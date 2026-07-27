LongForm 提升外商投资质量 增强越南自主能力

越共中央政治局2026年关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确指出，外商投资经济部门是“国民经济的重要组成部分”，是“经济发展和融入国际进程的重要动力”。

该决议的突出新意在于要求“推动发展思路从主要注重吸引资金，转向建设国家战略性投资平台”，将质量、效益、技术转移、参与供应链和附加值作为吸引、管理和使用外资的主要标准。

外商投资经济是越南经济发展和融入国际进程中的重要动力。图自越通社

技术、绿色发展和自主能力



越南社会科学翰林院越南与世界经济研究所微观经济与企业研究处副处长范碧玉表示，第10-NQ/TW号决议标志着对外商投资经济发展思路的一次重要转变。如果说过去FDI主要被视为经济的补充资金来源，那么在新阶段，要求不仅是吸引更多投资资源，还必须提升这一外资流入的质量、效益和带动作用。实际上，FDI部门已为增长、出口和就业作出了巨大贡献，但长期存在诸多局限，特别是部分行业本土化率低、与国内企业的产业关联未达预期、技术转移有限。

“ 第10-NQ/TW号决议标志着对外商投资经济发展思路的一次重要转变。 越南社会科学翰林院越南与世界经济研究所微观经济与企业研究处副处长范碧玉

从研究实践出发，范碧玉认为，越南正面临难得的机遇，国际投资转移浪潮持续强劲。然而，如果仅停留在吸引更多新项目，很难实现突破性发展。更重要的是经济能从FDI部门学到什么、获得什么、升级什么。这也是前一阶段吸引资金目标与当前发展阶段要求之间的根本区别。



专家特别认同的是以技术、绿色发展和自主能力为核心的观点。这不仅是投资吸引政策的调整，更反映了增长模式的转变。当世界进入技术、数字化转型、人工智能和绿色经济的新竞争时代，越南不能继续像过去那样主要靠廉价劳动力或土地优惠来竞争。技术能力正成为决定参与全球价值链能力以及适应新发展要求能力的关键因素。因此，目标不仅是吸引更多外国投资者，还必须有效利用这一资源来升级技术能力、推动创新和提升国内企业的竞争力。

第10号决议最大的信息不是吸引更多FDI，而是创造条件让越南企业从与这一领域的合作中成长壮大。新阶段FDI政策的成功不仅以注册资金或项目数量来衡量，还要看有多少越南企业成为全球集团的供应商、技术伙伴和创新伙伴，从而形成一个具备学习和创新能力的经济体。

决议指出的一大局限是FDI企业与国内企业之间的联结有限。主要原因不在于FDI企业不愿合作，而在于两个领域之间的能力差距以及有效对接机制的缺乏。

范碧玉认为，第10号决议的重要新意在于将国内企业置于FDI发展战略的中心位置。据此，未来FDI政策的成效不仅以资金规模或项目数量来衡量，还以多少越南企业更深地参与全球价值链来衡量。越南企业目前不乏发展愿望。所缺的是接触技术、资源和适当支持机制的机会，以缩短与国际企业的差距。当这些条件得到改善时，国内企业完全有能力参与更高附加值的环节，而不是停留在简单的工序。

从外资流中提升内生动力

据越南科技联合会越南经济科学会副主席褚文林表示，回顾近40年吸引外资，越南最大的成就是调动了重要资源用于发展，推动了增长、扩大生产和推进融入国际进程。然而，在新背景下，问题不再是吸引多少资金，而是经济从这一资金流中留住了多少价值。

“ 回顾近40年吸引外资，越南最大的成就是调动了重要资源用于发展，推动了增长、扩大生产和推进融入国际进程。 越南科技联合会越南经济科学会副主席褚文林

褚文林表示，这正是第10号决议中值得关注的一点。如果说过去的主要目标是补充增长资源，那么现在重心已转向提升增长质量、竞争力和经济自主能力。FDI吸引的成功不能仅以注册资金、项目数量或出口额来衡量，而必须以技术带动作用、国内企业的参与能力以及在越南创造的附加值份额来评估。

从国际投资吸引竞争的角度看，越南仍拥有诸多显著优势。越南在竞争吸引国际投资方面具有诸多优势，如稳定的政治环境、有利的地缘经济位置、高经济开放度和广泛的自贸协定网络。这些因素使越南对外国投资者保持吸引力。然而，当前的FDI吸引竞争已与过去不同。大型集团不仅关注投资优惠，更重视政策稳定性、人力资源质量、基础设施、能源、物流和国内市场的供应能力。如果仅依赖短期优惠，越南将难以维持在新一代资金吸引竞争中的优势。

褚文林高度评价决议为资本市场发展、证券市场升级晋级和建设国际及区域金融中心安排了一组解决方案。这是按照国际惯例提升国内金融市场标准的过程，是改善公司治理质量、提高市场透明度和增强为发展调动资源能力的机会。（完）