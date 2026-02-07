LongForm Can Gio – un “laboratorio verde” para la transición energética

Ciudad Ho Chi Minh entra en una nueva etapa de desarrollo con la aspiración de consolidarse como una metrópolis global verde, moderna e inteligente, en línea con el espíritu de la Resolución 09 del Buró Político sobre el desarrollo de la ciudad en la nueva era. En esta estrategia, Can Gio, la única zona de estuario de la urbe, emerge como un nuevo espacio de desarrollo donde convergen la economía marítima, las energías renovables, la conservación ecológica y la adaptación al cambio climático.

De una localidad costera aún con limitaciones en infraestructura, Can Gio avanza progresivamente hacia su transformación en un nuevo polo de crecimiento marítimo de Ciudad Ho Chi Minh. Gracias a sus extensos bosques de manglares, la implementación de modelos de energía solar en la producción, las orientaciones hacia la energía eólica marina y el impulso del transporte verde, la localidad es considerada por numerosos expertos como un auténtico “laboratorio verde” en el proceso de reducción de emisiones, con la meta de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.



Orientación “Por un Can Gio verde”



Según el plan de implementación del programa de acción “Por un Can Gio verde” del Comité Popular de la comuna de Can Gio, la localidad se fija como objetivo convertirse para 2030 en una zona costera caracterizada por un modelo de desarrollo verde, inteligente, respetuoso con el medio ambiente y orientado hacia el Net Zero.



La línea de metro Bến Thành – Can Gio discurrirá paralela a la carretera Rung Sac, contribuyendo a sentar las bases del proceso de transición verde en Can Gio. (Foto: VNA) El centro de la comuna de Can Gio, puerta de entrada costera al sur de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA) El conjunto residencial de la aldea Giong Ao constituye un ejemplo representativo de un espacio verde y respetuoso con el medio ambiente en la comuna de Csn Gio (Ciudad Ho Chi Minh). Foto: VNA La infraestructura vial verde de la aldea Binh My, en la comuna de Binh Khanh (Ciudad Ho Chi Minh), cuenta con sistemas de diques de protección ambiental y de prevención de la erosión. Foto: VNA La carretera Rung Sac será ampliada para reforzar la conectividad verde de Can Gio, en armonía con la conservación del ecosistema natural y los intereses de la comunidad local. (Foto: VNA)

Entre las metas concretas se incluyen: la instalación de energía solar en el 100% de las sedes de organismos públicos que lo permitan; el uso de energías limpias en el 100% del transporte público; la formación progresiva de modelos de “aldeas verdes”; así como el estudio de participación en el mercado de carbono basado en la capacidad de absorción de los ecosistemas de manglares.



Para alcanzar estos objetivos, la localidad ha definido un conjunto de soluciones prioritarias que abarcan el desarrollo del transporte verde, la promoción de energías renovables, el control de los residuos plásticos, la mejora de los sistemas de recolección y tratamiento de desechos, el impulso de construcciones sostenibles y el fortalecimiento de la conciencia ambiental de la población.



“ Junto a su valioso ecosistema de manglares y su espacio marítimo, la localidad está orientada a convertirse en una ciudad ecológica costera, un centro de economía marina verde, turismo ecológico y logística en el sur de Ciudad Ho Chi Minh. La urbe estudia también la creación de una zona de bajas emisiones, promoviendo el uso de vehículos eléctricos y el transporte público verde para reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles. Ho Van Binh, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Can Gio

Del potencial costero a los modelos verdes



Además de albergar el mayor ecosistema de manglares del país, Can Gio cuenta con ventajas naturales significativas en materia de insolación, viento y amplios espacios marítimos, condiciones especialmente favorables para el desarrollo de energías renovables y de una economía baja en carbono.



De acuerdo con la planificación de Ciudad Ho Chi Minh, la zona marítima frente a Can Gio se encuentra en estudio para el desarrollo de proyectos de energía eólica marina a gran escala, destinados tanto a la red eléctrica nacional como a la producción de hidrógeno verde. Paralelamente, se promueve la expansión de la energía solar, los sistemas de iluminación eficiente y las infraestructuras para el transporte sostenible.



“ Can Gio trabaja en coordinación con distintos departamentos para desarrollar mecanismos de créditos de carbono derivados de los manglares, construir una base de datos sobre la capacidad de absorción de carbono y fomentar modelos de economía verde vinculados al ecosistema local. Ho Van Binh, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Can Gio

Estas ventajas naturales se están transformando progresivamente en modelos concretos de desarrollo, consolidando la base del proceso de transición verde en la localidad.



