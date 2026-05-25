LongForm Inteligencia Artificial abre nuevas oportunidades para el desarrollo rápido y sostenible del turismo vietnamita En el contexto de una profunda transformación digital a nivel global en todos los sectores, la aplicación de la ciencia y la tecnología, especialmente la Inteligencia Artificial (IA), ya no es una opción sino un requisito inevitable para la industria del turismo. La IA está abriendo nuevas oportunidades para el sector turístico con servicios profundamente personalizados, la optimización de las actividades de gestión y la mejora de la eficiencia en la promoción de destinos, convirtiéndose en la clave para impulsar la aceleración y el crecimiento sostenible del turismo de Vietnam.

Tendencia turística pasa de “digitalización de servicios” a “ecosistema turístico digital”





Según el Informe sobre Tendencias Turísticas de 2026 publicado por la plataforma de viajes digitales Agoda, los turistas vietnamitas lideran la región en cuanto a la disposición para utilizar la IA al planificar sus viajes. En concreto, el 81% de los viajeros vietnamitas afirmaron que utilizarán la IA para su próximo viaje. Esta es la tasa más alta en Asia, superando significativamente el promedio regional del 63%.

De acuerdo con el informe de Agoda, los turistas vietnamitas han utilizado la IA para optimizar sus itinerarios, siendo las aplicaciones más comunes las recomendaciones de lugares de interés y actividades locales, sugerencias de restaurantes y opciones gastronómicas, la creación de itinerarios de viaje personalizados (30%) y la traducción de idiomas en tiempo real (30%). Estos datos reflejan un fuerte cambio hacia el modelo de experiencia turística inteligente, donde se priorizan la flexibilidad y la individualidad del viajero.



Los museos y sitios históricos impulsan la aplicación de la tecnología en las actividades de experiencia para los visitantes. (Foto: VNA) La tecnología digital es uno de los “pilares” para el despegue del turismo vietnamita. (Foto: VNA) La tecnología digital permite a los viajeros disfrutar de experiencias más interesantes. (Foto: VNA) La Inteligencia Artificial ayuda a los turistas a explorar lugares de interés. (Foto: VNA)



Consciente de la importancia de construir un ecosistema turístico inteligente, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo ha creado un marco legal crucial, en el cual aprobó y promulgó los proyectos del Sistema de bases de datos del sector turístico y de Aplicación de tecnologías de la Industria 4.0 para el desarrollo del turismo inteligente...



El sector turístico también ha desarrollado y puesto en funcionamiento plataformas digitales compartidas clave con tres objetivos: apoyar la labor de gestión desde el nivel central hasta el local; respaldar las actividades comerciales de las empresas; y mejorar la experiencia de los turistas.



Entre estas plataformas se pueden mencionar: el sistema de bases de datos del turismo de Vietnam; el software de informes estadísticos turísticos desde el Gobierno central hasta las bases; la aplicación turística nacional “Du lich Viet Nam - Vietnam Travel”; la Tarjeta Vietnam - Tarjeta turística inteligente; la aplicación “Gestión y Negocios Turísticos”; el sistema de boletos electrónicos “En línea - Interconectado - Multimodal” y el Sistema de guía multimedia (Multi-media Guide)…



1 Sistema de bases de datos del turismo de Vietnam Interfaz de la plataforma Visit Vietnam. (Captura de pantalla) 2 Software de informes estadísticos turísticos desde el Gobierno central hasta las bases El sistema de informes estadísticos de turismo desarrollado por el Centro de Información Turística de la Administración Nacional de Turismo. (Captura de pantalla) 3 Aplicación turística nacional “Du lich Viet Nam - Vietnam Travel” Vietnam Travel, la aplicación turística multiservicio provista por la Administración Nacional de Turismo de Vietnam. (Captura de pantalla)

4 Tarjeta Vietnam - Tarjeta turística inteligente “The Viet” - Tarjeta Turística Inteligente, un producto estratégico dentro del ecosistema del turismo inteligente. (Foto: vietnamtourism) 5 Aplicación “Gestión y Negocios Turísticos” Cualquier teléfono inteligente, al instalar la aplicación de Gestión y Negocios Turísticos del ecosistema de turismo inteligente, se convierte en una terminal de pago móvil POS. (Foto: Vietnam+)

En los últimos años, numerosas localidades y empresas han actualizado constantemente la aplicación de la tecnología, la transformación digital y la IA para mantenerse al día con las tendencias de desarrollo turístico.

