Vietnam preserva y difunde los valores culturales tradicionales en la era digital Festival Thang Long - Hanoi 2025: Día del vestuario vietnamita “Bach Hoa Bo Hanh”, 15 de noviembre de 2025. Foto: VNA

En el camino de desarrollo de cada nación, la cultura es siempre la base espiritual de la sociedad. La cultura nutre, orienta los valores de vida y contribuye a forjar el carácter humano. Gracias a una base cultural sólida, la sociedad no solo se desarrolla económicamente, sino que también preserva su identidad, ética y estabilidad a largo plazo.

Consciente de ello, el Partido y el Estado vietnamitas han promulgado la Resolución No. 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura nacional, enfatizando la tarea de construir una cultura avanzada y de profunda identidad, para que se convierta en la base espiritual firme de la sociedad. El 2026 es el primer año de implementación de esta normativa, junto con el Programa de Objetivo Nacional para el Desarrollo de la Cultura Vietnamita en el período 2025-2035 y numerosas estrategias y proyectos importantes ya aprobados. Este se considera un primer paso crucial para promover el papel de la cultura como una fuerza endógena de la nación, cultivando los cimientos espirituales de la sociedad.

La cultura ante los desafíos de la era digital

En el contexto de la globalización y el fuerte desarrollo tecnológico, los fundamentos culturales de la sociedad enfrentan numerosas oportunidades, pero también no pocos desafíos. El intercambio entre culturas permite a las personas ampliar su conocimiento y acceder a nuevos valores; sin embargo, si se reciben sin una selección adecuada, los valores tradicionales pueden desvanecerse fácilmente.

Muchos jóvenes utilizan las redes sociales para difundir la imagen del país y el pueblo vietnamita a amigos de todo el mundo. (Fuente: Página personal del personaje)

El desarrollo de plataformas de redes socials como TikTok, Facebook e Instagram también impacta fuertemente en el estilo de vida de los jóvenes. Muchos siguen tendencias fugaces que priorizan lo material y la apariencia, a veces menospreciando los valores espirituales y las normas de comportamiento. No obstante, cuando se orienta positivamente, la tecnología puede convertirse en una herramienta eficaz para difundir valores culturales positivos. Numerosos jóvenes utilizan las redes sociales para promocionar la imagen del Ao dai (traje tradicional), la gastronomía tradicional o presentar paisajes emblemáticos, lugares de interés o la belleza de patrimonios como la Bahía de Ha Long a los amigos internacionales. Estas imágenes hermosas y contenidos dinámicos contribuyen a difundir la imagen del país y del pueblo vietnamita en todo el mundo.

Preservación cultural vinculada al desarrollo económico

Los artesanos de la aldea de cerámica de Bat Trang realizan el esmaltado antes de introducir los productos en el horno. Foto: VNA

La preservación cultural hoy en día no se limita a conservar los valores tradicionales, sino que está estrechamente ligada al desarrollo económico. Muchos oficios artesanales tradicionales que enfrentaban el riesgo de desaparecer han ido reviviendo. Por ejemplo, la aldea de cerámica de Bat Trang (Hanoi) enfrentó dificultades cuando sus productos artesanales debían competir con artículos industriales. Sin embargo, gracias a los programas de preservación y desarrollo de oficios artesanales, junto con la promoción y la combinación con el turismo experiencial, la alfarería local se ha ido recuperando. Muchas familias han abierto talleres de producción, tiendas para exhibir sus productos y organizan actividades donde los visitantes pueden participar directamente en la experiencia de hacer cerámica, contribuyendo a preservar las técnicas artesanales tradicionales y generando empleo e ingresos para los residentes locales.

La aldea de seda Van Phuc cuenta actualmente con casi 800 hogares dedicados a este oficio, lo que representa casi el 60% del total de hogares que viven allí. Foto: VNA

De manera similar, en la aldea de seda de Van Phuc, el oficio tradicional del tejido de seda se ha revitalizado fuertemente gracias al desarrollo del turismo artesanal y la construcción de marca de los productos. Los visitantes no solo compran seda, sino que también aprenden sobre el antiguo proceso de tejido manual.

Asimismo, la aldea de grabados de Dong Ho se esfuerza por preservar este singular arte popular mediante la apertura de espacios de exhibición y la organización de actividades experienciales de impresión de grabados para visitantes y estudiantes. Estos modelos que combinan la preservación cultural con el desarrollo económico han contribuido a que los valores tradicionales se sigan conservando y difundiendo en la vida moderna.

Visitantes conocen las pinturas populares de Dong Ho en la sala de exhibición de la artesana Nguyen Thi Oanh, en el barrio de Thuan Thanh, provincia de Bac Ninh. Foto: VNA

La cultura vietnamita se difunde a través del arte moderno

Duc Phuc interpreta la canción "Phu Dong Thien Vuong" en el concurso Intervision 2025, 21 de septiembre de 2025. Foto: VNA

Los jóvenes y artistas también incorporan la cultura vietnamita en productos artísticos modernos para darse a conocer en el mundo. Un ejemplo emblemático es el cantante Duc Phuc, quien triunfó en el concurso Intervision 2025 con la canción “Phu Dong Thien Vuong” (El Rey Celestial Phu Dong). La combinación de música moderna con la épica nacional contribuyó a presentar la historia, el espíritu de solidaridad y las aspiraciones de superación del pueblo vietnamita a la audiencia internacional.

Sobre el éxito de este artista, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ta Quang Dong, enfatizó: “La victoria de Duc Phuc es un motivo de orgullo compartido para la música vietnamita. Esto no solo es un logro individual, sino que también refleja la preparación seria y metódica del Ministerio en la selección, formación y apoyo a jóvenes talentos musicales para que se proyecten internacionalmente. En el futuro, el Ministerio seguirá creando condiciones para que más artistas vietnamitas brillen en los grandes escenarios del mundo”.

Promoviendo el poder de la cultura en la nueva etapa

Resolución No. 80-NQ/TW: Desarrollo de la cultura vietnamita en la nueva era. Foto: VNA

La cultura no solo preserva la identidad y las tradiciones, sino que también crea una fuerza endógena que ayuda a las personas a superar dificultades y mirar hacia el futuro. Cuando la cultura es valorada y cultivada, la sociedad se desarrolla de manera más armoniosa, y las personas viven con mayor compasión y responsabilidad.

La promulgación de la Resolución No. 80-NQ/TW reafirma la importancia de construir y promover la base espiritual de la sociedad en la nueva etapa. La Resolución no solo es una orientación para el desarrollo, sino que también enfatiza la responsabilidad de preservar y difundir los valores culturales positivos de la nación.

En los últimos tiempos, el sistema de políticas y leyes sobre cultura, patrimonio, arte y educación en Vietnam se ha ido perfeccionando gradualmente. Numerosos patrimonios culturales tangibles e intangibles han sido preservados, valorados y ampliamente promovidos. La educación en tradiciones, historia, ética e identidad nacional ha recibido atención en las escuelas y en la vida social. Movimientos para construir una vida cultural en las localidades, como “Familia cultural” y “Aldea cultural”, se han implementado ampliamente. Vietnam también se ha integrado activamente en el ámbito cultural internacional, absorbiendo la esencia de la humanidad mientras preserva y promueve su identidad nacional.

Además, la inversión en la creación artística, el desarrollo de industrias culturales, los medios de comunicación y la transformación digital están contribuyendo a difundir los valores vietnamitas, fortaleciendo el poder blando y la resiliencia cultural nacional./.