Entre los ejemplos más representativos destaca el sistema de energía solar en los techos de los criaderos de camarón, que permite reducir costos de producción, aprovechar energías renovables y generar ingresos adicionales mediante la venta del excedente eléctrico a la red. En el ámbito agrícola, la producción de jarabe de palma nipa bajo un enfoque de agricultura verde y economía circular no solo incrementa el valor económico de este cultivo, sino que también contribuye a la protección del ecosistema de manglares, la prevención de la erosión, la ampliación de áreas verdes y el aumento de la absorción de CO₂.



El sistema de energía solar permite operar equipos de oxigenación, ruedas de agua y bombas en los estanques de cultivo de camarón de la familia de Le Van Suong, en la aldea Binh Thanh, comuna de Binh Khanh (Ciudad Ho Chi Minh). Foto: VNA El área de la aldea Binh My, en la comuna de Binh Khanh (Ciudad Ho Chi Minh), puerta de entrada a Can Gio, presenta un entorno urbano ordenado y limpio gracias a los sistemas de diques y a una red vial interna bien desarrollada. (Foto: VNA) El proyecto Vinhomes Green Paradise Can Gio operará íntegramente con energía limpia, sin depender de fuentes fósiles tradicionales. (Foto: VNA)

A mayor escala, el proyecto Vinhomes Green Paradise está diseñado para operar con energía limpia procedente de la eólica marina y la solar, reflejando la tendencia hacia un desarrollo urbano verde con reducción de emisiones de carbono. En paralelo, infraestructuras como el puente de Can Gio, la línea de metro Ben Thanh – Can Gio, la ampliación de la carretera Rung Sac y las rutas fluviales de conexión costera están sentando las bases para un sistema de transporte sostenible, la economía marítima y el turismo ecológico.



Estos avances evidencian que la transición verde en Can Gio ya no es solo una visión de futuro, sino un proceso en marcha con la participación activa de autoridades, empresas y comunidades locales.



De “pulmón verde” a modelo de ciudad Net Zero



Según los expertos, la principal fortaleza de Can Gio no radica únicamente en su potencial eólico o solar, sino en su ecosistema de manglares, capaz de absorber y almacenar grandes cantidades de carbono.



El doctor Huynh Duc Hoan, director de la Junta de Gestión del Bosque de Protección de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que los manglares de Can Gio han sido considerados desde hace tiempo el “pulmón verde” de la ciudad y las provincias vecinas, además de un recurso clave para el desarrollo de la economía verde y la adaptación al cambio climático.



Por su parte, el profesor y doctor Le Thanh Hai, director del Instituto de Recursos y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, subrayó que Can Gio tiene el potencial de convertirse en un espacio de ensayo para modelos de energías renovables y ciudades bajas en carbono en Vietnam. Según señaló, el factor decisivo será el equilibrio entre crecimiento económico, uso de energías limpias, conservación del ecosistema y garantía de los medios de vida de la población local.



En la práctica, el proceso de transición verde en Can Gio ya se manifiesta en múltiples ámbitos, desde el transporte y la producción hasta el turismo ecológico y la concienciación ambiental de la comunidad. Esto refleja también la orientación de la Resolución 09, que establece que Ciudad Ho Chi Minh debe liderar al país en crecimiento verde, economía circular y desarrollo sostenible.



Los turistas disfrutan del entorno verde del bosque de manglares de Can Gio, considerado el “pulmón verde” de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA) La visión hacia 2030 plantea que la comuna de Can Gio no se limite al desarrollo económico, sino que avance hacia la construcción de un ecosistema urbano de estándar internacional. (Foto: VNA)

Al caer la tarde sobre el estuario al sur de Ciudad Ho Chi Minh, los bosques de manglares se extienden en un verde ininterrumpido. Desde estos ecosistemas que capturan carbono hasta los sistemas de energía solar en los criaderos de camarón y los estudios sobre energía eólica marina, Can Gio avanza paso a paso hacia la materialización de los objetivos de desarrollo verde de la ciudad. En el camino hacia el Net Zero, esta zona costera no solo mantiene su papel de “pulmón verde”, sino que también se perfila como un modelo de referencia para la transición energética y el desarrollo sostenible de Vietnam en el futuro./.