La Inteligencia Artificial se convierte en un motor de apoyo para el turismo de Vietnam. (Foto: VNA)

La IA también apoya firmemente a las empresas turísticas en la optimización de sus operaciones. Tareas como la gestión de reservas, el ajuste de las tarifas de habitaciones de hotel en tiempo real y la previsión del flujo de visitantes a un destino pueden ser asumidas de manera eficiente por la IA. Esto ayuda a minimizar los riesgos derivados de las fluctuaciones del mercado, al tiempo que optimiza los ingresos de las empresas.

Aplicación de la IA es el camino inevitable para el turismo de Vietnam



En 2025, el sector turístico fue testigo de una recuperación espectacular y un fuerte crecimiento, con una cifra de 21,2 millones de llegadas de turistas internacionales (un aumento del 20,5% en comparación con 2024), la atención a 137 millones de visitantes nacionales (un incremento del 24,5%) y una recaudación total récord de 37,96 mil millones de dólares (un aumento de más del 19%). Sin embargo, el rápido desarrollo también plantea desafíos considerables en cuanto a la presión sobre la infraestructura, el medio ambiente, la calidad del servicio y la capacidad de gobernanza. En ese contexto, la aplicación de la ciencia y la tecnología, especialmente la IA, se convierte en un requisito inevitable para que la industria turística se desarrolle de manera moderna, rápida y sostenible.

Según Vu The Binh, la transformación digital ha superado la etapa de ser una recomendación para convertirse en una exigencia práctica para todos los actores del ecosistema turístico, desde las agencias de gestión, las asociaciones y las localidades hasta las empresas. El fuerte desarrollo de la Inteligencia Artificial está cambiando por completo el comportamiento de los turistas, desde la forma en que buscan información, seleccionan destinos y reservan servicios, hasta cómo experimentan y comparten su viaje.

“ Si quiere desarrollarse más rápido, de manera más sostenible y competir mejor, el turismo de Vietnam debe pasar decididamente de un modelo de crecimiento extensivo a un modelo de desarrollo basado más en la tecnología, los datos, la innovación y la gobernanza inteligente El presidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Vu The Binh

“ La transformación digital y la aplicación de la IA constituyen el camino inevitable en el que el turismo de Vietnam debe tomar la delantera para mejorar su competitividad en el escenario internacional. Quienes trabajan en el turismo deben dominar la tecnología. Para promover la aplicación efectiva de la IA, es necesario fortalecer la cooperación entre el Estado, las empresas, la comunidad y las organizaciones internacionales; así como potenciar la estrecha vinculación entre los ministerios, sectores, localidades y asociaciones de turismo a fin de crear una fuerza sinérgica que impulse el proceso de transformación digital de manera rápida y eficiente. El subdirector de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, Pham Van Thuy

Por su parte, el doctor Nguyen Anh Tuan, director del Instituto de Economía Turística, opinó que el sector turístico necesita construir un ecosistema turístico digital nacional, que cuente con una plataforma de datos turísticos abiertos y una conexión multilateral entre las agencias de gestión, las empresas y los turistas. La IA debe convertirse en la tecnología central de la industria turística para predecir tendencias, personalizar experiencias y, especialmente, en la labor de gestión de destinos. Es necesario desarrollar el turismo inteligente vinculado al crecimiento verde y apoyar la transformación digital de las empresas.



Se puede afirmar que, desde la gestión y operación inteligentes hasta el marketing digital, el desarrollo de aplicaciones de apoyo al turismo y la mejora de la experiencia del visitante a través de los servicios digitales, todo cuenta con una gran contribución de la tecnología. En un escenario de competencia cada vez más feroz, el país que domine los datos, domine la tecnología y domine la experiencia del turista tendrá la ventaja. Para Vietnam, la puerta de la oportunidad está abierta, el resto de la cuestión radica en la velocidad de acción y la determinación de cambiar./.