Hô Chi Minh-Ville : cap sur une nouvelle ère de développement Anh minh hoa: TTXVN

L’adoption par le Bureau politique de la Résolution n°09-NQ/TW du 19 mai 2026 sur la construction et le développement de Hô Chi Minh-Ville dans la nouvelle ère constitue un solide socle politique pour accélérer le développement de la métropole.

Ce texte définit les orientations stratégiques et les priorités essentielles, tout en garantissant l’unité de pensée et d’action entre les organes centraux, les organisations du Parti et l’ensemble du système politique de la ville afin d’assurer une mise en œuvre rapide et efficace de la résolution.

Centre de services administratifs publics du quartier de Binh Duong, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA Des entreprises japonaises investissent dans la production au sein de la zone franche de Tan Thuan (Hô Chi Minh-Ville). Photo : VNA Des experts en technologie effectuent des recherches dans la salle blanche du Centre de recherche et de déploiement de la Zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Avant la Résolution n°09, le Bureau politique avait adopté quatre résolutions sur Hô Chi Minh-Ville, adaptées à chaque phase de son développement. Toutes réaffirmaient le rôle de la ville comme principal centre économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique du pays, ainsi que moteur de croissance pour la région du Sud et l’ensemble du Vietnam.

Résolution n°09-NQ/TW

19 mai 2026

Résolution n°01-NQ/TW

14 septembre 1982 Résolution n°20-NQ/TW

18 novembre 2002 Résolution n°16-NQ/TW

10 août 2012 Résolution n°31-NQ/TW

30 décembre 2022

“ Une orientation constante a toujours été affirmée : Hô Chi Minh-Ville est le grand principal centre économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique du pays, ainsi que moteur de croissance pour la région du Sud et l’ensemble du Vietnam.

Dans la Résolution n°09, le Bureau politique souligne qu’après plus de 50 ans de développement depuis qu’elle porte le nom du Président Hô Chi Minh, et particulièrement après plus de trois ans de mise en œuvre de la Résolution n°31, Hô Chi Minh-Ville demeure un grand centre économique, culturel, scientifique et technologique, un pôle majeur d’innovation et d’intégration internationale, ainsi qu’un moteur essentiel de la croissance nationale.

Le Centre de services administratifs publics du quartier de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville, a mis en service le robot PAN Robotics, doté de fonctions vocales (en vietnamien et en anglais), afin d’assister les citoyens et d’optimiser le traitement des procédures administratives. Photo : VNA Le métro entre en gare de Rach Chiec, sur la ligne 1 Ben Thanh–Suoi Tien. Photo : VNA Le port international de Cai Mep (Hô Chi Minh-Ville), principal port du réseau maritime Gemini, joue un rôle important dans le renforcement de la connectivité du complexe portuaire de Cai Mep–Thi Vai avec les grandes routes maritimes internationales. Photo : VNA Vue partielle de la zone industrielle de Vinh Loc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA Après 50 ans de réunification nationale (1975-2025), Hô Chi Minh-Ville est devenue l’un des principaux centres de formation des ressources humaines du Vietnam. Photo : VNA

Après sa fusion avec les provinces de Binh Duong et de Ba Ria–Vung Tau, Hô Chi Minh-Ville est devenue une mégapole dotée d’un vaste espace socio-économique de près de 14 millions d’habitants. Son produit intérieur brut régional (GRDP) atteint environ 2.970.000 milliards de dôngs (120,8 milliards de dollars), soit 23,6 % du GRDP national. La ville contribue à hauteur de 681.000 milliards de dôngs aux recettes budgétaires de l’État, représentant 33,4 % du total national, tandis que ses dépenses budgétaires s’élèvent à 237.500 milliards de dôngs, soit 10,4 % des dépenses publiques du pays.

Des clients font leurs achats et profitent des services dans des hypermarchés modernes à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La nouvelle métropole confirme également son rôle de locomotive économique à travers son dynamisme commercial. Son volume total d’import-export atteint 179,3 milliards de dollars, soit 22,8 % des échanges extérieurs du Vietnam. Les ventes au détail de biens et de services totalisent 1.683.000 milliards de dôngs, représentant 26,3 % du chiffre national, ce qui reflète l’importance de son marché intérieur et la solidité de son réseau de distribution.

Toutefois, le Bureau politique a estimé que le développement de Hô Chi Minh-Ville demeure en deçà de son potentiel, de ses avantages comparatifs et des exigences de la nouvelle phase de développement. Les obstacles institutionnels, les insuffisances des infrastructures, les contraintes en ressources et les limites de la gouvernance urbaine tardent à être levés. Par ailleurs, la qualité de la croissance, la productivité du travail et la compétitivité internationale restent encore limitées, tandis que plusieurs problèmes sociaux et environnementaux n’ont pas été résolus de manière pleinement efficace.

