Blog Campaña de 500 días y noches: El compromiso de devolver a los héroes caídos a su tierra natal La Campaña de 500 días y noches constituye la mayor operación emprendida hasta la fecha en Vietnam para localizar, recuperar e identificar los restos de los combatientes caídos, en el marco de las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires.

La "Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires" constituye la mayor operación emprendida hasta la fecha en Vietnam para localizar, recuperar e identificar los restos de los combatientes caídos, en el marco de las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires.

La campaña fue lanzada oficialmente el 2 de abril de 2026 en la antigua Ciudadela de Quang Tri y se desarrolla entre el 15 de marzo de 2026 y el 27 de julio de 2027, reflejando la determinación del Partido, el Estado y todo el sistema político de cumplir con el deber moral de honrar y agradecer a quienes sacrificaron su vida por la independencia y la libertad del país.



El 19 de julio de 2026, en el paso de Pha Din, ubicado en la aldea de Long, comuna de Quai To, provincia de Dien Bien, el equipo de búsqueda y rescate logró desenterrar los restos de dos mártires que habían permanecido en el campo de batalla durante más de siete décadas. (Foto: VNA)

Un vehículo especial que transportaba los restos de los dos mártires partió del paso Pha Din hacia el Cementerio Nacional de los Mártires de Doc Lap. (Foto: VNA)

Resultados positivos tras cuatro meses de implementación



“ Después de más de cuatro meses de implementación, la campaña ha registrado avances significativos, generando un nuevo impulso a las labores de búsqueda, recuperación e identificación de restos de combatientes caídos tanto en Vietnam como en Laos y Camboya.

Según la Oficina del Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires, hasta el 10 de julio de 2026 se habían recuperado mil 330 conjuntos de restos, de los cuales 306 fueron localizados en Vietnam, 174 en Laos y 850 en Camboya.

Tay Ninh organizó un servicio de funeral postumo y el entierro de los mártires fallecidos en Camboya (junio de 2026). (Foto: VNA)



Quang Tri coordinó con las provincias de Savannakhet y Khammouane en Laos la ceremonia de entrega de los restos de 28 soldados y expertos voluntarios vietnamitas fallecidos en ese país, que fueron retornados a Vietnam (mayo de 2026). (Foto: VNA)

Las fuerzas también descubrieron cinco fosas comunes de combatientes caídos en la provincia de Tuyen Quang y otra fosa colectiva en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh, hallazgos que abren nuevas perspectivas para localizar a quienes aún permanecen desaparecidos en antiguos campos de batalla.

Homenaje a los héroes caídos en el Cementerio Nacional de los Mártires de Vi Xuyen, provincia de Tuyen Quang. (Foto: VNA)

“ Estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación entre ministerios, sectores, localidades y las fuerzas armadas, así como a la estrecha colaboración con las instituciones competentes de Laos y Camboya. Esto también resulta del aprovechamiento de múltiples fuentes de información, entre ellas archivos históricos, mapas militares, testimonios de veteranos de guerra, testigos y habitantes locales. Representante del Departamento de Política y Asuntos Sociales, dependiente del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam

Actualmente, 32 equipos especializados, integrados por mil 541 oficiales y soldados, participan directamente en estas labores. De ellos, 13 equipos, con 456 efectivos, operan dentro del territorio vietnamita, mientras que 19 equipos, con mil 85 integrantes, trabajan en el extranjero, incluidos ocho en Laos y 11 en Camboya. Las unidades continúan ampliando las tareas de prospección en diversas zonas prioritarias para localizar más sepulturas.



Paralelamente, el Comité Directivo Nacional ha organizado seminarios científicos destinados a verificar y evaluar la información relacionada con las fosas colectivas localizadas en el barrio de Kon Tum, en la provincia de Quang Ngai, y en el parque Le Thi Rieng de Ciudad Ho Chi Minh. Sus conclusiones servirán de base para definir futuros planes de prospección, excavación y recuperación.

Con el fin de garantizar la seguridad de los equipos sobre el terreno, también se han intensificado las operaciones de desactivación de explosivos. Las regiones militares han constituido 360 equipos especializados, con cerca de cinco mil efectivos, equipados con mil 311 detectores de minas y explosivos, que trabajan en las áreas donde aún persisten artefactos sin detonar como consecuencia de la guerra.







