绿色生产与价值链标准化：2026年果蔬业增长的“钥匙”

面对国内外市场日益严格标准带来的压力，越南果蔬业正加速向绿色、安全、可持续的生产模式转型。各地方和企业不仅改变耕作方式，还大力推进价值链标准化及品牌建设，实现2026年增长目标。

严控标准 促进生产模式转型 保持市场份额

在国内外市场不断强化食品质量、安全及追溯要求的背景下，技术壁垒持续抬高，从农药残留规定、排放控制到整个生产链透明化要求。这迫使果蔬业对耕作、收获、初级加工、包装及出口等环节进行全面变革。

越南农业与环境部植物种植和保护局副局长阮氏秋香。图自《农业与环境保》 越南农业与环境部植物种植和保护局副局长阮氏秋香认为，若不实现根本性转型，越南农产品不仅在出口市场上受阻，而且在国内市场也将面临日益激烈的竞争。当时，这可能导致农民陷入“增产不增收”的恶性循环，最终造成生产不稳定。

近两年来，芹苴市已实施65个示范模式，优质低排放水稻种植面积达7830公顷。图自越通社

阮氏秋香指出，2025-2035年阶段种植领域中减排生产方案的实施正为这一转型进程奠定重要基础。目前，全国已开展近60个低排放耕作模式，其中许多与果蔬生产直接相关。这些模式通过优化品种、肥料、灌溉和投入要素等方面实现排放量降低约15%的目标。

与此同时，种植区代码的建设与管理已成为强制性要求。这不仅是出口的必要条件，也是从源头控制食品质量和安全的一种工具。目前，全国拥有超过9300个种植区代码和1300多家包装厂，服务于出口到欧洲、美国、日本、澳大利亚及韩国等大型市场。

在地方层面，许多模式已展现出显著成效。在山罗省，全省共有216个种植区代码，总面积超过2800公顷，其中200代码服务于出口。这些种植区的产品已销往众多苛刻市场。与此同时，河内市也建立了5个服务于出口的种植区，总面积达37.23公顷。

芹苴市岣崂榕乡洋蒲桃贴有二维码标签，方便顾客查询其产地。图自越通社 庆和省二维码扫描应用程序能查询农产品溯源。图自越通社 嘉莱省百香果达到销往国内外市场的质量标准。图自越通社 河内市 青春有机蔬菜合作社通过扫描二维码进行产品溯源，给当地各净菜商店系统供货。图自越通社

种植区的标准化不仅有助于提高产品质量，还能建立与进口伙伴的信任。这是果蔬业在全球竞争日益激烈的背景下保持增长势头的基础。得益于此，2026年第一季度，越南果蔬出口额约达近14.8亿美元，同比增长27%。这一结果表明转型趋势正朝着正确的方向发展，同时彰显了确保食品安全在该行业发展中的关键作用。

控制风险 提升价值 实现出口突破

2025年10月，国家助农中心干部在弘江乡使用测量设备来检查土壤，服务于冬春季节作物种植活动。图自越通社

除了所取代的积极成果外，果蔬业仍面临食品安全等不少挑战。

专家认为，为有效管控，需要同步实施多项措施，包括种植区规划、环境检测和风险地图构建等。严肃对土壤、水源和作物进行定期检测，以便及早发现并及时处理各项不安全风险。此外，病虫害也是影响农产品质量的重要因素。在防治病虫害过程中滥用化学品不仅产生有害残留，还会降低产品在国际市场上的信誉。因此，各地方正大力实施虫害综合管理（IPM）措施，加强生物制剂的使用，并减少对化学农药的依赖。

山罗省工贸厅厅长何如惠。图自《农业与环境报》 在市场开发方面，山罗省工贸厅厅长何如惠表示，为实现2026年出口额达2.35亿美元的目标，该省正实施多项配套措施。其中，提供市场信息，支持企业与大型分销系统对接，并参加国际展会得到特别重视。

与此同时，与广宁、谅山和老街等边境省份加强协作，及时更新通关情况，也助力企业在出口活动中掌握主动权，减少货物积压风险。

此外，深加工的投资趋势是另一个重要亮点。农业与环境部副部长黄忠认为，如果只出口新鲜农产品将难以创造高附加值且潜伏风险。因此，各地需推动链条衔接，支持企业发展果汁、烘干、冷冻等深加工产品。深加工产品不仅有利于提升产品价值，而且能延长保质期、扩大市场并减轻旺季销售压力。这是果蔬业长期可持续发展的必然走势。

广义省DORI股份公司工人正在操作黑蒜制作设备。图自越通社 林同省富会工业区Cheese 4PS股份公司工人正在生产新鲜奶酪。图自：越通社 同奈省姑姑越南食品股份公司（GC Food）在生产达到“一乡一品”（OCOP）四星级标准的椰子果冻产品中加强科学技术的应用，并销往全球27个国家的市场。图自越通社 林同省保禄市鹿山工业区 B’LaoFood 公司的出口农产品加工生产线。图自越通社

附图：越南企业紧跟深加工投资趋势

在深度融入国际市场的背景下，越南果蔬业不能再走粗放式发展的道路，而需推进深度转型，以食品质量和安全为核心。绿色生产、严控价值链和品牌建设成为提升竞争力的三大支柱。届时，越南果蔬行业完全可以保持增长势头，朝着可持续发展目标迈进，并在2026年及后续年里确立其在国际市场上的地位。（完）