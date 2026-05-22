LongForm L’IA, levier d’un tourisme vietnamien accéléré et durable Dans un contexte de transformation numérique profonde à l’échelle mondiale, touchant l’ensemble des secteurs, l’application des avancées scientifiques et technologiques, en particulier de l’intelligence artificielle (IA), n’est plus une option mais une exigence incontournable pour l’industrie touristique. L’IA ouvre de nouvelles perspectives au secteur, permettant une personnalisation poussée des services, une optimisation des activités de gestion ainsi qu’une amélioration significative de la promotion des destinations. Elle s’affirme ainsi comme un levier stratégique, appelé à propulser le tourisme vietnamien vers une croissance rapide et durable.

Du « numérique des services » à un « écosystème touristique digital »

Selon le Rapport sur les tendances du tourisme 2026 publié par Agoda, les voyageurs vietnamiens figurent en tête de la région en matière d'adoption de l’intelligence artificielle (IA) dans la planification de leurs voyages. Concrètement, 81 % d’entre eux déclarent vouloir recourir à l’IA pour leur prochain déplacement, soit le taux le plus élevé en Asie, nettement supérieur à la moyenne régionale de 63 %.

D’après ce rapport, les voyageurs vietnamiens utilisent déjà l’IA pour optimiser leurs itinéraires, notamment à travers des applications suggérant des sites touristiques et des activités locales, recommandant des restaurants et des expériences culinaires, élaborant des programmes personnalisés (30 %) ou encore assurant la traduction en temps réel (30 %). Ces données témoignent d’une transition marquée vers des expériences touristiques intelligentes, où la flexibilité et la personnalisation sont au cœur des attentes.

Les musées et sites historiques renforcent l’application des technologies dans les activités d’expérience destinées aux visiteurs. Photo : VNA Les technologies numériques constituent l’un des principaux leviers permettant au tourisme vietnamien d’accélérer son développement. Photo : VNA L’intelligence artificielle aide les touristes à découvrir des sites touristiques, recommande des restaurants, élabore des itinéraires de voyage personnalisés et assure la traduction linguistique en temps réel. Photo: VNA Les technologies numériques offrent aux touristes des expériences encore plus enrichissantes et captivantes. Photo : VNA



Conscient de l’importance de bâtir un écosystème touristique intelligent, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a mis en place un cadre juridique dédié, avec notamment l’approbation et la mise en œuvre du projet de système de base de données du secteur touristique, ainsi que du programme d’application des technologies de l’industrie 4.0 au développement du tourisme intelligent...

Parallèlement, le secteur a développé et déployé des plateformes numériques communes clés, articulées autour de trois objectifs majeurs : appuyer la gestion du niveau central au niveau local, soutenir les activités des entreprises et améliorer l’expérience des visiteurs.

Parmi ces outils figurent le système de base de données du tourisme vietnamien, le logiciel de rapports statistiques du niveau central au local, l’application nationale « Vietnam Travel », la carte touristique intelligente « Thẻ Việt », l’application de gestion et d’exploitation touristique, le système de billetterie électronique « en ligne – interconnecté – multimodal », ainsi que le système de guidage multimédia (Multi-media Guide).

1 Système de base de données du tourisme vietnamien Interface de la plateforme Visit Vietnam. (Photo : Capture d’écran 2 Logiciel de rapports statistiques du niveau central au local Le système de rapports statistiques du tourisme, prévu par la circulaire n°18/2021/TT-BVHTTDL du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a été élaboré par le Centre d’information touristique de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam. (Photo : Capture d’écran) 3 Application nationale « Vietnam Travel » L'application nationale « Vietnam Travel » fournie par l’Administration nationale du tourisme du Vietnam. (Photo : Capture d’écran) 4 Carte touristique intelligente « Thẻ Việt » La carte touristique intelligente « Thẻ Việt », un produit stratégique de l’écosystème du tourisme intelligent. Photo : Vietnamtourism 5 Application de gestion et d’exploitation touristique Chaque smartphone équipé de l’application de gestion et d’exploitation touristique de l’écosystème du tourisme intelligent peut se transformer en terminal mobile de paiement POS. Photo: Vietnam+

