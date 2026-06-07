LongForm Pour la sécurité des enfants dans l'espace cybernétique

Dans un contexte marqué par le développement rapide et massif des technologies, en particulier l’émergence de l’intelligence artificielle (IA), le contrôle et le traitement des actes de maltraitance et d’exploitation des enfants sur Internet deviennent de plus en plus complexes et difficiles. La mise en place d’un cadre de protection efficace pour les enfants dans l’espace numérique est devenue une nécessité urgente afin de créer des bases solides permettant aux futurs citoyens de se développer en toute sécurité, avec confiance, et de libérer leur créativité dans un monde numérique en constante expansion.

Un écart entre la sensibilisation et la capacité à réagir

Nguyên Phuong Linh, directrice de l’Institut de recherche sur la gestion du développement durable (MSD). Photo : VNA “ Les enfants maîtrisent souvent les technologies bien mieux que les adultes et apprennent très rapidement. Toutefois, le principal sujet de préoccupation réside dans l’écart important entre les connaissances acquises sur la sécurité en ligne et la capacité réelle des enfants à se protéger eux-mêmes dans l’environnement numérique.. Nguyên Phuong Linh, directrice de l’Institut de recherche sur la gestion du développement durable (MSD)

Selon les résultats de l’enquête « La voix des enfants du Vietnam 2026 », réalisée par l’Institut MSD, jusqu’à 98 % des enfants interrogés utilisent Internet, ce qui montre que l’environnement numérique influence désormais la quasi-totalité de leurs activités quotidiennes, qu’il s’agisse des études, des loisirs, de la communication ou de l’expression personnelle.

Contrairement aux enquêtes menées en 2022 et en 2024, celle de 2026 révèle un taux très élevé d’enfants ayant reçu une formation ou une sensibilisation à la sécurité numérique, neuf adolescents sur dix déclarant avoir été initiés à cette thématique. Cependant, l’étude montre également que neuf adolescents sur dix ont déjà été confrontés à des risques dans l’environnement numérique sans savoir comment les gérer efficacement. « Les enfants sont capables d’expliquer très clairement les dangers et les risques présents sur Internet. Ils savent qu’il existe des menaces, mais la question de savoir comment gérer ces risques et y faire face reste un défi pour nous tous”, a souligné Nguyên Phuong Linh.

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Le Vietnam figure aujourd'hui parmi les pays affichant les taux d'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux les plus élevés au monde, avec plus de 72 millions d'internautes, soit environ 73 % de sa population. Parmi eux, 7 % sont âgés de 13 à 17 ans et près de 10 % appartiennent à la tranche d'âge des 18 à 24 ans. Photo: VietnamPlus Le taux d'enfants bénéficiant d'une éducation et d'un accès aux connaissances sur la sécurité en ligne est très élevé. Photo: VNA Internet est devenu un élément indissociable de la vie quotidienne, en particulier pour les enfants, qui utilisent de plus en plus les technologies numériques dans leurs études et leurs activités de tous les jours. Photo: VietnamPlus

Toujours selon l’enquête « La voix des enfants 2026 », les risques auxquels les jeunes Vietnamiens sont confrontés dans l’espace numérique sont variés. Les plus fréquents sont la dépendance aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne, les escroqueries sur Internet, les fuites de données personnelles, les problèmes oculaires, la réduction des activités physiques, ainsi que l’exposition à des contenus trompeurs ou erronés. Ces risques peuvent avoir des conséquences durables, notamment sur la santé mentale.

Malgré une amélioration par rapport aux précédentes évaluations, seuls environ 20 % des enfants sollicitent l’aide de leurs parents lorsqu’ils rencontrent un problème en ligne. Les autres canaux d’assistance restent peu utilisés : 15 % se tournent vers les enseignants, 10 % vers la ligne nationale de protection de l’enfance 111, entre 7 et 9 % vers la police locale via le numéro 113, et seulement 5 à 7 % vers les organisations d’aide spécialisées.

L'Association nationale de cybersécurité et TikTok signent un protocole d'accord (MoU) visant à coordonner leurs actions de communication en matière de cybersécurité. Photo : VNA Des élèves partageant leurs expériences lors du programme. Photo: VNA

Lors du programme « Les adolescents prennent la parole 2026 : co-construire des solutions pour la sécurité et le bien-être numériques », organisé récemment par l’Association nationale de cybersécurité, la plateforme TikTok et l’Institut MSD, le colonel Ha Van Bac, directeur adjoint du Département de cybersécurité et de lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies (A05) du ministère de la Sécurité publique, a souligné que les enfants sont exposés à de nombreux dangers lorsqu’ils évoluent sur Internet : escroqueries en ligne, usurpation d’identité, atteintes à la vie privée, exposition à des contenus nocifs ou interactions dangereuses. À cela s’ajoutent des problèmes de santé liés à une utilisation excessive des réseaux, à la dépendance aux plateformes numériques, au stress émotionnel, ainsi qu’à une baisse de la capacité de concentration dans les études et les interactions sociales. Le développement rapide de l’intelligence artificielle a également créé de nouveaux défis, notamment la diffusion de fausses informations et de contenus manipulés, rendant la distinction entre le vrai et le faux plus difficile, particulièrement pour les jeunes utilisateurs.

