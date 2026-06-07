LongForm Vietnam busca garantizar seguridad de los niños en el entorno digital



En el contexto del rápido y explosivo desarrollo de la tecnología, especialmente con la aparición de la inteligencia artificial (IA), la labor de controlar y abordar las conductas que vulneran los derechos de los niños en el entorno digital se ha vuelto cada vez más compleja y desafiante. El establecimiento de un marco de protección para los niños en el ciberespacio se ha convertido en una necesidad urgente, con el fin de sentar una base sólida que permita a las futuras generaciones de ciudadanos desarrollarse de manera segura.

Brecha entre la conciencia y la capacidad de respuesta

“ Los niños son mucho más hábiles que los adultos y aprenden muy rápido. El problema más preocupante es que existe una gran brecha entre el hecho de que los niños reciban educación y accedan a contenidos sobre seguridad en línea y su capacidad real para saber cómo protegerse a sí mismos en el espacio digital. Nguyen Phuong Linh, directora del Instituto de Investigación para la Gestión del Desarrollo Sostenible (MSD)

Según los resultados de la encuesta “La voz de los niños de Vietnam 2026”, realizada por el Instituto MSD, hasta el 98% de los menores encuestados utilizan Internet, lo que demuestra que el entorno digital influye en la mayoría de sus actividades cotidianas, desde el estudio y el entretenimiento hasta la comunicación y la expresión personal.

A diferencia de las encuestas de 2022 y 2024, la de 2026 registró una tasa muy alta de menores que han recibido educación y tenido acceso a contenidos sobre seguridad en línea, pues nueve de cada 10 adolescentes sondeados confirmaron que han aprendido sobre este tema. Sin embargo, la encuesta también mostró que nueve de cada 10 adolescentes han enfrentado riesgos en el entorno digital y aún no saben cómo gestionarlos de manera efectiva. “Los niños pueden explicar muy bien los peligros y riesgos en el espacio digital, saben que existen amenazas, pero la forma de manejar esos riesgos y cómo enfrentarlos es una pregunta que nos interpela a todos”, compartió Phuong Linh.

Vietnam se encuentra actualmente entre los países con una alta tasa de usuarios de Internet y redes sociales en el mundo, con más de 72 millones de usuarios, lo que equivale aproximadamente al 73% de la población. De estos, el 7% tiene entre 13 y 17 años, y casi el 10% entre 18 y 24 años. Foto: Vietnam+ La tasa de niños que reciben educación y acceso a la seguridad en línea es muy alta. Foto: VNA El Internet se ha convertido y sigue siendo una parte inseparable de la vida, especialmente para los niños, quienes utilizan la tecnología en su aprendizaje y sus actividades diarias. Foto: Vietnam+

Según la encuesta “La voz de los niños en 2026”, los riesgos en línea a los que se enfrentan los adolescentes vietnamitas son muy diversos. Entre los más frecuentes se encuentran la adicción a las redes sociales y los videojuegos; las estafas en línea; la filtración de información personal; problemas de salud ocular; la reducción de la actividad física e interacción; y cuestiones relacionadas con contenidos engañosos o falsos, entre otros. Estos riesgos pueden provocar múltiples efectos a largo plazo, especialmente en la salud mental.

En particular, aunque ha mejorado en comparación con las evaluaciones anteriores, la tasa de niños que buscan ayuda de sus padres cuando enfrentan riesgos en línea es de solo alrededor del 20%. En cuanto a otros canales de apoyo, como los docentes, es del 15%; la línea telefónica nacional de protección infantil 111 es del 10%; la policía local 113 se sitúa entre el 7% y el 9%; y las organizaciones de apoyo entre el 5% y el 7%.

La Asociación Nacional de Ciberseguridad y TikTok firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para coordinar la implementación de actividades de comunicación sobre ciberseguridad. Foto: VNA Estudiantes comparten sus experiencias en el programa. Foto: VNA

En el programa “Adolescentes hablan 2026: Cocreación de soluciones para la seguridad digital y la salud en el entorno digital”, el coronel Ha Van Bac, subdirector del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública, evaluó que, al participar en el entorno en línea, los niños enfrentan múltiples riesgos como fraudes en línea, suplantación de identidad, violaciones de la privacidad, exposición a contenidos nocivos e interacciones inseguras. Además, existen problemas relacionados con la salud, como el uso excesivo de Internet, la dependencia de las plataformas digitales, el estrés emocional y la disminución de la capacidad de concentración tanto en el estudio como en la comunicación social. El rápido desarrollo de la IA ha generado nuevos desafíos, como la desinformación y los contenidos falsificados, lo que hace cada vez más difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso, especialmente para los usuarios jóvenes.

