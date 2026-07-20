LongForm Vietnam en la era digital: Adaptación para el desarrollo y garantía de la libertad de creencias y de religión

En el contexto de la transformación digital del siglo XXI, las actividades relacionadas con creencias y religiones en Vietnam experimentan profundos cambios. Los espacios para la práctica de la fe se han ampliado desde los establecimientos tradicionales de culto hacia el entorno digital, lo que permite que las enseñanzas y las actividades religiosas lleguen a la comunidad de manera más rápida y con un mayor alcance.



La pagoda Hoa Yen en la provincia de Quang Ninh. Foto: VNA

La adaptación proactiva de las organizaciones religiosas, junto con el continuo perfeccionamiento del marco institucional por parte del Estado, no solo facilita las actividades religiosas en la era digital, sino que también reafirma el compromiso del Gobierno con la garantía del derecho a la libertad de creencias y de religión, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Cuando los dignatarios religiosos se incorporan al espacio digital

Vietnam cuenta con una población en la que más del 95% de las personas profesan una religión o alguna creencia afin. En la actualidad, el Estado ha reconocido o concedido el registro de funcionamiento a 43 organizaciones pertenecientes a 16 religiones, que reúnen a cerca de 28 millones de fieles. El desarrollo de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial (IA) está creando un nuevo espacio para las actividades religiosas, que trasciende las limitaciones geográficas.

Según Do Huong, profesora de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, cuando la Ley de Creencias y Religión de 2016 entró en vigor, las actividades religiosas en Internet se centraban principalmente en la difusión de información y la conexión con los fieles. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19, que estalló a finales de 2019, marcó un punto de inflexión al impulsar a las organizaciones religiosas a trasladar sus actividades al entorno virtual, dando inicio a un proceso integral de transformación digital.

Con solo un teléfono móvil y aplicaciones tecnológicas, los venerables de la pagoda Long Hung imparten enseñanzas del Dharma a cientos de budistas. Foto: Pagoda Long Hung El maestro zen Thien Minh impartiendo una enseñanza del Dharma a través de Zoom. Fuente: thiensuthichthienminh El venerable Thich Khai Thanh difundiendo el Dharma en línea. Fuente: giaongo.vn Budistas de diferentes lugares participan en actividades de estudio y práctica religiosa a través de aplicaciones en línea. Fuente: giacngo.vn

Las enseñanzas budistas difundidas a través de YouTube, Facebook y TikTok, las misas católicas transmitidas en línea y las prédicas bíblicas de las iglesias protestantes son cada vez más comunes, lo que facilita el acceso a las doctrinas religiosas para la población de las zonas remotas y apartadas, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad y la comunidad vietnamita residente en el extranjero.

“ En el contexto de la transformación digital a escala mundial, el ciberespacio se ha convertido en auténticos centros de práctica budista en línea El venerable Thich Nhat Tu

El venerable Thich Nhat Tu, vicepresidente permanente de Budismo Internacional del Comité Central de la Sangha Budista de Vietnam (SBV), afirmó: “En el contexto de la transformación digital a escala mundial, el ciberespacio se ha convertido en auténticos centros de práctica budista en línea’. Gracias a un marco jurídico abierto, las organizaciones religiosas han establecido rápidamente su presencia en plataformas como YouTube, Facebook y TikTok. El poder de los medios digitales ha eliminado las barreras geográficas, permitiendo que tanto la comunidad dentro del país como los cerca de 5,5 millones de vietnamitas residentes en el extranjero tengan acceso a las actividades budistas”.

A finales de 2025, el Comité Central de la SBV puso en funcionamiento la aplicación VBSeID, destinada a los monjes y monjas budistas, con el objetivo de digitalizar los datos y modernizar la gestión administrativa. Este hito demuestra que la tecnología se está consolidando como una herramienta eficaz para fortalecer la administración y la conexión dentro de la comunidad religiosa.

La Sangha Budista de Vietnam pone en funcionamiento la aplicación VBSeID. Fuente: Sangha Budista de Vietnam

El traslado de las actividades al entorno digital también plantea nuevas exigencias de adaptación para quienes imparten enseñanzas religiosas. El maestro de meditación Minh Niem, quien realiza con frecuencia charlas de Dharma en línea y difunde valores positivos, compartió que, al transmitir enseñanzas de forma directa, cada gesto y expresión pueden ser registrados y difundidos con gran rapidez, lo que exige a los predicadores una mayor prudencia.

