LongForm L’innovation et les sciences au cœur de la stratégie de développement

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, de nombreuses collectivités locales ont élaboré leurs propres plans d’action, accéléré l’application des technologies et favorisé l’émergence de nouveaux modèles de développement. Cette dynamique met toutefois en évidence la nécessité de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, des mécanismes financiers et des infrastructures afin de libérer pleinement les ressources au service du développement.

Un nouveau moteur

de croissance

La province de Phu Tho figure parmi les premières collectivités à avoir déployé de manière coordonnée la Résolution n° 57-NQ/TW. À ce jour, l’ensemble des communes, quartiers et bourgs de la province disposent d’un comité de pilotage chargé de sa mise en œuvre. Grâce à cette organisation, Phu Tho se classe parmi les provinces les plus performantes du pays, avec la réalisation, dans les délais impartis, de l’ensemble des objectifs et missions suivis par le système central de supervision.

Phu Tho est l'une des premières localités à avoir déployé de manière coordonnée la Résolution n°57-NQ/TW. Photo : Journal Phu Tho

Les résultats de la transformation numérique de la province se reflètent dans plusieurs indicateurs de gouvernance. Le taux de traitement des documents administratifs selon un processus entièrement dématérialisé atteint 91,7 % pour les documents sortants et 93,8 % pour les documents entrants, plaçant la province au premier rang national. La proportion des dossiers de procédures administratives traités en ligne est passée de 89,65 % au 1er juillet 2025 à près de 97-99 % aujourd'hui. Près de 90 % des résultats sont désormais délivrés sous forme électronique, tandis que plus de 87 % des dossiers et des résultats des procédures administratives ont été numérisés. Le taux d'exploitation et de réutilisation des données numérisées dépasse, quant à lui, 91 %.

Au Centre de services administratifs publics du quartier de Vinh Phuc, dans la province de Phu Tho. Photo : VNA Au Centre de services administratifs publics du quartier de Vinh Phuc, dans la province de Phu Tho. Photo : VNA Au Centre de services administratifs publics du quartier de Vinh Phuc, dans la province de Phu Tho Photo : VNA

De son côté, la province d’An Giang a choisi de mettre les sciences et les technologies au service du développement de ses secteurs économiques stratégiques, en particulier de l’agriculture. Elle a élaboré un programme de soutien à l’application, au transfert et à l’innovation technologiques pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2035, doté d’un budget prévisionnel d’environ 120 milliards de dôngs provenant du budget de l’État et d’autres sources de financement légales.

Production de riz de haute qualité avec recours à la mécanisation dans une zone rizicole spécialisée de la province d'An Giang. Photo : VNA

Un système d'irrigation goutte à goutte automatisé est utilisé dans les vergers de manguiers dans la commune de Cu Lao Gieng (An Giang), permettant d'économiser l'eau et les engrais. Photo : VNA

La culture de melons sous serre à My Hoa Hung (An Giang) garantit des rendements stables et une qualité homogène. Photo : VNA

La culture de melons sous serre dans la commune de My Hoa Hung (An Giang) assure des rendements stables et une qualité homogène. Photo : VNA

Des poules pondeuses élevées dans un environnement contrôlé par la technologie, favorisant une production homogène. Photo : VNA

Nguyen Hoa Binh collecte et contrôle les œufs dans son élevage avicole en circuit fermé, dans le quartier de Vinh Te (An Giang). Photo : VNA

Selon ce programme, une cinquantaine de projets portant sur l’application, le transfert et l’innovation technologiques devraient être mis en œuvre dans des domaines tels que les technologies numériques, l’automatisation, l’Internet des objets (IoT) et d’autres technologies de pointe. La province prévoit également de mettre en œuvre une cinquantaine de projets pilotes de production et de commercialisation de technologies afin de perfectionner les technologies développées, de valider les procédés techniques et d'accélérer le transfert des résultats de la recherche vers la production et les activités économiques.

Parallèlement aux initiatives locales, les entreprises de sciences et technologies enregistrent elles aussi des avancées significatives. À la fin de 2025, le Vietnam comptait 962 entreprises titulaires du statut officiel d’entreprise de sciences et technologies. Parmi elles, les biotechnologies représentaient 39 % des activités, devant les technologies de l’information (23 %), l’automatisation (19 %) et les nouveaux matériaux (10 %). Environ 300 de ces entreprises maîtrisent entièrement leurs procédés de production, tandis qu’une cinquantaine exportent déjà leurs produits technologiques vers les marchés internationaux. Ces résultats confirment le rôle croissant des sciences, des technologies et de l’innovation comme nouveaux moteurs du développement, contribuant à améliorer la productivité, la qualité de la croissance et la compétitivité de l’économie.

