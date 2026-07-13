LongForm Cai Mep Ha, futur pôle de croissance de Hô Chi Minh-Ville Après la fusion d’unités administratives, Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase de renouvellement de son modèle de croissance. L'objectif est de mettre en place un écosystème économique intégré associant finance, industrie, logistique et économie maritime. Dans ce contexte, le projet de zone de libre-échange de Cai Mep Ha s'impose comme un projet stratégique appelé à devenir une véritable « porte d'accès » aux marchés internationaux par voie maritime et un nouveau pôle de croissance pour la mégapole du Sud dans cette nouvelle phase de développement du pays.

Le porte-conteneurs géant M/V OOCL SPAIN accoste au port de Gemalink (dans le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai, ancienne province de Ba Ria-Vung Tau, aujourd'hui Hô Chi Minh-Ville). Photo : VNA

Bien plus qu'une simple zone économique, Cai Mep Ha traduit l'ambition de redéfinir l'espace de développement de l'ensemble de la région du Sud-Est du Vietnam. En intégrant étroitement les activités de production, la logistique, le commerce, la finance et les technologies, ce projet créera une nouvelle dynamique permettant à Hô Chi Minh-Ville de s'affirmer comme un pôle majeur de l'économie maritime et du commerce international.

Zone de libre-échange de Cai Mep Ha - un projet stratégique pour l'économie maritime de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Un nouvel espace de développement

Le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai est aujourd'hui l'un des systèmes portuaires en eau profonde les plus modernes du Vietnam. Il peut accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde et est directement relié aux lignes maritimes transpacifiques et européennes, sans transbordement dans un pays tiers.

Des navires de MSC, la plus grande compagnie maritime de transport de conteneurs au monde, font régulièrement escale dans le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Au fil des années, il s'est imposé comme la principale porte d'entrée maritime internationale du Sud-Est du Vietnam. Toutefois, son activité demeure principalement centrée sur la manutention et le transbordement des marchandises. En outre, la valeur ajoutée issue des services logistiques, des activités industrielles connexes et des services d'appui demeure encore limitée. Cette situation rend nécessaire le passage d'un modèle portuaire traditionnel à un modèle de développement intégré et multifonctionnel, capable de capter une plus grande part de la valeur ajoutée de la chaîne logistique mondiale.

C'est dans cette perspective que la zone de libre-échange de Cai Mep Ha a été planifiée sur une superficie de plus de 3.800 hectares, entièrement située sur le territoire des quartiers de Tan Phuoc et de Tan Hai. Elle regroupera des infrastructures portuaires, des services logistiques et industriels, des activités commerciales et divers services d'appui. Ce projet ne part pas de zéro. Il s'appuie sur des atouts déjà existants, notamment le complexe portuaire en eau profonde, les zones industrielles voisines, un réseau logistique en plein développement et des infrastructures de transport interrégionales.

La zone de libre-échange de Cai Mep Ha est prévue sur une superficie de plus de 3.800 hectares, située dans les quartiers de Tan Phuoc et Tan Hai. Photo : VNA

“ Le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai dispose d'un potentiel de développement considérable, mais la valeur ajoutée issue de la logistique et du commerce international demeure encore sous-exploitée. La création d'une zone de libre-échange à cet emplacement constituera un levier majeur pour transformer les atouts naturels du port en un nouveau moteur de croissance, non seulement pour la localité, mais aussi pour l'ensemble de l'économie du Sud-Est. Mai Ngoc Thuan, ancien vice-président permanent du Conseil populaire de l'ancienne province de Ba Ria - Vung Tau

Dans cette perspective, la zone de libre-échange de Cai Mep Ha est conçue comme un écosystème intégré d'économie maritime, articulé autour de trois piliers complémentaires : le port en eau profonde de Cai Mep - Thi Vai, un système logistique moderne et une zone industrielle tournée vers l'innovation et les services. Dans ce nouveau modèle, les marchandises en provenance du monde entier ne se limiteront plus à transiter par le port avant d'être réexpédiées. Elles y seront stockées, triées, transformées, conditionnées puis distribuées, générant ainsi une valeur ajoutée nettement supérieure.

Selon le plan directeur, la zone de libre-échange sera organisée en huit sous-zones fonctionnelles stratégiques. Celles-ci fonctionneront selon une chaîne de valeur intégrée et continue, où les activités portuaires, la logistique, l’industrie et le commerce international seront pleinement articulés au sein d'un même espace économique.

“ La population locale suit ce projet avec beaucoup d'intérêt et nourrit de grandes attentes à son égard. Selon lui, celui-ci ne se limitera pas à stimuler le développement de l'industrie et de la logistique ; il offrira également de nouvelles perspectives pour le développement des services urbains, la création d'emplois, ainsi que l'amélioration des infrastructures et des conditions de vie de la population. Huynh Trung Son, président du Comité populaire du quartier de Tan Phuoc de Hô Chi Minh-Ville

La zone de libre-échange de Cai Mep Ha ne constituera donc pas seulement une nouvelle zone économique. Elle traduira surtout un changement profond de paradigme : passer d'un développement fondé sur des ports isolés à un espace économique intégré, multisectoriel et structuré autour de multiples chaînes de valeur.

Au-delà de ses infrastructures de transport, Cai Mep Ha bénéficie également d'une solide base énergétique, appuyée par d'importantes centrales d'électricité, un réseau de terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gazoducs. Photo : VNA

Une convergence d'atouts majeur

La zone de libre-échange de Cai Mep Ha bénéficie d'atouts exceptionnels en matière de connectivité grâce à des infrastructures de transport multimodales. Elle est située sur un axe de transport stratégique reliant la Nationale n°51, l'autoroute Bien Hoa - Vung Tau, les périphériques n°3 et n°4 de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que plusieurs grands projets de liaisons interrégionales, dont le pont de Phuoc An.

