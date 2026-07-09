LongForm Aldeas de turismo comunitario: experiencias sostenibles en plena naturaleza de Vietnam En los últimos años, el turismo comunitario se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los viajeros que buscan conectar con la naturaleza, descubrir las culturas locales y apostar por un modelo de viaje más sostenible. Lejos de desarrollar grandes complejos turísticos, numerosas aldeas vietnamitas han construido su oferta a partir de sus propios recursos: paisajes naturales, oficios tradicionales, arquitectura autóctona y el patrimonio cultural de sus habitantes. Aldea de turismo comunitario Quynh Son, comuna de Bac Son, provincia de Lang Son. Foto: VNA

En los últimos años, el turismo comunitario se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los viajeros que buscan conectar con la naturaleza, descubrir las culturas locales y apostar por un modelo de viaje más sostenible. Lejos de desarrollar grandes complejos turísticos, numerosas aldeas vietnamitas han construido su oferta a partir de sus propios recursos: paisajes naturales, oficios tradicionales, arquitectura autóctona y el patrimonio cultural de sus habitantes.

Este modelo no solo genera una propuesta turística diferenciada, sino que también permite que las comunidades locales se beneficien directamente de la actividad, al tiempo que contribuye a preservar el medio ambiente y las tradiciones. Desde las montañas del norte hasta la región central y el espacio cultural de la Altiplanicie Occidental, cada destino refleja la extraordinaria diversidad natural y cultural de Vietnam.

Aldea cultural de Tan Hoa (provincia de Quang Tri)

La aldea turística Tan Hoa, en la provincia de Quang Tri. Foto: VNA

Tan Hoa es uno de los referentes del turismo comunitario en Vietnam. En 2023 fue distinguida por la Organización de Turismo de las Naciones Unidades (ONU Turismo) como la "Mejor Aldea Turística del Mundo".



Ubicada entre imponentes montañas de piedra caliza, amplios valles y praderas vírgenes, esta aldea ha experimentado una notable transformación económica. En 2010, el 85% de sus hogares vivía en situación de pobreza; hoy, el turismo genera empleo estable para más de un centenar de habitantes.

La aldea de Tan Hoa posee un paisaje de gran belleza, con imponentes cadenas de montañas de piedra caliza. Foto: VNA Al visitar la aldea de Tan Hoa, los turistas pueden contemplar extensos campos que se pierden en el horizonte. Foto: VNA Turistas participan en un recorrido de aventura conduciendo vehículos ATV para explorar el bosque de Lim. Foto: VNA El majestuoso sistema de cuevas Tu Lan atrae a numerosos visitantes nacionales e internacionales. Foto: VNA Turistas descubren la belleza de la aldea de Tan Hoa. Foto: VNA

Los visitantes pueden explorar cuevas, recorrer senderos en vehículos todoterreno, pasear en bicicleta por la aldea, disfrutar de estancias en plena naturaleza o compartir comidas con familias locales para conocer de cerca su modo de vida.

Uno de los elementos más singulares de Tan Hoa son sus viviendas flotantes, diseñadas para adaptarse a las frecuentes inundaciones, un ejemplo de la capacidad de la comunidad para convivir con un entorno natural desafiante. Actualmente, la aldea recibe más de 10 mil visitantes al año.

Aldea de Sin Suoi Ho (provincia de Lai Chau)

Situada a casi mil 500 metros sobre el nivel del mar y a unos 30 kilómetros de la ciudad de Lai Chau, Sin Suoi Ho destaca por su clima fresco durante todo el año y un entorno limpio, verde y tranquilo.

La aldea de Sin Suoi Ho (en la comuna homónima) descansa tranquilamente al pie de la montaña Son Bac May. Foto: VNA

En 2023, la aldea fue galardonada con el Premio ASEAN de Turismo Comunitario. Sus habitantes, en su mayoría pertenecientes a la etnia Hmong, mantienen un firme compromiso con la conservación del entorno, reflejado en calles adornadas con flores y abundante vegetación.



Más de veinte familias participan en proyectos de turismo comunitario mediante casas de hospedaje y pequeñas cafeterías respetuosas con el medio ambiente. Además de convivir con la población local, los visitantes pueden realizar rutas de senderismo hasta las cumbres de Bach Moc Luong Tu y Ta Lien, o descubrir la cercana cascada Corazón.

Los cerezos en flor embellecen los alojamientos familiares (homestays) de Sin Suoi Ho. Foto: VNA Turistas inmortalizan el momento junto a los cerezos en flor en la aldea de Sin Suoi Ho, provincia de Lai Chau. Foto: VNA Turistas viven la experiencia de conquistar la cima del monte Ta Lien Son. Foto: VNA En la aldea de Sin Suoi Ho hay diez familias que ofrecen alojamiento en casas de familia (homestays), cada una con una puerta de entrada decorada según el estilo propio de la familia. Foto: VNA

La comunidad también preserva oficios tradicionales como el tejido de brocados, el procesamiento de productos agrícolas y el uso de plantas medicinales del bosque, elementos que enriquecen la identidad cultural de la región.

Aldea hortícola de Tra Que (Da Nang)

Fundada en el siglo XVI y situada a unos tres kilómetros del casco antiguo de Hoi An, la aldea de Tra Que fue reconocida por ONU Turismo como "Mejor Aldea Turística del Mundo 2024".

Ubicada entre el río Co Co y la laguna Tra Que, es célebre por el cultivo tradicional de hortalizas orgánicas, favorecido por la fertilidad de sus suelos y un clima templado. Sus estrechos caminos, extensos huertos y el ritmo pausado de la vida rural conservan intacto el encanto del lugar.



