Hô Chi Minh-Ville : Le nouvel horizon de l'innovation et de la tech en Asie du Sud-Est Photo d'illustration : VNA

Locomotive économique du Vietnam, la mégapole du Sud engage une transformation historique. Sous l'impulsion de la Résolution n°57-NQ/TW, les sciences, les technologies et l'innovation deviennent les nouveaux moteurs d'une croissance durable et compétitive.

Un écosystème d'innovation de classe mondiale

Hô Chi Minh-Ville constitue le berceau de trois « licornes » technologiques vietnamiennes : VNG, MoMo et Sky Mavis. Photo: Doanhnghiep

En 2025, l’écosystème des start-up de la ville a poursuivi son essor, se classant dans le top 110 mondial, regroupant près de 50 % des jeunes pousses du pays et constituant le berceau de trois « licornes » technologiques vietnamiennes : VNG, MoMo et Sky Mavis. La ville compte actuellement 143 entreprises scientifiques et technologiques, soit environ 20 % du total national. La contribution de la productivité globale des facteurs (TFP) au GRDP atteint 59 %, dont 74 % de la croissance de la TFP provient des sciences et des technologies.

La cérémonie de remise des prix Tech Awards 2025, tenue le 8 janvier 2026 à Hô Chi Minh-Ville, récompense 33 marques et produits technologiques de premier plan. Photo: VNA

Ces résultats découlent d’une mise en œuvre coordonnée de politiques de soutien aux start-up et du développement d’infrastructures de pointe. La ville s'appuie sur un réseau dense de dizaines d’universités, de centaines d’organisations scientifiques et d’intermédiaires de l’innovation, ainsi que de nombreux laboratoires modernes.

Forte de ces acquis, Hô Chi Minh-Ville confirme son statut de destination attractive pour les flux d'investissements technologiques mondiaux. En 2025, le secteur des sciences et des technologies a attiré près de 1,8 milliard de dollars, soit 22 % du total des IDE. Des projets majeurs portés par G42, Viettel Data Center ou CMC Corporation, ainsi que la présence de géants tels que NVIDIA, AMD et Intel, témoignent de cette attractivité croissante pour les capitaux technologiques mondiaux.

Le Fintech Hub a officiellement vu le 14 avril 2026, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA Parallèlement à cet écosystème de start-up, la ville a vu émerger des « noyaux » jouant un rôle moteur dans les domaines des hautes technologies et du numérique, non seulement en matière d’attraction des investissements, mais aussi dans l’incubation, l’expérimentation de nouvelles technologies et le développement de ressources humaines hautement qualifiées.

Fort de plus de 20 ans d’expertise, le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) constitue un pilier majeur d’innovation pour la région économique clé du Sud. Il a donné naissance à un écosystème dynamique attirant des leaders tels que Samsung, Nidec, Jabil et Schneider Electric, avec plus de 160 projets totalisant plus de 12 milliards de dollars. Ce site a également permis l’émergence de champions nationaux à vocation internationale comme FPT et Datalogic Vietnam.

En 2025, la valeur de production du parc de haute technologie a atteint environ 23 milliards de dollars, avec 416,5 millions de dollars d’investissements attirés et une valeur totale des exportations de 20,532 milliards de dollars. Parallèlement à l’attraction des capitaux, le parc a développé des centres de recherche-développement, de formation et d’incubation d’entreprises technologiques, contribuant à la formation de ressources humaines de haute qualité, au soutien à l’innovation des entreprises et à la commercialisation de produits « Make in Vietnam ».

Musée des produits informatiques du parc logiciel de Quang Trung. Photo : VNA Des étudiants découvrent des produits technologiques à l’iTech Expo 2025 au parc logiciel de Quang Trung. Photo : VNA Centre de formation STEMZONE au parc logiciel de Quang Trung. Photo : VNA DIGI-TEXX, une entreprise à capitaux 100 % allemands, est spécialisée dans les technologies de l'information et est implantée dans le parc logiciel Quang Trung, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le parc logiciel de Quang Trung (QTSC), premier pôle informatique concentré du Vietnam, a, après 25 ans de développement, attiré 27 investisseurs et constitué une communauté de plus de 120 entreprises numériques, fournissant plus de 650 produits, services et solutions technologiques pour le marché national et plus de 30 pays. Avec un investissement initial d’environ 200 milliards de dôngs provenant du budget public, il a mobilisé plus de 6.600 milliards de dôngs de capitaux sociaux, soit un effet de levier remarquable où un dông public en attire plus de 24.

Au-delà de sa fonction industrielle, le parc a tissé un réseau étroit entre entreprises et institutions de recherche. Il accueille sept établissements de formation technologique, injectant chaque année plus de 3 000 professionnels qualifiés sur le marché du travail.