À terme, avec la mise en service de l'aéroport international de Long Thanh et de la ligne ferroviaire Bien Hoa - Vung Tau, la zone réunira les cinq principaux modes de transport - maritime, routier, fluvial, ferroviaire et aérien. Cette connectivité multimodale devrait renforcer considérablement la position de Cai Mep Ha dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La zone de libre-échange de Cai Mep Ha bénéficie d'atouts exceptionnels en matière de connectivité grâce à des infrastructures de transport multimodal. Photo : VNA

Au-delà de ses infrastructures de transport, Cai Mep Ha bénéficie également d'une solide base énergétique, appuyée par d'importantes centrales d'électricité, un réseau de terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gazoducs. Ces infrastructures constituent un atout majeur pour attirer les industries de haute technologie, les services logistiques modernes et les activités à forte valeur ajoutée.

Parallèlement au développement des infrastructures, Hô Chi Minh-Ville met activement en œuvre des programmes de formation afin de constituer une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de répondre aux besoins de la future zone de libre-échange dans des domaines de pointe tels que la logistique, la gestion portuaire et le commerce international. La ville s'attache également à développer un écosystème de services urbains répondant aux besoins d’experts internationaux et travailleurs hautement qualifiés.

Des visiteurs découvrent le système du Centre d'innovation Industrie 4.0 de l'Eastern International University. Photo : VNA

Le professeur associé et docteur Pham Van Song, président de l'Eastern International University, estime que la ville doit rapidement mettre en place un programme de formation spécifique à la zone de libre-échange. Selon lui, ce programme devra, dès son lancement, reposer sur une coopération étroite entre trois acteurs : les universités, les entreprises de logistique et les compagnies maritimes internationales. Cette coopération vise à former une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de gérer un centre logistique de dimension régionale.

Sur le plan administratif, la zone de libre-échange de Cai Mep Ha prévoit d'adopter un modèle de gestion fondé sur le principe du « guichet unique, arrêt unique ». Ce dispositif regroupera l'ensemble des procédures douanières, fiscales et de contrôle phytosanitaire sur une plateforme numérique. En outre, le déploiement d'un système de douane intelligente 4.0, reposant sur des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), les mégadonnées (big data) et la blockchain, permettra de renforcer la transparence, de réduire les coûts d'exploitation et de raccourcir considérablement les délais de dédouanement.

“ La zone de libre-échange de Cai Mep Ha constituera le socle d'un écosystème logistique complet et intégré, permettant non seulement le transbordement des marchandises, mais aussi la création de valeur tout au long de la chaîne logistique. Nguyen Xuan Ky, secrétaire général de l'Association des ports maritimes du Vietnam

Du point de vue des entreprises, Cao Hong Phong, directeur général adjoint du port international Gemalink, estime que la zone de libre-échange de Cai Mep Ha exercera un fort pouvoir d'attraction sur les multinationales grâce à un régime fiscal attractif, à des procédures administratives simplifiées et à des infrastructures de transport pleinement interconnectées.

Moteur de croissance verte et plateforme de connexion financière

Au-delà des infrastructures et des mécanismes institutionnels, le développement durable et l'intégration financière sont appelés à devenir les principaux atouts de la zone de libre-échange de Cai Mep Ha à long terme. Située à proximité des mangroves de Can Gio, de Long Son et de l'estuaire de Ganh Rai, la zone bénéficie d'un environnement propice au développement d'une économie maritime durable.

Mangroves de Can Gio. Photo: VNA

Selon le plan d'aménagement, plus de 147 hectares de mangroves seront préservés et intégrés à des programmes de développement de crédits carbone, ouvrant la voie à une économie fondée sur le carbone. Cet atout prend une importance croissante à mesure que de grands marchés, tels que l'Union européenne (UE), les États-Unis et le Japon, renforcent leurs exigences en matière d'émissions.

Plusieurs experts estiment que la zone de libre-échange de Cai Mep Ha devrait être développée selon un modèle associant port vert, logistique verte et industrie écologique, en misant sur les énergies propres, l'économie circulaire et la transformation numérique afin de réduire les émissions tout au long de la chaîne de valeur.



Au-delà de la dimension environnementale, la zone de libre-échange de Cai Mep Ha devrait également favoriser une meilleure articulation entre les flux de marchandises et les flux financiers grâce à des services tels que le financement du commerce, l'assurance maritime et la gestion de la chaîne logistique, contribuant ainsi à accroître la valeur ajoutée de l'ensemble de l'écosystème.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Duoc, inspecte la zone portuaire de Cai Mep Ha. Photo : VNA “ La zone de libre-échange de Cai Mep Ha constitue un projet stratégique majeur, appelé à renforcer la compétitivité nationale, à attirer des investissements de haute qualité et à consolider le rôle de la ville. Nguyen Cong Vinh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville

Autrefois considérée comme une zone peu développée en bord de rivière, Cai Mep Ha est en passe de devenir un pôle régional de logistique, d'industrie et de commerce international. Plus qu'un simple projet d'aménagement, elle illustre une nouvelle vision du développement, fondée sur la création d'un écosystème économique intégré où la finance, l'industrie, la logistique et l'économie maritime se complètent pour faire émerger un nouveau moteur de croissance à l'ère de l'intégration internationale. -VNA