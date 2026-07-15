LongForm VIETNAM PRIORIZA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SU ESTRATEGIA DE DESARROLLO

En los últimos años, la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional ha llevado a numerosas provincias y ciudades de Vietnam a diseñar programas de acción, promover la aplicación de nuevas tecnologías y fomentar modelos de desarrollo innovadores. No obstante, la experiencia práctica también ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir perfeccionando el marco institucional, los mecanismos de financiación y la infraestructura, con el fin de movilizar más recursos para el desarrollo.

Nuevo motor para el crecimiento

La provincia de Phu Tho figura entre las primeras localidades en aplicar de forma temprana y coordinada la Resolución 57-NQ/TW. Actualmente, el 100% de las comunas y barrios de la localidad cuentan con comités directivos encargados de ejecutar dicha resolución. Gracias a ello, Phu Tho se mantiene entre las provincias líderes del país en cuanto al cumplimiento de sus objetivos, con el 100% de las metas e indicadores alcanzados dentro de los plazos establecidos, según el sistema de supervisión de las autoridades locales.

Phu Tho es una de las localidades que implementó temprano y de manera integral la Resolución 57-NQ/TW. Foto: Periódico Phu Tho

Los avances en la transformación digital también se reflejan en los indicadores de gestión pública. La tasa de tramitación integral de documentos emitidos alcanza el 91,7%, mientras que la de documentos recibidos llega al 93,8%, las cifras más altas del país. Asimismo, el porcentaje de expedientes administrativos resueltos en línea aumentó del 89,65% registrado el 1 de julio de 2025 hasta situarse actualmente entre el 97% y el 99%. Cerca del 90% de los resultados administrativos ya se expiden en formato electrónico; más del 87% de los expedientes y resultados han sido digitalizados, y la reutilización de los datos digitalizados supera el 91%.

En el Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio Vinh Phuc, provincia de Phu Tho. Foto: VNA En el Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio Vinh Phuc, provincia de Phu Tho. Foto: VNA En el Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio Vinh Phuc, provincia de Phu Tho. Foto: VNA

Por su parte, la provincia sureña de An Giang ha optado por vincular el desarrollo científico y tecnológico con sus principales sectores económicos, especialmente la agricultura. En este marco, las autoridades locales han elaborado un programa de apoyo a la aplicación, transferencia e innovación tecnológica para el período 2026-2030, con una proyección hasta 2035, que contará con un presupuesto estimado de 4,57 millones de dólares procedentes del presupuesto estatal y de otras fuentes legales de financiación.

Sản xuất lúa chất lượng cao ứng dụng cơ giới hóa tại vùng chuyên canh lúa của tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN

El sistema de riego por goteo con control automático aplicado por los agricultores de la comuna Cu Lao Gieng, An Giang, en los cultivos de mango, ayuda a ahorrar agua y fertilizantes. Foto: VNA

El modelo de cultivo de melón en invernadero con malla protectora en la comuna My Hoa Hung, An Giang,

ofrece una productividad estable y una calidad uniforme. Foto: VNA

El modelo de cultivo de melón en invernadero con malla protectora en la comuna My Hoa Hung, An Giang,

ofrece una productividad estable y una calidad uniforme. Foto: VNA

Las gallinas ponedoras son criadas en instalaciones con tecnología de última generación. Foto: VNA

Nguyen Hoa Binh (barrio Vinh Te, An Giang) recoge y revisa los huevos de gallina en una granja de circuito cerrado. Foto: VNA

Según el plan de la provincia, se ejecutarán alrededor de 50 proyectos enfocados en la aplicación, transferencia e innovación tecnológica en áreas como la tecnología digital, la automatización, el Internet de las Cosas (IoT) y otras soluciones avanzadas. Al mismo tiempo, la provincia prevé desarrollar cerca de 50 proyectos piloto de producción y comercialización con el objetivo de perfeccionar las tecnologías, validar los procesos técnicos y acelerar la incorporación de los resultados de investigación a la producción y al mercado.

Mientras tanto, la comunidad de empresas de ciencia y tecnología también muestra una evolución positiva. Según las estadísticas oficiales, a finales de 2025 Vietnam contaba con 962 empresas certificadas como empresas de ciencia y tecnología. De ellas, el 39% desarrolla actividades en biotecnología; el 23%, en tecnologías de la información; el 19%, en automatización; y el 10%, en nuevos materiales. Alrededor de 300 empresas dominan plenamente sus tecnologías de producción, mientras que unas 50 ya exportan productos tecnológicos a los mercados internacionales. Estos resultados confirman que la ciencia y la tecnología se consolidan gradualmente como un nuevo motor del crecimiento económico, al contribuir al aumento de la productividad laboral, la mejora de la calidad del crecimiento y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

A finales de 2025 Vietnam contaba con 962 empresas certificadas como empresas de ciencia y tecnología. De ellas, el 39% desarrolla actividades en biotecnología; el 23%, en tecnologías de la información; el 19%, en automatización; y el 10%, en nuevos materiales.

