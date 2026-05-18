Blog Estrategia a largo plazo por una Vietnam saludable La Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam enfatiza especialmente el papel de la educación física y los deportes como una solución revolucionaria, pasando de la mentalidad de “curar enfermedades” a la de “proteger y mejorar la salud de forma proactiva”, considerada como la llave de oro para elevar la condición física y la salud de los vietnamitas.

La Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam enfatiza especialmente el papel de la educación física y los deportes como una solución revolucionaria, pasando de la mentalidad de “curar enfermedades” a la de “proteger y mejorar la salud de forma proactiva”, considerada como la llave de oro para elevar la condición física y la salud de los vietnamitas. Este es un fuerte impulso para que el movimiento de educación física y deportes se desarrolle de manera amplia y profunda, hacia el objetivo de construir una nación saludable, dinámica y sostenible.

Cerca de 20.000 atletas participan en la carrera "My Vietnam 2025". (Foto: VNA)

Metas para 2030

según Resolución 72

1 Incrementar la estatura promedio de los niños y adolescentes de 1 a 18 años en al menos 1,5 centímetros. 2 La esperanza de vida promedio alcanzará los 75,5 años, de los cuales los años de vida saludable sumen un mínimo de 68 años. 3 Reducir la carga de enfermedades y controlar los factores de riesgo que afectan la salud. 4 La tasa de vacunación en el Programa de Inmunización sobrepasará el 95%. 5 La proporción de personas que participan regularmente en actividades físicas aumentará en un 10%. 6 Se fortalecerá el control de los factores de riesgo para la salud como el alcohol, la cerveza, el tabaco y los procedentes de los entornos del suelo, el agua y el aire... 6 Los ciudadanos tendrán acceso a servicios médicos de calidad, orientados hacia una atención médica integral.

A partir de 2026, los ciudadanos recibirán exámenes médicos periódicos o consultas de detección gratuitas al menos una vez al año, y se creará un registro de salud electrónico para gestionar la salud a lo largo del ciclo vital, reduciendo paso a paso la carga de los costos médicos.

Para 2030, la población estará exenta de tarifas hospitalarias a nivel básico dentro del alcance de los beneficios del seguro médico de acuerdo con la hoja de ruta.

El 100% de los puestos médicos de nivel comunal contarán con inversiones en infraestructura, equipos médicos y recursos humanos según sus funciones y tareas; para 2027, dispondrán de al menos 4 a 5 médicos. Se incrementarán la tasa de exámenes y tratamientos médicos cubiertos por el seguro médico en los puestos médicos comunales a más del 20%.

Para 2026, la tasa de cobertura del seguro médico superará el 95% de la población, y para 2030 se alcanzará la cobertura universal del seguro médico, además de desarrollar diversas modalidades de seguros de salud.

Visión hacia 2045

según Resolución 72

Vietnam se esfuerza por tener un entorno de vida de buena calidad; los indicadores de salud de la población y el índice de cobertura de los servicios de atención médica esenciales estarán al mismo nivel que los de los países desarrollados de la región y del mundo.

Los ciudadanos tendrán una esperanza de vida promedio de más de 80 años, de los cuales los años de vida saludable aumentarán a más de 71 años, y la estatura, la condición física y la altura promedio de los jóvenes serán equivalentes a las de las naciones con el mismo nivel de desarrollo.

El sistema de salud será moderno, equitativo, eficiente y sostenible, priorizando la prevención de enfermedades como la máxima prioridad para satisfacer las crecientes y diversas demandas de atención médica del pueblo.

“ Por otra parte, el hecho de que la Resolución 72 elija unánimemente el 7 de abril de cada año (Día Mundial de la Salud) como el “Día de la Salud de toda la Población” no solo tiene un significado simbólico, sino que también es un recordatorio permanente sobre la importancia del entrenamiento físico, constituyendo una estrategia a largo plazo para construir un Vietnam saludable y mejorar la calidad general de los recursos humanos.

