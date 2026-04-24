LongForm 数字化转型：从党的主张到外国人的实际体验 从居留登记、电子身份认证到线上行政手续办理，许多在越南生活的外国人正亲身感受到数字政府带来的变化。这些体验在一定程度上体现了第57号决议的精神——以人民和企业为中心，创新运行与服务方式，正逐步走进现实生活。

从用户体验到交互体验：数字化转型的必经之路

在越南政府颁布第69 号法令生效后，持有有效暂住证或永久居留证、且有申请二级电子身份认证账户需求的外国人，可以前往公安部出入境管理局或各省公安机关出入境管理部门采集生物识别信息。韩国KGS国际学校系统董事长金智恩女士，是首批前往河内市公安局出入境管理部门提交外国人二级电子身份认证申请材料的人员之一。

Người nước ngoài thực hiện khai báo cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 tại cơ quan Xuất nhập cảnh. Ảnh: TTXVN

在2025年6月25日首次在越南亲自办理公共行政手续时，令金智恩女士印象深刻的，并非办理速度，而是流程的透明度，以及用户在服务过程中的可追溯性和自主性。

“ 作为一名外国投资者，我高度评价越南在行政改革和公共服务数字化方面所作的努力，致力于建设更加友好的行政体系，为个人和企业减少手续、缩短办理时间创造便利条件。 韩国KGS国际学校系统董事长 金智恩

从一位在越南生活超过10年的外国人的角度来看，KGS国际学校系统校长郑永吴先生表示，他能够清晰感受到越南的积极变化，特别是在数字技术应用方面。

“ 近年来，得益于数字化政策的重大转变，越南的发展速度不断加快。每当我到机场或类似场所时，都能更加直观地感受到这一变化。现在，我只需出示电子机票和手机上的VNeID应用程序，就可以登机，而不再像几年前那样必须出示纸质票据 KGS国际学校系统校长郑永吴

曾在包括美国和日本在内的多个国家从事英语教学的美国籍教师塞缪尔·赫伯特·布林克霍夫表示，目前大多数国家都在向数字身份转型，这带来了极大的便利。虽然在某些方面越南起步稍晚，但可以看出，越南正在加快追赶，并朝着数字身份发展的正确方向迈进。

“ 每次我去警察局办理事务都没有遇到任何问题，过程非常快捷、简单。现在也不需要随身携带身份证件，只需在线出示即可。在行政办理方面，我明显感觉到效率大大提高，办理速度也更快了

美国籍教师塞缪尔·赫伯特·布林克霍夫

谈及二级电子身份认证账户带来的积极作用，越南出入境管理局副局长邓俊越表示，该账户以生物识别数据为基础，实现对外国人身份的有效核验，并显著提升相关服务便利度。通过该账户，外国人在进行电子交易时无需携带护照、暂住证或永久居留证，即可证明其合法居留身份；同时，还可用于办理部分公共行政事务及银行、医疗、保险等业务，进一步减少线下办理需求。

越共中央总书记、国家主席苏林指出，数字化转型是一种新的发展方式——数字发展方式。图自：越通社

“ 为实现到2030年成为现代工业化国家、到2045年成为高收入发达国家的目标，必须把科学技术、创新和数字化转型作为关键动力。发展科学技术和推进数字化转型，只是实现这一目标的重要手段；而突破与创新，才是创造奇迹的决定性因素。唯有通过突破性创新，才能实现跨越式、革命性的进步，突破既有瓶颈与局限，取得更加卓越和突出的发展成果。 越共中央总书记、国家主席苏林强调

为实现到2030年成为现代工业化国家、到2045年成为高收入发达国家的目标，必须把科学技术、创新和数字化转型作为关键动力。发展科学技术和推进数字化转型，只是实现这一目标的重要手段；而突破与创新，才是创造奇迹的决定性因素。唯有通过突破性创新，才能实现跨越式、革命性的进步，突破既有瓶颈与局限，取得更加卓越和突出的发展成果。

外国人二级电子身份认证账户发放比例统计 来源：越南出入境管理局 48% 37% 15% 韩国公民 (48.2%) 中国公民 18960 (37.1%) 日本公民 (14.8%)

数字技术的应用正有助于缩小政府与服务对象之间的距离，增强双向互动，提高行政办理的透明度与效率。通过线上服务和电子化材料，个人和企业可以更加主动地随时随地办理、跟踪相关手续。但与此同时，如果政策执行及理解在不同部门之间尚未实现统一，企业与受理部门在办理过程中仍可能面临一定困难，具体表现为由于权限划分及政策解读存在差异，导致部分申请材料在不同部门之间反复流转。

“ 对于外国人而言，可通过电子身份认证账户办理部分公共行政事务，以及开展银行、医疗、保险等相关业务，从而减少前往政府部门现场办理手续的需要。 越南出入境管理局副局长邓俊越大校

