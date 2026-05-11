茫茫大海中的“绿色明珠”

不像那些已成名的喧嚣目的地，这个小岛静静地拥有着独特的沉积层：万年历史的玄武岩台地、原始的热带雨林以及从未淡去的战争记忆。这一切交融在一起，构成了茫茫大海中的一颗"绿色明珠"——以其独特的方式美丽着，足以留住任何到访游客的脚步。



如果仅有历史，草洲岛也许只会停留在一个"红色地址"。但使这座岛屿与众不同、价值独特的，是战后悄然复苏的特殊生态系统。只需从水边走出几十米，一片茂密、多层次的热带雨林便呈现在眼前。阳光透过树叶，在地上投下斑驳的光影。空间既原始又充满生机。

在海灯塔顶上可极目远眺浩瀚大海全景。图自yts

游客乘坐电瓶车体验参观草洲岛。图自越通社

位于草洲特区的A11号基点——这是确认越南国家海上主权的重要界碑之一。与此同时，军医洞是与那段惨烈战争岁月相关的遗迹，保存了这座前哨岛屿上军民战斗意志与牺牲精神的记忆。图自越通社

陆地如此，水下亦然，另一个"世界"也存在着。据草洲海洋保护区管理委员会副主任陈春景介绍，该海洋保护区面积约4300公顷，记录了954种生物，超过260种鱼类和137种珊瑚。其中一些珊瑚礁被评价为越南发育良好的珊瑚群。同时，龙虾、海参、墨鱼、石斑鱼、笛鲷、蝴蝶鱼、牡蛎等海产资源，共同构成了一个生机勃勃的海洋生态系统。

今天的草洲岛不再仅仅是一个军事岛，但也还算不上一个真正意义上的旅游点。这座岛屿正处于一种过渡状态：介于原始与发展之间，介于宁静与期望之间。

草洲海洋保护区面积约4300公顷，记录了954种生物，超过260种鱼类和137种珊瑚。

探索草洲岛的珊瑚。图自越通社

亚洲旅游发展研究院院长范海琼认为：有些地方需要建设才能吸引游客，但也有些地方只需保持原样本身就是价值。草洲岛可能属于后者。人们来到这里不仅是为了看海，更是为了聆听一个故事——一个经历过战争、正学着步入新发展征程的岛屿的故事。

从过去的"钢铁之岛"，草洲正逐渐成为和平的"绿色之岛"。一颗茫茫大海中的"明珠"——并非突然闪耀，而是正以其独特的方式苏醒，缓慢而持久。

将草洲岛建设成为旅游中心

越共中央总书记、国家主席苏林于2024年10月16日曾赴草洲岛视察。在仍保留着原始风貌的海天之间，苏林不仅对草洲岛罕见的大自然美景印象深刻，还强调了该岛在国家海洋岛屿战略总体中的特殊战略地位。特别的是，所提出的方向离不开发展与保护两个要素。

苏林要求广治省将草洲岛建设成为与东海前哨角色紧密相连的旅游服务中心；同时建设坚固的防御区，确保政治安全、社会秩序安全，为经济-社会发展奠定稳定基础。苏林呼吁企业、投资者和管理机构共同参与发展进程。

越共中央总书记、国家主席苏林探访草洲岛（2024年10月）。图自越通社

广治省文化、体育与旅游厅副厅长胡文欢表示，该省正在制定2026-2030年旅游发展方向，其中强调形成足够强大的优惠机制以吸引投资。然而，据专家称，要真正创造"突破口"，仍需要更强有力、更灵活、更具试验性的机制——适合一个规模虽小但战略价值巨大的前哨岛屿的特殊性。

“钢铁之岛”——草洲特区：茫茫大海中的“绿色明珠”。 视频来源：越通社

草洲特区党委书记、人民委员会主席陈春英强调，岛屿的发展目标是"小而精、少而优"。半个多世纪前，草洲岛是保卫祖国的第一线。今天，这个小岛正面临着新的使命：成为海洋经济空间中的一个动力。

从"钢铁之岛"到"旅游岛"的征程，是功能的转变，也是对发展思维的考验。在这条征程上，一个足够强大、足够灵活、足够特殊的特殊机制，正是打开发展之门的"钥匙"。当那扇门以正确的方式打开时，茫茫大海中的"绿色明珠"将不再仅仅停留在潜力层面，而是能够真正闪耀，成为越南海洋岛屿旅游地图上独特的亮点。（完）