Le colonel Ha Van Bac, directeur adjoint du Département de cybersécurité et de lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies (A05) du ministère de la Sécurité publique. Photo : VNA “ Les enfants sont exposés à de nombreux dangers lorsqu’ils évoluent sur Internet : escroqueries en ligne, usurpation d’identité, atteintes à la vie privée, exposition à des contenus nocifs ou interactions dangereuses. Le colonel Ha Van Bac, directeur adjoint du Département de cybersécurité et de lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies (A05) du ministère de la Sécurité publique

Une mobilisation de l’ensemble de la société

La protection des enfants dans l’espace numérique ne peut se limiter à l’identification des risques. Il est nécessaire de leur fournir les compétences nécessaires pour se protéger eux-mêmes, reconnaître les menaces, comprendre les enjeux liés aux données personnelles et adopter des habitudes d’utilisation sûres et responsables des technologies.

Le Vietnam a déjà pris plusieurs engagements politiques importants en matière de protection des enfants en ligne. La Décision n° 468/QĐ-TTg du 23 mars 2026, approuvée par le Premier ministre, relative au Programme « Protection et soutien au développement des enfants dans l’environnement numérique pour la période 2026-2030 », fixe trois objectifs majeurs : développer et généraliser des solutions de cybersécurité permettant de gérer les activités des enfants et de les protéger en ligne ; mettre en œuvre dans l’ensemble des provinces et villes du pays des solutions technologiques destinées à l’éducation aux compétences numériques ainsi qu’au conseil et à l’accompagnement intelligents des enfants ; garantir que tous les enfants victimes d’atteintes dans l’espace numérique bénéficient d’une assistance et d’une intervention lorsqu’ils en font la demande ou lorsque celle-ci émane de leurs proches ou de la communauté.

Lors de la cérémonie de lancement du programme « Protection et soutien au développement des enfants dans l’environnement numérique pour la période 2026-2030 », organisée fin mai 2026, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a souligné que la protection et l’accompagnement des enfants sur Internet ne relevaient plus uniquement de la responsabilité des familles, des établissements scolaires ou des autorités compétentes, mais constituaient désormais une mission de l’ensemble du système politique, de toute la société et des communautés locales.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra. Photo : VNA “ La protection et l’accompagnement des enfants sur Internet ne relevaient plus uniquement de la responsabilité des familles, des établissements scolaires ou des autorités compétentes, mais constituaient désormais une mission de l’ensemble du système politique, de toute la société et des communautés locales. La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra

Selon le colonel Ha Van Bac, les familles doivent accompagner les enfants et être à leur écoute ; les écoles doivent renforcer l’éducation aux compétences numériques ; les plateformes technologiques doivent assumer davantage leurs responsabilités dans la protection des jeunes utilisateurs ; les organisations sociales, les experts et les médias doivent contribuer à diffuser les connaissances, les compétences et une culture du comportement responsable en ligne. Il a également insisté sur la nécessité de donner aux enfants eux-mêmes les moyens de partager leurs expériences, de signaler les problèmes rencontrés et de participer à l’élaboration des solutions.

Partageant cette analyse, Nguyên Phuong Linh estime que l’approche durable pour construire un espace numérique sûr consiste à passer de la simple connaissance des risques à la capacité réelle de s’en protéger, et d’un modèle où les enfants se contentent d’écouter les adultes à un modèle où ils participent activement à la recherche de solutions. Dans cette démarche, les adolescents doivent jouer un rôle central, avec l’accompagnement des parents, des enseignants, des organismes publics, des organisations sociales et des plateformes numériques.

Protéger les enfants dans l’espace numérique signifie leur permettre d’acquérir la confiance, les compétences et les valeurs nécessaires pour s’épanouir sainement à l’ère du numérique. Nguyên Phuong Linh propose six principes fondamentaux pour accompagner et protéger les enfants en ligne : respecter et reconnaître leur droit d’accéder à Internet et de l’utiliser ; comprendre leur psychologie et leur développement afin de les accompagner de manière adaptée ; les guider vers une utilisation sûre d’Internet dès le plus jeune âge ; leur apprendre à rechercher de l’aide lorsque cela est nécessaire ; respecter leur vie privée et leur droit à la participation ; et rester toujours disponibles lorsqu’ils ont besoin de soutien.

La mobilisation conjointe des autorités publiques, des établissements scolaires, des familles, des organisations sociales, des entreprises technologiques et des enfants eux-mêmes permettra progressivement de bâtir un espace numérique plus sûr, plus sain et plus humain pour les enfants vietnamiens./.