越南出入境管理局副局长邓俊越表示，目前在为外国人办理二级电子身份认证账户申请受理工作中仍存在一些困难。首先，在语言方面，并非所有符合条件的外国人都能够使用英语，因此，出入境管理局需要加强配备能够熟练使用韩语、汉语等外语的工作人员，以便在受理过程中做好宣传与指导。其次，大多数符合申请二级电子身份认证账户条件、持有暂住证的外国人主要在工业园区工作，在时间安排上存在一定困难，影响其办理相关手续。

越南出入境管理人员协助外国人办理二级电子身份认证。图自：越通社

金智恩表示，尽管越南近年来取得了显著发展，但在实际操作中，仍存在手续繁琐、衔接不够顺畅等问题，尽管政府已作出诸多改进努力。她以国际教育领域为例指出，目前最大的瓶颈在于跨部门协同不足：在邀请外国专家担任校长时，负责签发工作许可的部门要求需获得教育主管部门的认可，而教育主管部门又以劳动部门签发的工作许可为依据。

“ 我相信，一旦上述问题得到解决，越南将能够更快实现全面数字化转型 金智恩强调

实践表明，越南公共行政服务正不断向现代治理标准靠拢，但仍需进一步打通跨部门协同中的堵点。数字化转型只有与治理理念的转变相结合，才能真正走向深入，这也正契合第57号决议所倡导的精神。

数字技术的应用正有助于缩小政府与服务对象之间的距离。

数字时代与第57号决议

在过去的十年间，全球范围内掀起了一股强劲的数字化转型浪潮，推动了科学技术与创新发展的重大突破。大数据（Big Data）、人工智能（AI）和物联网（IoT）等技术成果，不仅重塑了经济社会结构，也对公共治理模式和企业运营产生了深远影响。在此背景下，包括越南在内的各国都面临着迫切要求，即制定有效战略，把握发展机遇。

在这一进程中，2024年12月22日越共中央政治局颁布的第57号决议（57-NQ/TW）（以下简称“第57号决议”）被视为一项重要里程碑，为国家科学技术、创新发展及数字化转型指明了突破方向，并提出了到2030年的具体目标和面向2045年的发展愿景。根据决议精神，科学技术、创新以及数字化转型被确立为现代化进程的“支柱”，为实现越南建设成为高收入发达国家的目标提供有力支撑。

第57号决议强调，发展科学技术、创新及数字化转型是“最重要的战略性突破”，在提升劳动生产率方面发挥关键作用，目标是通过全要素生产率（TFP）对国内生产总值（GDP）的贡献率达到至少55%。到2045年，越南力争成为区域内重要的数字工业中心之一，其数字竞争力跻身世界前列。

越共中央总书记苏林3月12日在河内主持召开科技发展、创新创意和数字化转型中央指导委员会2026年第一次常务会议。图自：越通社

越共中央总书记、国家主席苏林指出，数字化转型已被正确认识其本质与作用，将其界定为“一种新的发展方式——数字发展方式”。据此，数字化转型并非单纯的技术项目或信息技术应用，而是一项全方位的变革进程，要求以系统性思维和坚实的理论基础为支撑，构建新的发展架构，使之与数字时代生产力与生产关系的演进相适应。

第57号决议（57-NQ/TW）于2024年12月22日颁布，正值全球加速迈入数字时代。科学技术在这一进程中发挥基础性、引领性作用，创新成为核心驱动力，数字化转型持续释放变革动能，深刻塑造未来社会发展格局。越共十三大文件和《2021—2030年经济社会发展战略》进一步明确，科学技术、创新和数字化转型是推动越南发展的三大支柱。

围绕第57号决议的内涵与“时机契合点”，越南环境经济学会科学委员会主任、 《环境经济》杂志编委会专职委员黄春科教授、博士认为，该决议是在条件“成熟”的背景下出台的。

“ 在这样的背景下，第57号决议的出台正逢其时，具有重要的推动作用，将科研活动提升到新的高度，为国家发展作出更加切实的贡献，并不断改善人民生活质量 越南环境经济学会科学委员会主任、 《环境经济》杂志编委会专职委员黄春科教授、博士

越南科学与技术部副部长裴世维认为，第57号决议是一项具有“尖刀”性质的政策举措，着力破解体制机制中的瓶颈，释放全社会在科学技术、创新和数字化转型领域的潜在资源。

“ 对科学技术、创新及数字化转型的投入并非短期行为，而需要接受一定的滞后性和风险。这是思维方式上的重大转变。 越南科学与技术部副部长裴世维

他还强调，第57号决议不仅停留在宏观方向上，而是直面体制机制中的“关键堵点”，同时聚焦数据、人工智能（AI）、区块链、物联网（IoT）等新时代前沿领域，从而为以科学技术和创新为基础的发展模式奠定坚实基础。

