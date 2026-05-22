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低排放区：打造一个智慧、清洁和可持续发展的首都

VNA 22/05/2026 07:48

为了使环境保护和可持续城市发展的目标具体化，河内市正在抓紧完善“河内市一环内低排放区”方案。

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设立低排放区被视为一项突破性举措，不仅旨在控制市中心日益严重的空气污染状况，更是推动绿色交通转型进程的杠杆，力争打造一个智慧、清洁和可持续发展的首都。

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Tàu điện trên cao tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông vận hành qua khu vực trung tâm Hà Nội. Sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng chạy điện góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện xanh trong bối cảnh giá xăng tăng cao. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
人们体验河内轻轨列车。图自越通社
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Trẻ em thích thú trải nghiệm tàu điện trên cao. (Ảnh: TTXVN)
儿童兴致勃勃地体验高架轻轨列车。图自越通社

来自实践的迫切要求和审慎的路线图

近年来，河内市环境空气质量多次出现明显下降，特别是在人口密度高、交通流量大、社会经济活动交织的市中心区域。

根据农业与环境部在2023-2025年期间的研究结果，交通运输活动对全市细颗粒物PM2.5的贡献率为25%。

值得注意的是，根据亚洲开发银行2025年在一环路以内地区进行的定量研究，道路交通是细颗粒物PM2.5总排放中占比最大的排放源，其中摩托车、轻便摩托车占43.4%，公交车占30.7%，轻型商用车占20.4%，9座以下汽车占5.5%。

在评估“河内市一环内低排放区”方案的重要性时，市人民议会副主席范氏清梅强调：

低排放区方案是新的、复杂的内容，对人民的生活、生产经营活动及城市空间组织产生广泛影响。因此，需要明确低排放区的范围、对象和实施路线图，同时，制定可行的机制和政策，以及明确各机构的职责和执行协调机制。

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在河内运营的电动公交车。图自越通社

一环——首都的核心区域

一环是首都的核心区域，聚集了许多中央和城市的行政机构、居民区、历史遗迹、学校、医院以及商业服务活动。

在核心区域实施排放控制措施，逐步限制高排放车辆，推广使用清洁交通工具和公共交通，是改善空气质量、保护公共健康和实现城市可持续发展的迫切要求。

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体验河内电动自行车。图自越通社

为确保可行性，兼顾环境保护要求与人民出行、生活及经济发展需求，该市制定了三个具体阶段的实施路线图。

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第一阶段（从2026年7月1日至2026年12月31日）
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游客体验环还剑湖的电瓶车运行服务。图自越通社

将在还剑坊的核心区域进行试点。该核心区域面积0.5平方公里，周长3.5公里，包括11条环绕街道：长钱街、行盘街、黎太祖街、行桃街、行横街、行帆街、马云街、行银街、鱼露街、阮友勋街、李太祖街，人口约2万人。同时，还有一个由豆行街、冯兴街、长诗街、行盘街、长钱街、陈光凯街、陈日燏街围合、延伸至老城区、面积1.65平方公里的“缓冲区”。

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第二阶段（从2027年1月1日至2027年12月31日）
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骑行穿越还剑湖区域。图自越通社

将扩大试点区域至还剑坊和南门坊。此时范围扩大至3.6平方公里，周长8.3公里，包括14条环绕街道：阮攸街、韩诠街、陈兴道街、陈庆余街、陈光凯街、陈日燏街、行豆街、东门街、李南帝街、尊室涉街、奠边府街、行棉街、南门街、黎笋街。受影响人口规模约136947人。

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第三阶段（从2028年1月1日至2029年12月31日）
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游客乘坐人力车游览河内老城区。图自越通社

将正式将低排放区扩大至整个一环内区域。该区域面积26.07平方公里，周长25公里，人口约62.5万人, 涉及9个坊。

确保实践中的可行性

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为了实现低排放区的各项目标，河内不仅采取行政强制措施以限制个人车辆，还集中发展绿色交通基础设施系统，应用智能监控技术，特别是为人民群众出台切实的财政支持政策。

