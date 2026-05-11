LongForm 同奈——新时代腾飞的雄心

自2026年4月30日合并，并正式成为中央直辖市后，同奈省正面临一个历史性的发展机遇，以在新的发展空间中全面重新定位其角色和地位。这不仅是行政上的转变，更为该地方在社会经济各领域，特别是旅游、服务和创新创意领域实现突破开辟了巨大空间。

新地位 新动力



同奈位于越南南方重点经济区的中心，凭借其工业和物流优势，长期以来一直扮演着重要增长极的角色。与原平福省合并后，同奈的发展空间显著扩大，为形成多行业、多领域的经济联动链条创造了条件。

凭借工业和物流领域的优势，同奈省正积极发挥重要增长极的作用。图自越通社

值得注意的是，隆城国际航空港逐步投入运营为当地带来了显著优势。这不仅是国家重点交通基础设施项目，更是能够重塑整个地区发展结构的因素。

隆城机场航站楼施工现场。图自越通社

同奈省人民委员会副主席黎长山表示，除了作为工业重镇外，同奈还拥有丰富的旅游资源，生态系统多样，历史文化底蕴深厚。从原始森林、河川水系到遗迹、传统手工艺村……所有这些都为可持续旅游发展奠定了重要基础。

同奈省人民委员会副主席黎长山。图自《同奈报》 “ 除了作为工业重镇外，同奈还拥有丰富的旅游资源，生态系统多样，历史文化底蕴深厚。从原始森林、河川水系到遗迹、传统手工艺村等，所有这些都为可持续旅游发展奠定了重要基础。 同奈省人民委员会副主席黎长山

“ 随着隆城机场等大型基础设施项目的建设，同奈有机会成为不仅在经济上，而且在旅游、文化和服务上都具有战略意义的连接点。 胡志明市经济大学副校长丁功凯

因此，成为中央直辖市不仅是制度上的进步，更是在东南部地区和全国发展战略总体中为同奈开辟了新的发展空间。

旅游业重组的转折点

预计从这一转变中受益最大的领域之一是旅游业。隆城国际航空港的出现被视为“大门”，让同奈能够直接接触大规模的国际客源。

同奈省人民委员会副主席黎长山表示，隆城机场不仅仅是一个基础设施项目，更是一个“辐射核心”，为包括旅游在内的经济发展创造动力。这也是促使地方旅游业转变思维，从自发发展转向专业、规模化、高竞争力的因素。

2025年12月19日，隆城机场正式迎来首个航班降落。图自越通社

雒鸿大学硕士生潘文海认为，国际经验表明，大型航空中心通常会带动住宿、旅行、会议与展览、商业和物流等服务业的强劲发展。国际旅客流量的增加将带来对高质量服务、有技能和良好外语能力的人力资源的巨大需求。

隆城—油椰高速公路。图自越通社

持同样观点，智慧城市与管理研究所蔡英羽认为，要将隆城机场变为旅游业发展的动力，需要从单行业管理思维转向跨行业协调，将航空-城市-旅游紧密结合起来。同时，需要建立特殊机制以推动战略基础设施发展并加强区域联动。

同奈成为国内外游客极具吸引力的目的地。图自越通社

同奈确定了可持续地发展与机场城市相关联的非航空服务生态系统，并有多方主体的参与，从国家、企业到社区和培训机构。

根据既定目标，到2030年，同奈力争接待游客约1100万人次，旅游收入达12万亿越盾。仅2026年，该地方就设定了接待游客580万人次、旅游收入约4.5万亿越盾的目标。

迈向活跃、可持续发展的城市



成为中央直辖市正激起人民对新发展阶段的热切期待。许多意见认为，凭借特殊机制和政策，同奈将有更多动力实现全面和可持续发展。

同奈隆兴坊河沿岸的一个都市区项目。图自越通社

同奈电力行业干部陈氏清江认为，行政单位的升级是对该地方多年来发展努力的认可。她表示，成为中央直辖市后，同奈将更有力地吸引大型企业，特别是高科技、服务和物流领域的企业，从而为年轻人创造更多就业机会。

怀着同样的期待，边境地区教师阮氏姮希望交通、教育、医疗等基础设施将得到更同步的投资，有助于提高人民的生活质量，尤其是在困难地区。

同奈将大力吸引大型企业，特别是在高科技领域的企业。图自越通社

从管理角度看，真诚坊党委书记阮明平认为，成为中央直辖市不仅拓展了发展空间，也对城市治理能力提出了更高要求。他认为，除了吸引投资和发展基础设施的机遇外，同奈还必须面对人口压力、环境和保障社会民生等挑战。

迈向创新创意和高技术工业中心

同奈河走廊经济轴与自由贸易区、机场都市区有望成为同奈新的增长极。图自越通社

在长期发展战略中，同奈不仅止步于工业中心的角色，更致力于成为该地区的创新创意和高技术中心。

该地方制定了关于科技发展、创新创意和数字化转型的突破性计划，目标是到2030年，数字经济占地区生产总值（GRDP）的30%以上，同时形成以人工智能、自动化、数字数据和绿色能源为重点领域的技术生态系统。

目前同奈正在同步建设集中式数字技术园区和与隆城机场城市相关联的创新创意区。这些园区投入运营后，有望成为推动数字经济增长、提升竞争力并吸引各大科技集团的动力。

此外，该省还注重发展高质量人力资源，推动企业、大学和国家之间的联动，以形成从研究到应用的价值链。

可见，同奈正汇聚诸多有利条件以在新阶段实现突破。然而，要成为现代都市、区域经济-服务-技术中心，该地方还需要继续完善规划、提高治理质量并确保和谐、可持续发展。

凭借现有的基础和创新的决心，同奈有望成为东南部地区一个活跃的增长极，在新时代为国家发展作出重要贡献。（完）