El maestro zen Minh Niem durante una sesión de enseñanza del Dharma. (Foto: Cortesía del protagonista)

Hasta la fecha, numerosos programas de radio, pódcast y sermones en línea se han convertido en un apoyo espiritual para muchas personas, especialmente para la comunidad vietnamita residente en el extranjero. Hoang Thi Minh Phuong, quien vive en Francia, y Vu Thi Duyen, residente en Japón, señalaron que escuchar enseñanzas religiosas en vietnamita les ayuda a aliviar la nostalgia por la tierra natal y a mantener la conexión con la vida cultural y las prácticas tradicionales de creencias.

No obstante, el maestro de meditación Minh Niem subrayó que la tecnología es únicamente una herramienta de apoyo: “El Dharma no se transmite únicamente mediante las palabras, sino también a través de la energía, la presencia y la experiencia directa. La tecnología ayuda a llevar las enseñanzas del Dharma a un mayor número de personas, pero una transformación profunda todavía requiere experiencias presenciales. La base más importante de quienes imparten enseñanzas sigue siendo una vida de práctica espiritual auténtica”.

Ampliar el espacio para la preservación del patrimonio

La transformación digital no solo está cambiando las formas de práctica religiosa, sino que también abre nuevas oportunidades para la preservación del patrimonio cultural y espiritual.

La sesión plenaria vota el reconocimiento oficial del Complejo de Monumentos de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac como Patrimonio Cultural Mundial. Foto: VNA Representantes de la delegación vietnamita en la 47.ª reunión expresan su agradecimiento a los miembros del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO y a las delegaciones internacionales que apoyan el expediente de Vietnam durante el proceso de evaluación. Foto: VNA

“ Digitalizar el patrimonio y las expresiones culturales en todas sus formas constituye una herramienta que nos permite preservar los tipos de patrimonio cultural más vulnerables al deterioro. Jonathan Baker, representante jefe de la UNESCO en Vietnam

“Digitalizar el patrimonio y las expresiones culturales en todas sus formas constituye una herramienta que nos permite preservar los tipos de patrimonio cultural más vulnerables al deterioro, al tiempo que brinda oportunidades para que todos los sectores de la población, especialmente los jóvenes, profundicen en el conocimiento de su propia cultura, incluidas las expresiones religiosas y otras formas de patrimonio”, compartió Jonathan Baker, representante jefe de la UNESCO en Vietnam.

El Complejo de Monumentos y Paisajes de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Mundial. Foto: VNA El jardín de torres de la pagoda Bo Da es uno de los monumentos pertenecientes al Complejo de Monumentos y Paisajes de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Mundial. Foto: VNA Los bloques de madera tallada de la pagoda Vinh Nghiem fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Documental dentro del Programa Memoria del Mundo para la región de Asia y el Pacífico. Foto: VNA Los bloques de madera tallada se exhiben para su presentación al público. Foto: VNA

Sin embargo, Baker también señaló que la digitalización no constituye el objetivo final. El patrimonio cultural inmaterial solo puede preservarse realmente cuando continúa siendo conservado y practicado por la comunidad en la vida contemporánea. Por ello, los datos digitales deben actualizarse periódicamente y garantizar la participación de la propia comunidad en el proceso de preservación, gestión y promoción de los valores patrimoniales.

Gestión de la religión en el entorno digital

El 13 de junio de 2024, en el Palacio Presidencial, el presidente de Vietnam, To Lam, se reunió con una delegación de dignatarios y representantes de organizaciones religiosas. Foto: VNA Con motivo de la Pascua, el 5 de abril de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visitó y entregó obsequios de felicitación al arzobispo de la Arquidiócesis de Hanoi, Vu Van Thien, y a los sacerdotes. Foto: VNA Con motivo del Día de Vesak y del año budista 2570, el 29 de mayo de 2026, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang visitó y felicitó al Comité Ejecutivo de la Sangha Budista de Vietnam de la ciudad de Hue en la pagoda Tu Dam. Foto: VNA La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, visitó y felicitó con motivo de la Navidad al Comité de Solidaridad Católica de Vietnam y al sacerdote Tran Xuan Manh, presidente del Comité de Solidaridad Católica de Vietnam. Foto: VNA