为服务于监控工作，该市预计将在2026年6月内在进入试点区域的重要路口补充安装22台车牌识别AI摄像头。

在收紧标准的同时，该市特别注重准备静态交通系统和绿色交通基础设施。

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河内正在加大人工智能摄像头的使用力度，以透明的方式处理交通违章行为。图自越通社

与此同时，该市将制定支持在全市范围内转换使用清洁能源交通工具的决议、政策和措施，以及鼓励企业投资充电站/充电桩、换电站等的政策。

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Vinfast电动汽车充电站。图自越通社

据在古街区及还剑“核心区”（预计首批试点区域）的记录，大多数民众表示支持。

行银街的居民阮氏兰分享道，没有人愿意生活在污染环境中，所以减排非常必要，她家完全支持这一主张。但目前实际情况表明，日常出行仍然严重依赖摩托车。如果限制个人车辆而公共交通不够便利，尤其是在晚上或周末，生活将受到影响。在执行收紧之前，人民非常需要一个真正有效的替代系统。

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三人力车、双层巴士和电瓶车是国际游客到河内旅游时最喜欢的交通工具。

除了表示对意见的接受外，一些意见也对转换为电动车辆过程中的安全因素表示担忧，特别是近期发生了几起与电动车电池相关的火灾事故。

还剑坊斗笠街（Hàng Nón）居民黎秋幸表示，换成电动车以减少排放是正确的趋势，她家完全支持。她说，为了让老百姓安心并肩同行，除了车辆转换扶持政策外，城市需要尽快出台针对电池、充电桩和停车区域的具体技术标准和安全规定。同时，尽快制定符合老城区特点的充电桩、停车点布局方案。

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不仅是人民群众，该区域的企业界也认识到建立低排放区的长期利益，特别是对城市形象和旅游发展的好处。然而，成本和运营问题又是一个不小的挑战。

减排是必然趋势，但要转换车辆、满足排放标准或换成电动车，初始投资成本非常大。若没有明确的路线图和足够有力的信贷支持政策，小型企业将很难跟上。

古街区一家小型运输企业代表黎明俊

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河内电动汽车制造现场。图自越通社

在服务领域，尤其是住宿和商业领域，主要的担忧在于维持客流量和货物运输的能力。在还剑湖附近棉行街的一家住宿机构老板范秋河分享道，国际游客非常关注环境，所以这项政策肯定是加分项。但如果限制个人车辆而没有方便的旅客和货物中转解决方案，将直接影响经营。范秋河女士希望，城市将有合理的交通组织方案，既减少排放，又确保服务活动不中断。

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还剑湖畔绿地。图自越通社
Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) là địa điểm yêu thích của người dân và du khách quốc tế (Ảnh: TTXVN)
还剑湖周围的步行区是当地人和国际游客最喜欢的地方。图自越通社

从这些实际意见可以看出，同步发展公共交通系统（特别是电动公交车和中转基础设施）、制定财政支持及优惠信贷政策、以及尽早且透明地公布实施路线图，将是决定低排放区不仅是一项正确且可行的政策，让民众和企业主动参与和并肩同行的关键因素。

凭借各级政府的政治决心、科学的规划路线图和人文关怀的扶持政策的有机结合，一环内低排放区方案有望创造根本性的转变。到2030年，河内设定了将该区域交通活动直接产生的CO、NO2排放量减少约30%，PM2.5粉尘排放量减少20%，将年平均PM2.5浓度降至40 µg/m³以下的目标。这是首都保护民众健康、构建宜居、绿色、清洁、可持续的城市空间的坚定承诺，为全国成功实现应对全球气候变化的目标做出贡献。（完）

河内正朝着智慧、清洁和可持续发展的首都目标迈进。（视频来源：越通社）


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