Con Co, de “isla de acero” a “joya verde” en el Mar del Este En medio de las aguas del centro de Vietnam, Con Co, conocida durante la guerra como la “isla de acero”, avanza hoy hacia una nueva etapa con la meta de convertirse en un centro turístico y de servicios ligado a su papel estratégico en el Mar del Este.

Una “ joya verde” en alta mar

Lejos del bullicio de los destinos turísticos más populares, esta pequeña isla conserva intactas las huellas de su historia y de la naturaleza. Terrazas de roca basáltica formadas hace miles de años, bosques tropicales primarios y recuerdos de guerra aún presentes conviven en un mismo espacio, dando forma a una “joya verde” en medio del océano, con un encanto capaz de cautivar a cualquier visitante.



Pero Con Co no destaca únicamente por su pasado histórico. Su mayor valor reside en el ecosistema que logró regenerarse silenciosamente tras los años de conflicto. A pocos pasos de la costa emerge un bosque tropical frondoso y de múltiples niveles, donde la luz del sol atraviesa las copas de los árboles y dibuja reflejos irregulares sobre el suelo. El paisaje mantiene una belleza salvaje y vibrante.

Desde la cima del faro de Con Co se aprecia una vista panorámica única en medio del océano. (Foto: VNA)

Visitantes recorren la isla de Con Co en vehículos eléctricos para descubrir sus paisajes naturales. (Foto: VNA)

El punto de base A11, ubicado en la zona especial de Con Co, constituye uno de los símbolos de la soberanía marítima vietnamita. Mientras tanto, el búnker militar médico conserva las huellas de los años más duros de la guerra y la memoria del sacrificio de soldados y habitantes de esta isla avanzada. (Foto: VNA)

Bajo el mar, otro universo igualmente rico se desarrolla alrededor de la isla. Según Tran Xuan Canh, subdirector de la Junta de Gestión de la Reserva Marina de Con Co, el área protegida abarca unas 4.300 hectáreas y alberga 954 especies marinas, entre ellas más de 260 especies de peces y 137 especies de coral. Algunos arrecifes son considerados entre los mejor conservados de Vietnam. Langostas, pepinos de mar, sepias, meros, pargos, peces mariposa y ostras gigantes completan un ecosistema marino de extraordinaria biodiversidad.



Actualmente, Con Co ya no es solo una isla militar, aunque tampoco se ha transformado plenamente en un destino turístico consolidado. La isla atraviesa una etapa de transición, situada entre la preservación de su naturaleza virgen y las expectativas de desarrollo.



El área protegida de la Reserva Marina de Con Co abarca unas 4.300 hectáreas y alberga 954 especies marinas, entre ellas más de 260 especies de peces y 137 especies de coral

Turistas exploran los arrecifes de coral en las aguas de la isla de Con Co. (Foto: VNA)

Pham Hai Quynh, director del Instituto Asiático de Desarrollo Turístico, considera que existen lugares que necesitan grandes inversiones para atraer visitantes, mientras que otros encuentran su mayor valor precisamente en conservarse intactos. “Con Co pertenece probablemente a este segundo grupo. Los viajeros no llegan únicamente para admirar el paisaje, sino también para escuchar la historia de una isla que sobrevivió a la guerra y que ahora busca abrirse paso hacia un nuevo modelo de desarrollo”, señaló.

Así, la antigua “isla de acero” se transforma gradualmente en una “isla verde” de paz. Una joya en medio del mar que no brilla de manera repentina, sino que despierta lentamente, con firmeza y autenticidad.



El objetivo: Convertir Con Co en un centro turístico

Durante su visita a la isla el 16 de octubre de 2024, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó no solo la belleza natural excepcional de Con Co, sino también su importancia estratégica dentro de la política marítima nacional.

El dirigente vietnamita instó a la provincia de Quang Tri a desarrollar Con Co como un centro turístico y de servicios vinculado a su papel de avanzada en el Mar del Este, al tiempo que se refuerzan las capacidades defensivas, la seguridad política y el orden social para garantizar una base estable para el desarrollo socioeconómico. También llamó a empresas, inversionistas y organismos de gestión a participar activamente en este proceso.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realiza una visita a la isla de Con Co en octubre de 2024. (Foto: VNA)

Ho Van Hoan, subdirector del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, informó que Quang Tri trabaja actualmente en una estrategia de desarrollo turístico para el período 2026-2030, centrada en la creación de incentivos suficientemente atractivos para captar inversiones. Sin embargo, expertos consideran que la isla aún necesita mecanismos más flexibles y audaces, adaptados a las particularidades de un territorio insular pequeño, pero de gran valor estratégico.



Con Co, de “isla de acero” a “joya verde” en medio del océano. (Video: VNA)

Por su parte, Tran Xuan Anh, secretario del Comité del Partido y presidente del Comité Popular de Con Co, resumió la visión de desarrollo de la isla en una fórmula clara: “pequeña, pero selecta; limitada en escala, pero de alta calidad”. Hace más de medio siglo, Con Co era una línea de defensa en el mar. Hoy, la isla afronta una nueva misión: convertirse en un motor dentro de la economía marítima vietnamita.

La transición de “isla de acero” a “isla turística” no representa únicamente un cambio de función, sino también una prueba para la visión de desarrollo del país. Y en ese camino, un mecanismo especial -suficientemente sólido, flexible y diferenciado- será la clave para abrir las puertas del crecimiento. Solo entonces esta “joya verde” en medio del océano podrá dejar de ser una promesa y consolidarse como uno de los destinos más singulares del turismo marítimo e insular de Vietnam./.