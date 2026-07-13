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盖梅下自由贸易区：为胡志明市打造新的增长极 在拓展发展空间之后，胡志明市正进入大力调整增长模式的新阶段，其发展方向是构建一个融合金融、工业、物流和海洋经济的经济生态系统。在这一背景下，盖梅下自由贸易区正崭露头角，成为特别重要的战略项目，被期待成为通向“蓝色海洋”的门户以及该市在新发展纪元中的新增长极。

超大型集装箱船“东方西班牙”（M/V OOCL SPAIN）停泊Gemalink国际港口（盖梅-施威港群）。图自越通社

盖梅下自由贸易区不仅是一个单纯的经济区，还承载着重塑东南部地区发展空间的雄心，将生产、物流、贸易、金融和技术相结合，为胡志明市发展成为区域海洋经济和国际贸易中心注入动力。

盖梅下自由贸易区是胡志明市海洋经济战略项目。图自越通社

开辟新的发展空间

盖梅—施威港群目前是越南最现代化的深水港之一，能够接纳全球最大吨位的集装箱船，并可直接连接跨太平洋和欧洲航线，无需经第三国中转。

世界最大的航运公司——地中海航运(MSC)的船舶经常停靠胡志明市的盖梅—施威港群。图自越通社

多年来，该区域逐步确立了其作为东南部地区国际海运门户的地位。然而，实际表明，港口活动仍主要停留在装卸与中转环节，而物流、生产和后勤服务带来的附加值仍较为有限。这一现状提出新的要求，从单一港口模式转向能够在供应链中保持价值的综合发展模式。

在此基础上，盖梅下自由贸易区规划面积超过3800公顷，位于新福坊和新海坊境内的涵盖海港、物流、工业、商业、服务及配套功能区。这并非从零起步的项目，而是直接继承深水港体系、工业区、物流网络以及区域交通基础设施等现有优势的模式。

盖梅下自由贸易区规划面积超过3800公顷，位于新福坊和新海坊境内的涵盖海港、物流、工业、商业、服务及配套功能区。图自越通社

“ 盖梅—施威港群潜力巨大，但尚未充分开发物流和国际贸易的附加值。自由贸易区的建设将有助于把港口优势转化为新的增长动力，不仅服务于该地方，也带动整个东南部地区发展。 原巴地头顿省人民议会常务副主席梅玉顺

从这一方向出发，盖梅下自由贸易区被设计为一个综合海洋经济生态系统，由盖梅—施威深水港、现代物流体系和工业—服务—创新区等三个功能层紧密相连。在这一模式中，货物不仅经过港口，而且可在该地区被存储、分类、加工、包装、分销与增值。

根据规划，该自由贸易区划分为八个战略功能分区，按照统一价值链运行，其中将港口、物流、工业和国际贸易活动整合在同一个经济空间内。

“ 当地居民高度关注并期待该项目早日实施，因为该项目不仅推动工业和物流发展，还拓展城市服务、创造就业机会、提升基础设施质量和居民生活水平。 胡志明市新福坊人民委员会主席黄忠山

因此，盖梅下自由贸易区不仅是一个经济功能区，而且从单一港口发展思维向构建多产业、多价值链综合经济空间的思维转变。

巴地-头顿港目前拥有7个码头，集装箱货物吞吐量达766万标准箱。图自越通社

汇聚竞争优势

盖梅下自由贸易区在多式联运基础设施连接方面具备特殊优势。该区域位于包括51号国道、边和—头顿高速公路、胡志明市三环路和四环路以及福安大桥等跨区域项目在内的战略交通轴线上。

这是一个罕见的区位，直接连接整个东南部地区海港、工业区、城市和物流中心。未来，随着隆城国际机场和边和—头顿铁路的建成，该区域将汇聚海运、公路、内河、铁路和航空五种运输方式，在全球供应链中形成独特竞争优势。

盖梅下自由贸易区在多式联运基础设施连接方面具备特殊优势。图自越通社

除交通基础设施外，该地区还拥有重要的能源基础，包括电力中心、液化天然气仓储及燃气供应系统，为吸引高科技产业、现代物流和高附加值服务创造条件。

在基础设施投资的同时，胡志明市正为自由贸易区实施物流、港口和国际贸易等领域的人力资源专业培训计划，同时发展服务于专家和劳动者的城市生态系统。

东部国际大学工业4.0创新中心系统。图自越通社

东部国际大学校长范文双认为，胡志明市需要为自由贸易区制定专门的人力资源培训计划，吸引高校、物流企业和国际航运公司的参与，从而为区域级物流中心打造高素质人力资源。

在运行机制方面，自由贸易区预计采用“一站式、一站停”模式，在数字平台上整合海关、税务和检疫流程。同时，基于人工智能、大数据和区块链的“海关4.0”模式将提升透明度、降低成本并缩短通关时间。

“ 自由贸易区将形成完整的物流生态系统，使货物不仅得到中转，还能在整个服务链中提升价值。 越南港口协会秘书长阮春岐

从企业的角度看，Gemalink 国际港副总经理高红峰认为，自由贸易区凭借税收优惠、简化手续和完善基础设施连接，将对跨国集团产生强大吸引力。

新的增长动力

除基础设施和制度外，绿色发展与金融连通性导向被视为盖梅下自由贸易区确立其长期地位的决定性因素。该区域毗邻芹耶和隆山红树林生态系统及争莱（Gành Rái）河口，形成与生态海洋经济相结合的独特发展空间。

芹耶红树林生态系统。图自越通社

根据规划，将保护超过147公顷红树林，并研究发展碳信用，为未来碳经济开辟新路径。在欧盟、美国和日本等主要市场日益提高排放标准背景下，这一优势尤为重要。

专家认为，自由贸易区应按照绿色港口、绿色物流和生态工业模式发展，应用清洁能源、循环经济和数字化转型，以减少整个价值链的排放。

除环境因素之外，自由贸易区还被期待通过贸易融资、海上保险和供应链治理等金融服务，实现货物流与资金流的连接，从而提升整个生态系统的附加值。

胡志明市人民委员会主席阮文得对盖梅下港区进行实地考察。图自越通社 “ 盖梅下自由贸易区是重要的战略项目，有助于提升国家竞争力、吸引高质量投资，并巩固胡志明市作为国际贸易门户的地位。 胡志明市人民委员会副主席阮功荣

从曾被视为“低洼地”的河畔区域出发，盖梅下正逐步发展成为具有区域影响力的物流、工业和国际贸易中心。更为重要的是，该项目体现了发展思维的转变，从扩展城市空间转向构建综合经济生态系统，在这一系统中，金融、工业、物流与海洋经济相互协同，共同打造新时代的增长极。（完）