À la fin de 2025, le Vietnam comptait 962 entreprises titulaires du statut officiel d’entreprise de sciences et technologies. Parmi elles, les biotechnologies représentaient 39 % des activités, devant les technologies de l’information (23 %), l’automatisation (19 %) et les nouveaux matériaux (10 %).

Parachever le cadre institutionnel

pour libérer les ressources

Le secrétaire général du Parti, To Lam, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres délégués assistent à la cérémonie de lancement de la Journée de l'innovation du Vietnam 2025 et à l'ouverture de l'Exposition internationale de l'innovation du Vietnam 2025. Photo : VNA

Malgré les résultats obtenus, la mise en œuvre de la Résolution dans les différentes localités met en évidence de nouveaux défis en matière d’amélioration du cadre institutionnel et de gouvernance. De nombreuses provinces se heurtent encore à des difficultés pour mettre en place des fonds de capital-risque et des fonds de développement des sciences et des technologies, faute de directives précises concernant leur organisation et leur fonctionnement. La création de centres provinciaux d’innovation reste également confrontée à plusieurs obstacles liés à leur modèle de fonctionnement, à leur mécanisme de financement et à leur statut juridique. Certaines localités estiment par ailleurs que les systèmes d’information destinés au traitement des procédures administratives doivent encore être modernisés, conformément aux exigences de la nouvelle phase de décentralisation.

Cérémonie d'inauguration du Centre provincial de l'innovation et lancement de la Semaine 2026 des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, organisés par le Comité populaire de la province de Tây Ninh. Photo : VNA Des élèves de Tay Ninh découvrent les technologies à travers des modèles d'apprentissage pratiques. Photo : VNA Des visiteurs découvrent les démonstrations technologiques présentées lors de l'exposition organisée dans le cadre du Festival de l'entrepreneuriat innovant de la ville de Da Nang (SURF 2025). Photo : VNA Des délégués visitent les stands d'exposition lors de la cérémonie de lancement des trois Réseaux d'innovation dans les secteurs des technologies stratégiques. Photo : VNA Des jeunes membres de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh testent des robots sur le stand de Việt Robot Education JSC. Photo : VNA Des délégués visitent l'exposition consacrée à l'innovation, à la créativité et aux produits OCOP des jeunes de la ville de Da Nang. Photo : VNA

Par ailleurs, la qualité des infrastructures numériques demeure inégale selon les régions, notamment dans les zones rurales et montagneuses. Les ressources humaines dédiées à la transformation numérique et à l’innovation au niveau local restent limitées, alors que les besoins en personnels hautement qualifiés dans les technologies ne cessent de croître.

Face à cette situation, de nombreuses localités appellent les autorités centrales à finaliser rapidement les dispositions relatives au soutien des entreprises de sciences et technologies, ainsi que les mécanismes de fonctionnement des fonds de capital-risque, des fonds de développement des sciences et des technologies et des centres d’innovation.

Elles soulignent également l’importance de mettre en place une plateforme nationale de données partagées, de publier des normes sectorielles en matière de données et de renforcer le partage des données entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion publique et d'éviter les investissements redondants.

Selon Tran Xuan Dich, directeur adjoint du Département des start-up et des entreprises technologiques du ministère des Sciences et des Technologies, l'année 2025 marque une étape majeure dans le perfectionnement du cadre législatif et réglementaire, conformément aux orientations du Parti et de l'État. La Loi sur les sciences et les technologies a notamment été révisée pour y intégrer la notion d'"innovation", offrant ainsi une base juridique solide au développement des modèles économiques fondés sur la connaissance. Les politiques préférentielles en matière de fiscalité, de foncier et de crédit ont également été intégrées directement dans les lois sectorielles relatives à l'investissement, à la fiscalité ou encore au foncier, permettant aux autorités compétentes d'adapter plus efficacement les politiques aux besoins des entreprises.

“ L'année 2025 marque une étape majeure dans le perfectionnement du cadre législatif et réglementaire, conformément aux orientations du Parti et de l'État. La Loi sur les sciences et les technologies a notamment été révisée pour y intégrer la notion d'"innovation", offrant ainsi une base juridique solide au développement des modèles économiques fondés sur la connaissance. Tran Xuan Dich, directeur adjoint du Département des start-up et des entreprises technologiques

Dans un contexte où la concurrence mondiale repose de plus en plus sur la connaissance, les technologies et l'innovation, placer les sciences, les technologies et l'innovation au cœur de la stratégie de développement constitue non seulement une exigence immédiate, mais aussi une orientation de long terme destinée à renforcer l'autonomie de l'économie nationale. Cette stratégie permettra également au Vietnam de s'intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales et de bâtir progressivement une économie fondée sur la connaissance au cours de cette nouvelle phase de développement./.