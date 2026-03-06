LongForm Cao Bang fortalece la conservación y promoción de su Geoparque Mundial

El 27 de abril de 2026, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París (Francia), se celebró la ceremonia de entrega de certificados a 12 nuevos Geoparques Mundiales y 44 geoparques que superaron con éxito el proceso de revalidación y mantuvieron su reconocimiento como Geoparques Mundiales de la UNESCO. Entre ellos, el Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang, de Vietnam, volvió a ser distinguido, reafirmando su valor patrimonial y los esfuerzos sostenidos para su conservación y promoción.

Un territorio que reúne un patrimonio diverso y excepcional



Reconocido por primera vez por la UNESCO el 12 de abril de 2018, el Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang es una región cuya historia geológica se extiende a lo largo de más de 500 millones de años. Con una superficie superior a los 3.683 kilómetros cuadrados, que abarca total o parcialmente 36 comunas y barrios urbanos, este territorio concentra numerosos paisajes naturales y sitios históricos y culturales de gran relevancia.

Según los especialistas, la zona alberga más de 130 sitios geológicos de gran singularidad, caracterizados por una amplia variedad de formaciones kársticas, entre ellas torres y conos de piedra caliza, cuevas, valles, ríos, lagos y sistemas de cavernas subterráneas. Lugares emblemáticos como la cascada de Ban Gioc, la cueva de Nguom Ngao, la montaña Ojo de Dios, el río Quay Son y la cueva de Pac Bo constituyen algunos de los principales atractivos del geoparque. Asimismo, la región conserva importantes registros paleontológicos, límites geológicos, fallas tectónicas y recursos minerales que evidencian la compleja evolución geológica del área a lo largo de cientos de millones de años.



La montaña se asemeja a una torre enclavada en el valle de Ban Danh. Foto: VNA Cueva Nguom Ngao: un fascinante paisaje natural entre las montañas y los bosques del noreste de Vietnam. Foto: VNA La cueva Pac Bo, en la comuna de Truong Ha (distrito antiguo de Ha Quang, provincia de Cao Bang), es el lugar donde el Presidente Ho Chi Minh pisó por primera vez su tierra natal luego de 30 años de su partida al extranjero para buscar la forma de salvar al país. Foto: VNA Un tramo del río Quay Son. Foto: VNA La cascada Ban Gioc se ha convertido en un destino turístico ideal. Foto: VNA

Además de su riqueza geológica, Cao Bang destaca por su notable biodiversidad. La provincia alberga diversos ecosistemas característicos y numerosas especies de flora y fauna raras y valiosas, entre ellas Burretiodendron tonkinense, Xanthocyparis, Coptis quinquesecta, el gibón y el macaco de cara roja.



En el ámbito histórico y cultural, la región cuenta con más de 215 sitios patrimoniales oficialmente reconocidos, incluidos tres monumentos nacionales de importancia especial: el complejo histórico de Pac Bo, donde el Presidente Ho Chi Minh regresó al país en 1941; el sitio histórico del bosque Tran Hung Dao, lugar de fundación del Brigada de Propaganda Armada para la Liberación de Vietnam; y el sitio histórico de la Victoria de la Frontera de 1950.



Cao Bang cuenta con más de 215 sitios históricos catalogados. Foto: VNA

La zona es también el hogar ancestral de comunidades étnicas minoritarias que representan más del 95% de la población local, lo que ha dado lugar a un espacio cultural diverso y vibrante. Tradiciones como el festival Long Tong de la etnia Tay, el festival Gau Tao de los Hmong y la ceremonia de iniciación de los Dao continúan preservándose y transmitiéndose de generación en generación. La gastronomía local, representada por especialidades como el banh khao, los rollos de arroz al vapor, la sopa agria de fideos y el cerdo asado, refleja igualmente la identidad cultural de las regiones montañosas del norte de Vietnam.



El paisaje de Cao Bang se considera un tesoro patrimonial, convirtiéndose en un atractivo destino para turistas nacionales e internacionales. Foto: VNA

La armoniosa combinación de valores geológicos, paisajísticos y culturales ha llevado a que Non Nuoc Cao Bang sea considerado un auténtico “tesoro patrimonial”, convirtiéndose en un destino de creciente atractivo para visitantes nacionales e internacionales y en un importante motor para el desarrollo socioeconómico sostenible de la provincia.



