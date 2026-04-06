LongForm Turismo de Vietnam fija la meta de 45 a 50 millones de visitantes extranjeros en 2030 El sector turístico de Vietnam se orienta hacia un desarrollo más profesional, moderno y profundo, mejorando la calidad y la eficiencia. No solo se centra en aumentar el número de visitantes, sino también en elevar el valor añadido, contribuir cada vez más al Producto Interno Bruto (PIB) y generar efectos positivos para el desarrollo de otros sectores y áreas.

Este contenido forma parte de la decisión de ajuste de la planificación del sistema turístico para el período 2021-2030, con visión hasta 2045, recientemente emitida por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.



Turismo de Vietnam reafirma su posición como uno de los sectores económicos clave. (Foto: VNA)

En consecuencia, esta decisión de ajuste establece nuevas orientaciones estratégicas destinadas a convertir el turismo en un verdadero sector económico clave, que desempeñe un papel importante en la estructura de la economía nacional.



Cabe destacar que la decisión subraya el desarrollo simultáneo del turismo internacional y del turismo interno. En particular, el turismo internacional sigue siendo identificado como un motor importante, mientras que el mercado interno, con gran potencial y estabilidad, se explota de manera eficiente en paralelo.

Turistas extranjeros recorriendo Vietnam (Foto: VNA)

La planificación también se concentra en fortalecer el vínculo entre el turismo y otros sectores económicos, promover la vinculación interregional y formar corredores turísticos asociados a corredores económicos tanto a nivel nacional como internacional.



El turismo se orienta hacia un desarrollo basado en el crecimiento verde y la economía circular, maximizando su contribución a los objetivos globales de desarrollo sostenible. Por ello, la protección del medio ambiente, la respuesta al cambio climático y la garantía de la seguridad y el orden social se convierten en requisitos fundamentales durante todo el proceso de desarrollo.

Turistas disfrutan tanto del ocio como de la conservación del medio ambiente. (Foto: VNA)

En cuanto a los objetivos concretos, para 2030, el turismo de Vietnam aspira a recibir entre 45 y 50 millones de turistas internacionales, con una tasa de crecimiento promedio anual del 16-19%; atender a unos 160 millones de turistas nacionales; y contribuir directamente con alrededor del 14% al PIB, generando aproximadamente 12 millones de empleos, de los cuales cuatro millones serán directos. El sistema de alojamiento también se orienta a un fuerte desarrollo, con alrededor de 2,5 millones de habitaciones en todo el país.



Especialmente, la planificación establece una exigencia innovadora en materia ambiental. Para 2030, el 100% de las zonas y destinos turísticos, así como los establecimientos de alojamiento y servicios turísticos en áreas costeras, no utilizarán productos plásticos de un solo uso ni bolsas de plástico no biodegradables, avanzando gradualmente hacia un modelo de economía circular.



Turismo verde constituye una llave para el desarrollo sostenible (Foto: VNA)

En cuanto al espacio de desarrollo, la planificación hace hincapié en el desarrollo turístico vinculado a los principales sistemas urbanos como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang, Hai Phong y Can Tho, junto con ciudades turísticas especializadas como Hoi An, Hue, Sa Pa, Ha Long, Nha Trang, Da Lat, Phan Thiet y Phu Quoc, entre otros. Estas áreas se convertirán en centros para el desarrollo de productos turísticos de alta calidad, vinculados a las industrias culturales y la economía nocturna.



Vietnam se centra en desarrollar un turismo que vincula a las principales áreas urbanas con productos turísticos de alta calidad. (Foto: VNA)

Los clústeres regionales y los corredores de desarrollo, incluidos los corredores turísticos Norte-Sur y Este-Oeste, conectan localidades dentro del país, así como con países de la región, para maximizar las ventajas de los recursos e infraestructuras turísticas, al tiempo que amplían el espacio para el desarrollo del turismo transnacional.



En la estructura de desarrollo, se han identificado claramente varios centros y polos de crecimiento turístico. Da Nang se posiciona como el polo de crecimiento para las regiones Central y de la Altiplanicie Occidental, mientras que Ciudad Ho Chi Minh desempeña un papel fundamental en la promoción del desarrollo turístico en las regiones del Sudeste y del Delta del Mekong.



Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh son puertas de entrada y motores del desarrollo turístico de Vietnam. (Foto: VNA)

El plan tiene como objetivo establecer siete zonas clave para el desarrollo turístico en todo el país. Hasta 2030, la atención se centrará en el desarrollo de cinco zonas prioritarias. Después de 2030, se continuará el desarrollo de estas zonas en la región de las Tierras Medias y Montañas del Norte y en la región Noroeste.



Temporada de cosecha de arroz en la comuna montañosa de Xim Vang (Foto: VNA)

Además, se dará prioridad al desarrollo de 10 importantes centros turísticos asociados a ciudades con ventajas excepcionales, centrándose en la diversificación de la oferta, especialmente en los tipos de turismo relacionados con la vida nocturna, los complejos turísticos de lujo y las experiencias culturales.



En cuanto a los recursos, el plan identifica al sector privado como protagonista en la inversión para el desarrollo turístico. El presupuesto estatal se centrará en tareas clave como la transformación digital, la promoción y el marketing, la formación de recursos humanos y la protección del medio ambiente, creando así una base sólida e impulsando la atracción de inversión social.



Las principales ciudades se centran en el desarrollo de turismo asociado a la economía nocturna, los complejos turísticos de lujo y las experiencias culturales. (Foto: VNA)

Además, se considera urgente mejorar las instituciones y las políticas. Se revisarán y modificarán leyes pertinentes, como la Ley de Turismo, la Ley de Tierras y la Ley de Inversiones, para crear un marco jurídico favorable al desarrollo turístico.



También se promoverán mecanismos específicos para desarrollar la economía nocturna, apoyar a las empresas, mejorar los procedimientos de inmigración y ampliar las políticas de exención de visados, con el fin de mejorar la competitividad del turismo vietnamita en el mercado internacional./.