iniciativa y la consideran necesaria para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, también demandan una hoja de ruta clara y mecanismos de apoyo concretos para poder adaptarse al proceso de transición.



En el casco antiguo y el área piloto de Hoan Kiem, numerosos residentes expresaron su respaldo al proyecto. Nguyen Thi Lan, vecina de la calle Hang Bac, afirmó que nadie desea vivir en un entorno contaminado y que reducir las emisiones es una necesidad evidente. No obstante, advirtió que gran parte de la población sigue dependiendo de las motocicletas para sus desplazamientos diarios, por lo que restringir los vehículos privados sin contar previamente con un sistema de transporte público eficiente podría afectar la vida cotidiana, especialmente durante las noches y los fines de semana.



Los triciclos, los autobuses turísticos de dos pisos y los vehículos eléctricos figuran entre los medios de transporte preferidos por los visitantes internacionales en Hanoi. (Foto: VNA)

Junto al respaldo ciudadano, también surgieron preocupaciones relacionadas con la seguridad de los vehículos eléctricos, especialmente tras algunos incendios recientes vinculados a baterías. Le Thu Hanh, propietaria de un negocio gastronómico en la calle Hang Non, consideró que la transición hacia vehículos eléctricos es una tendencia correcta y necesaria.



Sin embargo, señaló que los recientes incidentes relacionados con incendios de baterías generan inquietud, sobre todo en las viviendas estrechas y densamente pobladas del casco antiguo, donde las condiciones de evacuación son limitadas.

Según Hanh, además de las políticas de apoyo financiero, la ciudad debe establecer cuanto antes normas técnicas y medidas claras sobre seguridad contra incendios, sistemas de carga y estacionamientos adaptados a las características urbanas de la zona histórica.



Trabajadores independientes también manifestaron preocupación por el elevado costo de sustituir sus vehículos. Tran Van Hung, residente del barrio Hai Ba Trung, señaló que, aunque la política es correcta, para quienes dependen de la movilidad diaria cambiar a un vehículo eléctrico o adaptado a las nuevas normas ambientales supone una inversión considerable. En su opinión, mayores programas de apoyo financiero y créditos preferenciales facilitarían la adhesión ciudadana al proyecto.

El sector empresarial reconoce igualmente los beneficios de largo plazo de una ciudad menos contaminada, especialmente en términos de imagen urbana y desarrollo turístico. Sin embargo, advierte que los costos iniciales de inversión y las dificultades operativas representan desafíos importantes.



“ La reducción de emisiones es una tendencia inevitable, pero que la sustitución de vehículos y la adaptación a las nuevas normas ambientales requieren inversiones elevadas. Sin una hoja de ruta clara y programas sólidos de apoyo crediticio, las pequeñas empresas tendrán dificultades para adaptarse. Le Minh Tuan, representante de una pequeña empresa de transporte en el casco antiguo

Producción de vehículos eléctricos en Hanoi. (Foto: VNA)

En el sector servicios, especialmente en alojamiento y comercio, las principales inquietudes giran en torno al mantenimiento del flujo de clientes y mercancías. Pham Thu Ha, propietaria de un establecimiento turístico en la calle Hang Bong, cerca del lago Hoan Kiem, señaló que los visitantes internacionales valoran cada vez más los entornos sostenibles, por lo que la iniciativa representa un punto positivo para la ciudad. Sin embargo, advirtió que restringir los vehículos privados sin soluciones logísticas eficientes podría afectar directamente las actividades comerciales y turísticas.



Espacios verdes en torno al Lago Hoan Kiem. (Foto: VNA)

La zona peatonal del Lago Hoan Kiem se ha convertido en uno de los espacios favoritos de residentes y turistas extranjeros. (Foto: VNA)

Las opiniones recogidas reflejan un amplio consenso social sobre la necesidad de reducir las emisiones contaminantes, aunque también evidencian la demanda de políticas flexibles y una transición gradual. El desarrollo del transporte público, especialmente de autobuses eléctricos y sistemas de conexión eficientes, junto con programas de apoyo financiero y una comunicación transparente sobre el calendario de implementación, serán factores decisivos para garantizar el éxito de las zonas de bajas emisiones.



Con una combinación de voluntad política, planificación urbana y políticas de apoyo social, Hanoi aspira a transformar profundamente su modelo de movilidad y desarrollo urbano. Para 2030, la capital vietnamita se propone reducir cerca del 30% de las emisiones de CO y NO2, así como un 20% de las emisiones directas de PM2.5 derivadas del transporte dentro del Anillo Vial 1, con el objetivo de situar la concentración anual promedio de partículas finas por debajo de 40 µg/m³.



La iniciativa representa uno de los compromisos más ambiciosos de la capital vietnamita para proteger la salud pública y avanzar hacia un entorno urbano más verde, limpio y sostenible, en consonancia con los esfuerzos globales frente al cambio climático./.

