LongForm Les religions au Vietnam à l’ère numérique : s’adapter pour se développer, garantir la liberté de croyance À l’heure de la transformation numérique du XXIe siècle, les activités liées aux croyances et aux religions au Vietnam connaissent de profondes mutations. L’espace de pratique de la foi s’étend désormais des lieux de culte traditionnels à l’environnement numérique, permettant aux enseignements religieux et aux activités confessionnelles d’atteindre les communautés plus rapidement et plus largement.

La pagode Hoa Yên, située dans le site historique de Yên Tu (ville d'Uông Bí, province de Quang Ninh), en face de trois arbres frangipaniers centenaires, âgés de plus de 700 ans. Photo: VNA

L’adaptation proactive des organisations religieuses, conjuguée aux efforts de l’État pour perfectionner le cadre juridique, favorise non seulement la pratique religieuse à l’ère numérique, mais réaffirme également l’engagement du gouvernement vietnamien à garantir la liberté de croyance et de religion conformément à la loi.

Quand les prédicateurs investissent l’espace numérique

Au Vietnam, plus de 95 % de la population mène une vie marquée par les croyances ou les religions. Le pays compte 43 organisations relevant de 16 religions reconnues par l’État ou enregistrées officiellement, rassemblant près de 28 millions de fidèles. Le développement des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA) ouvre aujourd’hui un nouvel espace de pratique religieuse, affranchi des contraintes géographiques.

Selon Do Huong, experte à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, lorsque la Loi sur les croyances et les religions de 2016 est entrée en vigueur, les activités religieuses sur Internet servaient principalement à diffuser des informations et à renforcer les liens entre les fidèles. Cependant, la pandémie de COVID-19, apparue en 2019, a constitué un véritable tournant en incitant les organisations religieuses à adopter les formats en ligne, amorçant ainsi un processus global de transformation numérique.

Grâce à une simple application installée sur un smartphone, les Vénérables de la pagode Long Hung peuvent diffuser leurs enseignements bouddhiques à des centaines de fidèles.Photo: Pagode Long Hung Le maître zen Thiên Minh donne un enseignement bouddhique en ligne via Zoom. Source: Le maître zen Thiên Minh Le vénérable Thich Khai Thanh dispense un enseignement bouddhique en ligne. Source: giacngo.vn Des fidèles bouddhistes de différentes régions suivent des enseignements et pratiquent le bouddhisme via des applications en ligne. Source: giacngo.vn

Les enseignements bouddhiques diffusés sur YouTube, Facebook ou TikTok, les messes catholiques retransmises en ligne ainsi que les prédications bibliques des Églises protestantes sont devenus de plus en plus courants. Ils permettent aux habitants des régions reculées, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à la communauté vietnamienne résidant à l’étranger d’accéder plus facilement aux enseignements religieux.

Le vénérable Thich Nhat Tu. “ Dans le contexte de la transformation numérique mondiale, le cyberespace est devenu un véritable lieu de pratique bouddhique en ligne. Le vénérable Thich Nhat Tu

Le vénérable Thich Nhat Tu, membre permanent du Conseil exécutif central de la Sangha bouddhique du Vietnam et vice-président permanent du Comité central des relations internationales de cette organisation, estime que : « Dans le contexte de la transformation numérique mondiale, le cyberespace est devenu un véritable lieu de pratique bouddhique en ligne. Grâce à un cadre juridique ouvert, les organisations religieuses se sont rapidement implantées sur YouTube, Facebook et TikTok. La puissance des médias numériques a effacé les distances géographiques, permettant aux fidèles du pays ainsi qu’aux quelque 5,5 millions de Vietnamiens vivant à l’étranger de participer aux activités bouddhiques. »​

À la fin de l'année 2025, le Comité exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam a mis en service l'application VBSeID, destinée aux bonzes et aux bonzesses, afin de numériser les données et de moderniser la gestion administrative. Cette initiative marque une étape importante, illustrant le rôle croissant des technologies numériques comme outil efficace au service de la gouvernance et du renforcement des liens au sein de la communauté bouddhique.