Junto con las oportunidades que ofrece, el ciberespacio también plantea numerosos desafíos para las actividades religiosas. Según la experta Do Huong, en un contexto en el que cualquier persona puede compartir e interpretar enseñanzas religiosas en las redes sociales, la autoridad religiosa ya no pertenece exclusivamente a los dignatarios formados de manera oficial. Esta situación incrementa el riesgo de tergiversación de las doctrinas religiosas, la comercialización de la espiritualidad o el uso de la religión con fines de lucro.

La realidad demuestra que algunas organizaciones y fenómenos religiosos ilegales han aprovechado internet para atraer seguidores, difundir supersticiones, incitar a la división étnica y afectar la seguridad y el orden social. El anonimato y la rápida propagación de la información en el ciberespacio dificultan la detección, verificación y gestión de las infracciones.

“ La tecnología digital y la IA están transformando las modalidades de la práctica religiosa, creando condiciones favorables para que la población participe en actividades en línea y contribuya a la preservación del patrimonio El ministro de Asuntos Étnicos y Religiosos Nguyen Dinh Khang

Según el ministro de Asuntos Étnicos y Religiosos Nguyen Dinh Khang, la tecnología digital y la inteligencia artificial están transformando las modalidades de la práctica religiosa, creando condiciones favorables para que la población participe en actividades en línea y contribuya a la preservación del patrimonio. Sin embargo, junto con estas oportunidades surge la necesidad de reforzar la divulgación y difusión de las leyes, mejorar las competencias digitales de los dignatarios, responsables religiosos y creyentes, así como detectar y gestionar de manera proactiva las conductas ilícitas en el ciberespacio.

“En el próximo período, la cartera continuará perfeccionando la base de datos especializada, aplicando la inteligencia artificial en la previsión, la identificación de riesgos y el apoyo a las organizaciones religiosas para desarrollar canales oficiales de información”, aseguró el ministro.

Ley de Creencias y Religión de 2026: “Escudo” jurídico en la era digital

En respuesta a las exigencias prácticas de la transformación digital, el 23 de abril de 2026, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Creencias y Religión (modificada), que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Este constituye un importante paso en el perfeccionamiento institucional, al establecer una base jurídica para las actividades de creencias y religión en el ciberespacio, además de contribuir a garantizar de manera continua el derecho a la libertad de creencias y religión de los ciudadanos.

El 23 de abril de 2026, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Creencias y Religión (modificada). Foto: VNA. El 23 de abril de 2026, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Creencias y Religión (modificada). Foto: VNA.

Según Tran Minh Thu, jefa de la Sección de Asuntos Generales del Comité Gubernamental de Asuntos Religiosos, la ley establece claramente los procedimientos de notificación y registro para las actividades religiosas en el espacio digital; define las responsabilidades de las organizaciones y personas involucradas; establece las conductas prohibidas y exige que las organizaciones religiosas incorporen en sus estatutos el contenido relacionado con sus actividades en el entorno digital.

Paralelamente al perfeccionamiento del marco jurídico, el Comité Gubernamental de Asuntos Religiosos, en colaboración con la empresa FPT IS, está desplegando el Sistema de Información y Base de Datos sobre Religión, interconectado con la Base de Datos Nacional de Población en el marco del Proyecto 06. La digitalización de los datos contribuye a reforzar la transparencia, acortar el tiempo de tramitación de los procedimientos administrativos y mejorar la eficacia de la labor de gestión.

Diputados presionan el botón para iniciar oficialmente la fase piloto del Sistema de Información y Base de Datos sobre Religión. Foto: Comité Gubernamental de Asuntos Religiosos

La promulgación de la Ley de Creencias y Religión (modificada) reafirma la política coherente de Vietnam de respetar y garantizar los derechos humanos, así como el derecho a la libertad de creencias y religión; al mismo tiempo, demuestra la iniciativa del país en el perfeccionamiento del marco institucional para responder a las exigencias de la realidad y al desarrollo de la tecnología.