Conservación y valorización del patrimonio



Durante los últimos años, la provincia de Cao Bang ha aplicado de manera efectiva los criterios y recomendaciones de la UNESCO en materia de conservación y puesta en valor del geoparque. Las autoridades han intensificado las actividades de sensibilización destinadas a fortalecer la conciencia comunitaria sobre la protección del patrimonio y el desarrollo sostenible del turismo mediante programas de capacitación, seminarios, visitas de campo y diversas iniciativas de comunicación.



El paso de Khau Coc Cha, un paso que muestra la majestuosa belleza de las montañas y los bosques del Geoparque Mundial de la UNESCO Non Nuoc Cao Bang. Foto: VNA

Cao Bang también ha participado activamente en las iniciativas de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO y de la Red de Geoparques de Asia-Pacífico. En 2024, la provincia coorganizó con éxito la VIII Conferencia Internacional de la red regional, contribuyendo al fortalecimiento de su posición y de la cooperación internacional.



Desde 2018, las autoridades provinciales han impulsado una estrategia de desarrollo turístico sostenible vinculada a la conservación de los recursos naturales y culturales. En este marco, se han establecido cuatro rutas turísticas principales con 57 puntos de visita y experiencias. Cada una posee una temática específica: la ruta norte, “Viaje a los orígenes”, asociada al complejo histórico de Pac Bo; la ruta oeste, “Descubriendo Phja Oac”, centrada en los ecosistemas forestales primarios; la ruta este, “Experiencia de la cultura autóctona”, que incluye atractivos como la cascada de Ban Gioc, la cueva de Nguom Ngao y el lago Thang Hen; y la ruta sur, “Una época de fuego y flores”, dedicada a rememorar los episodios históricos más significativos de la región.



La provincia de Cao Bang ha desarrollado cuatro rutas turísticas principales con 57 destinos que ofrecen diversas experiencias. Foto: VNA

Asimismo, se encuentra en desarrollo una quinta ruta turística destinada a conectar el geoparque con el Geoparque Mundial de la Meseta rocosa de Dong Van, una iniciativa que promete convertirse en un modelo singular de cooperación entre dos geoparques mundiales.



Admirando las obras maestras de piedra caliza en la meseta de Dong Van. Foto: VNA

Paralelamente, se han fortalecido los modelos de turismo comunitario, ecoturismo y turismo cultural en las aldeas locales. Los visitantes pueden conocer de cerca la vida cotidiana, la gastronomía, las festividades y los oficios tradicionales de los grupos étnicos Tay, Nung, Hmong, Dao, Lo Lo y San Chi. Diversas expresiones artísticas populares, como el canto Then, la interpretación del laúd tinh, así como cantos y danzas tradicionales, han sido preservadas y revitalizadas. Del mismo modo, oficios artesanales como el tejido de brocados, la forja, la elaboración de incienso y el teñido con índigo han sido recuperados, contribuyendo tanto a la conservación de la identidad cultural como a la generación de ingresos para la población local.



El sector provincial de cultura, deportes y turismo ha puesto en marcha numerosos proyectos de investigación y conservación patrimonial, incluyendo la delimitación de áreas protegidas, la restauración de festividades tradicionales y la preservación de aldeas culturales emblemáticas como Khuoi Ky (Trung Khanh). Estas acciones han permitido situar al patrimonio en el centro de las estrategias de desarrollo, con la comunidad local como protagonista principal.



Gracias a estos esfuerzos, el turismo en Cao Bang ha experimentado un crecimiento sostenido. Durante el período 2021-2025, la provincia recibió aproximadamente 7,8 millones de visitantes, lo que representa un incremento superior al 50%, mientras que los ingresos turísticos alcanzaron alrededor de 211,53 millones de dólares, triplicando los resultados del período anterior. A comienzos de 2026, Cao Bang volvió a figurar entre los diez destinos más acogedores de Vietnam según los Traveller Review Awards, reconocimiento que obtuvo por tercer año consecutivo.



Estos resultados han contribuido a consolidar la marca turística de Non Nuoc Cao Bang y a fortalecer el desarrollo de un modelo de turismo verde y sostenible. Según las autoridades del Departamento Provincial de Cultura, Deportes y Turismo, la renovación del reconocimiento otorgado por la UNESCO constituye una prueba tangible de los avances logrados en la conservación del patrimonio vinculada a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales.



De cara al futuro, Cao Bang continuará reforzando la gestión, conservación y promoción de los valores del geoparque, integrándolos con la protección ambiental y el desarrollo sostenible; ampliará las actividades de comunicación y educación; fomentará un turismo basado en la distribución equilibrada de beneficios; e impulsará inversiones en infraestructura con el objetivo de convertir al Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang en uno de los destinos más representativos del turismo vietnamita durante el período 2025-2030./.