L'application VBSeID, destinée aux bonzes et aux bonzesses, afin de numériser les données et de moderniser la gestion administrative. Source: La Sangha bouddhique du Vietnam

Le passage à l’environnement numérique impose également une adaptation aux prédicateurs. Le maître zen Minh Niem, qui diffuse régulièrement ses enseignements en ligne et promeut des valeurs positives, souligne que lors des prêches diffusés en direct, chaque geste et chaque expression peuvent être enregistrés et relayés très rapidement, ce qui exige des intervenants une vigilance accrue.​

Le maître zen Minh Niem. Photo: Photo fournie par le maître zen Minh Niem

Aujourd’hui, les émissions de radio, les podcasts et les enseignements religieux diffusés en ligne constituent un véritable soutien spirituel pour de nombreuses personnes, en particulier les Vietnamiens établis à l’étranger. Hoang Thi Minh Phuong, installée en France, et Vu Thi Duyen, qui vit au Japon, expliquent que l’écoute de prédications en vietnamien les aide à atténuer le mal du pays tout en maintenant un lien étroit avec leur culture et leurs traditions religieuses.

Le maître zen Minh Niem rappelle toutefois que la technologie ne constitue qu’un outil au service de la pratique religieuse : « Les enseignements religieux ne se transmettent pas uniquement par les mots, mais aussi par l’énergie, la présence et l’expérience vécue. La technologie peut permettre de toucher un plus grand nombre de personnes, mais une transformation spirituelle profonde nécessite toujours une expérience directe. Le fondement essentiel d’un prédicateur demeure une véritable pratique spirituelle. »

Élargir l’espace de préservation

du patrimoine

La transformation numérique ne modifie pas seulement les modalités de la pratique religieuse ; elle ouvre également de nouvelles perspectives pour la préservation du patrimoine culturel spiritue

La session plénière procède au vote approuvant l’inscription du complexe de sites de Yên Tu, Vinh Nghiêm, Côn Son et Kiep Bac sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Photo: VNA Le représentant de la délégation vietnamienne à la 47e session exprime ses remerciements aux membres du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO et aux délégations internationales pour leur soutien à la candidature du Vietnam lors de son examen. Photo: VNA

Jonathan Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam. “ La numérisation du patrimoine et des expressions culturelles sous toutes leurs formes constitue un outil qui nous permet de préserver les formes de patrimoine culturel les plus vulnérables à la dégradation. Jonathan Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam.

« La numérisation du patrimoine et des expressions culturelles sous toutes leurs formes constitue un outil qui nous permet de préserver les formes de patrimoine culturel les plus vulnérables à la dégradation, tout en offrant à l’ensemble de la population, en particulier aux jeunes, la possibilité de mieux connaître leur propre culture, y compris les expressions religieuses et les autres formes de patrimoine », a déclaré Jonathan Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam.

Le complexe de sites de Yên Tu, Vinh Nghiêm, Côn Son et Kiep Bac, patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Photo: VNA Le jardin des stupas de la pagode Bo Dà figure parmi les sites du complexe de monuments et de paysages de Yên Tu – Vĩnh Nghiêm – Côn Son – Kiep Bac, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Photo: VNA L’UNESCO classe les tablettes de bois de la pagode Vĩnh Nghiêm, dans la province de Bac Giang, au patrimoine documentaire de la région Asie-Pacifique. Photo: VNA Les xylographies de la pagode Vĩnh Nghiêm sont exposées au public. Photo: VNA

Le représentant de l’UNESCO a toutefois souligné que la numérisation ne constituait pas une fin en soi. Le patrimoine culturel immatériel ne peut être véritablement préservé que s’il continue d’être sauvegardé et pratiqué par les communautés dans la vie contemporaine. Les données numériques doivent donc être régulièrement actualisées et garantir la participation active des communautés elles-mêmes aux processus de conservation, de gestion et de valorisation du patrimoine.

La gouvernance religieuse dans l’environnement numérique

Le 13 juin 2024 après-midi, au Palais présidentiel, le président de la République Tô Lâm reçoit une délégation de dignitaires, de responsables et de représentants des organisations religieuses. Photo: VNA À l'occasion de la fête de Pâques, le 5 avril 2026 au matin, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân rend visite à l'archevêque de l'archidiocèse de Hanoï, Mgr Vu Van Thiên, ainsi qu'aux prêtres, auxquels il adresse ses vœux et remet des présents. Photo: VNA À l'occasion de la fête du Vesak et du 2570e anniversaire de l'ère bouddhique (2026), le 29 mai 2026 au matin, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang rend visite au Comité exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam de la ville de Huê, à la pagode Tu Dam, dans le quartier de Thuân Hoa, et lui adresse ses félicitations. Photo: VNA La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, rend visite au Comité central du Comité de solidarité des catholiques du Vietnam à l'occasion de Noël et adresse ses vœux au père Trân Xuân Manh, président du Comité central du Comité de solidarité des catholiques du Vietnam.Photo: VNA

Outre les opportunités qu’il offre, le cyberespace pose également de nombreux défis aux activités religieuses. Selon l’experte Do Huong, dès lors que chacun peut partager et interpréter les doctrines religieuses sur les réseaux sociaux, l’autorité religieuse ne relève plus exclusivement des responsables ayant reçu une formation officielle. Cette évolution accroît les risques de déformation des enseignements, de marchandisation de la spiritualité et d’exploitation de la religion à des fins lucratives.

