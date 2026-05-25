LongForm 人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇 在全球各行各业正在广泛、深入地推进数字化转型的背景下，应用科学技术，尤其是人工智能（AI）已不再是选择，而成为了旅游业的必然要求。人工智能正在为旅游业开启新的机遇，深度的个性化服务、优化管理运营及提升目的地宣传效率成为推动越南旅游业加速和可持续增长的关键因素。

旅游趋势从“服务数字化”转向

“数字旅游生态系统”

据数字旅游平台安可达（Agoda）发布的《2026年旅游趋势报告》，越南游客对使用人工智能辅助规划旅游行程的接受度位居区域前列。具体而言，81% 的越南游客表示他们将在下一次旅行中使用AI。这一比例在亚洲处于最高水平，远超区域平均水平（63%）。

Agoda报告显示，越南游客利用AI来优化行程，最常用的功能包括推荐当地景点、活动、餐厅和美食、构建个性化旅游行程（30%）以及实时语言翻译（30%）。这些数据反映出向智慧旅游沉浸式体验转型的强烈趋势，将游客的灵活性和个性化需求放在首位。

各博物馆和历史遗迹正加大科技应用力度，提升游客体验。图自越通社 数字技术是越南旅游业取得突破性进展的“基石”之一。图自越通社 人工智能帮助游客探索景点、推荐餐厅、制定个性化旅行路线，并提供实时语言翻译服务。图自越通社 数字技术帮助游客获得更有趣的体验。图自越通社



由于意识到构建智慧旅游生态系统的重要性，越南文化体育与旅游部已建立重要法律走廊，其中，批准并颁布了《旅游业数据库系统方案》及《应用工业4.0时代技术发展智慧旅游方案》等。

旅游业已构建核心公共数字平台，并将其投入使用，旨在实现三大目标：支持从中央到基层的管理工作；支持企业经营活动；提升游客体验。

相关平台包括越南旅游数据库系统、从中央到基层的旅游统计报告软件、“越南旅游 - Vietnam Travel”国家旅游应用程序、“越南卡——智能旅行卡”、“旅游管理与经营”应用程序、“在线——互联——多式”电子票务系统和多媒体讲解系统（Multi-media Guide）等。

1 越南旅游数据库系统 访问越南平台界面。（屏幕截图） 2 从中央到基层的旅游统计报告软件 据越南文化体育旅游部第18/2021/TT-BVHTTDL号通知的规定，越南国家旅游总局旅游信息中心建设的旅游统计报告系统。（屏幕截图） 3 “越南旅游 - Vietnam Travel”国家旅游应用程序 越南国家旅游总局提供的多功能旅游应用程序。 4 越南卡——智能旅行卡 “越南卡——智能旅行卡”是智慧旅游生态系统的战略产品。图自vietnamtourism 5 “旅游管理与经营”应用程序 每部智能手机，只要安装了智慧旅游生态系统内的旅游管理与经营应用程序，就能变成移动POS支付终端。图自Vietnam+

近年来，许多地方和企业不断更新技术应用、数字化转型及人工智能，以跟上旅游业的发展趋势。

人工智能成为越南旅游业发展的动力。图自越通社

AI还为旅游企业优化运营提供强有力的支持。酒店预订管理、酒店房价实时调整、旅游目的地客流量预测等业务均可由AI高效完成，从而降低市场波动风险并优化企业营业收入。

应用AI是越南旅游业的必然选择

2025年，越南旅游业见证了惊人的复苏和强劲增长：接待国际游客达2120万人次（较2024年同期增长 20.5%），国内游客达 1.37亿人次（同比增长 24.5%），总收入创新纪录，达到1000万亿越南盾（同比增长 19%以上）。然而，快速发展也给基础设施、环境、服务质量及管理能力带来巨大压力。在此背景下，应用科技尤其是AI成为旅游业实现现代、快速及可持续发展的必然要求。

越南旅游协会主席武世平认为，数字化转型已超越了鼓励阶段，成为旅游生态系统中从管理机关、协会、地方到企业等各主体的现实要求。人工智能的强劲发展正在改变游客的全部行为，从搜索信息、选择目的地、预订服务，到体验及分享旅程。

“ “若想实现更快速、更可持续及更具竞争力的发展，越南旅游业必须从粗放型增长模式，强力转向更多依赖技术、数据、创新和智能管理的模式。 在2026年越南国际旅游展（VITM）期间，越南旅游协会主席武世平在 2026年4月9日举行的“越南旅游——促进数字化转型和AI的应用，实现快速且可持续发展”座谈会上发表讲话。

“ 数字化转型和AI应用是越南旅游业为了提升国际竞争力而必须选择的“走捷径”之路。旅游从业者必须掌握技术。为有效推动AI应用，范文水强调，需要加强国家、企业、社会与国际组织之间的合作；大力推进各部门、地方及旅游协会之间的紧密关系，从而形成综合力量，快速且高效地推动数字化转型进程。 国家旅游局副局长范文水

旅游经济研究院院长阮英俊博士则认为，旅游业需要建设国家数字旅游生态系统，拥有开放的旅游数据平台，并实现管理机关、企业与游客之间的多方互联。AI必须成为旅游业在预测趋势、个性化体验及目的地管理方面的核心技术。需要将智慧旅游与绿色增长相结合，支持企业实现数字化转型。

可以说，从智能管理运营到数字营销、开发旅游支持应用程序、通过数字服务提升游客体验，技术都做出巨大的贡献。在竞争日益激烈的背景下，掌握了数据、技术和游客体验的国家将占据优势。对于越南而言，机遇之门已经敞开，剩下的关键问题在于行动速度和变革的决心。（完）