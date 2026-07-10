LongForm Des villages de tourisme communautaire verdoyants et riches en expériences au Vietnam Le village de tourisme communautaire de Quynh Son ( Lang Son). Photo : VNA

Ces dernières années, le tourisme communautaire est devenu une tendance privilégiée par de nombreux voyageurs car il répond au besoin d'immersion dans la nature, de découverte des cultures locales et d'adoption d'un mode de vie durable. Loin de s'appuyer sur des infrastructures de grande envergure, de nombreux villages touristiques au Vietnam se développent sur la base de leurs valeurs intrinsèques telles que les paysages naturels, les métiers traditionnels, l'architecture indigène et la vie culturelle des habitants locaux.

Ce modèle ne crée pas seulement des produits touristiques distinctifs, mais permet également à la population de bénéficier directement des activités touristiques, tout en contribuant à la préservation de la culture et de l'environnement. Des montagnes du Nord à la bande de terre du Centre, en passant par l'espace culturel des Hauts Plateaux du Centre, chaque destination porte une nuance propre, reflétant la diversité de l'homme et de la nature vietnamiens.

Le village touristique de Tan Hoa (Quang Tri)

Le village touristique de Tan Hoa (Quang Tri). Photo : VNA

Tan Hoa est l'une des destinations emblématiques du tourisme communautaire au Vietnam, ayant été honorée par l'Organisation mondiale du tourisme (ONU Tourisme) comme l'un des « Meilleurs villages touristiques du monde en 2023 ». Le village est niché au cœur d'une région de montagnes calcaires majestueuses, de vastes vallées et de prairies naturelles vierges.

Autrefois localité affichant un taux de pauvreté atteignant 85 % en 2010, Tan Hoa a connu une transformation radicale grâce au développement du tourisme. Actuellement, le tourisme génère des emplois réguliers pour plus de 100 travailleurs locaux avec des revenus stables.

Le village de Tan Hoa possède un paysage pittoresque avec ses chaînes de montagnes karstiques. Photo : VNA Au village de Tan Hoa, les visiteurs peuvent admirer de vastes champs s'étendant à perte de vue. Photo : VNA Des touristes participent à une excursion en ATV pour explorer la forêt de bois de fer (Lim). Photo : VNA Le majestueux système de grottes de Tu Lan attire de nombreux visiteurs nationaux et internationaux. Photo : VNA Des touristes découvrent la beauté du village de Tan Hoa. Photo : VNA

À Tan Hoa, les visiteurs peuvent participer à de nombreuses activités telles que l'exploration de grottes, des randonnées en véhicule tout-terrain, des balades à vélo autour du village, des séjours de détente en pleine nature ou des repas chez l'habitant pour découvrir la vie locale. L'espace rural paisible, entouré de montagnes karstiques, crée un paysage caractéristique rare.

En particulier, Tan Hoa est également connu pour son modèle de maisons flottantes adaptées aux inondations, illustrant la créativité des habitants pour cohabiter avec une nature rigoureuse. Actuellement, cette destination accueille chaque année plus de 10 000 visiteurs.

Le hameau de Sin Suoi Ho (Lai Chau)

Situé à près de 1 500 m d'altitude et à environ 30 km du centre de la ville de Lai Chau, Sin Suoi Ho se distingue par son climat frais toute l'année et ses paysages verts, propres et paisibles.

Le hameau de Sin Suoi Ho (commune de Sin Suoi Ho) repose paisiblement au pied du mont Son Bac May. Photo : VNA

En 2023, le hameau a reçu le Prix du tourisme communautaire de l'ASEAN. Les habitants, principalement de l'ethnie Mông, maintiennent un mode de vie civilisé en préservant un environnement sain avec des routes fleuries et verdoyantes.

Sin Suoi Ho compte actuellement plus de 20 foyers engagés dans le tourisme communautaire avec des modèles de homestays et de petits cafés éco-responsables. Outre l'immersion dans la vie locale, les touristes peuvent entreprendre des treks pour conquérir les sommets Bach Moc Luong Tu, Ta Lien ou explorer la cascade Trai Tim (Cœur) à proximité du hameau.