十年转型：越南数字化发展的清晰路径

1 起步阶段——夯实基础（2016—2019年） 在这一阶段，数字化转型尚未被明确界定，主要从信息技术应用和电子政务建设的角度加以推进。2016—2020年电子政务发展规划，以及2018年出台的第17号政府决议（17/NQ-CP），为国家治理数字化进程奠定了重要基础。 2 正式确立阶段（2020—2021年） 2020年成为重要转折点，政府总理颁布国家数字化转型计划（第749号决定，749/QĐ-TTg），首次明确提出“数字政府—数字经济—数字社会”三大支柱。自此，发展理念由“信息技术应用”转向“全面转型”。在新冠疫情背景下，数字化转型加速推进，具体体现在线上公共服务快速增长、企业广泛参与以及电子商务的迅猛发展。 3 系统推进阶段（2022—2023年） 数字化转型在全国范围内统筹推进，以人民为中心的发展理念更加突出。2022年，关于人口数据和电子身份认证建设的第06号方案正式实施，标志着以VNeID应用为代表的重要进展。在线公共服务、带芯片公民身份证、无现金支付等逐步融入日常生活，推动数字化转型由政策层面走向实际应用。 4 数据集成与数据融合阶段（2024—2025年） 本阶段重点在于数据互联互通与开发利用。政府不再局限于“数字化”，而是将数据作为治理工具加以运用。VneID应用程序持续拓展，整合个人证件与行政服务，多地加快推进智慧城市建设，为现代数字治理体系奠定基础。 5 新战略阶段——全面突破（2025—2026年） 第57号决议（57-NQ/TW）的出台，标志着发展理念的关键性转变。数字化转型不再被视为辅助工具，而是上升为国家发展的核心动力。科学技术与创新被确立为战略支柱，为数字时代新的增长模式奠定坚实基础。

强化全民科普 激发创新动能 - 数字政府建设的重要基础

创新已成为引领数字化转型和治理方式变革的重要动力。国家创新中心（和乐）举办的国家创新日活动，集中展现了这一发展理念。越共中央总书记苏林在活动中强调，要把科学技术、创新和数字化转型作为关键性突破和主要动力，推动发展模式转型，朝着到2030年成为中等偏上收入的发展中国家、到2045年成为高收入发达国家的目标迈进。

越共中央总书记苏林、政府总理范明政在河内市和乐高科技园区共同出席了越南首家芯片制造厂动工仪式。图自：越通社

这一观点也与政府的指导方针保持一致。越南政府总理范明政多次强调，数字化转型必须与创新协同推进，以人民和企业为中心，既是发展目标，也是发展动力。

当前，创新与治理相结合的理念正逐步在各地落地见效。2026年2月，河内在市级创新中心举办创新活动，汇聚科技企业、科研机构、高校和管理部门，重点探讨如何将创新与治理及现代城市发展相结合的解决方案。

河内市创新中心汇聚科技企业、科研机构、高校和管理部门，重点围绕创新与现代城市发展相结合的解决方案展开讨论。图自：越通社

数字化转型解决方案与政府治理方式变革的需求

在超过500项参评方案中，隶属于越南SGroup集团的CTECh科技股份公司，凭借其产品CGIS Urban——一款应用于智慧城市治理与运营的先进解决方案，在2025年越南“金星奖”评选中荣获政府数字化转型解决方案类别奖项。该产品以其在空间数据整合与智能化管理方面的突出能力，获得评审委员会高度认可，有效支持城市规划、运行调度、监督管理及决策等现代城市治理工作。

CGIS Urban——一款应用于智慧城市治理与运营的先进解决方案。图自：越通社

从参与公共领域数字解决方案开发的科技企业视角来看，AIST建筑科技研究院院长、SGroup越南主席韩明强博士认为，技术因素只是基础条件。“更为关键的是以用户为中心的治理思维，让技术真正服务于流程简化、办理时效提升，以及对干部和群众日常工作的支持。”韩明强表示。

“ 更为关键的是以用户为中心的治理思维，让技术真正服务于流程简化、办理时效提升，以及对干部和群众日常工作的支持 AIST建筑科技研究院院长、SGroup越南主席韩明强博士

与此同时，数字化解决方案只有在推动流程透明化与标准化方面发挥作用时，才真正具有实际意义，使用户能够清晰掌握办理进度，明确各环节责任，并在办理过程中更加主动。系统的灵活性同样被视为重要因素，以适应政策调整及各地实际差异。

从人民、企业以及在越南外国人的具体体验来看，数字化转型正逐步融入公共管理与公共服务供给实践。这些变化体现了第57号决议以用户为中心、推动治理方式转型的精神。只有将创新与治理改革有机结合，数字政府才能实现高效、透明与可持续运行。正如金智恩所指出：“行政改革只有在政策、人员与技术协同推进的情况下，才能真正取得成效。外国投资者所看重的，并非特殊待遇，而是制度的清晰性、一致性以及可预期性”。（完）