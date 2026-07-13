LongForm Zona franca de Cai Mep Ha, nuevo polo de crecimiento para Ciudad Ho Chi Minh Tras la ampliación de su espacio de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh está entrando en una nueva etapa de profunda reestructuración de su modelo de crecimiento, orientada a la creación de un ecosistema económico integrado que articule los sectores financiero, industrial, logístico y de la economía marítima. En este contexto, la zona franca de Cai Mep Ha emerge como un proyecto estratégico de especial relevancia para convertirse en la “puerta de acceso al océano” y un nuevo motor de crecimiento para la ciudad en esta nueva era de desarrollo.

El superbuque portacontenedores M/V OOCL SPAIN entra en el puerto de Gemalink (complejo portuario Cai Mep-Thi Vai, antigua provincia de Ba Ria-Vung Tau (actualmente Ciudad Ho Chi Minh). Foto: VNA

Más que una simple zona económica, Cai Mep Ha aspira a redefinir el espacio de desarrollo de la región sudeste de Vietnam mediante una estrecha integración entre la producción, la logística, el comercio, las finanzas y la tecnología. Su objetivo es impulsar a Ciudad Ho Chi Minh como un importante centro regional de economía marítima y comercio internacional.



Zona Franca de Cai Mep Ha, un proyecto estratégico para la economía marítima de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Nuevo espacio para el desarrollo



El complejo portuario de Cai Mep–Thi Vai es actualmente uno de los sistemas de puertos de aguas profundas más modernos de Vietnam, capaz de recibir los mayores buques portacontenedores del mundo y mantener conexiones directas con las principales rutas marítimas transpacíficas y europeas, sin necesidad de transbordos en terceros países.



MSC, la mayor naviera del mundo, recibe regularmente buques en el complejo portuario Cai Mep-Thi Vai de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

En los últimos años, esta zona ha consolidado su papel como principal puerta de entrada marítima internacional de la región del sudeste. Sin embargo, la actividad portuaria continúa centrándose principalmente en la carga, descarga y transbordo de mercancías, mientras que el valor añadido generado por la logística, la producción y los servicios auxiliares sigue siendo limitado. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de evolucionar desde un modelo portuario tradicional hacia un esquema de desarrollo integrado, capaz de retener una mayor parte del valor dentro de la cadena de suministro.



Con este objetivo, la zona franca de Cai Mep Ha ha sido planificada sobre una superficie superior a las tres mil 800 hectáreas, ubicada en los barrios de Tan Phuoc y Tan Hai. El proyecto abarca instalaciones portuarias, centros logísticos, áreas industriales, zonas comerciales y de servicios, así como otras infraestructuras de apoyo. No se trata de un proyecto concebido desde cero, sino de un modelo que aprovecha las ventajas ya existentes, entre ellas el sistema de puertos de aguas profundas, los parques industriales, la red logística y la infraestructura de transporte interregional.



La Zona Franca de Cai Mep Ha está planificada con una superficie de más de tres mil 800 hectáreas, ubicada en los barrios de Tan Phuoc y Tan Hai. Foto: VNA

“ El complejo portuario de Cai Mep–Thi Vai posee un enorme potencial que aún no ha sido plenamente aprovechado en términos de valor añadido para la logística y el comercio internacional. La creación de una zona franca permitirá transformar las ventajas del sistema portuario en un nuevo motor de crecimiento, no solo para la localidad, sino también para toda la región sudeste de Vietnam. Mai Ngoc Thuan, exvicepresidente permanente del Consejo Popular de la antigua provincia de Ba Ria–Vung Tau

Sobre esta base, Cai Mep Ha ha sido concebida como un ecosistema integrado de economía marítima, estructurado en torno a tres componentes estrechamente vinculados: el puerto de aguas profundas de Cai Mep–Thi Vai, un moderno sistema logístico y un complejo industrial, de servicios e innovación. En este modelo, las mercancías no solo transitan por el puerto, sino que también son almacenadas, clasificadas, procesadas, empaquetadas, distribuidas y sometidas a procesos que incrementan su valor dentro de la propia zona.



De acuerdo con la planificación, la zona estará dividida en ocho subzonas estratégicas que operarán bajo una misma cadena de valor, integrando en un único espacio económico las actividades portuarias, logísticas, industriales y de comercio internacional.



“ La población local sigue el proyecto con gran interés y espera que su ejecución comience cuanto antes, ya que no solo impulsará el desarrollo de la industria y la logística, sino que también favorecerá la expansión de los servicios urbanos, la creación de empleo y la mejora de la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes. Huynh Trung Son, presidente del Comité Popular del barrio de Tan Phuoc, Ciudad Ho Chi Minh

En este sentido, Cai Mep Ha representa mucho más que una zona económica funcional, al pasar de un modelo centrado exclusivamente en el desarrollo portuario a la construcción de un espacio económico integrado con múltiples sectores y cadenas de valor.



El puerto marítimo de Ba Ria-Vung Tau cuenta actualmente con siete muelles para la manipulación de contenedores, con una capacidad prevista de 7,66 millones de TEU/año. Foto: VNA

Convergencia de ventajas competitivas



Cai Mep Ha dispone de una posición privilegiada gracias a su infraestructura de transporte multimodal. La zona se encuentra sobre un eje estratégico integrado por la Carretera Nacional 51, la autopista Bien Hoa–Vung Tau, las circunvalaciones 3 y 4 de Ciudad Ho Chi Minh y diversos proyectos de conexión regional, entre ellos el puente Phuoc An.