Ces dernières années, de nombreuses localités et entreprises ont intensifié l’intégration des technologies numériques et de l’IA afin de suivre les nouvelles dynamiques de développement touristique

L’IA devient un levier pour le tourisme vietnamien. Photo : VNA

L’intelligence artificielle constitue également un levier puissant pour optimiser les opérations des entreprises du secteur. Des tâches telles que la gestion des réservations, l’ajustement en temps réel des tarifs hôteliers ou encore la prévision des flux de visiteurs peuvent désormais être assurées efficacement par l’IA. Cela permet de réduire les risques liés aux fluctuations du marché tout en maximisant les revenus des entreprises.

IA, une voie incontournable pour le tourisme vietnamien

En 2025, le secteur touristique vietnamien a connu une forte croissance, avec l'arrivée de 21,2 millions de visiteurs internationaux (soit une hausse de 20,5 % par rapport à 2024), le déplacement de 137 millions de touristes nationaux (+24,5 %), et des recettes record atteignant 1.000.000 milliards de dôngs (+plus de 19 %). Toutefois, cette expansion rapide s’accompagne de défis importants, notamment en matière de pression sur les infrastructures, d’environnement, de qualité des services et de capacités de gouvernance. Dans ce contexte, l’application des sciences et des technologies, en particulier de l’intelligence artificielle (IA), devient une exigence incontournable pour assurer un développement moderne, rapide et durable du tourisme.

Selon Vu The Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, la transformation numérique doit dépasser le stade de l’encouragement pour devenir une exigence pratique pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème touristique, des autorités de gestion aux entreprises, en passant par les associations et les collectivités locales. Le développement rapide de l’IA transforme en profondeur les comportements des voyageurs, depuis la recherche d’informations, le choix des destinations et la réservation de services jusqu’à l’expérience et le partage de leurs parcours.

Vu The Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, s'exprime lors du colloque. Photo : VNA “ Pour se développer plus rapidement, de manière plus durable et plus compétitive, le tourisme vietnamien doit passer d’un modèle de croissance extensive à un modèle reposant davantage sur la technologie, les données, l’innovation et une gouvernance intelligente Vu The Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, s'exprime lors du colloque intitulé « Tourisme vietnamien – Accélérer la transformation numérique et l’application de l’IA pour un développement rapide et durable », organisé le 9 avril 2026 dans le cadre de VITM Hanoi 2026

“ La transformation numérique et l’application de l’IA constituent une voie incontournable permettant au tourisme vietnamien d’anticiper les évolutions et de renforcer sa compétitivité à l’échelle internationale. Les professionnels du secteur, de maîtriser les technologies. Afin de promouvoir efficacement l’application de l’IA, il est nécessaire de renforcer la coopération entre l’État, les entreprises, les communautés et les organisations internationales, ainsi que de consolider la coordination entre ministères, secteurs, collectivités locales et associations touristiques afin de créer une synergie propice à une transformation numérique rapide et efficace. Pham Van Thuy, vice-directeur de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam

Pour sa part, le Dr Nguyen Anh Tuan, directeur de l’Institut d’économie du tourisme, a souligné la nécessité de construire un écosystème numérique touristique national, fondé sur une plateforme de données ouvertes et une connectivité multipartite entre autorités de gestion, entreprises et visiteurs. L’IA doit devenir la technologie centrale du secteur, notamment pour anticiper les tendances, personnaliser les expériences et améliorer la gestion des destinations. Il a également plaidé pour le développement d’un tourisme intelligent associé à une croissance verte, ainsi que pour un accompagnement renforcé des entreprises dans leur transition numérique.

De la gestion et de l’exploitation intelligentes au marketing digital, en passant par le développement d’applications de soutien au tourisme et l’amélioration de l’expérience des visiteurs grâce aux services numériques, la technologie joue désormais un rôle déterminant. Dans un contexte de concurrence accrue, les pays capables de maîtriser les données, les technologies et l’expérience client disposeront d’un avantage décisif. Pour le Vietnam, les opportunités sont désormais ouvertes ; la clé réside dans la rapidité d’action et la détermination à se transformer.