Valoriser les potentiels et les ressources

Entrant dans une nouvelle phase de développement, Ho Chi Minh-Ville s’oriente résolument vers un modèle de croissance fondé sur les sciences, les technologies, l’innovation et des ressources humaines hautement qualifiées. L’investissement en profondeur dans la recherche-développement, les industries technologiques stratégiques et les institutions de l’innovation est considéré comme un pilier essentiel pour forger de nouveaux avantages compétitifs.

La ville ambitionne, à l’horizon 2030, de porter les dépenses sociales consacrées à la recherche et au développement à 2-3 % du GRDP, avec une implication du secteur privé à hauteur de 60 %. Chaque année, au moins 40 projets scientifiques et technologiques de niveau municipal devraient être validés, tandis qu’un minimum de 50 nouvelles missions de recherche seraient lancées.

Par ailleurs, Ho Chi Minh-Ville ambitionne de porter à plus de 60 % le taux d’application des résultats scientifiques et technologiques dans un délai de 12 mois, et à plus de 25 % la proportion d’entreprises exploitant les résultats issus des instituts et universités. La contribution de la productivité globale des facteurs (TFP) au GRDP devrait atteindre 60 %, avec la création d’au moins cinq centres de recherche appliquée et d’innovation de niveau proche des standards internationaux dans des secteurs clés.

Un robot administratif facilite les démarches administratives à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA Pour atteindre ces objectifs, la ville entend déployer des programmes de recherche prioritaires, interdisciplinaires, axés sur le développement de technologies stratégiques, de plateformes fondamentales et de produits technologiques de pointe. En premier lieu, les programmes relatifs à la transformation numérique et à la ville intelligente visent à établir des plateformes numériques communes, des modèles de gouvernance fondés sur les données, des solutions de cybersécurité et des produits numériques innovants.

Une entreprise japonaise investit dans des lignes de production de pointe à la zone franche de Tan Thuan, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA Dans le domaine des technologies industrielles et de la production intelligente, l'accent est mis sur l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs : conception, assemblage et test de circuits intégrés, ainsi que le développement de puces dédiées à l'IA et à l'Internet des objets (IoT). Cette stratégie englobe également la robotique industrielle et autonome, les équipements sans pilote et la logistique intelligente. En développant des chaînes de production avancées, des énergies nouvelles et des matériaux innovants, la ville ambitionne de maîtriser les technologies clés, d'accroître le taux de localisation et d'intégrer durablement les entreprises locales dans les chaînes de valeur mondiales.

Le laboratoire de biotechnologie de l'Université internationale de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville est doté d'équipements et de machines modernes. Photo : VNA Dans le secteur de la santé, la ville se concentre sur le développement et la maîtrise des technologies biomédicales, pharmaceutiques et de santé numérique, ainsi que de la médecine de précision et personnalisée, des technologies génétiques, des dispositifs médicaux intelligents et de l’intelligence artificielle appliquée au diagnostic et à l’analyse des données médicales. L’objectif est de renforcer les capacités du système de santé, en privilégiant la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic précis et des traitements efficaces.

Orchidées cultivées in vitro dans la zone agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Journal de l'agriculture et de l'environnement En matière d’agriculture urbaine, Hô Chi Minh-Ville promeut des solutions scientifiques de pointe adaptées aux contraintes de l'espace urbain. Ce programme vise à maximiser la productivité et la valeur ajoutée, tout en réduisant l’impact environnemental et en favorisant un développement durable.

La police de la circulation de Hô Chi Minh-Ville exploite près de 2 000 caméras de surveillance pour assurer la sécurité et l'ordre routiers. Photo : VNA Le programme consacré à la gestion urbaine moderne et à l’adaptation au changement climatique met l’accent sur la lutte contre les inondations, le contrôle des marées, la gestion des déchets, la surveillance environnementale, la gestion de l’énergie, les transports verts, la logistique urbaine et le développement de jumeaux numériques permettant la simulation, la prévision et la gestion en temps réel. Ces axes de recherche revêtent une importance particulière pour une mégapole confrontée à de fortes pressions en matière d’infrastructures et d’environnement.

S’appuyant sur des bases solides en matière d’écosystème scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique, ainsi que sur des mécanismes de rupture issus des grandes résolutions et une stratégie d’investissement à long terme dans la recherche et les ressources humaines qualifiées, Ho Chi Minh-Ville s’emploie progressivement à concrétiser son ambition de devenir un centre de premier plan en sciences, technologies et innovation en Asie du Sud-Est./.