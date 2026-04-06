LongForm 越南旅游业设定2030年国际游客目标4500-5000万人次 到2030年，100%的旅游区、景点、住宿和旅游服务设施不使用一次性塑料制品。

越南旅游业将向专业化、现代化、深度、提质增效方向发展。不止于增加游客数量，整个行业被导向提升附加值，为国内生产总值作出越来越大的贡献，同时为其他行业和领域创造辐射发展动力。

上述是越南文化体育与旅游部刚颁布的《2021-2030年旅游系统规划及2045年愿景》调整批准决定中的重要内容。

越南旅游业正逐步确立其成为经济支柱产业的作用。图自越通社

本次调整提出了新的、具有战略性的方向，旨在使旅游业真正成为拳头经济产业，在国民经济结构中发挥重要作用。

值得注意的是，该决定强调国际旅游和国内旅游要同步发展。其中，国际旅游继续被确定为重要动力，与开发潜力巨大且稳定的国内市场并行。

越南吸引大量国际游客前来观光旅游。图自越通社

规划还着重于加强旅游业与其他经济产业的联系，推进区域、跨区域联动，形成与国内及国际经济走廊相结合的旅游走廊。

旅游业被导向在绿色增长、循环经济的基础上发展，最大化对全球可持续发展目标的贡献。因此，环境保护、应对气候变化、保障社会安全秩序成为发展过程中贯穿始终的要求。

游客一边观光，一边参与维护绿色环境。图自越通社

具体目标方面，到2030年，越南旅游业力争接待4500-5000万人次国际游客，年均增长率16-19%；服务约1.6亿人次国内游客；预计直接贡献约14%的国内生产总值，创造约1200万个就业岗位，其中400万个直接就业岗位。全国住宿设施体系也获导向强劲发展，约250万间客房。



上述规划提出了对环境具有突破性的要求。据此，到2030年，100%的沿海旅游区、景点、住宿和旅游服务设施不使用一次性塑料制品和难降解塑料袋，逐步按循环经济模式运行。

绿色旅游是可持续发展的关键。图自越通社

发展空间方面，规划强调旅游业发展与河内、胡志明市、岘港、海防、芹苴等大城市以及会安、顺化、沙坝、下龙、芽庄、大叻、潘切、富国等特色旅游都市相关联。这些地方将成为发展优质旅游产品的中心，与文化产业和夜间经济相结合。

越南着力发展与大都市体系和优质旅游产品相结合的旅游业。图自越通社

按区域和走廊联动的集群，包括南北、东西旅游走廊，连接国内各地以及区域内各国，以最大限度发挥旅游资源和基础设施的优势，同时拓展跨国旅游发展空间。



在发展结构中，若干旅游中心和增长极被明确。岘港被定向为中部和西原地区的增长极，而胡志明市则发挥推动东南部地区和九龙江三角洲旅游发展的核心作用。

岘港和胡志明市是推动越南旅游业发展的核心。图自越通社

《规划》设定了在全国范围内形成7个旅游发展动力区的目标。到2030年阶段，将集中发展5个重点区域。2030年后，继续在北部中游、山区和西北地区扩展动力区。

越南梯田的魅力。图自越通社

与此同时，10个与具有突出优势的都市相关联的大型旅游中心将获优先发展，聚焦产品多样化，特别是与夜间经济、高端度假和文化体验相结合的旅游类型。

资源方面，规划确定私营部门在旅游投资发展中发挥主导作用。国家预算将集中于数字化转型、宣传推广、人力资源培训和自然资源环境保护等关键任务，从而为吸引社会投资创造平台和动力。

各大都市着力发展夜间经济、高端度假及文化体验等类型的旅游产品。图自越通社

同时，完善体制机制和政策被作为紧迫要求提出。与旅游相关的《旅游法》、《土地法》、《投资法》等法律将得到研究修改补充，为旅游发展创造便利的法律走廊。

关于夜间经济发展、扶持企业、改进出入境手续、扩大免签政策的特别机制也将得到推进，以提升越南旅游在国际市场上的竞争力。（完）