Se trata de una ubicación excepcional que enlaza de forma directa los puertos marítimos, las zonas industriales, los centros urbanos y las plataformas logísticas de toda la región sudeste. En el futuro, una vez entren en funcionamiento el Aeropuerto Internacional de Long Thanh y la línea ferroviaria Bien Hoa–Vung Tau, la zona contará con los cinco principales modos de transporte marítimo, terrestre, fluvial, ferroviario y aéreo, lo que le otorgará una ventaja competitiva significativa dentro de las cadenas globales de suministro.



La Zona Franca de Cai Mep Ha posee una ventaja especial en conectividad de infraestructura multimodal. Foto: VNA

Además de su infraestructura de transporte, la región dispone de una sólida base energética, respaldada por centros de generación eléctrica, terminales de gas natural licuado (GNL) y una red de suministro de gas, factores que favorecerán la atracción de industrias de alta tecnología, servicios logísticos avanzados y actividades de mayor valor añadido.



Paralelamente al desarrollo de las infraestructuras, Ciudad Ho Chi Minh está impulsando programas específicos de formación de recursos humanos para la zona franca en los ámbitos de la logística, la actividad portuaria y el comercio internacional, al tiempo que desarrolla un ecosistema urbano de servicios destinado a atender las necesidades de especialistas y trabajadores.



Visitantes recorren el Centro de Innovación en la Industria 4.0 de la Universidad Internacional del Este. Foto: VNA

Según Pham Van Song, profesor asociado y doctor, rector de la Universidad Internacional del Este, la ciudad debe diseñar un programa de formación especializado para la zona franca con la participación de universidades, empresas logísticas y navieras internacionales, con el objetivo de crear una fuerza laboral altamente cualificada para un centro logístico de alcance regional.



En cuanto al funcionamiento operativo, la zona franca prevé aplicar un modelo de “ventanilla única y una sola parada”, que integrará en una plataforma digital los procedimientos de aduanas, tributación y control sanitario. Al mismo tiempo, la implantación de un sistema de Aduanas 4.0 basado en inteligencia artificial, macrodatos y tecnología blockchain contribuirá a aumentar la transparencia, reducir los costes y agilizar los procesos de despacho aduanero.



“ La zona franca permitirá crear un ecosistema logístico completo, en el que las mercancías no solo serán objeto de transbordo, sino que también incorporarán valor añadido a lo largo de toda la cadena de servicios. Nguyen Xuan Ky, secretario general de la Asociación de Puertos Marítimos de Vietnam

Desde la perspectiva empresarial, Cao Hong Phong, subdirector general del Puerto Internacional Gemalink, consideró que la zona franca ejercerá un fuerte atractivo para las corporaciones multinacionales gracias a sus incentivos fiscales, la simplificación de los procedimientos administrativos y una infraestructura plenamente integrada.



Nuevo motor de crecimiento



Además de la infraestructura y el marco institucional, la estrategia de desarrollo sostenible y la integración financiera se consideran factores determinantes para consolidar la posición de Cai Mep Ha a largo plazo. La zona limita con los ecosistemas de manglares de Can Gio y Long Son, y el estuario de Ganh Rai, conformando un espacio de desarrollo singular estrechamente vinculado a la economía azul sostenible.



Ecosistema de manglares de Can Gio. Foto: VNA

Según la planificación, se conservarán y estudiarán más de 147 hectáreas de bosque de manglares para el desarrollo de créditos de carbono, abriendo el camino hacia una futura economía basada en el carbono. Esta constituye una ventaja estratégica en un contexto en el que grandes mercados como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón endurecen sus exigencias en materia de emisiones.



Los expertos consideran que la zona franca debe desarrollarse bajo un modelo de puerto verde, logística sostenible e industria ecológica, incorporando energías limpias, principios de economía circular y transformación digital para reducir las emisiones a lo largo de toda la cadena de valor.



Paralelamente al componente ambiental, se espera que la zona franca fortalezca la conexión entre los flujos de mercancías y dinero mediante servicios como la financiación del comercio, los seguros marítimos y la gestión de la cadena de suministro, incrementando así el valor añadido de todo el ecosistema económico.



El presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, inspecciona la zona portuaria de Cai Mep Ha. (Foto: VNA) “ Cai Mep Ha constituye un proyecto estratégico para reforzar la competitividad nacional, atraer inversiones de alta calidad y consolidar el papel de la ciudad como puerta de entrada al comercio internacional. Vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh

De una zona ribereña que durante mucho tiempo fue considerada un área de escaso desarrollo, Cai Mep Ha avanza hacia un centro regional de logística, industria y comercio internacional. Más importante aún, el proyecto refleja un cambio de pensamiento de desarrollo, pasando de la mera expansión urbana a la construcción de un ecosistema económico integrado, donde las finanzas, la industria, la logística y la economía marítima se complementan para dar origen a un nuevo polo de crecimiento en la era de integración./.