LongForm Provincia vietnamita de Dong Nai: Aspiración de trascender en nueva era

Tras su fusión y conversión oficial en ciudad bajo administración central a partir del 30 de abril de 2026, la provincia survietnamita de Dong Nai se encuentra ante una oportunidad histórica para reposicionar integralmente su papel y estatus en un nuevo espacio de desarrollo.

Nuevo estatus, nuevo impulso



Situada en el corazón de la región económica clave del Sur, Dong Nai ha desempeñado durante mucho tiempo un papel como polo de crecimiento importante con fortalezas en industria y logística. Tras la fusión con la antigua provincia de Binh Phuoc, el espacio de desarrollo de Dong Nai se ha ampliado significativamente, facilitando la formación de cadenas de vínculos económicos multisectoriales.

Dong Nai desempeña el papel de un importante polo de crecimiento, con fortalezas destacadas en industria y logística. (Foto: VNA)

Cabe destacar que la puesta en funcionamiento gradual del Aeropuerto Internacional de Long Thanh ha otorgado una ventaja competitiva excepcional a la localidad. No se trata solo de una obra de infraestructura de transporte clave a nivel nacional, sino de un factor capaz de redefinir la estructura de desarrollo de toda la región.

Primer plano de las obras de construcción en la terminal de pasajeros del aeropuerto de Long Thanh. (Foto: VNA)

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Le Truong Son, destacó que, además de su papel como capital industrial, Dong Nai posee abundantes recursos turísticos con un ecosistema natural diverso y una profunda riqueza histórica y cultural.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Le Truong Son. Foto: Bao Dong Nai “ Desde bosques primarios y sistemas fluviales hasta reliquias y aldeas de oficios tradicionales, todos constituyen una base fundamental para desarrollar el turismo de forma sostenible. El vicepresidente del Comité Popular provincial, Le Truong Son

“ Junto con las obras de infraestructura de gran escala, especialmente el aeropuerto de Long Thanh, Dong Nai tiene la oportunidad de convertirse en un punto de conexión estratégico, no solo en el ámbito económico, sino también en el turístico, cultural y de servicios. El subdirector de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh, Dinh Cong Khai

Punto de giro en la reestructuración del turismo



Uno de los sectores que se espera se beneficie más de esta transformación es el turismo. La aparición del aeropuerto internacional de Long Thanh se considera la “puerta” para que Dong Nai acceda directamente a un flujo masivo de visitantes internacionales.



Según el vicepresidente del Comité Popular provincial, Le Truong Son, el aeropuerto internacional de Long Thanh no es simplemente un proyecto de infraestructura, sino un “núcleo de irradiación” que impulsa el desarrollo económico. Esto obliga al sector turístico local a cambiar su mentalidad, pasando de un desarrollo espontáneo a uno profesional, a gran escala y altamente competitivo.



El 19 de diciembre de 2025, el aeropuerto de Long Thanh recibió oficialmente el primer vuelo. (Foto: VNA)

El experto Phan Van Hai de la Universidad de Lac Hong indicó que los grandes centros aeroportuarios suelen atraer el desarrollo de servicios como alojamiento, viajes, turismo de reuniones (MICE), comercio y logística. El aumento de pasajeros internacionales traerá consigo una gran demanda de servicios de alta calidad y recursos humanos calificados.



Autopista Long Thanh - Dau Giay. (Foto: VNA)

Compartiendo la misma opinión, el experto Thai Anh Vu del Instituto de Urbes Inteligentes y Gestión señaló que para convertir el aeropuerto internacional de Long Thanh en un motor del desarrollo turístico, es necesario cambiar de la mentalidad de gestión unisectorial a multisectorial, asociando el sector de aviación con el urbano y el turismo.



Dong Nai se convierte en un destino atractivo tanto para turistas nacionales como internacionales. (Foto: VNA)

En este sentido, Dong Nai impulsa un ecosistema de servicios no aeroportuarios orientado a la sostenibilidad de la ciudad aeroportuaria, con la participación conjunta del Estado, las empresas, la comunidad y las instituciones educativas.



