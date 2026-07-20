LongForm 数字时代的越南宗教：主动适应促新发展 保障公民宗教信仰自由 在21世纪数字化转型的潮流中，越南的信仰宗教活动正在发生深刻变化。信仰实践空间从传统宗教场所扩展到数字环境，使教义和宗教活动更快、更广泛地触达社群。

花安寺位于安子历史遗迹与名胜区（广宁省汪秘市），寺前有3棵树龄超过700年的古榕树。图自越通社

各宗教组织的主动适应以及国家体制建设的不断完善，不仅为数字时代的宗教生活创造了有利条件，也彰显了越南政府依法保障信仰宗教自由的承诺。

当传教士走上数字空间

越南有超过95%的人口拥有信仰宗教生活；16个宗教的43个组织获国家承认或颁发活动登记证，信徒近2800万人。数字技术和人工智能的发展正在创造超越地理界限的宗教活动新空间。

据胡志明国家政治学院讲师杜香女士表示，2016年《信仰宗教法》生效时，互联网上的宗教活动主要用于信息和连接。然而，2019年爆发的新冠疫情成为了转折点，推动各宗教组织转向在线形式，开启了全面的数字化转型进程。

只需一部手机和科技应用，隆兴寺的僧侣们就能为数百名信徒讲经说法。图自隆兴寺 善明禅师通过Zoom应用讲经说法。图自thiensuthichthienminh.com 释凯成大德在线弘法。图自giaongo.vn 各地信徒通过在线应用参与修行学习。图自giacngo.vn

YouTube、Facebook、TikTok上的佛法开示、天主教在线弥撒以及基督教新教（又称福音教）的《圣经》讲道日益普及，为偏远地区居民、老年人、残障人士和海外越南人群体更便利地接触教义创造了条件。

“ 在全球数字化转型的趋势下，网络空间已成为‘在线道场’。 释日慈 上座

越南佛教教会中央治事委员会常务委员、中央国际佛教委员会常务副主任释日慈上座表示：“在全球数字化转型的趋势下，网络空间已成为‘在线道场’。凭借开放的法律环境，各宗教组织迅速在YouTube、Facebook、TikTok上亮相。数字传播的力量消除了地理距离，帮助国内信众和全球约550万侨胞共同触达佛事活动。”

2025年底，越南佛教教会中央将VBSeID应用程序投入使用，旨在助力僧尼实现数据数字化和行政管理。这一里程碑表明，技术正成为宗教社群治理和连接的有效支持工具。

越南佛教教会中央委员会将VBSeID应用投入运行。图自越南佛教教会

转向数字环境也对传教士提出了适应要求。经常在线讲法并传播积极价值的明念禅师分享道，在线讲法时，每一个动作、表情都会被记录下来并迅速传播，要求传教士更加审慎。

明念禅师在一次讲法活动中。明念禅师供图

当今，许多广播节目、播客或在线讲道已成为许多人的精神支柱，尤其是海外侨胞。旅居法国的黄氏明芳女士和旅居日本的武氏缘女士表示，聆听越南语讲道有助于缓解思乡之情，并保持与传统文化和信仰生活的联系。

尽管如此，明念禅师强调技术只是辅助工具：“教法不仅通过言语传递，还通过能量、存在和实证体验来传递。技术可以让教义触及更多人，但深刻的转化仍然需要直接的体验。传教士最重要的基础仍然是实质性的修行生活。”



拓展遗产保护空间



数字化转型不仅改变了宗教实践方式，还为信仰文化遗产保护开辟了新机遇。



7月12日下午，在联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会第47届会议上，UNESCO将安子、永严、昆山-劫泊遗迹名胜群列入《世界文化遗产名录》。图自越通社 越南代表团代表发言，感谢UNESCO各成员及国际代表团在审议过程中对越南申遗档案的支持。图自越通社

“ 对遗产和各种形式的文化表现形式进行数字化，使我们能够保存最易受损的文化遗产类型。 联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克

联合国教科文组织（UNESCO）驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）分享道：“对遗产和各种形式的文化表现形式进行数字化，使我们能够保存最易受损的文化遗产类型，同时为各阶层人民，尤其是年轻人，创造更深入了解自身文化的机会，其中也包括宗教表现形式和其他遗产形式。”

安子、永严、昆山-劫泊遗迹名胜群被列入《世界文化遗产名录》。图自越通社 补陀寺塔园是安子、永严、昆山-劫泊遗迹名胜群的遗迹之一。图自越通社 永严寺的佛经木版被UNESCO列入《世界记忆亚太地区名录》文献遗产。图自越通社 佛经木版向公众展示。图自越通社

然而，联合国教科文组织代表也指出，数字化不是最终目的。非物质文化遗产只有在当代生活中继续得到社群传承和践行，才能真正得到保护。因此，数字数据需要定期更新，并且必须确保社群本身参与遗产保护、管理和价值弘扬的过程。

数字环境中的宗教治理

2024年6月13日，国家主席苏林在主席府亲切会见各宗教组织神职人员和领导代表。图自越通社 值此复活节之际，2026年4月5日上午，国会主席陈青敏走访慰问河内总教区总主教武文天及各位神父，并赠送礼物。图自越通社 值此佛历2570年-公历2026年佛诞大典之际，2026年5月29日上午，越共中央委员、政府副总理阮文胜走访顺化市顺化坊慈昙寺，向越南佛教教会顺化市治事委员会致以节日祝贺。图自越通社 值此2025年圣诞节来临之际，12月19日，越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀走访越南天主教团结委员会向该委员会主席陈春孟神父以及常务委员会、主席团全体成员致以美好的圣诞祝福。图自