Perfeccionar los mecanismos para movilizar recursos

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el primer ministro Pham Minh Chinh y otros delegados participan en la ceremonia de lanzamiento del Día de la Innovación de Vietnam 2025 y la inauguración de la Exposición Internacional de Innovación de Vietnam 2025. Foto: VNA

Pese a los avances, la implementación de estas políticas en las distintas localidades también ha puesto de relieve nuevos desafíos relacionados con el perfeccionamiento del marco normativo y de los mecanismos de ejecución.



En la actualidad, numerosas provincias encuentran dificultades para poner en marcha fondos de capital de riesgo y fondos de desarrollo científico y tecnológico debido a la falta de directrices específicas sobre su organización y funcionamiento. La creación de centros provinciales de innovación también enfrenta obstáculos relacionados con su modelo operativo, los mecanismos financieros y su estatus jurídico.



Asimismo, varias administraciones locales consideran necesario seguir modernizando los sistemas de información utilizados para la gestión de los procedimientos administrativos, con el fin de garantizar una mayor interoperabilidad, integración y flexibilidad, en consonancia con el proceso de descentralización administrativa impulsado en la nueva etapa de desarrollo.

El Comité Popular de la provincia de Tay Ninh organiza la ceremonia de inauguración del Centro de Innovación Provincial y el lanzamiento de la Semana de “Ciencia y Tecnología, Innovación y Transformación Digital” de 2026. Foto: VNA Los estudiantes de Tay Ninh acceden a la tecnología mediante modelos de aprendizaje práctico. Foto: VNA Una exhibición de demostraciones tecnológicas durante el Festival de Innovación y Emprendimiento de Da Nang (SURF) 2025. Foto: VNA Visitantes recorren los estands de la exposición durante el acto de lanzamiento de tres redes de innovación en sectores tecnológicos estratégicos. Foto: VNA Jóvenes exploran tecnologías robóticas en el estand de exposición de Viet Robot Education JSC. Foto: VNA Visitantes recorren una exposición dedicada al espacio de innovación y a los productos OCOP de la juventud de Da Nang. Foto: VNA

A ello se suma la persistente desigualdad en la calidad de la infraestructura digital entre las distintas regiones del país, especialmente en las zonas rurales y montañosas. Además, la disponibilidad de recursos humanos especializados en transformación digital e innovación sigue siendo limitada, mientras que la demanda de profesionales altamente cualificados en tecnologías continúa aumentando.



Ante esta situación, diversas autoridades locales han solicitado al Comité Central del Partido acelerar la aprobación de nuevas regulaciones sobre el apoyo a las empresas de ciencia y tecnología, así como establecer mecanismos claros para el funcionamiento de los fondos de capital de riesgo, los fondos de desarrollo científico y tecnológico y los centros de innovación.

Igualmente, la construcción de un sistema nacional de datos compartidos, la publicación de estándares sectoriales para los datos y el fortalecimiento del intercambio de información entre ministerios, organismos y administraciones locales son considerados elementos clave para mejorar la eficiencia de la gestión pública y evitar inversiones duplicadas.

Según Tran Xuan Dich, subdirector del Departamento de Emprendimiento y Empresas Tecnológicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el año 2025 representa un hito en el perfeccionamiento del marco institucional conforme a las orientaciones del Partido y del Estado. Destacó especialmente que la Ley de Ciencia y Tecnología incorpora ahora el concepto de "innovación", proporcionando una base jurídica sólida para el desarrollo de modelos económicos sustentados en el conocimiento. Asimismo, los incentivos en materia fiscal, de acceso a la tierra y al crédito han sido incorporados directamente en las leyes sectoriales sobre inversión, tributación y gestión del suelo, lo que permitirá a las autoridades competentes adaptar las políticas con mayor flexibilidad a las necesidades de las empresas.



“ El año 2025 marca un hito importante en el perfeccionamiento del marco institucional y de las políticas, de acuerdo con la orientación del Partido y del Estado. En particular, la Ley de Ciencia y Tecnología ha sido ampliada para incorporar el concepto de "innovación", estableciendo una sólida base jurídica para el funcionamiento de los modelos económicos basados en el conocimiento. Tran Xuan Dich, subdirector del Departamento de Emprendimiento y Empresas Tecnológicas

En un contexto de creciente competencia internacional, donde el conocimiento, la tecnología y la innovación constituyen los principales factores de competitividad, situar la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro de la estrategia nacional de desarrollo no solo responde a las necesidades inmediatas, sino que representa una visión a largo plazo para fortalecer la autonomía económica del país. Esta apuesta también sentará las bases para una integración más profunda de Vietnam en las cadenas globales de valor y para la construcción de una economía basada en el conocimiento durante la próxima etapa de desarrollo./.