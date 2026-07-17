LongForm 将科学技术和创新置于发展战略中心位置

过去一段时间，为落实越共中央政治局关于推动科学技术、创新和国家数字化转型取得突破性发展的第57-NQ/TW号决议，越南诸多地方主动制定行动计划，推动技术应用并形成新的发展模式。然而，实践表明，仍需进一步完善体制、财政机制和基础设施，以畅通发展资源的配置和利用渠道。

增长的新动力

富寿省是较早全面、同步落实第57号决议的地方之一。截至目前，全省100%的乡、坊和市镇均已成立落实第57号决议指导委员会。因此，该省在决议落实进度方面始终位居全国前列，中央监督系统显示，各项指标和任务均按期完成，完成率达100%。

富寿省是尽早且同步开展第57-NQ/TW号决议的地方法律之一。图片来源：富寿报

该省的数字化转型成效显著体现在多项智慧城市治理指标上。具体而言，公文全流程在线处理率超91%，位居全国第一；行政审批手续线上办结率大幅提升并保持在97%至99%的高位；此外，电子结果签发率达近90%，档案数字化率超87%，数字化数据开发、再利用率超91%。



富寿省永福坊公共行政服务中心的手续办理和咨询活动。图自越通社 富寿省永福坊公共行政服务中心的手续办理和咨询活动。图自越通社 富寿省永福坊公共行政服务中心的手续办理和咨询活动。图自越通社

安江省则选择将科技与发展支柱经济产业，特别是生态农业紧密结合的路径。该省已制定2026—2030年计划及2035年远景技术应用、转让和创新项目，预计将从国家财政及其他合法资金来源中筹措约1200亿越南盾的总经费。

安江省专产稻米区应用机械化生产优质水稻。图片来源：越通社

安江省农民在芒果园采用自动控制滴灌系统，有助于节约水和肥料。图片来源：越通社

安江省美和兴乡的大棚网纹瓜种植模式，产量稳定、品质均匀。图片来源：越通社

安江省美和兴乡的大棚网纹瓜种植模式，产量稳定、品质均匀。图片来源：越通社

由于养殖环境采用技术手段进行控制，蛋鸡的生长发育非常均匀。图片来源：越通社

安江省永济坊的阮和平先生正在封闭式养殖场中收集并检查鸡蛋。图片来源：越通社

按计划，该省将在数字技术、自动化、物联网（IoT）及其他先进技术解决方案等领域开展约50个技术应用、转移与创新项目。同时，该省预计实施约50个试生产与技术商业化项目，以完善技术、验证工艺流程，推动科研成果快速投入生产与经营。

与各地方相得益彰的是，科技企业群体也正呈现出积极的转变。截至2025年底，全国共有962家企业获得科技企业证书。其中，生物技术占比最大，达39%；信息技术占23%；自动化占19%；新材料占10%。在这些企业中，约有300家已完全掌握生产技术，约50家已具备向国际市场出口技术产品的能力。上述成果表明，科学技术正逐步彰显其作为新发展动力的重要作用，为提高劳动生产率、增长质量及经济竞争力作出积极贡献。

截至2025年底，全国共有962家企业获得科技企业证书。其中，生物技术占比最大，达39%；信息技术占23%；自动化占19%；新材料占10%。

完善体制机制，释放资源活力



苏林总书记、范明政总理与各位代表一同出席2025年越南创新创业节启动仪式暨2025年越南国际创新展览会开幕式。图片来源：越通社





在取得成绩的同时，各地方的实际落实情况也反映出，体制机制完善与组织实施工作正面临诸多新要求。目前，由于缺乏具体的组织与运行指引，许多地方在推进风险投资基金、科学技术发展基金时仍面临重重困难。省级创新中心的成立，也在运行模式、财政机制以及法律地位等方面存在诸多瓶颈。部分地方还指出，政务服务信息系统亟待进一步升级，朝着更加同步、互联互通和灵活的方向发展，以契合新阶段分级分权的管理要求。

西宁省人民委员会举行省创新中心落成典礼，并启动2026年“科学技术、创新与数字化转型”周。图片来源：越通社

西宁省学生通过实践学习模型接触信息技术。图片来源：越通社 游客在2025年岘港创新创业节（SURF 2025）上参观技术演示展览。图片来源：越通社

各位代表参观在三大战略技术行业创新网络发布仪式上设立的展位。图片来源：越通社

共青团员和青年代表在越南创意机器人教育股份公司（Viet Robot）的展位体验机器人活动。图片来源：越通社

各位代表参观岘港市青年的创新空间暨OCOP产品展览会。图片来源：越通社

Bên cạnh đó, chất lượng hạ tầng số giữa các khu vực vẫn còn chênh lệch, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi. Nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại cơ sở còn hạn chế, trong khi nhu cầu về nhân lực công nghệ chất lượng cao ngày càng lớn.

Trước thực tế này, nhiều địa phương kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ, cơ chế vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ phát triển khoa học công nghệ và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

此外，各地区间的数字基础设施质量仍存在明显差距，尤以农村和山区为甚；基层数字化转型和创新所需的人力资源仍较为有限，而对高质量技术人才的需求却日益迫切。面对这一现状，许多地方建议中央尽早完善关于支持科技型企业、风险投资基金运行机制、科学技术发展基金以及创新中心的各项规定。

科学技术部科技企业与创业局副局长陈春的表示，2025年是根据党和国家的方向完善政策体制的重要一年。值得一提的是，《科学技术法》已补充了与“创新”相关的内容，为运行以知识为基础的经济模式提供坚实法律依据。此外，有关税收、土地和信贷的优惠政策也被直接纳入了相应的专业法律中，有助于行业管理机关根据企业的发展需求进行主动、灵活的调整。

“ 2025年是根据党和国家的方向完善政策体制的重要一年。值得一提的是，《科学技术法》已补充了与“创新”相关的内容，为运行以知识为基础的经济模式提供坚实法律依据。 科学技术部科技企业与创业局副局长陈春的

在全球竞争日益依赖知识、技术和创新的背景下，将科学技术与创新置于发展战略的核心位置，不仅是眼前的要求，更是提高经济自主能力的长期方向，这也是越南在新的发展阶段逐步深层次参与全球价值链并建设知识经济的重要基础。（完）