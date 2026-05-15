Blog De base stratégique à paradis touristique : le virage de l'île de Con Co Au large du Centre du Vietnam, Con Co — autrefois surnommée « l’île d’acier » durant les années de guerre — s’engage aujourd’hui dans une nouvelle trajectoire : devenir un pôle touristique et de services, tout en conservant son rôle d’avant-poste en Mer Orientale.

Un « joyau vert » au milieu des flots

Discrète, loin de l’agitation des destinations déjà établies, cette petite île recèle des richesses uniques : falaises basaltiques millénaires, forêts tropicales primaires et mémoire encore vive de la guerre. L’ensemble compose un « joyau vert » au charme singulier, capable de séduire les visiteurs en quête d’authenticité.

Au-delà de son histoire, c’est son écosystème préservé qui fait sa valeur. À quelques mètres du rivage, s’étend une forêt tropicale dense et stratifiée, baignée de lumière. Sous la mer, un autre monde se dévoile.

Le sommet du phare offre une vue panoramique sur la mer. Photo : VNA

Des touristes découvrent l'île de Con Co en véhicule électrique. Photo : VNA

Le point de base A11 sur l'île de Con Co est l'un des symboles de la souveraineté nationale en mer. Le bunker médical militaire, quant à lui, est un vestige des années de guerre, témoignant du courage et des sacrifices des soldats et des civils sur cette île de première ligne. Photo : VNA

Selon Tran Xuan Canh, responsable de la réserve marine de Con Co, celle-ci couvre environ 4 300 hectares et abrite 954 espèces, dont plus de 260 espèces de poissons et 137 espèces de coraux parmi les mieux préservés du pays. Les ressources marines — langoustes, concombres de mer, seiches, mérous, huîtres — témoignent de la richesse et du dynamisme de cet écosystème.

Aujourd’hui, Con Co n’est plus seulement une île militaire, sans être encore une destination touristique pleinement développée. Elle se situe à la croisée des chemins, entre préservation et développement.

La réserve marine de Con Co couvre environ 4 300 hectares et abrite 954 espèces, dont plus de 260 espèces de poissons et 137 espèces de coraux parmi les mieux préservés du pays.

Exploration de récifs coralliens de l'île de Con Co. Photo : VNA

Selon Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut asiatique de développement du tourisme, certains lieux doivent être construits pour attirer, d’autres doivent être préservés tels quels : Con Co appartient à cette seconde catégorie. On y vient autant pour la nature que pour l’histoire d’une île en transition.

D’« île d’acier », Con Co devient progressivement une « île verte » de paix, s’éveillant lentement mais durablement.

Vers un pôle touristique stratégique

Lors de sa visite le 16 octobre 2024, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a souligné la valeur stratégique de l’île, appelant à concilier développement économique et préservation environnementale. Il a proposé de faire de Con Co un centre touristique et de services lié à son rôle stratégique, tout en renforçant la défense et la stabilité, et en mobilisant entreprises et investisseurs.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam se rend sur l'île de Con Co (octobre 2024). Photo : VNA

Selon Ho Van Hoan, directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, la province de Quang Tri élabore actuellement une stratégie de développement du tourisme pour la période 2026-2030, assortie de politiques incitatives destinées à attirer les investissements. Des mécanismes plus flexibles et spécifiques restent toutefois nécessaires pour accompagner cette ambition.

Con Co est un « joyau vert » au milieu des flots. Video: VNA

Pour Tran Xuan Anh, président du Comité populaire provincial, l’objectif est clair : « petit mais de qualité ». Autrefois ligne de front, Con Co aspire aujourd’hui à devenir un moteur de l’économie maritime.

La transformation de « l’île d’acier » en destination touristique constitue à la fois une évolution fonctionnelle et un défi stratégique. La mise en place d’un cadre adapté sera déterminante pour révéler pleinement ce « joyau vert » et en faire un atout majeur du tourisme maritime vietnamien./.