Vietnam apuesta por producción verde y cadenas estandarizadas para mejorar exportaciones de frutas y verduras en 2026 Frente a la presión de estándares cada vez más estrictos en los mercados nacionales e internacionales, la industria de frutas y verduras de Vietnam acelera su transición hacia un modelo de producción verde, seguro y sostenible. No se trata solo de cambiar los métodos de cultivo, sino de impulsar la estandarización de la cadena de valor y la construcción de marca para alcanzar los objetivos de crecimiento en 2026.

Frente a la presión de estándares cada vez más estrictos en los mercados nacionales e internacionales, la industria de frutas y verduras de Vietnam acelera su transición hacia un modelo de producción verde, seguro y sostenible. No se trata solo de cambiar los métodos de cultivo, sino de impulsar la estandarización de la cadena de valor y la construcción de marca para alcanzar los objetivos de crecimiento en 2026.

Reforzar estándares y transformar la producción para mantener mercados

En un contexto donde los mercados internos y externos exigen cada vez mayor calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad, las barreras técnicas se elevan constantemente, desde regulaciones sobre residuos de pesticidas y control de emisiones hasta la transparencia de toda la cadena productiva. Esto obliga al sector a transformarse integralmente, desde el cultivo y la cosecha hasta el procesamiento, empaque y exportación.

La subjefa del Departamento de Cultivos y Protección Vegetal del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Nguyen Thi Thu Huong. (Fuente: Periódico "Agricultura y Medio Ambiente") Nguyen Thi Thu Huong, subjefa del Departamento de Cultivos y Protección Vegetal del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, advierte que, sin una transformación profunda, los productos agrícolas vietnamitas enfrentarán dificultades no solo en los mercados de exportación, sino también en el mercado interno, donde la competencia se intensifica. Esto puede atrapar a los agricultores en el círculo vicioso del “exceso de producción y caída de precios”, generando una producción inestable.

En los últimos dos años, Can Tho ha implementado 65 modelos que abarcan 7.830 hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones. (Foto: VNA)

Según ella, la implementación del plan de producción con reducción de emisiones en el sector agrícola para 2025–2035 sienta una base importante para esta transformación. Actualmente, se han registrado cerca de 60 modelos de cultivo de baja emisión en todo el país, muchos de ellos directamente vinculados a frutas y verduras, con el objetivo de reducir aproximadamente un 15% de las emisiones mediante la optimización de semillas, fertilizantes, riego y otros insumos.

Además, la creación y gestión de códigos de zonas de cultivo se ha convertido en un requisito obligatorio. Estos códigos no solo permiten la exportación, sino que también son herramientas para controlar la calidad y seguridad alimentaria desde el origen. Actualmente, Vietnam cuenta con más de 9.300 códigos de zonas de cultivo y más de 1.300 instalaciones de empaque que abastecen mercados exigentes como Europa, Estados Unidos, Japón, Australia y Corea del Sur.

A nivel local, varios modelos han mostrado resultados positivos. En Son La, la provincia mantiene 216 códigos de zonas de cultivo con más de 2.800 hectáreas, de las cuales 200 son para exportación. Sus productos ya están presentes en mercados exigentes. Por su parte, Hanoi ha desarrollado cinco zonas de cultivo orientadas a la exportación, con un total de 37,23 hectáreas.

La fruta roi (manzana de java) de Cu Lao Dung (Can Tho) lleva etiquetas con código QR para que los consumidores puedan rastrear fácilmente su origen. (Foto: VNA) Aplicación para escanear códigos QR y rastrear el origen de productos agrícolas de Khanh Hoa. (Foto: VNA) El maracuyá de Gia Lai cumple con los estándares de calidad para su comercialización en los mercados nacionales e internacionales. (Foto: VNA) Escaneo de códigos QR para la trazabilidad de productos, destinados a la red de tiendas de alimentos limpios de la cooperativa de hortalizas orgánicas Thanh Xuan (Hanoi). (Foto: VNA)

La estandarización de las zonas de cultivo no solo eleva la calidad del producto, sino que también genera confianza entre los socios comerciales, constituyendo una base sólida para mantener el crecimiento del sector en un contexto de competencia global intensa. Gracias a esto, en el primer trimestre de 2026, se estima que las exportaciones vietnamitas de frutas y verduras alcanzarán cerca de 1.480 millones de dólares, un aumento del 27% respecto al mismo período del año anterior. Estos resultados reflejan que la transición va en la dirección correcta y confirman el papel clave de la seguridad alimentaria en el crecimiento del sector.