Dans les faits, plusieurs organisations et mouvements religieux illégaux, tels que l’Église de Dieu Mère, la religion Ba Dien, la religion Dua, Ba Co Do ou encore le protestantisme Dega, ont utilisé Internet pour recruter des adeptes, diffuser des superstitions, attiser les divisions ethniques et porter atteinte à la sécurité ainsi qu’à l’ordre publics. L’anonymat et la rapidité de circulation de l’information dans le cyberespace compliquent considérablement la détection, la vérification et le traitement de ces infractions.

Le ministre des Affaires ethniques et des Religions, Nguyen Dinh Khang. “ Les technologies numériques et l’intelligence artificielle transforment les pratiques religieuses, facilitent la participation des fidèles aux activités en ligne et contribuent à la préservation du patrimoine. Le ministre des Affaires ethniques et des Religions, Nguyen Dinh Khang

Selon le ministre des Affaires ethniques et des Religions, Nguyen Dinh Khang, les technologies numériques et l’intelligence artificielle transforment les pratiques religieuses, facilitent la participation des fidèles aux activités en ligne et contribuent à la préservation du patrimoine. Toutefois, ces avancées s’accompagnent de la nécessité de renforcer la sensibilisation au droit, d’améliorer les compétences numériques des dignitaires, des responsables religieux et des fidèles, ainsi que de détecter et de traiter de manière proactive les infractions commises dans le cyberespace.

“Dans les années à venir, le ministère poursuivra le développement de la base de données sectorielle, appliquera l’intelligence artificielle à la prévision et à l’identification des risques, tout en accompagnant les organisations religieuses dans le développement de canaux d’information officielsiqué,” a indiqué le ministre.

La Loi de 2026 sur les croyances et

les religions : un « bouclier » juridique

à l’ère numérique

Afin de répondre aux exigences de la transformation numérique, l’Assemblée nationale a adopté, le 23 avril 2026, la Loi révisée sur les croyances et les religions, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Cette réforme marque une étape importante dans le perfectionnement du cadre institutionnel, en établissant une base juridique pour les activités religieuses et cultuelles dans le cyberespace, tout en continuant de garantir le droit des citoyens à la liberté de croyance et de religion.

Le 23 avril 2026, l'Assemblée nationale adopte la Loi modifiée sur les croyances et les religions. Photo: VNA Le 23 avril 2026, l'Assemblée nationale adopte la Loi modifiée sur les croyances et les religions. Photo: VNA

Selon Tran Minh Thu, cheffe du Département de synthèse du Comité gouvernemental des Affaires religieuses, relevant du ministère des Affaires ethniques et des Religions, la loi précise les procédures de notification et d’enregistrement des activités religieuses menées en ligne, définit les responsabilités des organisations et des individus, énumère les comportements interdits et exige que les organisations religieuses intègrent les activités menées dans l’environnement numérique à leur charte.

Parallèlement au perfectionnement du cadre juridique, le Comité gouvernemental des Affaires religieuses, en coopération avec FPT IS, met en œuvre un système d’information et une base de données sur les religions, interconnectés avec la Base de données nationale sur la population dans le cadre du Projet 06. La numérisation des données contribue à renforcer la transparence, à raccourcir les délais de traitement des procédures administratives et à améliorer l’efficacité de la gestion publique.

Les délégués procèdent au lancement officiel de la phase pilote du Système d'information de la base de données sur les religions. Photo: Le Comité gouvernemental des affaires religieuses

L’adoption de la Loi révisée sur les croyances et les religions réaffirme la politique constante du Vietnam consistant à respecter et à garantir les droits de l’homme, ainsi que la liberté de croyance et de religion, tout en poursuivant l’amélioration de son cadre institutionnel afin de répondre aux exigences de la réalité et aux évolutions technologiques.

Construire une intelligence numérique



Si l’amélioration du cadre juridique constitue une condition indispensable, la sécurité du cyberespace dépend également de la conscience de chaque individu et du sens des responsabilités des organisations religieuses.

