新体制“基石”助力胡志明市在新纪元实现突破发展 Anh minh hoa: TTXVN

越共中央政治局于2026年5月19日颁布关于新纪元胡志明市的建设和发展的第09号决议（09-NQ/TW），为这座以胡志明主席名字命名的城市未来加快发展提供了坚实的政治保障。

该决议明确了战略方向和重点任务，并为从中央机关到胡志明市各级党委、党组织及政治体系统一思想、统一行动提供根本遵循，推动决议尽快落地见效。

胡志明市平阳坊公共行政服务中心。图自越通社 日本企业在胡志明市新顺出口加工区的生产厂。图自越通社 图中：专家们在胡志明市高科技园区研发中心的洁净室进行技术研究。图自越通社

回顾历史，在第09号决议出台之前，中央政治局曾先后就胡志明市发展颁布四项重要决议，包括1982年9月14日第01号决议（01-NQ/TW）、2002年11月18日第20号决议（20-NQ/TW）、2012年8月10日第16号决议（16-NQ/TW）以及2022年12月30日第31号决议（31-NQ/TW）。这些决议分别适应胡志明市不同历史阶段的发展需要，但始终坚持一个核心定位，即胡志明市是全国重要的经济、文化、教育培训和科技中心，具有重要政治地位，并对东南部地区、南部重点经济区乃至全国发展发挥辐射带动作用。

第09-NQ/TW号决议

2026年5月19日

第01-NQ/TW号决议

1982年9月14日 第20-NQ/TW号决议

2002年11月18日 第16-NQ/TW号决议

2012年8月10日 第31-NQ/TW号决议

2022年12月30日

“ 始终坚持一的个核心定位：胡志明市是全国重要的经济、文化、教育培训和科技中心，具有重要政治地位，并对东南部地区、南部重点经济区乃至全国发展发挥辐射带动作用。

在第09号决议中，中央政治局指出，自获准以胡志明主席名字命名以来的50多年间，特别是实施十三届中央政治局第31-NQ/TW号决议三年多来，胡志明市始终保持全国重要经济、文化、科技、创新和融入国际中心地位，是国家增长引擎和重要发展极之一。

胡志明市守德坊公共行政服务中心引入使用越南语和英语语音的PAN Robotics机器人为民众提供服务，从而优化行政手续处理流程。图自越通社 滨城-仙泉1号线的地铁列车。图自越通社 胡志明市盖梅国际港作为Gemini运输联盟的核心港口，在提升盖梅—氏威港群与国际运输线路的互联互通能力方面发挥着重要作用。图自越通社 胡志明市永禄工业区一角。图自越通社 国家统一50年后（1975-2025），胡志明市成为全国首屈一指的人力资源培训中心。图自越通社

事实表明，在与平阳省和巴地头顿省合并后，胡志明市已发展成为拥有近1400万人口的超级都市，形成了庞大的经济社会发展空间。全市地区生产总值（GRDP）约达2970万亿越盾（约合1208亿美元），占全国GRDP总量的23.6%。在财政贡献方面，胡志明市为国家财政收入贡献681万亿越盾，占全国财政总收入的33.4%；财政支出约237.5万亿越盾，占全国财政总支出的10.4%。



胡志明市居民在现代大型超市购物并体验各项便利设施。图自越通社

这充分体现出新胡志明市在国家财政体系中的重要地位。与此同时，全市对外贸易保持活跃，进出口总额达1793亿美元，占全国总额的22.8%；社会消费品零售总额和服务收入达1683万亿越盾，占全国总量的26.3%，反映出强劲的消费能力和完善的流通。

不过，中央政治局也坦率指出，胡志明市的发展水平尚未充分匹配其潜力优势和时代要求，体制机制、基础设施、资源配置以及城市治理等方面的瓶颈尚未得到有效破解；经济增长质量、劳动生产率和国际竞争力仍有待提高，部分社会和环境问题尚未得到有效解决。

