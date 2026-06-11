Nuevo “soporte institucional” impulsa el despegue de Ciudad Ho Chi Minh en la era de desarrollo

Anh minh hoa: TTXVN

La Resolución 09-NQ/TW, emitida por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 19 de mayo de 2026 sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en una nueva era, proporciona una sólida base política para acelerar su crecimiento en los próximos años.

La resolución establece orientaciones estratégicas y prioridades, además de promover la unidad de pensamiento y acción desde los organismos centrales hasta las organizaciones del Partido y el sistema político de la ciudad, con el fin de aplicar sus objetivos de manera efectiva y llevarlos a la práctica cuanto antes.

Centro de servicios administrativos públicos del barrio de Binh Duong, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA Empresa japonesa invierte en la Zona de Procesamiento de Exportación Tan Thuan de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA Expertos investigan en la sala limpia del Centro de I+D del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Antes de dicha Resolución, el Buró Político emitió otras cuatro sobre Ciudad Ho Chi Minh: las Resoluciones 01-NQ/TW (14 de septiembre de 1982), 20-NQ/TW (18 de noviembre de 2002), 16-NQ/TW (10 de agosto de 2012) y 31-NQ/TW (30 de diciembre de 2022). Aunque cada una respondió a las necesidades de distintas etapas históricas de desarrollo, todas compartieron una visión constante: reconocer a esta urbe como un importante centro económico, cultural, educativo, científico y tecnológico, con una posición política estratégica y un papel clave en la promoción del desarrollo de la región del Sudeste, la Zona Económica Clave del Sur y de todo el país.

La Resolución 09 - NQ/TW

19 de mayo de 2026

La Resolución 01-NQ/TW

14 de septiembre de 1982 La Resolución 20-NQ/TW

18 de noviembre de 2002 La Resolución 16-NQ/TW

10 de agosto de 2012 La Resolución 31-NQ/TW

30 de diciembre de 2022

“ Todas compartieron una visión constante: reconocer a esta urbe como un importante centro económico, cultural, educativo, científico y tecnológico, con una posición política estratégica y un papel clave en la promoción del desarrollo de la región del Sudeste, la Zona Económica Clave del Sur y de todo el país.

En la Resolución 09-NQ/TW, el Buró Político destaca que, tras más de 50 años de construcción y desarrollo desde que llevó el nombre del Presidente Ho Chi Minh, y especialmente después de más de tres años de implementación de la Resolución 31-NQ/TW del XIII mandato, la ciudad ha mantenido su papel como un importante centro económico, cultural, científico, tecnológico, de innovación e integración internacional; además de ser uno de los principales motores de crecimiento y polos de desarrollo del país.

Centro de servicios administrativos públicos del barrio de Thu Duc en Ciudad Ho Chi Minh, donde el robot PAN Robotics (con voz en vietnamita e inglés) apoya a los ciudadanos y optimiza los trámites administrativos. Foto: VNA Tren del metro llegando a la estación Rach Chiec, línea 1 Ben Thanh - Suoi Tien. Foto: VNA Puerto internacional Cai Mep en Ciudad Ho Chi Minh, principal dársena de la alianza de transporte Gemini, clave para la conectividad del complejo portuario Cai Mep-Thi Vai y las rutas marítimas internacionales. Foto: VNA Vista de la Zona Industrial Vinh Loc de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA Tras 50 años de reunificación (1975–2025), Ciudad Ho Chi Minh se ha convertido en el principal centro de formación de recursos humanos del país. Foto: VNA

En la práctica, tras la integración con las provincias de Binh Duong y Ba Ria–Vung Tau, Ciudad Ho Chi Minh se ha convertido en una megaurbe con un enorme espacio socioeconómico. Su población alcanza casi 14 millones de habitantes y su Producto Interno Bruto (PIB) se estima en 2,97 billones de VND (aproximadamente 120,8 mil millones de USD), lo que representa el 23,6% del PIB nacional. En cuanto a las finanzas públicas, la ciudad aporta 681 billones de VND al presupuesto estatal, equivalentes al 33,4% de los ingresos totales del país, mientras que su gasto presupuestario asciende a 237,5 billones de VND, el 10,4% del gasto público nacional.

Imagen ilustrativa: clientes comprando y experimentando servicios en hipermercados modernos de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Esto demuestra la importancia fiscal de la nueva Ciudad Ho Chi Minh dentro de la economía nacional. La actividad comercial internacional también es muy dinámica: el volumen total de exportaciones e importaciones alcanza los 179,3 mil millones de USD, equivalentes al 22,8% del comercio exterior del país. Asimismo, las ventas minoristas de bienes y servicios suman 1.683 billones de VND, lo que representa el 26,3% del total en el país, reflejando un elevado poder de consumo y una sólida red de distribución.

Sin embargo, el Buró Político también señala que el desarrollo de la ciudad aún no está a la altura de su potencial, ventajas y responsabilidades. Persisten obstáculos en materia institucional, de infraestructura, recursos y gestión urbana; la calidad del crecimiento, la productividad laboral y la competitividad internacional siguen siendo limitadas; y varios problemas sociales y ambientales todavía no han sido resueltos de manera eficaz.