“ Al participar en el entorno en línea, los niños enfrentan múltiples riesgos como fraudes en línea, suplantación de identidad, violaciones de la privacidad, exposición a contenidos nocivos e interacciones inseguras. Coronel Ha Van Bac, subdirector del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública

Toda la sociedad debe unirse

La protección de los niños en el espacio digital no puede limitarse únicamente a advertir sobre los riesgos, sino que debe incluir la dotación de habilidades de autoprotección, la capacidad de identificar riesgos, el conocimiento sobre los datos personales y hábitos de uso de la tecnología de manera segura y responsable.

Vietnam ha asumido múltiples compromisos políticos importantes para proteger a los niños en el entorno digital. La Decisión 468/QD-TTg, aprobada el 23 de marzo de 2026 por el Primer Ministro, aprueba el programa “Protección y apoyo al desarrollo de los niños en el entorno digital para el período 2026 - 2030” y establece tres objetivos principales. Estos son: formar y generalizar soluciones de ciberseguridad que apoyen la gestión de las actividades de los niños y su protección en el entorno digital; desarrollar e implementar en el 100% de las provincias y ciudades soluciones tecnológicas que apoyen la educación en habilidades digitales, así como servicios de asesoramiento y asistencia inteligente para los niños; y garantizar que el 100% de los niños víctimas de violencia o abuso en el entorno digital reciban apoyo e intervención cuando lo soliciten ellos mismos, sus familiares o la comunidad social.

En la ceremonia de lanzamiento del programa “Protección y apoyo al desarrollo de los niños en el entorno digital para el período 2026-2030”, celebrada a finales de mayo de 2026, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra destacó que la protección y el apoyo a los niños en el entorno digital ya no es un asunto exclusivo de las familias, las escuelas o las autoridades competentes, sino una responsabilidad de todo el sistema político, la sociedad y la comunidad.

“ La protección y el apoyo a los niños en el entorno digital ya no es un asunto exclusivo de las familias, las escuelas o las autoridades competentes, sino una responsabilidad de todo el sistema político, la sociedad y la comunidad. La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra

Según el coronel Ha Van Bac, la familia debe acompañar y escuchar; las escuelas deben reforzar la educación en habilidades digitales; las plataformas tecnológicas deben aumentar su responsabilidad en la protección de los usuarios menores de edad; y las organizaciones sociales, los expertos y los medios de comunicación deben contribuir a difundir conocimientos, habilidades y una cultura de comportamiento seguro en línea. En particular, los propios niños deben ser empoderados para compartir sus experiencias, expresar los problemas que enfrentan y participar en la construcción de soluciones.

En la misma línea, Nguyen Phuong Linh, directora del Instituto MSD, consideró que la vía sostenible para construir un entorno digital seguro para los niños es pasar de “conocer los riesgos” a “tener la capacidad de autoprotección”, y de “escuchar a los adultos” a “participar en la construcción de soluciones”. En este proceso, los adolescentes deben desempeñar un papel activo, con el acompañamiento de los padres, docentes, autoridades, organizaciones y también de las propias plataformas digitales.

La protección de los niños en el entorno digital es un proceso que les ayuda a desarrollar la confianza, las habilidades y los valores necesarios para crecer de manera saludable en la era digital. Phuong Linh propuso seis principios para acompañar y proteger a los niños en el ciberespacio: respetar y reconocer el derecho de los niños a acceder y utilizar Internet; comprender la psicología y el desarrollo infantil para acompañarlos de manera adecuada; acompañar a los niños en el uso seguro de Internet lo antes posible; guiarlos para que sepan cómo buscar apoyo cuando lo necesiten; respetar su derecho a la privacidad y la participación; y estar siempre disponibles cuando los niños lo requieran.

La colaboración conjunta de las autoridades, las escuelas, las familias, las organizaciones sociales, las empresas tecnológicas y los propios niños contribuirá, paso a paso, a construir un entorno digital más seguro, saludable y humano para los niños de Vietnam./.