在此背景下，第09号决议应运而生。决议从战略高度提出系统性的指导思想、发展目标和任务举措，体现了党中央推动胡志明市发展的前瞻性战略思维和坚定政治决心，其核心理念是“推动胡志明市这一特殊都市成为21世纪越南充满活力的发展象征”。

为构建新时代胡志明市发展的突破性制度体系，决议明确提出制定并颁布《特别都市法》，建立具有突破性和优越性的特殊制度安排，形成统一完善的法律框架，打造“突破中的突破”，为胡志明市最大限度发挥潜力优势、汇聚各类资源、实现快速可持续发展创造最有利条件。

西贡大学发展突破咨询委员会主席陈黄银副教授。图自越通社 西贡大学发展突破咨询委员会主席陈黄银副教授表示，《特别都市法》将为胡志明市提供更加稳定、长期且具有更高法律效力的发展依据。经济社会发展到什么阶段，制度建设就必须与之相适应。此次决议最突出的创新之一，就是除国防、安全、外交和宗教事务外，在绝大多数领域向胡志明市实施彻底的分级授权和权力下放。

2026年5月29日，越南祖国阵线胡志明市委员会召开了《特殊都市法（草案）》征求意见会议，众多专家学者、法律研究人员及胡志明市各界人民代表出席。图自越通社

目前，胡志明市人民委员会正会同中央有关部门加紧完善《特别都市法》草案，并计划提交国会审议。这部具有高度特殊性的法律旨在赋予胡志明市更强有力的法律工具，其中包括向市级政府下放近300项涉及多个国家治理领域的管理权限。

据胡志明市人民委员会介绍，《特别都市法》将全面贯彻落实第09号决议精神，在继承国会已授予胡志明市的特殊机制政策以及《首都法》成功经验的基础上，大胆探索突破现行规定的新机制，为城市发展注入新动力。



胡志明市人民委员会主席阮文得。图自越通社 谈及中央政治局颁布关于胡志明市发展的新决议时，胡志明市人民委员会主席阮文得表示，这是推动城市实现跨越式和可持续发展的重大机遇。中央同意胡志明市制定《特别都市法》，该法将具有长期稳定性和可持续性，有助于增强投资者信心，营造稳定透明的投资环境，为实现党的代表大会提出的两位数增长目标，特别是落实越共中央总书记、国家主席苏林提出的发展要求提供制度保障。

第09号决议与《特别都市法》一道，进一步提升了胡志明市的发展愿景。决议提出，到2030年，胡志明市不仅要成为东南亚地区具有突出地位的重要城市，而且到2045年要发展成为亚洲重要的经济、文化、社会、科技和创新中心以及全球具有吸引力的目的地；到2075年建设成为与世界发达城市比肩的全球化、智慧化、现代化综合都市。

这表明，胡志明市的发展定位已不仅仅局限于国家经济增长火车头，而是着眼于建设具有全球影响力的现代化国际都市。

胡志明市首添半岛国际金融中心。图自越通社

决议同时明确，胡志明市未来增长模式将以科技创新和数字化转型为核心驱动力。集成电路与半导体、人工智能、生物技术和清洁能源等前沿产业将成为优先发展的重点领域。





根据决议，胡志明市还将获准试点实施新的体制机制，对尚无现行法律规范的新型商业模式、产品和服务开展“沙盒”（sandbox）试验。这将有助于巩固其作为全国创新发展“火车头”的地位，成为现代治理模式和先进发展理念的重要策源地。

面对第09号决议提出的一系列战略部署，胡志明市需要迅速在整个政治系统中深入学习贯彻决议精神，并通过具体行动加以落实，建立适应超级都市运行需求的法律和制度框架。通过不断完善体制机制和现代治理模式，进一步巩固和发挥特殊都市作用，在发展模式创新、制度创新和现代治理创新方面继续走在全国前列，为推动国家实现快速、可持续发展作出更大贡献。（完）