Más de 200 familias combinan la producción agrícola con actividades turísticas. Los visitantes pueden recorrer los cultivos a pie o en bicicleta, participar en labores agrícolas como sembrar, regar o cosechar, y degustar platos preparados con ingredientes recién recolectados.

Numerosos visitantes participan en el Festival Cau Bong de Tra Que. Foto: VNA El intenso verde de los huertos de la aldea hortícola de Tra Que. Foto: VNA Los turistas disfrutan de la experiencia de plantar hortalizas, preparar la tierra y regar los cultivos en la aldea hortícola de Tra Que (barrio Hoi An Tay, ciudad de Da Nang). Foto: VNA Los turistas disfrutan de la experiencia de plantar hortalizas, preparar la tierra y regar los cultivos en la aldea hortícola de Tra Que (barrio Hoi An Tay, ciudad de Da Nang). Foto: VNA Vista aérea de la aldea hortícola de Tra Que (barrio Hoi An Tay, ciudad de Da Nang). Foto: VNA

Muchos turistas internacionales optan por estancias prolongadas para experimentar la vida rural vietnamita y conocer de primera mano un modelo de agricultura orgánica sostenible.

Aldea de turismo comunitario Quynh Son (provincia de Lang Son)

Ubicada dentro del Geoparque Mundial de la UNESCO de Lang Son y cerca del Sitio Histórico Nacional Especial del Levantamiento de Bac Son, Quynh Son figura entre las aldeas de turismo comunitario más representativas del norte montañoso de Vietnam.

La aldea de turismo comunitario Quynh Son, en la comuna de Bac Son, provincia de Lang Son. Foto: VNA

La localidad conserva más de 400 casas tradicionales sobre pilotes de la etnia Tay, muchas de ellas con varios siglos de antigüedad y preservadas por generaciones. Rodeada de montañas y campos de cultivo, ofrece un paisaje sereno característico del noreste vietnamita.



Los visitantes pueden convivir con las familias locales, participar en labores agrícolas, conocer el tejido tradicional, degustar la gastronomía regional o ascender al monte Na Lay para contemplar una vista panorámica del valle de Bac Son.

Recreación de una boda tradicional del pueblo Tay en la aldea de turismo comunitario Quynh Son, provincia de Lang Son. Foto: VNA Turistas internacionales experimentan la tradicional siembra de arroz. Foto: VNA Interpretación de hat then (canto tradicional) acompañada del instrumento dan tinh en la aldea de turismo comunitario Quynh Son. Foto: VNA Turistas y habitantes locales disfrutan de la experiencia de una fogata comunitaria. Foto: VNA

La riqueza cultural del pueblo Tay se manifiesta en su arquitectura, sus festividades y sus costumbres cotidianas. En 2025, Quynh Son fue reconocida por ONU Turismo como "Mejor Aldea Turística del Mundo".

Aldea de cultura Kon K'Tu (provincia de Kon Tum)

A orillas del río Dak Bla y a unos cinco kilómetros de la ciudad de Kon Tum, Kon K'Tu representa uno de los principales exponentes de la cultura de la Altiplanicie Occidental de Vietnam.

Casa comunitaria situada en el centro de la aldea cultural Kon K'Tu. Foto: Administración Nacional de Turismo de Vietnam

La aldea conserva intacto el patrimonio cultural del pueblo Ba Na, con sus tradicionales casas sobre pilotes, la emblemática casa comunal rong y numerosas costumbres transmitidas de generación en generación. El turismo comunitario permite a los visitantes acercarse de forma auténtica a la vida cotidiana de sus habitantes.

Entre las actividades destacan programas como "Un día en la aldea" o "Un día como un Ba Na", además de espectáculos de gong y danzas xoang, degustaciones de especialidades locales como arroz cocido en bambú, pollo y pescado a la parrilla, así como talleres de cestería, tejido tradicional o paseos en embarcación por el río Dak Bla.

Uno de los alojamientos familiares (homestays) de la aldea de ecoturismo Kon K'Tu. Foto: Administración Nacional de Turismo de Vietnam La aldea de Kon K'Tu ha sido planificada y organizada como una aldea de ecoturismo, conservando al mismo tiempo la esencia de la cultura tradicional de la Altiplanicie Occidental. Foto: Administración Nacional de Turismo de Vietnam Un rincón de la antigua aldea de Kon K'Tu. Foto: Administración Nacional de Turismo de Vietnam Promoción y desarrollo del turismo mediante la puesta en valor de los tradicionales atributos culturales. Foto: Administración Nacional de Turismo de Vietnam Promoción y desarrollo del turismo mediante la puesta en valor de los tradicionales atributos culturales. Foto: Administración Nacional de Turismo de Vietnam

Al caer la noche, la casa comunal se convierte en el centro de la vida cultural, donde el sonido de los gongs y las danzas tradicionales crean una atmósfera única que refleja la esencia de las Tierras Altas.

El creciente reconocimiento internacional obtenido por numerosas aldeas vietnamitas demuestra el potencial del turismo comunitario como motor de desarrollo sostenible. Desde las montañas del norte hasta la región central y la Altiplanicie Occidental, cada destino ofrece una historia propia, marcada por la riqueza de su naturaleza, su patrimonio cultural y la hospitalidad de sus habitantes.

En un contexto en el que los viajeros valoran cada vez más las experiencias auténticas y el turismo responsable, las aldeas de turismo comunitario se consolidan como una de las mejores puertas de entrada para descubrir un Vietnam más sostenible, cercano y profundamente arraigado en su identidad cultural./.