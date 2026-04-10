LongForm Vietnam impulsa la economía plateada para convertir el envejecimiento poblacional en motor de crecimiento En el contexto del desarrollo global, la llamada “economía plateada” ha dejado de ser un concepto novedoso para convertirse en una tendencia inevitable. Para Vietnam, construir de forma proactiva un ecosistema económico adaptado al rápido envejecimiento poblacional no solo es una respuesta en materia de bienestar social, sino también una oportunidad para impulsar un nuevo modelo de crecimiento sostenible y centrado en las personas.

La práctica regular de ejercicio físico y actividades de bienestar no solo mejora la salud, aumenta la flexibilidad y mantiene la mente lúcida, sino que también permite a los adultos mayores vivir con mayor optimismo y confianza cada día. Foto: VNA

La economía plateada propone una nueva forma de abordar el envejecimiento demográfico: no como una carga social, sino como una oportunidad económica. Este modelo abarca productos, servicios y actividades dirigidos a las personas mayores -generalmente desde los 50 o 60 años-, convirtiéndolas en un segmento de consumo dinámico y en un nuevo motor de crecimiento.

Experiencias internacionales muestran que varios países asiáticos han transformado este desafío en una ventaja. Japón, que comenzó a enfrentar el envejecimiento poblacional en la década de 1970, ha desarrollado desde productos cotidianos hasta soluciones en viviendas adaptadas, atención sanitaria inteligente con robots, servicios de cuidados de calidad, educación permanente y ocio personalizado. Gracias a ello, numerosos sectores se han transformado, permitiendo a las personas mayores vivir con mayor independencia y a las empresas acceder a un amplio mercado, que continúa expandiéndose con tecnologías de robótica aplicadas al cuidado y promovidas incluso en grandes eventos.

Robots equipados con inteligencia artificial brindan apoyo en el cuidado de personas mayores en hogares, hospitales y residencias en Japón. Foto: VNA

China también enfrenta un rápido envejecimiento poblacional. Entre 2022 y 2024, Beijing elevó la economía plateada a estrategia nacional. Actualmente, este mercado se estima entre 15 y 17 billones de yuanes (unos 2–2,2 billones de dólares), con una importante contribución al Producto Interno Bruto y previsiones de superar el 10% de la economía para 2035.

El uso de drones en la vida cotidiana experimenta un crecimiento constante en diversos ámbitos. Foto: VNA

Robots comienzan a asumir tareas de cuidado de personas mayores en China. Foto: VNA

En Singapur -que entrará en la etapa de “superenvejecimiento” en 2026- la economía plateada es considerada una verdadera “mina de oro”, con un mercado estimado en 72 mil millones de dólares para 2025. El país apuesta por la telemedicina, viviendas adaptadas y políticas que incentivan a los mayores a seguir trabajando y aprendiendo. Malasia, por su parte, se prepara para alcanzar el envejecimiento demográfico en 2044, aprovechando la experiencia de las personas mayores en asesoría y desarrollando servicios especializados de ocio y turismo. Estas experiencias muestran que el envejecimiento no es el final del camino, sino el inicio de una nueva etapa económica impulsada por la innovación.

Singapur figura entre los países pioneros en la incorporación de robots en los servicios de salud. Foto: VNA

“De “tesoro invaluable” a recurso para el desarrollo



Para materializar este modelo en Vietnam, expertos proponen consolidar un esquema de “tres pilares”. En primer lugar, las personas mayores deben situarse en el centro del sistema, no solo como fuente de conocimiento y experiencia, sino también como motor de demanda en ámbitos como la salud, el turismo y el aprendizaje permanente. En segundo lugar, las empresas desempeñan un papel clave en la innovación y la implementación, mediante la creación de entornos laborales inclusivos y el desarrollo de productos y servicios especializados. Finalmente, el Estado debe actuar como “arquitecto institucional”, estableciendo un marco jurídico transparente y mecanismos de incentivos que fortalezcan la seguridad social y favorezcan el desarrollo de la economía plateada.

Los adultos mayores ocupan una posición central y desempeñan un doble papel como impulsores del desarrollo económico. Foto: VNA

El Presidente Ho Chi Minh afirmó que “las personas mayores son un tesoro invaluable de la nación y del Estado”, una idea que mantiene plena vigencia. Recientemente, el secretario general del Partido Comunista, To Lam, destacó que los adultos mayores constituyen un recurso valioso y un “pilar de la nación”, subrayando la necesidad de reforzar la atención sanitaria y promover modelos de cuidado que les permitan vivir activamente y mantenerse vinculados a la comunidad.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en un encuentro con adultos mayores destacados de todo el país. Foto: VNA

Vietnam entró oficialmente en la etapa de envejecimiento poblacional en 2011. Para 2024, el país contaba con unos 14,2 millones de personas de 60 años o más, más del 14% de la población, cifra que podría alcanzar cerca de 18 millones en 2030, lo que abre un amplio potencial para la economía plateada.

El marco político y jurídico también se fortalece. El Partido encargó a la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central elaborar un proyecto sobre economía plateada dentro del programa de acción para implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional. El Gobierno, por su parte, impulsa la Estrategia Nacional sobre las Personas Mayores hasta 2035 (Decisión 383/QD-TTg de 2025) y la Resolución 36/NQ-CP de 2026, orientada a promover servicios sanitarios de alta calidad.

En una conferencia sobre el tema el 11 de marzo de 2026, el entonces primer ministro Pham Minh Chinh definió cinco prioridades: aumentar la concienciación social; construir un ecosistema integral de atención sanitaria -como Aldeas de la Felicidad y clubes de mayores-; incentivar a las empresas a desarrollar servicios diversificados; promover la participación activa de los adultos mayores y fortalecer el papel de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam.

El primer ministro Pham Minh Chinh afirmó que los adultos mayores son a la vez actores, beneficiarios y eje central del desarrollo de la denominada “economía plateada”. Foto: VNA

Superar los obstáculos



No obstante, expertos señalan que para materializar plenamente la economía plateada es necesario superar varios desafíos de política pública.

“ La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Vietnam destacó la necesidad de ampliar la inversión pública y privada en infraestructura y equipamientos para el cuidado de las personas mayores, así como aplicar incentivos fiscales y créditos preferenciales para atraer inversiones. Pauline Tamesis, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Vietnam

“ Valoró el Plan de Acción Nacional sobre las Personas Mayores hasta 2030 y recomendó reforzar la atención primaria de salud, establecer un sistema nacional de cuidados de larga duración y promover la coordinación intersectorial para construir una sociedad inclusiva y amigable con los mayores. Angela Pratt, representante de la Organización Mundial de la Salud en Vietnam

“ Propuso perfeccionar el marco jurídico del mercado de carbono y promover la participación de las personas mayores en actividades de reforestación y agricultura circular, además de impulsar su capacitación digital para aprovechar la “sabiduría plateada” y contribuir al objetivo de cero emisiones netas para 2050. Tran Kim Chung, presidente del grupo CT

“ Resulta necesario el potencial de la economía circular en la agricultura, señalando la necesidad de incentivos jurídicos, apoyo tecnológico y acceso a créditos preferenciales para facilitar la participación de las personas mayores en una producción agrícola sostenible. Nguyen Hong Lam, presidente del grupo Que Lam

Con el respaldo de organizaciones internacionales y el compromiso del Gobierno y las empresas, Vietnam cuenta con condiciones favorables para convertir la “ola plateada” en un nuevo motor de desarrollo sostenible, impulsando el crecimiento económico y una sociedad más moderna y humanista donde las personas mayores sigan desempeñando un papel activo./.