Construir una “Inteligencia Digital”

El perfeccionamiento del marco jurídico es una condición necesaria, pero un entorno digital seguro también depende de la conciencia de cada persona y la responsabilidad de las organizaciones religiosas.

El pastor Nguyen Huu Mac, presidente de la Iglesia Evangélica del Norte de Vietnam, afianzó: “La tecnología facilita las actividades pastorales y el cuidado de los fieles, pero también trae consigo mucha información falsa o distorsionada. Por ello, las organizaciones religiosas deben desarrollar de manera proactiva canales oficiales de información y, al mismo tiempo, orientar a los creyentes para que utilicen las redes sociales de forma responsable. Aunque la tecnología cambia rápidamente, los valores fundamentales como la ética, la compasión y una vida de fe auténtica permanecen inalterables”.

“ Aunque la tecnología cambia rápidamente, los valores fundamentales como la ética, la compasión y una vida de fe auténtica permanecen inalterables El pastor Nguyen Huu Mac, presidente de la Iglesia Evangélica del Norte de Vietnam

La profesora Do Huong recomienda que cada persona, especialmente los jóvenes, adquiera una “inteligencia digital”, sepa verificar la información y reconocer los contenidos falsificados generados por la inteligencia artificial (IA) antes de aceptarlos o compartirlos.

Budistas de la pagoda Long Hung estudian el Dharma en línea. Fuente: Pagoda Long Hung Jóvenes interesados en conocer las enseñanzas budistas. Fuente: periódico Tien Phong Fieles católicos participan en misas en línea. Fuente: Arquidiócesis de Ciudad Ho Chi Minh Programa de culto en línea del 29 de marzo de 2020 de la Iglesia Evangélica de Thu Duc

Desde la perspectiva legislativa, el venerable Thich Duc Thien, diputado de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, considera que el desarrollo de la IA, incluido el hecho de que algunos países estén experimentando con robots para impartir enseñanzas religiosas, plantea la necesidad de seguir investigando y complementando las normativas jurídicas adecuadas. Según él, lo importante no es la tecnología en sí, sino la forma de gestionarla para que sirva a las personas y garantice el derecho a la libertad de creencias y religión.

Para las organizaciones religiosas, la solución más eficaz sigue siendo fortalecer la difusión de información veraz y refutar oportunamente las noticias falsas. El venerable Thich Nhat Tu considera que la estrategia de “cultivar flores fragantes para desplazar las malas hierbas”, mediante la difusión de numerosos contenidos positivos y oficiales, contribuirá a construir un entorno digital saludable y a consolidar la confianza de la comunidad.

La procesión ceremonial de las reliquias de Buda pasa por la calle Hang Bai en Hanoi. Foto: VNA Turistas y decenas de miles de seguidores del Cao Đai participan en la Gran Celebración del Año Nuevo Lunar 2025. Foto: VNA Ambiente de celebración de la Navidad de 2025 en la zona de la Catedral de Hanoi. Foto: VNA La procesión del Gran Festival (Maha Songkran) para celebrar el Año Nuevo de la comunidad jemer en la pagoda Sro Lon en la antigua provincia de Soc Trang. Foto: VNA

La transformación digital está ampliando el espacio para las prácticas religiosas, creando condiciones favorables para que los valores culturales, éticos y espirituales se difundan de manera más profunda y amplia. Paralelamente a este proceso, Vietnam continúa perfeccionando sus instituciones y construyendo un marco jurídico adecuado para el entorno digital, con el fin de garantizar el derecho a la libertad de creencias y religión de todos los ciudadanos.

Turistas extranjeros celebran alegremente la Navidad en un ambiente cálido en Hanoi en 2025. Foto: VNA

La tecnología puede cambiar la forma en que las personas se acercan a la fe, pero no puede sustituir la experiencia espiritual, la vida de práctica religiosa ni los valores humanos fundamentales de la religión. Cuando la transformación digital va acompañada de una sólida base jurídica, la iniciativa de las organizaciones religiosas y la “inteligencia digital” de cada ciudadano, el ciberespacio se convertirá en un entorno para preservar y promover los valores culturales y religiosos, así como para fortalecer el derecho a la libertad de religión en la nueva etapa de desarrollo del país./.