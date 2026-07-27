LongForm Vietnam eleva calidad de inversión extranjera para fortalecer capacidad de autonomía económica

La Resolución No. 10-NQ/TW de 2026 del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera establece que este sector constituye “una parte importante de la economía nacional” y “un motor clave para el desarrollo económico y la integración internacional”.

La principal novedad de la Resolución radica en la exigencia de pasar de una estrategia centrada principalmente en atraer capital a una orientada al desarrollo de una plataforma nacional de inversión estratégica. En este nuevo modelo, la calidad, la eficiencia, la transferencia de tecnología, la participación en las cadenas de suministro y el valor agregado se convierten en los criterios fundamentales para atraer, gestionar y aprovechar la inversión extranjera.



La economía con inversión extranjera es un motor crucial para el desarrollo económico y la integración internacional. Foto: VNA

Tecnología, desarrollo verde y capacidad de autonomía



Según la doctora Pham Bich Ngoc, subdirectora del Departamento de Economía Microeconómica y Desarrollo Empresarial del Instituto de Economía de Vietnam y del Mundo, perteneciente a la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, la Resolución 10-NQ/TW representa un cambio significativo en la concepción del desarrollo del sector con inversión extranjera. Si en el pasado la inversión extranjera directa (IED) se consideraba principalmente una fuente complementaria de capital para la economía, en la nueva etapa el objetivo ya no es únicamente atraer mayores flujos de inversión, sino también elevar su calidad, eficiencia y capacidad de generar efectos multiplicadores. En la práctica, el sector de la IED ha contribuido de manera importante al crecimiento económico, las exportaciones y la creación de empleo. Sin embargo, persisten limitaciones desde hace años, entre ellas el bajo nivel de integración local en algunos sectores, una cooperación todavía insuficiente con las empresas nacionales y una transferencia tecnológica por debajo de las expectativas.



“ La Resolución 10-NQ/TW representa un cambio significativo en la concepción del desarrollo del sector con inversión extranjera La doctora Pham Bich Ngoc, subdirectora del Departamento de Economía Microeconómica y Desarrollo Empresarial del Instituto de Economía de Vietnam y del Mundo

A partir de sus investigaciones, la doctora Pham Bich Ngoc considera que Vietnam se encuentra ante una oportunidad excepcional, en un contexto en el que la relocalización de las inversiones internacionales continúa intensificándose. No obstante, advierte que limitarse a captar nuevos proyectos difícilmente permitirá alcanzar un desarrollo verdaderamente transformador. Lo esencial es determinar qué puede aprender la economía vietnamita, qué conocimientos puede asimilar y qué capacidades puede fortalecer gracias al sector con inversión extranjera. Esta constituye la diferencia fundamental entre la estrategia de atracción de capital de etapas anteriores y las exigencias del actual modelo de desarrollo.



La experta destaca especialmente el enfoque que sitúa la tecnología, el desarrollo verde y la capacidad de autonomía en el centro de la estrategia. Más que un ajuste de la política de atracción de inversiones, esta orientación refleja una transformación del propio modelo de crecimiento. En un escenario internacional marcado por la competencia en tecnología, transformación digital, inteligencia artificial y economía verde, Vietnam ya no puede basar su competitividad únicamente en la mano de obra de bajo costo o los incentivos relacionados con el uso del suelo, como ocurría anteriormente. La capacidad tecnológica se ha convertido en un factor decisivo para integrarse en las cadenas globales de valor y responder a las nuevas exigencias del desarrollo. Por ello, el objetivo ya no consiste solo en atraer más inversionistas extranjeros, sino en aprovechar eficazmente esos recursos para fortalecer la capacidad tecnológica nacional, impulsar la innovación y elevar la competitividad de las empresas vietnamitas.



El principal mensaje de la Resolución 10 no es atraer más inversión extranjera directa, sino crear las condiciones para que las empresas vietnamitas crezcan y se fortalezcan a través de su cooperación con el sector de inversión extranjera. El éxito de la política de IED en esta nueva etapa no se medirá únicamente por el volumen de capital registrado o el número de proyectos aprobados, sino también por la cantidad de empresas vietnamitas que logren convertirse en proveedores, socios tecnológicos y aliados en innovación de las grandes corporaciones internacionales, contribuyendo así a construir una economía con una sólida capacidad de aprendizaje e innovación.