在迎来机遇的同时，网络空间也给宗教活动带来诸多挑战。据专家杜香表示，当任何人都可以在社交媒体上分享和解读教义时，宗教权威不再完全属于经过正规培训的神职人员。这增加了歪曲教义、信仰商业化或利用宗教牟利的风险。

事实上，一些非法宗教组织和现象如“母亲上帝教会”（Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ）、“田婆教”（đạo Bà Điền）、“椰子教”（đạo Dừa）、“佐姑教”（Bà cô Dợ）、“德嘎新教”（Tin Lành Đề Ga）等，利用互联网拉拢信徒、传播迷信、煽动民族分裂，影响安全秩序。网络空间的匿名性和传播速度，使违法行为的发现、核实和处理面临诸多困难。



“ 数字技术和人工智能正在改变宗教活动方式，为民众参与在线活动和遗产保护创造条件。 越南民族与宗教部部长阮廷康

越南民族与宗教部部长阮廷康表示，数字技术和人工智能正在改变宗教活动方式，为民众参与在线活动和遗产保护创造条件。然而，机遇伴随着要求：加强对神职人员、宗教工作者和信徒的宣传普法，提高数字技能；主动发现和处理网络空间中的违法行为。



他表示：“今后，本部将继续完善专业数据库，应用人工智能进行预测、识别风险，并支持各宗教组织发展官方信息渠道。”



2026年《信仰宗教法》——数字时代的法律“盾牌”



为满足数字化转型的实践要求，2026年4月23日，越南国会通过了《信仰宗教法（修正案）》，自2027年1月1日起生效。这是体制完善的重要一步，为网络空间的信仰宗教活动提供了法律依据，持续保障公民的信仰宗教自由权。

2026年4月23日，国会通过《信仰宗教法》（修订版）。图自越通社 2026年4月23日，国会通过《信仰宗教法》（修订版）。图自越通社

越南民族与宗教部政府宗教事务部综合处处长陈明秋女士表示，该法明确规定了网络空间宗教活动的通知和登记制度；确定组织和个人的责任；规定禁止行为，并要求各宗教组织将数字环境中的活动内容补充到其章程中。

在完善法律的同时，政府宗教事务局与FPT IS公司合作部署宗教数据库信息系统，根据06号提案与国家人口数据库对接。数据数字化有助于提高透明度，缩短行政手续办理时间，提升管理效率。

各位代表按钮正式启动宗教数据库信息系统。图自政府宗教委员会

《信仰宗教法（修正案）》的颁布继续重申了越南尊重和保障人权、信仰宗教自由的一贯方针；主动完善体制以满足实践和技术发展的要求。



构建“数字智慧”



完善法律是必要条件，但安全的网络环境还取决于每个人的意识以及各宗教组织的责任。



越南北部基督新教教会会长阮友莫牧师表示：“技术使牧养和关怀信徒的工作更加便利，但也带来了许多错误信息。因此，各宗教组织需要主动建立官方信息渠道，同时引导信徒负责任地使用社交媒体。尽管技术变化迅速，但道德、仁爱和真实信仰生活等核心价值观始终不变。”

“ 尽管技术变化迅速，但道德、仁爱和真实信仰生活等核心价值观始终不变。 越南北部基督新教教会会长阮友莫牧师

专家杜香建议每个人，尤其是年轻人，需要拥有“数字智慧”，在接收或分享信息之前，懂得核实信息、识别人工智能生成的虚假内容。



隆兴寺信徒在线学佛。图自隆兴寺 年轻人了解佛陀教理。图自《先锋报》 天主教信友在线参与弥撒。图自西贡-胡志明市总教区 守德基督新教教会线上敬拜。图自守德基督新教教会

从立法角度，第十六届国会代表释德善上座认为，人工智能的发展，包括一些国家测试机器人讲经，对继续研究和补充相关法律规定提出了要求。他认为，重要的不是技术本身，而是如何治理技术以服务于人类并保障信仰自由权。



对于各宗教组织，最有效的解决方案仍是加强对准确信息的传播，及时驳斥假新闻。释日慈上座认为，通过传播大量积极、官方的内容来“播种香花以压制杂草”的主张，将有助于构建健康的网络环境并巩固社群的信任。



仪仗队恭迎佛舍利经过河内市行排街。图自越通社 游客与数以万计的高台教信众一同参加2025年乙巳年至尊无上神大典。图自越通社 2025年圣诞节前夕河内大教堂（还剑坊）地区的节日氛围。图自越通社 朔庄省高棉族同胞在沙隆寺（Sro Lôn）兴高彩列喜迎传统新年。图自越通社

数字化转型正在拓展宗教实践空间，为文化、道德和精神价值更广泛地传播创造条件。在这一进程中，越南继续完善体制，构建与数字环境相适应的法律框架，以保障全体人民的信仰宗教自由。



外国游客在河内温暖的氛围中欢乐庆祝2025年圣诞节。图自越通社

技术可以改变人们触达信仰的方式，但无法替代信仰体验、修行生活和宗教的核心价值。当数字化转型拥有坚实的法律基础、各宗教组织的主动性以及每位公民的“数字智慧”时，数字空间将成为在越南国家新发展阶段中保存和弘扬文化、信仰价值，增强宗教自由权的环境。（完）