新体制“基石”助力胡志明市在新纪元实现突破发展

该决议明确了战略方向和重点任务，并为从中央机关到胡志明市各级党委、党组织及政治体系统一思想、统一行动提供根本遵循，推动决议尽快落地见效。
回顾历史，在第09号决议出台之前，中央政治局曾先后就胡志明市发展颁布四项重要决议，包括1982年9月14日第01号决议（01-NQ/TW）、2002年11月18日第20号决议（20-NQ/TW）、2012年8月10日第16号决议（16-NQ/TW）以及2022年12月30日第31号决议（31-NQ/TW）。这些决议分别适应胡志明市不同历史阶段的发展需要，但始终坚持一个核心定位，即胡志明市是全国重要的经济、文化、教育培训和科技中心，具有重要政治地位，并对东南部地区、南部重点经济区乃至全国发展发挥辐射带动作用。
始终坚持一的个核心定位：胡志明市是全国重要的经济、文化、教育培训和科技中心，具有重要政治地位，并对东南部地区、南部重点经济区乃至全国发展发挥辐射带动作用。
在第09号决议中，中央政治局指出，自获准以胡志明主席名字命名以来的50多年间，特别是实施十三届中央政治局第31-NQ/TW号决议三年多来，胡志明市始终保持全国重要经济、文化、科技、创新和融入国际中心地位，是国家增长引擎和重要发展极之一。
事实表明，在与平阳省和巴地头顿省合并后，胡志明市已发展成为拥有近1400万人口的超级都市，形成了庞大的经济社会发展空间。全市地区生产总值（GRDP）约达2970万亿越盾（约合1208亿美元），占全国GRDP总量的23.6%。在财政贡献方面，胡志明市为国家财政收入贡献681万亿越盾，占全国财政总收入的33.4%；财政支出约237.5万亿越盾，占全国财政总支出的10.4%。
这充分体现出新胡志明市在国家财政体系中的重要地位。与此同时，全市对外贸易保持活跃，进出口总额达1793亿美元，占全国总额的22.8%；社会消费品零售总额和服务收入达1683万亿越盾，占全国总量的26.3%，反映出强劲的消费能力和完善的流通。
不过，中央政治局也坦率指出，胡志明市的发展水平尚未充分匹配其潜力优势和时代要求，体制机制、基础设施、资源配置以及城市治理等方面的瓶颈尚未得到有效破解；经济增长质量、劳动生产率和国际竞争力仍有待提高，部分社会和环境问题尚未得到有效解决。
在此背景下，第09号决议应运而生。决议从战略高度提出系统性的指导思想、发展目标和任务举措，体现了党中央推动胡志明市发展的前瞻性战略思维和坚定政治决心，其核心理念是“推动胡志明市这一特殊都市成为21世纪越南充满活力的发展象征”。
为构建新时代胡志明市发展的突破性制度体系，决议明确提出制定并颁布《特别都市法》，建立具有突破性和优越性的特殊制度安排，形成统一完善的法律框架，打造“突破中的突破”，为胡志明市最大限度发挥潜力优势、汇聚各类资源、实现快速可持续发展创造最有利条件。
西贡大学发展突破咨询委员会主席陈黄银副教授表示，《特别都市法》将为胡志明市提供更加稳定、长期且具有更高法律效力的发展依据。经济社会发展到什么阶段，制度建设就必须与之相适应。此次决议最突出的创新之一，就是除国防、安全、外交和宗教事务外，在绝大多数领域向胡志明市实施彻底的分级授权和权力下放。
目前，胡志明市人民委员会正会同中央有关部门加紧完善《特别都市法》草案，并计划提交国会审议。这部具有高度特殊性的法律旨在赋予胡志明市更强有力的法律工具，其中包括向市级政府下放近300项涉及多个国家治理领域的管理权限。
据胡志明市人民委员会介绍，《特别都市法》将全面贯彻落实第09号决议精神，在继承国会已授予胡志明市的特殊机制政策以及《首都法》成功经验的基础上，大胆探索突破现行规定的新机制，为城市发展注入新动力。
谈及中央政治局颁布关于胡志明市发展的新决议时，胡志明市人民委员会主席阮文得表示，这是推动城市实现跨越式和可持续发展的重大机遇。中央同意胡志明市制定《特别都市法》，该法将具有长期稳定性和可持续性，有助于增强投资者信心，营造稳定透明的投资环境，为实现党的代表大会提出的两位数增长目标，特别是落实越共中央总书记、国家主席苏林提出的发展要求提供制度保障。
第09号决议与《特别都市法》一道，进一步提升了胡志明市的发展愿景。决议提出，到2030年，胡志明市不仅要成为东南亚地区具有突出地位的重要城市，而且到2045年要发展成为亚洲重要的经济、文化、社会、科技和创新中心以及全球具有吸引力的目的地；到2075年建设成为与世界发达城市比肩的全球化、智慧化、现代化综合都市。
这表明，胡志明市的发展定位已不仅仅局限于国家经济增长火车头，而是着眼于建设具有全球影响力的现代化国际都市。
决议同时明确，胡志明市未来增长模式将以科技创新和数字化转型为核心驱动力。集成电路与半导体、人工智能、生物技术和清洁能源等前沿产业将成为优先发展的重点领域。
根据决议，胡志明市还将获准试点实施新的体制机制，对尚无现行法律规范的新型商业模式、产品和服务开展“沙盒”（sandbox）试验。这将有助于巩固其作为全国创新发展“火车头”的地位，成为现代治理模式和先进发展理念的重要策源地。
面对第09号决议提出的一系列战略部署，胡志明市需要迅速在整个政治系统中深入学习贯彻决议精神，并通过具体行动加以落实，建立适应超级都市运行需求的法律和制度框架。通过不断完善体制机制和现代治理模式，进一步巩固和发挥特殊都市作用，在发展模式创新、制度创新和现代治理创新方面继续走在全国前列，为推动国家实现快速、可持续发展作出更大贡献。（完）