En este contexto, y con la especial atención que el Gobierno dedica a Ciudad Ho Chi Minh, nació la Resolución 09 con un conjunto integral de orientaciones, objetivos, tareas y soluciones. El documento refleja una visión estratégica e innovadora y una firme determinación política para convertir a esta metrópoli en un símbolo del desarrollo dinámico de Vietnam en el siglo XXI.

Con el objetivo de establecer un marco institucional innovador para el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era, la Resolución 09-NQ/TW plantea la elaboración y promulgación de una Ley de Ciudad Especial. Esta normativa busca crear un régimen institucional superior y un marco jurídico coherente y adecuado, considerado “avance de los avances”, que permita a la ciudad aprovechar plenamente su potencial y ventajas, movilizar todos los recursos disponibles y acelerar un desarrollo rápido y sostenible.

Diputado y profesor asociado Tran Hoang Ngan, presidente del Consejo Asesor para el desarrollo innovador de la Universidad de Saigón. Foto: VNA Según el profesor asociado y doctor Tran Hoang Ngan, presidente del Consejo Asesor para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad de Saigón, la futura Ley de Ciudad Especial proporcionará a Ciudad Ho Chi Minh una base jurídica más estable, duradera y sólida. A su juicio, el marco institucional debe corresponderse con las características económicas y sociales de la ciudad. Una de las principales novedades de la Resolución es la amplia descentralización y delegación de competencias a las autoridades municipales en casi todos los ámbitos, con excepción de la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores y los asuntos religiosos.

El 29 de mayo de 2026, el Frente de la Patria de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh organizó una conferencia para aportar opiniones al proyecto de Ley de Ciudad Especial, con amplia participación de expertos, juristas y ciudadanos. Foto: VNA

Actualmente, el proyecto de Ley de Ciudad Especial está siendo finalizado por el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, en coordinación con los organismos centrales, para su presentación ante la Asamblea Nacional. Se trata de un norma legislativa altamente específica, diseñada para dotar a la urbe de herramientas jurídicas sólidas y otorgarle cerca de 300 competencias en diversos ámbitos de la administración pública, fortaleciendo así su capacidad de gestión y desarrollo.

Según el Comité Popular municipal, la Ley de Ciudad Especial se ajustará estrechamente a los contenidos de la Resolución 09-NQ/TW, además de heredar los mecanismos especiales ya otorgados por la Asamblea Nacional a la urbe, así como las políticas eficaces de la denominada Ley de la Capital. Al mismo tiempo, Ciudad Ho Chi Minh propondrá con audacia nuevos mecanismos que vayan más allá de las regulaciones actuales para impulsar su desarrollo.

El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc. Foto: VNA Al compartir su opinión sobre la nueva resolución relativa a Ciudad Ho Chi Minh, el presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, destacó que se trata de una gran oportunidad para impulsar un desarrollo más sólido y sostenible. La elaboración de la Ley de Ciudad Especial, que tendrá un carácter estable y duradero, generará confianza y un entorno de inversión más seguro para los inversores, con el fin de alcanzar un crecimiento de dos dígitos.

Junto con la Ley de Ciudad Especial, la Resolución eleva la ambición de Ciudad Ho Chi Minh más allá del ámbito nacional y regional. No solo aspira a consolidarse como una urbe destacada en el Sudeste Asiático para 2030, sino también convertirse en un centro económico, cultural, social, científico, tecnológico e innovador de Asia, así como en un destino global atractivo para 2045. A más largo plazo, se proyecta que la ciudad sea una metrópoli global, inteligente y moderna, con un desarrollo integral y a la altura de las principales ciudades del mundo para 2075.

Esto demuestra que Ciudad Ho Chi Minh no solo se define como un motor económico clave, sino que también se fija el objetivo a largo plazo de convertirse en una metrópoli global, inteligente y moderna, a la altura de las principales ciudades del mundo.

Núcleo del Centro Financiero Internacional en la península de Thu Thiem, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

La Resolución 09-NQ/TW también establece que el nuevo modelo de crecimiento de la ciudad se centrará en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. Se priorizan sectores tecnológicos estratégicos como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), la biotecnología y las energías limpias.





Ciudad Ho Chi Minh está autorizada a implementar de forma piloto nuevos mecanismos y políticas, así como entornos de prueba controlada (sandbox) para modelos de negocio, productos y servicios innovadores aún no regulados por la legislación. Esto le permite mantener su papel como “motor” de la innovación, convirtiéndose en un espacio que impulsa los métodos de gobernanza y desarrollo más avanzados del país.

Con las orientaciones estratégicas de la Resolución 09, Ciudad Ho Chi Minh debe acelerar la difusión de su contenido en todo el sistema político y concretarlo mediante acciones específicas, creando un marco jurídico e institucional superior para el funcionamiento de una megaciudad. De este modo, la urbe reafirmará y promoverá su papel como urbe especial, pionera en modelos de desarrollo, instituciones y formas modernas de gobernanza, generando un fuerte efecto de difusión y contribuyendo cada vez más al desarrollo rápido y sostenible del país./.