Dans ce contexte, la Résolution 09 traduit une forte volonté politique et une vision stratégique visant à faire de Hô Chi Minh-Ville un symbole de développement dynamique du Vietnam au 21e siècle.

Elle prévoit notamment l’élaboration d’une loi sur les villes spéciales, créant un cadre institutionnel d’exception, plus cohérent et plus favorable, considéré comme une « percée décisive », afin de permettre à la ville de mobiliser pleinement ses ressources et d’accélérer un développement rapide et durable.

Le professeur associé, le docteur Tran Hoang Ngan. Photo: VNA Selon le professeur associé, le docteur Tran Hoang Ngan, la future loi sur les villes spéciales offrira à Hô Chi Minh-Ville un cadre juridique plus stable, durable et de plus grande portée. Il a souligné que les institutions doivent être adaptées aux réalités socio-économiques de chaque localité, et que le principal changement réside dans une forte décentralisation et délégation de pouvoirs à la ville dans la plupart des domaines, à l’exception de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et des religions.

Le 29 mai 2026, à Hô Chi Minh-Ville, le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam a organisé une conférence de consultation sur le projet de Loi relative aux villes à statut spécial, avec la participation de nombreux experts, chercheurs en droit et représentants des différentes couches de la population. Photo : VNA.

Le projet de loi est actuellement en cours de finalisation en coordination avec les autorités centrales afin d’être soumis à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un texte à caractère particulier, prévoyant le transfert d’environ 300 compétences administratives au gouvernement de Hô Chi Minh-Ville.

Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la future Loi sur les villes spéciales s’alignera sur les orientations de la Résolution 09 du Politburo, en reprenant les mécanismes spécifiques déjà accordés par l’Assemblée nationale à la ville, ainsi que les politiques efficaces issues de la Loi sur la capitale. La ville entend également proposer de nouveaux mécanismes plus audacieux, allant au-delà des cadres réglementaires actuels afin de favoriser son développement.

Le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Duoc. Photo: VNA S’exprimant sur la nouvelle résolution du Politburo, le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Duoc, a estimé qu’il s’agit d’une opportunité majeure pour permettre à Hô Chi Minh-Ville d’accélérer son développement de manière durable. La loi devrait offrir un cadre stable et durable, renforcer la confiance des investisseurs et créer un environnement favorable pour atteindre une croissance à deux chiffres, conformément aux objectifs du Parti et aux orientations du Secrétaire général et président de la République To Lam.

Avec la loi sur les villes spéciales, la Résolution élève les ambitions de Hô Chi Minh-Ville au-delà des cadres nationaux et régionaux. La ville ne vise plus seulement une position de premier plan en Asie du Sud-Est d’ici 2030, mais aspire à devenir un centre économique, culturel, social, scientifique, technologique et d’innovation de l’Asie, ainsi qu’une destination mondiale attractive d’ici 2045, et un centre urbain mondial, intelligent et moderne comparable aux grandes métropoles internationales d’ici 2075.

Ainsi, Hô Chi Minh-Ville est appelée non seulement à jouer un rôle de locomotive économique, mais aussi à devenir une métropole mondiale à long terme, intelligente et pleinement développée, au niveau des villes les plus avancées du monde.

Le noyau central du Centre financier international situé dans la péninsule de Thu Thiem, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA





La Résolution prévoit également que le nouveau modèle de croissance de Hô Chi Minh-Ville sera centré sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, avec une priorité accordée aux secteurs de pointe tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), la biotechnologie et les énergies propres.

La ville est autorisée à mettre en œuvre des mécanismes et politiques pilotes, notamment des dispositifs de type « sandbox » permettant d’expérimenter des modèles économiques, produits et services innovants encore non encadrés par la loi. Cela permet à Hô Chi Minh-Ville de consolider son rôle de moteur de l’innovation et de laboratoire national des nouvelles formes de gouvernance.

Dans cette orientation stratégique, la ville est appelée à diffuser rapidement les contenus de la Résolution 09 dans l’ensemble du système politique et à les concrétiser par des actions spécifiques, afin de mettre en place un cadre institutionnel et juridique renforcé pour gérer une mégapole moderne. Elle entend ainsi affirmer son rôle de ville spéciale, pionnière en matière de modèles de développement et de gouvernance, et contribuer davantage à une croissance rapide et durable du pays. -VNA