Fuerzas de ingeniería se despliegan para buscar y desactivar artefactos y materiales explosivos en la zona de reconocimiento, en busca de los restos de soldados caídos. (Foto: VNA)



La ciencia y tecnología abren nuevas posibilidades para identificar a los caídos

Uno de los aspectos más innovadores de la campaña es la incorporación de avances científicos y tecnológicos para facilitar la identificación de los restos.



El Ministerio de Defensa ha aprobado protocolos técnicos para la toma de muestras de restos sin identificar y ha impartido programas de capacitación en todo el país. Hasta la fecha, la totalidad de las regiones militares y las provincias vietnamitas ha elaborado planes para la recolección de muestras destinadas a análisis de ADN.



La toma de muestras de ADN es clave para identificar a los soldados caídos en la campaña de los 500 días y las 500 noches. (Foto: VNA)

Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad Pública ultima un programa nacional para obtener muestras de ADN de familiares de combatientes desaparecidos entre el 20 de junio de 2026 y el 20 de julio de 2027. Se prevé recopilar alrededor de 250 mil muestras genéticas, cuya comparación con el ADN extraído de los restos permitirá aumentar significativamente las posibilidades de identificación.



Las autoridades trabajan además en la creación de una base de datos genética de los familiares de los mártires, la digitalización de los expedientes históricos y la aplicación de inteligencia artificial para analizar y normalizar la información disponible. Las nuevas tecnologías de secuenciación de ADN permiten estudiar restos enterrados desde hace varias décadas, ampliando las posibilidades de identificar casos que anteriormente resultaban inviables.



Digitalización de la información de las tumbas de soldados caídos antes de la excavación para recolectar muestras biológicas destinadas al análisis de ADN en el Cementerio de los Mártires de Chau Phu. (Foto: VNA)

Hacia un avance decisivo



La Campaña de 500 días y noches se ha fijado cinco grandes objetivos: localizar y recuperar alrededor de siete mil conjuntos de restos; completar la toma de muestras en unas 230 mil tumbas de combatientes sin identificar en cementerios militares; analizar aproximadamente 18 mil muestras de restos mediante pruebas de ADN; crear y poner en funcionamiento una base nacional de datos genéticos de familiares de los desaparecidos; y concluir las labores de desminado en las principales zonas de búsqueda.



Para alcanzar estas metas, el Comité Directivo Nacional continuará perfeccionando el marco jurídico, reforzando la recopilación y verificación de información sobre los combatientes caídos, fortaleciendo la coordinación entre los ministerios, sectores y localidades, y promoviendo la participación de veteranos de guerra, testigos históricos, familiares y ciudadanos en la aportación de datos.



Además, la cooperación internacional seguirá ampliándose, especialmente con Laos y Camboya, mediante el intercambio de información, la coordinación de las operaciones de búsqueda y recuperación y la colaboración en materia de identificación genética. También se impulsarán campañas de comunicación para difundir el significado humanitario de esta iniciativa y animar a organizaciones y particulares a aportar información que facilite la localización de los desaparecidos.



Video: La campaña de 500 días y noches: Decididos a traer de vuelta a los heroicos mártires a su patria. (Fuente: VNA)

Aunque la guerra terminó hace más de medio siglo, muchos antiguos campos de batalla han cambiado profundamente, los testigos son cada vez menos y el paso del tiempo, junto con las condiciones naturales, ha dificultado la conservación de numerosos restos. Estas circunstancias convierten la búsqueda, recuperación e identificación de los combatientes caídos en una tarea a largo plazo que exige perseverancia, una estrecha coordinación institucional y el respaldo permanente de la ciencia y la tecnología.



Cada conjunto de restos recuperado no solo contribuye a esclarecer capítulos aún pendientes de la historia, sino que también brinda consuelo a las familias que durante décadas han esperado noticias de sus seres queridos. En este sentido, la Campaña de 500 días y noches trasciende los objetivos numéricos: representa un compromiso de gratitud y responsabilidad nacional para devolver a los héroes caídos su identidad, su lugar de origen y el abrazo de sus familias, preservando así la tradición vietnamita de “al tomar agua, recuerda el manantial./.