Ciudad Ho Chi Minh responde al Día de la Salud de toda la Población 2026. (Foto: VNA)

Solución revolucionaria

para el movimiento de educación física y deportes

La Resolución 72 no solo ofrece orientaciones, sino que también propone soluciones prácticas para “popularizar” la educación física y los deportes. Uno de los enfoques principales es la planificación y la mejora de la eficiencia de las instituciones públicas culturales y deportivas. Cuando los espacios de entrenamiento, desde parques y casas culturales hasta canchas locales, se vuelvan fácilmente accesibles, el hábito del ejercicio se convertirá gradualmente en una parte indispensable de la vida diaria de cada ciudadano.

Sin limitarse al deporte de masas, la Resolución 72 también plantea altas exigencias para la educación física en las escuelas. La integración de contenidos de nutrición y ejercicio en el plan de estudios ayuda a la joven generación a construir una base física y de estatura desde una edad temprana. La coordinación entre los sectores de educación y salud, junto con la asesoría profesional de expertos deportivos, está creando un proceso de entrenamiento científico, seguro y adecuado para las características psicofisiológicas y la constitución física de los vietnamitas.

Impulso del movimiento de educación física y deportes en las escuelas. (Foto: VNA)

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Según el doctor Nguyen Manh Thang, presidente de la Asociación de Medicina Deportiva de Vietnam, la medicina deportiva desempeña un papel clave en la mejora del rendimiento mediante la optimización de la nutrición, la recuperación y el seguimiento de la salud de los atletas; así como en la prevención de lesiones a través de la evaluación de riesgos, el entrenamiento con técnicas correctas y la recuperación oportuna. Para la población, aporta beneficios como la guía para un entrenamiento científico, la reducción del riesgo de lesiones, la mejora de la salud general y el fomento de la actividad física diaria. El nacimiento de la Resolución 72 ayudará a los ciudadanos a elevar la conciencia sobre la práctica de la educación física y los deportes, combinando de forma activa la nutrición y el ejercicio para proteger y entrenar su propia salud.

Por un Vietnam fuerte. (Video: VNA)

Expectativas de un futuro próspero

La implementación de la Resolución 72 es el proceso de materializar la aspiración de “un pueblo fuerte hace una nación próspera”. En un futuro cercano, la mayor expectativa es la estrecha conexión entre la medicina preventiva y la educación física y los deportes. Los modelos como la medicina deportiva desempeñarán un papel de asesoramiento, ayudando a las personas a examinar los riesgos de lesiones y a elegir los métodos de ejercicio óptimos. Esto no solo reducirá la carga sobre el sistema de salud, sino que también ayudará a cada familia a ahorrar costos y mejorar la calidad de vida.

La implementación de la Resolución 72 es el proceso de materializar la aspiración de “un pueblo fuerte para una nación próspera”. (Foto: VNA)

El amplio movimiento deportivo entre las masas también genera oportunidades para descubrir talentos en los deportes nacionales, mientras que los juegos populares se recuperan y desarrollan. Muchos atletas jóvenes han sido seleccionados a partir de torneos locales para unirse a los equipos municipales, provinciales y nacionales, contribuyendo a mejorar los logros del deporte de alto rendimiento de Vietnam en la arena internacional.

El amplio movimiento deportivo popular también genera oportunidades para descubrir talentos en los deportes tradicionales y juegos populares que han sido recuperados y desarrollados. En la foto: La singular lucha de pelota de agua en la aldea de Van. (Foto: VNA)

La Resolución No. 72-NQ/TW es verdaderamente el “impulso” necesario para elevar la posición física de los vietnamitas en el mapa internacional. Con la participación drástica de los niveles de gobierno y la autoconciencia de la comunidad, el movimiento de educación física y deportes continuará difundiéndose, creando una ola de vida saludable y activa, y contribuyendo de manera práctica a la prosperidad común del país./.