Objetivos estratégicos: Para 2030, Dong Nai aspira a recibir unos 11 millones de visitantes con unos ingresos turísticos de cerca de 456 millones de dólares. Específicamente para 2026, la localidad se fija la meta de atraer 5,8 millones de turistas, ingresando aproximadamente 170,97 millones de dólares.



Hacia una urbe dinámica y de desarrollo sostenible



El hecho de convertirse en ciudad bajo administración central está generando grandes expectativas entre la población sobre una nueva etapa de desarrollo. Muchos analistas sostienen que, con mecanismos y políticas específicas, Dong Nai tendrá un impulso adicional para desarrollarse de manera integral y sostenible.



Proyecto de desarrollo urbano a orillas del río Dong Nai. (Foto: VNA)

Tran Thi Thanh Giang, funcionaria del sector eléctrico en Dong Nai, considera que la actualización de la unidad administrativa es un reconocimiento a los esfuerzos de desarrollo de la localidad durante muchos años. Según ella, al convertirse en ciudad bajo administración central, Dong Nai atraerá con mayor fuerza a grandes empresas, especialmente en los campos de alta tecnología, servicios y logística, abriendo así muchas oportunidades de empleo para los jóvenes.



Compartiendo la misma expectativa, Nguyen Thi Hang, maestra en una zona fronteriza, desea que la infraestructura de transporte, educación y salud se invierta de manera más sincrónica, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en las áreas que aún enfrentan dificultades.



Dong Nai atraerá con mayor fuerza a las grandes empresas, especialmente en el sector de la alta tecnología. (Foto: VNA)

Desde la perspectiva de gestión, Nguyen Minh Binh, secretario del Comité del Partido en el barrio de Chon Thanh, comentó que convertirse en ciudad bajo administración central no solo amplía el espacio de desarrollo, sino que también plantea mayores exigencias sobre la capacidad de gobernanza urbana. Según él, junto con las oportunidades para atraer inversiones y desarrollar infraestructura, Dong Nai también debe enfrentar desafíos como la presión demográfica, el medio ambiente y la garantía del bienestar social.



Hacia un centro de innovación e industria de alta tecnología



Se espera que el eje económico del corredor del río Dong Nai, junto con la Zona de libre comercio y la ciudad aeroportuaria, se conviertan en los nuevos motores de crecimiento de la provincia. (Foto: VNA)

En su estrategia de desarrollo a largo plazo, Dong Nai no solo se detiene en su papel de centro industrial, sino que también aspira a convertirse en un centro de innovación y alta tecnología de la región.



La localidad ha elaborado un plan de ruptura sobre el desarrollo de la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital, con el objetivo de que para 2030 la economía digital represente más del 30% del Producto Interno Bruto Regional, formando al mismo tiempo un ecosistema tecnológico con sectores clave como la inteligencia artificial, la automatización, los datos digitales y la energía verde.



Actualmente, Dong Nai está implementando la construcción de la Zona de tecnología digital concentrada y la Zona de innovación vinculada a la ciudad aeroportuaria de Long Thanh. Cuando entren en funcionamiento, se espera que estas zonas se conviertan en el motor que impulse el crecimiento de la economía digital, mejore la competitividad y atraiga a grandes corporaciones tecnológicas.



Además, la provincia se enfoca en desarrollar recursos humanos de alta calidad, promoviendo el vínculo entre las empresas, las universidades y el Estado para formar una cadena de valor desde la investigación hasta la aplicación.



Se puede observar que Dong Nai está reuniendo muchas condiciones favorables para despuntar en la nueva etapa. Sin embargo, para materializar la aspiración de convertirse en una urbe moderna y un centro económico, de servicios y tecnológico de la región, la localidad necesita continuar perfeccionando la planificación, mejorar la calidad de la gobernanza y garantizar un desarrollo armonioso y sostenible.



Con la base existente junto con la determinación de renovación, se espera que Dong Nai se convierta en un polo de crecimiento dinámico de la región del Sudeste, contribuyendo de manera importante al desarrollo general del país en la nueva era./.