Control de riesgos y valorización para impulsar las exportaciones

Foto de ilustración: Técnicos del Centro Nacional de Extensión Agrícola utilizan equipos de medición para evaluar el suelo destinado a cultivos de invierno en la comuna de Hoang Giang, octubre de 2025. (Foto: VNA)

A pesar de los avances, el sector de frutas y verduras enfrenta desafíos, destacando la seguridad alimentaria.

Expertos coinciden en que su control efectivo requiere la implementación coordinada de múltiples medidas: planificación de zonas de cultivo, monitoreo ambiental y elaboración de mapas de riesgos. La inspección periódica de suelos, agua y cultivos debe realizarse rigurosamente para detectar y manejar riesgos de manera oportuna. Además, las plagas afectan significativamente la calidad agrícola; el uso excesivo de químicos no solo deja residuos peligrosos, sino que también reduce la reputación internacional de los productos. Por ello, las autoridades locales promueven el manejo integrado de plagas (IPM), fomentando bioproductos y reduciendo la dependencia de pesticidas químicos.



El director del Departamento de Industria y Comercio de Son La, Ha Nhu Hue. (Fuente: Periódico "Agricultura y Medio Ambiente") Desde la perspectiva del desarrollo de mercados, el director del Departamento de Industria y Comercio de Son La, Ha Nhu Hue, explica que para alcanzar un objetivo de exportación de 235 millones de dólares en 2026, la provincia implementa estrategias integrales. Entre ellas destacan la provisión de información de mercado, apoyo a empresas para conectarse con grandes cadenas de distribución y participación en ferias internacionales.

Paralelamente, la coordinación con provincias fronterizas como Quang Ninh, Lang Son y Lao Cai para actualizar la situación aduanera permite a las empresas planificar mejor sus exportaciones y reducir riesgos de acumulación de mercancías.

Otro punto clave es la inversión en procesamiento profundo. El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Hoang Trung, señala que la exportación de productos frescos por sí sola genera bajo valor agregado y riesgos elevados. Por ello, las localidades deben impulsar la integración de la cadena y apoyar a las empresas en el desarrollo de productos procesados como jugos, frutas deshidratadas o congeladas. El procesamiento profundo aumenta el valor del producto, prolonga su vida útil, amplía mercados y reduce la presión de consumo durante la temporada alta, convirtiéndose en una estrategia inevitable para el desarrollo sostenible del sector a largo plazo.

Trabajadores operan la tecnología de producción de ajo negro en la empresa DORI, en Quang Ngai. (Foto: VNA) Trabajadores de la empresa Cheese 4PS JSC (parque industrial Phu Hoi, Lam Dong) producen queso fresco. (Foto: VNA) La empresa de Alimentos Co Co Vietnam (GC Food, provincia de Dong Nai) aplica ciencia y tecnología en la producción de gelatina de coco con certificación OCOP de 4 estrellas, destinada a mercados de 27 países. (Foto: VNA) Procesamiento de productos agrícolas de exportación de la empresa B’LaoFood, en el parque industrial Loc Sơn, ciudad de Bao Loc, provincia de Lam Dong. (Foto: VNA)

Foto de ilustración: Las empresas vietnamitas se adaptan a la tendencia de inversión en procesamiento avanzado.

En un contexto de integración profunda, Vietnam no puede seguir expandiendo el sector solo en cantidad; debe profundizar en calidad y seguridad alimentaria. La producción verde, el control estricto de la cadena de valor y la construcción de marca se perfilan como los tres pilares fundamentales para mejorar la competitividad. De esta manera, el sector de frutas y verduras puede mantener su crecimiento, avanzar hacia un desarrollo sostenible y consolidar su posición en los mercados internacionales en 2026 y los años venideros./.