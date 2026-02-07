LongForm 芹椰——能源转型的“绿色实验室”

按照越共中央政治局关于新时代胡志明市建设与发展的第09号决议精神，胡志明市正步入一个崭新的发展阶段，致力于打造成为绿色、现代且智能的全球性大都市。在这一战略中，作为该市唯一临海区域的芹椰正脱颖而出，成为一个全新的发展空间。这里汇聚了海洋经济、可再生能源、生态保护以及应对气候变化等诸多核心要素。

从一个基础设施仍面临诸多困难的沿海地方，芹椰正逐步蜕变为胡志明市沿海地区的新增长极。凭借绵延的红树林、生产中应用的太阳能模式、海上风电及绿色交通的发展导向，芹椰被诸多专家视为减排进程中的一个“绿色实验室”，助力越南实现2050年净零排放的目标。

“致力于绿色的芹椰”制定发展导向

根据芹椰人民委员会关于开展“致力于绿色的芹椰”行动计划，当地确立了到2030年成为具有绿色增长、智能、环境友好型城市特色且迈向净零排放（Net Zero）沿海地区的目标。

滨城-芹椰地铁线将沿着林薮（Rừng Sác）路运行，为芹苴绿色转型进程奠定基础。图自越通社 位于胡志明市沿海南部门户的芹椰中心区。图自越通社 胡志明市芹椰乡容澳（Giồng Ao）村居民区是当地绿色、环保空间的典型代表。图自越通社 胡志明市平庆乡平美村的绿色交通道路，配有保护环境、防塌方筑堤系统。图自越通社 林薮（Rừng Sác）路拓宽工程助力增强芹椰绿色连接，并与保护自然生态系统和协调当地社区利益相结合。图自越通社

具体目标包括：100%符合条件的国家机关办公楼安装屋顶光伏；100%公共交通工具使用清洁能源；逐步形成“绿色村庄”模式；同时基于红树林生态系统的碳汇价值，研究参与碳排放市场。

为了实现这一目标，当地确立了多项核心解决方案，包括发展绿色交通、推动可再生能源利用、管控塑料垃圾、完善废物收集与处理系统、发展绿色建筑以及提高社区环保意识。

“ 凭借红树林生态系统和海洋空间的优势，芹椰正被定位为沿海生态城市，打造成为胡志明市南部地区的蓝色海洋经济、生态旅游和物流中心。胡志明市也在研究开展低排放区模式，推动电动汽车和绿色公共交通的应用，逐步减少对化石燃料的依赖。 芹椰乡人民委员会副主席胡文平

从沿海地区潜力到绿色模式

除了拥有全国面积最大的红树林生态系统外，芹椰还坐拥日照充足、风力强劲以及海洋空间广阔等突出优势，这些都是发展可再生能源和低碳经济的便利条件。

根据胡志明市的规划导向，芹椰近海海域正被研究开发大型海上风电项目，以服务于国家电网发电及绿色氢能（氢气）生产。同时，当地也在研究扩大太阳能发电模式、节能照明系统以及服务于绿色交通的基础设施。

“ 芹椰目前正同各厅局、行业配合，研究制定红树林碳信用机制，建立碳汇数据库，并发展与当地特有生态系统相结合的绿色经济模式。 芹椰乡人民委员会副主席胡文平

这些自然优势正逐步转化为具体的发展模式，为当地的绿色转型进程奠定坚实基础。

最具代表性的是养虾户的屋顶光伏模式，不仅有助于降低生产成本、充分利用可再生能源，还能通过向电网出售余电来增加收入。在农业领域中，按照绿色农业和循环经济方向发展的水椰汁生产模式，不仅提升了水椰树的经济价值，还为保护红树林生态系统、防坍塌、扩大绿化面积以及提高二氧化碳吸收能力作出了积极贡献。

胡志明市平庆乡平盛村黎文畅一家的太阳能发电系统，用于运行水车、增氧机和水泵以服务虾类养殖。图自越通社 位于胡志明市平庆乡平美村的门户区域，得益于堤防系统和通畅的内部交通网络，景观宽敞整洁、美丽宜居。图自越通社 芹椰Vinhomes Green Paradise项目将完全采用清洁能源运行，不依赖传统化石能源。图自越通社

在更大规模上，绿景天堂（Vinhomes Green Paradise）项目被定位为利用海上风电和太阳能等清洁能源运行，体现了绿色城市发展与减少碳排放相结合的趋势。与此同时，芹椰大桥、滨城-芹椰地铁线、林薮（Rừng Sác）路拓宽工程以及连接沿海地区的各个水路交通航线等基础设施项目，正逐步为发展绿色交通、海洋经济和生态旅游奠定坚实基础。

这些模式表明，芹椰的绿色转型进程已不再停留在长期目标上，而是在政府、企业和社区居民的共同参与之下，正一步步变为现实。

从“绿色之肺”到净零排放城市模式

专家认为，芹椰最大的优势不仅在于风能或太阳能的发展潜力，更在于其红树林生态系统能够吸收并储存大量的碳库。

胡志明市防护林管理委员会主任胡德环表示，芹椰红树林长期以来被视为胡志明市及周边省份的“绿色之肺”，同时也是发展绿色经济和应对气候变化的重要资源。

与此同时，胡志明市国家大学资源与环境研究院院长黎青海教授评估称，芹椰完全可以成为越南开发可再生能源和低碳城市发展模式的试验区。黎青海指出，决定成功的关键因素在于经济发展、清洁能源利用、生态系统保护与保障当地社区生计之间的和谐共生。

事实上，芹椰的绿色转型进程如今已在交通、生产、生态旅游以及提高社区环保意识等众多领域中落到实处。这也是第09号决议所确立导向的生动体现，即胡志明市必须在绿色增长、循环经济和可持续发展方面走在全国前列。

游客在被誉为胡志明特大城市“绿肺”的芹椰红树林郁郁葱葱的绿色空间中放松身心。 图自越通社 展望2030年，芹椰乡不仅纯粹集中于发展经济，还打造一个国际级城市生态系统。图自越通社

夜幕降临在胡志明市南部的这片临海区域，成片的红树林依然绵延不绝，绿意尽收眼底。从发挥碳汇功能的红树林、虾塘上的光伏发电模式，到正在开展的海上风电研究，芹椰正一步步将胡志明市的绿色发展目标变为现实。在迈向净零排放（Net Zero）的征程中，这片临海区域不仅扮演着城市“绿色之肺”的角色，还有望成为未来越南能源转型与可持续发展模式的典范。（完）