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Uno de los principales desafíos señalados por la Resolución es la todavía limitada vinculación entre las empresas con inversión extranjera y las nacionales. Esta situación no obedece principalmente a una falta de disposición por parte de las empresas extranjeras para cooperar, sino a la brecha de capacidades existente entre ambos sectores y a la ausencia de mecanismos eficaces que faciliten dicha conexión.



La doctora Pham Bich Ngoc considera que otra de las innovaciones fundamentales de la Resolución 10 consiste en situar a las empresas nacionales en el centro de la estrategia de desarrollo de la inversión extranjera. En consecuencia, la eficacia de la política en los próximos años deberá evaluarse no solo por el volumen de capital o el número de proyectos, sino también por el incremento del número de empresas vietnamitas que participen de forma más profunda en las cadenas globales de valor. Las empresas vietnamitas no carecen de ambición para desarrollarse. Lo que aún necesitan son mayores oportunidades para acceder a tecnologías avanzadas, recursos financieros y mecanismos de apoyo adecuados que les permitan reducir la brecha con las empresas internacionales. Una vez creadas esas condiciones, el sector empresarial nacional estará plenamente capacitado para incorporarse a actividades de mayor valor agregado, en lugar de limitarse a desempeñar tareas de baja complejidad.



Fortalecer la capacidad interna a partir de la inversión extranjera



Según el doctor Chu Van Lam, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Económicas de Vietnam, adscrita a la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam, si se analizan cerca de cuatro décadas de atracción de inversión extranjera, el mayor logro del país ha sido movilizar una fuente fundamental de recursos para el desarrollo, contribuyendo al crecimiento económico, la expansión de la producción y la integración en la economía mundial. Sin embargo, en el nuevo contexto, la cuestión ya no es cuánto capital logra atraer Vietnam, sino cuánto valor es capaz de retener su economía a partir de esos flujos de inversión.



“ Si se analizan cerca de cuatro décadas de atracción de inversión extranjera, el mayor logro del país ha sido movilizar una fuente fundamental de recursos para el desarrollo, contribuyendo al crecimiento económico, la expansión de la producción y la integración en la economía mundial. El doctor Chu Van Lam, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Económicas de Vietnam

A juicio del experto, este es precisamente uno de los aspectos más relevantes de la Resolución 10. Mientras que anteriormente el objetivo principal consistía en complementar los recursos para impulsar el crecimiento, ahora el énfasis se ha desplazado hacia la mejora de la calidad del crecimiento, la competitividad y la capacidad de autonomía de la economía. El éxito de la atracción de IED ya no puede medirse únicamente por el volumen de capital registrado, el número de proyectos o el valor de las exportaciones, sino también por el grado de transferencia tecnológica, la participación de las empresas nacionales y el valor agregado generado dentro de Vietnam.



Desde la perspectiva de la competencia internacional por atraer inversiones, Vietnam continúa contando con importantes ventajas comparativas. Entre ellas destacan la estabilidad política, una ubicación geoeconómica estratégica, un elevado grado de apertura económica y una amplia red de acuerdos de libre comercio. Estos factores siguen reforzando el atractivo del país para los inversionistas extranjeros. No obstante, el escenario competitivo ha cambiado significativamente. Las grandes corporaciones internacionales ya no solo centran su atención en los incentivos a la inversión, sino que conceden una importancia creciente a la estabilidad de las políticas públicas, la calidad de los recursos humanos, el desarrollo de las infraestructuras, la disponibilidad de energía, la eficiencia logística y la capacidad de respuesta del mercado interno. Si Vietnam continúa basando su estrategia exclusivamente en incentivos a corto plazo, le resultará difícil conservar su ventaja competitiva en la captación de la nueva generación de flujos de inversión.



El doctor Chu Van Lam valoró que la Resolución dedique un conjunto específico de medidas al desarrollo del mercado de capitales, la mejora de la clasificación del mercado bursátil y la construcción de centros financieros de alcance internacional y regional. Estas iniciativas forman parte del proceso de adecuación del sistema financiero vietnamita a los estándares internacionales y representan una oportunidad para fortalecer la gobernanza corporativa, aumentar la transparencia del mercado y mejorar la capacidad de movilizar recursos para el desarrollo económico./.