Le pasteur Nguyen Huu Mac, président de l’Église évangélique du Vietnam (Nord), estime que « les technologies facilitent les activités pastorales et l’accompagnement des fidèles, mais elles favorisent également la circulation de nombreuses informations erronées. Les organisations religieuses doivent donc développer de manière proactive des canaux d’information officiels et guider les fidèles vers une utilisation responsable des réseaux sociaux. Même si les technologies évoluent rapidement, les valeurs fondamentales telles que la morale, la compassion et une vie de foi authentique demeurent inchangées. »

Le pasteur Nguyen Huu Mac, président de l’Église évangélique du Vietnam (Nord). “ Même si les technologies évoluent rapidement, les valeurs fondamentales telles que la morale, la compassion et une vie de foi authentique demeurent inchangées. Le pasteur Nguyen Huu Mac, président de l’Église évangélique du Vietnam (Nord)

L’experte Do Huong recommande à chacun, en particulier aux jeunes, de développer une véritable « intelligence numérique », en apprenant à vérifier les informations et à identifier les contenus falsifiés générés par l’intelligence artificielle avant de les accepter ou de les partager.

Des fidèles de la pagode Long Hung suivent un enseignement bouddhique en ligne. Source: La pagode Long Hung De jeunes participants découvrent les enseignements du Bouddha. Source: tienphong.vn Des fidèles catholiques participent à une messe en ligne. Source : Archidiocèse de Saïgon – Hô Chi Minh-Ville. Culte en ligne de l’Église évangélique de Thu Duc, le 29 mars 2020.

Du point de vue législatif, le vénérable Thich Duc Thien, député de la 16e législature de l’Assemblée nationale, estime que le développement de l’intelligence artificielle, notamment les expérimentations menées dans certains pays avec des robots chargés de prêcher les doctrines religieuses, impose de poursuivre les recherches et d’adapter le cadre juridique. Selon lui, l’enjeu essentiel ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans sa gouvernance, afin qu’elle demeure au service de l’être humain et garantisse la liberté de croyance et de religion.

Pour les organisations religieuses, la solution la plus efficace reste de diffuser davantage d’informations exactes et de réfuter rapidement les fausses informations. Le vénérable Thich Nhat Tu estime que la démarche consistant à « planter davantage de fleurs parfumées pour étouffer les mauvaises herbes », c’est-à-dire à diffuser largement des contenus positifs et officiels, contribuera à bâtir un environnement numérique sain et à renforcer la confiance de la communauté.

Le cortège cérémoniel portant les reliques du Bouddha traverse la rue Hàng Bài, à Hanoï. Photo: VNA Des touristes et des dizaines de milliers de fidèles caodaïstes. Photo: VNA L'ambiance des célébrations de Noël 2025 aux abords de la cathédrale Saint-Joseph, dans le quartier de Hoan Kiêm (Hanoï). Photo: VNA La procession du Maha Songkran, célébrant le Nouvel An traditionnel de la communauté khmère, à la pagode Sro Lôn. Photo: VNA

La transformation numérique élargit aujourd’hui l’espace de la pratique religieuse et favorise une diffusion plus large des valeurs culturelles, morales et spirituelles. Dans le même temps, le Vietnam poursuit l’adaptation de son cadre institutionnel afin de garantir à tous les citoyens la liberté de croyance et de religion dans l’environnement numérique.

Des touristes étrangers célèbrent Noël dans une ambiance chaleureuse à Hanoï (2025). Photo: VNA Des touristes étrangers célèbrent Noël dans une ambiance chaleureuse à Hanoï (2025). Photo: VNA Des touristes étrangers célèbrent Noël dans une ambiance chaleureuse à Hanoï (2025). Photo: VNA Des touristes étrangers célèbrent Noël dans une ambiance chaleureuse à Hanoï (2025). Photo: VNA

Des touristes étrangers célèbrent Noël 2025 dans une ambiance chaleureuse à Hanoï. Photo: VNA

Les technologies peuvent transformer la manière dont les individus vivent leur foi, mais elles ne sauraient remplacer l’expérience spirituelle, la pratique religieuse ni les valeurs humanistes fondamentales portées par les religions. Appuyé sur un cadre juridique solide, sur l’engagement des organisations religieuses et sur l’« intelligence numérique » de chaque citoyen, le cyberespace peut devenir un véritable espace de préservation et de valorisation des valeurs culturelles et religieuses, tout en consolidant l’exercice de la liberté de religion dans la nouvelle phase de développement du Vietnam../.

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