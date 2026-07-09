LongForm 越南绿意盎然、体验丰富的社区旅游村 Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN

越通社河内——近年来，社区旅游凭借其满足游客亲近自然、体验本土文化以及迈向可持续生活方式的需求，成为了众多游客的选择。越南的许多旅游村并没有盲目追求大规模的建筑工程，而是立足于现有的价值而促进发展，如自然景观、传统手工艺、本土建筑以及当地居民的文化生活。

这种模式不仅打造出了差异化的旅游产品，还让居民能够直接从旅游活动中受益，同时为保护文化与环境做出了贡献。从北部山区到中部地带，再到西原地区的文化空间，每一个目的地都各具特色，反应出越南自然与人文的多样性。

广治省新化旅游村

广治省新化旅游村。图自越通社

新化是越南社区旅游的典型目的地之一，曾被联合国旅游组织（UN Tourism）评选为“2023年全球最佳旅游乡村”。该村坐落在雄伟的石灰岩群山、宽阔的山谷和原始的天然草场之间。

在2010年，新化曾是一个贫困户比率高达85%的地方，而如今凭借发展旅游业实现了华丽蜕变。目前，旅游业为当地100多名劳动者提供了经常性就业机会，并带来了稳定的收入。

新化村坐拥山清水秀的迷人风光，四周是层峦叠嶂的石灰岩山脉。图自越通社 来到新化村，游客将能领略到一望无际、广阔无垠的田野风光。图自越通社 游客参加全地形车（ATV）自驾体验游，探索铁木林。图自越通社 壮丽的秀兰（Tú Làn）溶洞系统吸引了众多国内外游客。图自越通社 游客探索新化村的美丽风光。图自越通社

来到新化，游客可以参与探险洞穴、体验地形车、环村骑行、在自然中度假或在村民家中用餐以了解当地生活等众多活动。宁静的乡村空间被石灰岩山脉环抱，形成了世间少有的独特景观。

特别的是，新化还因适应洪水的“浮动屋”模式而闻名，这体现了当地居民在与恶劣自然环境共生中的创造力。目前，该目的地每年接待游客超过1万人次。

莱州省辛溪湖村（Sin Suối Hồ）

辛溪湖位于海拔近1500米处，距离莱州省莱州市中心约30公里，以四季凉爽的气候和干净、宁静、绿色的景观而著称。

辛溪湖村静静地坐落在云银山脚下。图自越通社

2023年，该村被授予东盟社区旅游奖。这里主要居住着赫蒙族同胞，他们保持着文明的生活方式，用开满鲜花和绿树的村道维护着干净美丽的居住环境。

目前，辛溪湖有20多个农户以环保的民宿和小咖啡馆模式参与社区旅游。除了体验本土生活外，游客还可以参加徒步健行（trekking）行程，如征服白木良子山（Bạch Mộc Lương Tử）、左连山（Tả Liên）或探索村庄附近的心形瀑布（thác Trái Tim）。

桃花在辛溪湖村的各家民宿竞相吐艳。图自越通社 游客在莱州省辛溪湖村与桃花合影的美好瞬间。图自越通社 游客体验征服左连山（Tả Liên Sơn）山顶。图自越通社 辛溪湖村共有10户家庭经营民宿（homestay），每家民宿都设有一座根据各自家庭风格装饰的迎宾门。图自越通社

此外，当地民众仍保留着编织织锦、加工农产品和利用森林药材等许多传统手工艺，形成了独特的高原文化特色。

岘港市茶桂蔬菜村

茶桂蔬菜村形成于16世纪，距离会安古镇约3公里，被联合国旅游组织（UN Tourism）评为“2024年全球最佳旅游乡村”。

该村坐落在白鹭脖江（Cổ Cò）和茶桂潟湖之间，因富含冲积沙土的土壤和温和的气候，以传统的有机蔬菜种植业而闻名。村庄空间依然保持着安宁的面貌，有着狭窄的小路、葱郁的菜田和缓慢的生活节奏。

目前，茶桂有200多个农户参与生产和旅游服务。游客可以步行或骑自行车穿过菜垄，直接参与种植、浇水和采收蔬菜等农业活动，或体验用当地食材烹饪的美食。

众多游客参加茶桂祈粮节（Lễ hội Cầu Bông）。图自越通社 茶桂蔬菜村菜畦里的一片翠绿景象。图自越通社 游客在茶桂蔬菜村兴致勃勃地体验种菜、整地和浇水。图自越通社 游客在茶桂蔬菜村兴致勃勃地体验种菜、整地和浇水。图自越通社 从高空俯瞰茶桂蔬菜村。图自越通社

许多国际游客选择在此长期逗留，以体验农村生活并了解可持续的有机农业模式。

谅山省琼山社区旅游村

琼山位于联合国教科文组织（UNESCO）谅山世界地质公园及北山起义国家级特别历史遗迹区内，是北部山区典型的社区旅游村之一。

谅山省北山乡琼山社区旅游村。图自越通社



该村拥有400多栋岱依族同胞的传统吊脚楼，许多房屋已存在数百年，并历经数代人的守护。村庄空间坐落在山峦与田野之间，勾勒出东北中部地区特有的宁静风光。

来到这里的游客可以体验与当地居民同吃同住、参与农业劳动、了解传统编织手工艺、品尝本土美食，或征服那莱峰（Nà Lay）以俯瞰整个北山山谷的全景。

谅山省琼山社区旅游村岱依族人的婚礼。图自越通社 外国游客体验传统插秧。图自越通社 琼山社区旅游村的天琴、天曲（Hát then, đàn tính）表演。图自越通社 游客与当地居民体验围火篝火。图自越通社

岱依族的文化本色在吊脚楼建筑、节日和日常生活中得到了鲜明的体现。2025年，琼山被联合国旅游组织（UN Tourism）评为“全球最佳旅游乡村”。

昆嵩龚克堆文化村

龚克堆（Kon K'Tụ）坐落在达布拉江（Đắk Bla）畔，距昆嵩市中心约5公里，是西原地区文化的典型目的地。

位于龚克堆（Kon K'Tụ）文化村中心的社区活动房。图自越南国家旅游局

该村仍完整保留着巴拿族人的传统文化空间，包括吊脚楼、公房以及历经数代人传承的诸多习俗。当地居民发展社区旅游模式，为游客带来亲近本土生活的体验。

在龚克堆，游客可以参加“与村寨共度一日”、“做一日巴拿族人”等体验项目，交流锣铮、双舞（múa xoang）、品尝竹筒饭、烤鸡、烤河鱼等传统美食，同时体验编织、织锦或在达布拉江上划船等活动。

龚克堆生态旅游村内的一家民宿。图：越南国家旅游局 龚克堆虽已被规划建设成为生态旅游村，但传统的西原地区文化印记依然得以完好保留。图自越南国家旅游局 龚克堆村的一角。图自越南国家旅游局 发挥传统文化价值以推广和发展旅游。图自越南国家旅游局 发挥传统文化价值以推广和发展旅游。图自越南国家旅游局

到了晚上，公房空间便成了社区文化交流的场所，在这里，锣钲声与索昂舞步交融在一起，形成了大森林特有的文化底蕴。

许多社区旅游村获得国际认可的成功经验表明，基于社区的旅游模式在越南正释放出越来越大的吸引力。从北部山区、中部地区到西原地区，每一个目的地都讲述着关于自然、文化与人类的独特故事。（完）

在游客日益关注真实体验和负责任旅游的背景下，各社区旅游村正成为在可持续、亲近自然且富有人文特色方向下探索越南行程的颇具吸引力的选择。（完）