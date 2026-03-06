LongForm Cao Bang valorise ses patrimoines naturels et culturels à travers son géoparc mondial UNESCO

Le 27 avril 2026, au siège de l’UNESCO, à Paris, s’est tenue la cérémonie officielle de remise descertificats à 12 nouveaux géoparcs mondiaux ainsi qu’à 44 autres sites ayant réussi le processus de réévaluation périodique nécessaire au maintien de leur statut. Parmi eux, le Géoparc mondial UNESCO de Non nuoc Cao Bang a une nouvelle fois été reconduit sur cette liste prestigieuse, confirmant la valeur exceptionnelle de ce patrimoine ainsi que les efforts constants en faveur de sa préservation et de son développement durable.

Une terre de patrimoines naturels et culturels

Reconnu par l’UNESCO pour la première fois le 12 avril 2018, le Géoparc mondial UNESCO de Non nuoc Cao Bang couvre un territoire dont l’histoire géologique remonte à plus de 500 millions d’années. D’une superficie de plus de 3.683 km², il s’étend sur tout ou partie de 36 communes et quartiers de la province de Cao Bang, offrant une remarquable diversité de paysages naturels, de sites historiques et de patrimoines culturels.

Selon les experts, la région abrite plus de 130 sites géologiques uniques, avec une grande variété de formations karstiques calcaires : montagnes rocheuses, grottes, vallées, rivières, lacs et réseaux souterrains. Des sites emblématiques comme les chutes de Ban Gioc, la grotte de Nguom Ngao, la montagne de Mat Than, la rivière Quay Son ou le site historique de Pac Bo contribuent à la beauté et à l’identité singulière de cette région. Le géoparc conserve également de nombreux fossiles, failles tectoniques et ressources minérales témoignant d’une longue évolution géologique.

Une montagne se dresse au cœur de la vallée de Ban Danh. Photo : VNA La grotte de Nguom Ngao dévoile un décor féerique au milieu des montagnes et des forêts du Nord-Est du Vietnam. Photo : VNA La grotte de Pac Bo est le lieu où le Président Hô Chi Minh est revenu au pays après 30 années passées à l’étranger en quête de la voie du salut national. Photo : VNA Un méandre de la rivière Quay Son. Photo : VNA Les chutes de Ban Gioc figurent parmi les sites touristiques les plus emblématiques de Cao Bang. Photo : VNA

Au-delà de son patrimoine géologique, Cao Bang est aussi une région riche en biodiversité. La province abrite plusieurs écosystèmes forestiers caractéristiques, habitat d’espèces rares et précieuses comme le gibbon de Cao Vit, le macaque à face rouge ou encore diverses espèces végétales endémiques.

Sur le plan historique et culturel, le géoparc compte plus de 215 monuments et sites classés. Parmi eux figurent trois sites nationaux spéciaux : Pac Bo, où le Président Ho Chi Minh est revenu au pays en 1941 pour diriger la révolution ; la forêt Tran Hung Dao, berceau de la première unité de l’Armée populaire du Vietnam en 1944 ; et le site commémoratif de la Victoire de la frontière de 1950.

La province de Cao Bang abrite plus de 215 sites historiques et culturels classés. Photo : VNA

Le géoparc est également le foyer de nombreuses communautés ethniques, créant ainsi un espace culturel riche et vivant. De nombreuses fêtes traditionnelles, comme le festival Long Tong des Tay, le Gau Tao des Mong ou encore la cérémonie de passage à l’âge adulte des Dao, continuent d’être préservées et valorisées par les habitants.

La gastronomie locale reflète aussi l’identité culturelle des régions montagneuses du Nord, avec des spécialités telles que les rouleaux de riz chauds ou le porc rôti à la broche.

Véritable joyau patrimonial, le Géoparc mondial UNESCO Non Nuoc Cao Bang séduit de plus en plus de visiteurs vietnamiens et étrangers. Photo : VNA

L’harmonie entre patrimoine géologique, paysages naturels et richesse culturelle fait du Géoparc mondial UNESCO de Non nuoc Cao Bang une destination unique du Vietnam, tout en constituant une ressource importante pour un développement durable.

Préserver et valoriser le patrimoine

Ces dernières années, la province de Cao Bang a appliqué de manière active les recommandations de l’UNESCO relatives à la gestion et à la valorisation des géoparcs mondiaux. Les actions de sensibilisation ont été renforcées afin d’encourager les communautés locales à protéger le patrimoine et à développer un tourisme responsable. Des formations, séminaires scientifiques et activités de terrain ont été organisés auprès de la population.

