LongForm 让遗产铸就河内特色 河内是越南的遗产之城，拥有多达6489处历史文化遗迹、近1793项非物质文化遗产、数千个传统手工艺村和数百件国家级文物珍品，是一座蕴藏着千年文脉之都升龙的无价宝库。然而，在现代都市快速发展的进程中，如何让遗产成为资产，塑造河内独特的城市特色，成为当代生活的重要组成部分，融入城市发展的每一次“呼吸”，已不再是一个具有方向性的课题，而是在将首都定位为创意之都、文脉之都和可持续发展都市进程中的迫切要求。

河内是越南的遗产之城，拥有多达6489处历史文化遗迹。图自越通社

遗产不仅是“记忆”，更是发展的活态资源



在河内博物馆举办的“让文化遗产成为资产之旅”国际座谈会强调：文化遗产不是用来“封存”的，而是必须被开发成为发展动力。这是符合趋势的切入方式，但将认识转化为行动仍是一个不易解决的难题。



在河内博物馆举办的“让文化遗产成为资产之路”国际座谈会上的传统艺术表演。图自越通社

河内拥有少有地方所拥有的独特优势：自1010年《迁都诏》以来一千多年的历史纵深，以及从祠堂、寺庙、古街到手工艺村、庙会、社会习俗等丰富多样的遗产生态系统。加入联合国教科文组织创意城市网络提出了更高的要求，不仅要保护，还要以时代的方式“重述”遗产故事。



实践证明，当遗产被“唤醒”时，它可以成为明显的活态资源。近年来，河内的许多文化机构已有所改变。遗迹空间不再仅仅用于参观，而是成为体验、创造和互动的地方。



在文庙-国子监，“学道精华”夜游体验项目就是一个鲜明的例证。数百年的遗产空间通过光影、声音和现代技术被“讲述”，生动再现了过去儒生的求学之旅。游客不仅可以观看，还能“角色扮演”，与数字应用互动，体验私塾课堂，或通过3D投影映射探索历史。



“学道精华”夜游体验项目吸引大量游客。图自越通社

除了文庙之外，河内的许多其他遗迹也正在寻求自我革新。在火炉监狱，“神圣之夜”夜游项目近年来已成为年轻人的潮流。历史遗产通过情感语言被重新讲述，帮助观众不仅理解，更能“感受”历史的深度。



“火炉监狱遗迹夜间体验之旅”是成功且具有广泛影响力的旅游产品之一。图自越通社

“神圣之夜”夜游项目近年来深受年轻人的关注。图自越通社

与此同时，升龙皇城正逐渐成为一个创意文化空间，拥有“解码皇城”夜游、“升龙京城”数字空间以及校园体验项目等产品。将保护与数字技术相结合开辟了新的途径，使遗产更贴近公众。



“解码皇城”夜游、“升龙京城”数字空间使遗产更贴近公众。图自越通社

这些模式表明了一个明显的趋势：遗产不再静止不动，而是直接参与到城市生活中。当遗产被正确“激活”时，它可以创造经济价值，提升城市品牌，更重要的是，滋养文化特色。



从决议到行动



尽管潜力巨大，河内在将遗产转化为资产方面仍面临不少“瓶颈”，如对文化产业的认识不足；缺乏合适的模式；社会化机制有限；缺乏高素质人力资源；遗产数据分散，尚未得到同步数字化。



河内市提出成为全国文化工业中心的目标。图自越通社

值得注意的是，这些局限性是在河内设定成为全国文化产业中心的目标背景下存在的。如果不加以解决，遗产将仍然是“潜力”而非“资源”。



正如一位联合国教科文组织专家所建议的，需要以“综合体”的视角看待遗产，包括空间、人和周边生活。从而制定重新规划空间、组织文化旅游的方向，创造明确的经济动力。



越共中央政治局第02-NQ/TW号决议的发布被视为重要里程碑，为首都文化发展开辟新方向。图自越通社

在此背景下，中央政治局第2号决议被视为重要的里程碑，为首都文化发展开辟了新方向。决议明确指出：“文脉-特色-创意”是核心价值观，同时强调将遗产转化为“活态资产”，与旅游、艺术和产业相结合。这是思维的转变——从保护转向发扬，从静态转向动态。



“ 中央政治局第2号决议将文化置于发展战略的中心位置，其即被视为基础，也是动力。这符合全球趋势，文化日益成为每个国家、每个城市的“软实力”。 国会文化教育委员会常务委员裴怀山副教授

让遗产真正铸就特色



从具体故事到政策方向，可以看出河内正处于重要的转型阶段：从“保护遗产”转向“发扬遗产价值”。但要让遗产真正铸就特色，需要的不仅仅是零散的模式。



首先，必须将社区置于中心。手工艺人、手工艺村、民众不仅是保护的对象，更是创造和传承遗产的主体。河内需要将遗产纳入城市规划。每一个项目、每一个新空间都必须考虑文化因素，而不是将其作为“附属”部分处理。与此同时，需要建立一个配套的文化产业生态系统——从培训、融资到数据。遗产只有在有清晰的产业链时才能成为资产。最后，必须保持对遗产的忠实。发展不等于改变本质。一个现代化但失去文化深度的河内将难以保持其独特的特色。



河内正从“保护遗产”向“弘扬遗产价值”转变。图自越通社

河内正面临成为数字时代文化发展典范的巨大机遇。但特色无法一蹴而就，而是随着时间的推移，通过人们的生活方式、在遗产基础上进行守护和创造而形成。



守护遗产不是为了怀旧。守护遗产是为了让河内在快速发展和深度融入的征程中，仍能认清自己。到那时，遗产不再是过去的故事，而成为未来的基础，成为铸就千年文脉首都特色的持久气息。（完）