Le col de Khau Coc Cha révèle la majesté des paysages du Géoparc mondial UNESCO Non Nuoc Cao Bang. Photo : VNA

La province participe aussi activement aux activités du Réseau mondial des géoparcs UNESCO et du Réseau des géoparcs Asie-Pacifique. En 2024, Cao Bang a accueilli avec succès le 8e Symposium du Réseau des géoparcs mondiaux UNESCO Asie-Pacifique, contribuant à renforcer sa visibilité sur la scène internationale et sa coopération avec de nombreux partenaires étrangers.

Depuis 2018, Cao Bang développe une stratégie de tourisme durable associée à la préservation des ressources naturelles. Quatre grands itinéraires touristiques regroupant 57 sites d’expérience ont été mis en place autour de différentes thématiques : le circuit Nord « Voyage vers les sources », lié au site historique de Pac Bo ; le circuit Ouest « Découverte de Phja Oac », centré sur les écosystèmes forestiers ; le circuit Est « À la découverte des cultures locales », mettant en valeur les chutes de Ban Gioc et la grotte de Nguom Ngao ; et le circuit Sud, consacré à l’histoire révolutionnaire de la région.

Cao Bang a développé quatre grands itinéraires touristiques regroupant 57 sites de découverte et d’expérience. Photo : VNA

Un cinquième itinéraire, reliant le Géoparc mondial UNESCO de Non nuoc Cao Bang au plateau karstique de Dong Van, dans la province de Tuyen Quang, est actuellement en cours de finalisation. Il devrait devenir un modèle original de connexion entre deux géoparcs mondiaux.

Les formations karstiques spectaculaires du plateau de Dong Van offrent un paysage d’une beauté saisissante. Photo : VNA

En parallèle, le tourisme communautaire, l’écotourisme et les expériences culturelles connaissent un développement important dans les villages traditionnels. Les visiteurs peuvent découvrir le mode de vie, la gastronomie, les fêtes et les savoir-faire ancestraux des ethnies Tay, Nung, Mong, Dao, Lo Lo et San Chi.

Plusieurs formes d’arts populaires, comme le chant Then accompagné du luth Tinh, ainsi que des chants et danses folkloriques, ont été restaurées et valorisées. Les métiers artisanaux traditionnels, tels que le tissage de brocart, la forge, la fabrication d’encens ou la teinture à l’indigo, connaissent également un nouvel essor, contribuant à préserver l’identité culturelle locale tout en améliorant les revenus des habitants.

Les autorités provinciales de la culture, des sports et du tourisme ont aussi lancé plusieurs programmes de recherche et de conservation. L’objectif est de faire du patrimoine un moteur du développement local, au bénéfice direct des communautés.

Grâce à ces efforts, le tourisme à Cao Bang a enregistré des résultats encourageants. Entre 2021 et 2025, la province a accueilli environ 7,8 millions de visiteurs, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à la période précédente. Les recettes touristiques ont atteint près de 5.500 milliards de dôngs. Début 2026, Cao Bang a également figuré dans le Top 10 des destinations les plus accueillantes du Vietnam selon les Traveller Review Awards, obtenant cette distinction pour la troisième année consécutive.

Ces résultats renforcent l’image du Géoparc mondial UNESCO de Non nuoc Cao Bang comme destination phare du tourisme vert et durable au Vietnam. Selon les responsables provinciaux, le maintien de la reconnaissance de l’UNESCO confirme l’efficacité des politiques associant préservation du patrimoine et amélioration des conditions de vie de la population.

Ces résultats renforcent l’image du Géoparc mondial UNESCO de Non nuoc Cao Bang comme destination phare du tourisme vert et durable au Vietnam. Selon les responsables provinciaux, le maintien de la reconnaissance de l’UNESCO confirme l’efficacité des politiques associant préservation du patrimoine et amélioration des conditions de vie de la population.

Dans les années à venir, Cao Bang poursuivra ses efforts de gestion, de protection et de valorisation du géoparc dans le respect des objectifs de protection de l’environnement et de développement durable. La province continuera également à promouvoir un tourisme responsable et à améliorer les infrastructures afin de faire du Géoparc mondial UNESCO de Non nuoc Cao Bang une destination emblématique du tourisme vietnamien pour la période 2025-2030. - VNA