Les fleurs de pêcher s'épanouissent dans les homestays de Sin Suoi Ho. Photo : VNA Des visiteurs immortalisent des moments avec les fleurs de pêcher au hameau de Sin Suoi Ho, à Lai Chau. Photo : VNA Des touristes vivent l'expérience de la conquête du sommet Ta Lien Son. (Photo : VNA) Le hameau de Sin Suoi Ho compte 10 foyers proposant des homestays, chacun disposant d'un portail décoré selon le style propre à chaque famille. Photo : VNA

De plus, les habitants perpétuent de nombreux métiers traditionnels comme le tissage de brocart, la transformation de produits agricoles et l'utilisation de plantes médicinales forestières, créant ainsi une identité culturelle montagnarde spécifique.

Le village maraîcher de Tra Que (Da Nang)

Làng Trà Quế hình thành từ thế kỷ XVI, cách phố cổ Hội An khoảng 3 km, được UN Tourism công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024”.

Niché entre la rivière Co Co et la lagune de Tra Que, le village est célèbre pour sa culture maraîchère biologique traditionnelle grâce à un sol riche en alluvions et un climat tempéré. L'espace villageois conserve sa sérénité avec ses petits sentiers, ses champs de légumes verdoyants et son rythme de vie paisible.

Actuellement, Tra Que compte plus de 200 foyers participant à la production et au tourisme. Les visiteurs peuvent se promener à pied ou à vélo à travers les rangées de légumes, participer directement aux travaux agricoles tels que la plantation, l'arrosage et la récolte, ou savourer une cuisine préparée avec des ingrédients locaux.

De nombreux visiteurs participent au festival Cau Bong à Tra Que. (Photo : VNA) La verdure éclatante des plates-bandes de légumes au village maraîcher de Tra Que. Photo : VNA Des touristes s’initient avec enthousiasme au maraîchage, au labour et à l’arrosage au village de Tra Que (quartier de Hoi An Tay, ville de Da Nang). Photo : VNA Les visiteurs participent à la préparation des sols, à la plantation et à l’arrosage des légumes au village maraîcher de Tra Que (quartier de Hoi An Tay, ville de Da Nang).Photo : VNA Le village maraîcher de Tra Que (quartier de Hoi An Tay, ville de Da Nang) vu en haut. Photo : VNA

De nombreux touristes internationaux choisissent d'y séjourner longtemps pour expérimenter la vie rurale et étudier le modèle d'agriculture biologique durable.

Le village de tourisme communautaire de Quynh Son ( Lang Son)

Situé dans le périmètre du Géoparc mondial UNESCO de Lang Son et de la zone de vestiges nationaux spéciaux de l'Insurrection de Bac Son, Quynh Son est l'un des villages de tourisme communautaire exemplaires des montagnes du Nord.

Le village de tourisme communautaire de Quynh Son ( Lang Son). Photo : VNA

Le village possède plus de 400 maisons sur pilotis traditionnelles de l'ethnie Tày, dont beaucoup existent depuis des centaines d'années et ont été préservées de génération en génération. L'espace villageois s'étend entre montagnes et rizières, offrant un paysage paisible typique de la région des moyennes montagnes du Nord-Est.

Les visiteurs peuvent y partager le quotidien des habitants, participer aux travaux agricoles, découvrir le tissage traditionnel, déguster la cuisine locale ou gravir le sommet de Nà Lay pour admirer la vue panoramique sur la vallée de Bac Son.

Un mariage traditionnel de l'ethnie Tay au village de tourisme communautaire de Quynh Son, province de Lang Son. Photo : VNA Des touristes internationaux s'essaient au repiquage de riz. Photo : VNA La pratique du chant "then" avec le luth "tinh" au village de tourisme communautaire de Quynh Son. Photo : VNA Des touristes et habitants locaux partagent un moment convivial autour d’un feu de camp. Photo : VNA

L'identité culturelle Tày s'exprime clairement à travers l'architecture des maisons sur pilotis, les festivals et la vie quotidienne. En 2025, Quynh Son a été reconnu par l'ONU Tourisme comme « Meilleur village touristique du monde ».

Le village culturel Kon K'Tu (Kon Tum)

Situé au bord de la rivière Dak Bla, à environ 5 km du centre de la ville de Kon Tum, Kon K’Tu est une destination emblématique de la culture des Hauts Plateaux du Centre.

La maison commune située au centre du village culturel de Kon K’Tu. Photo : Autorité nationale du Tourisme du Vietnam

Le village préserve intégralement l'espace culturel traditionnel de l'ethnie Ba Na avec ses maisons sur pilotis, sa maison commune (nhà Rông) et de nombreuses coutumes transmises depuis des générations. Les habitants y développent un modèle de tourisme communautaire offrant aux visiteurs une expérience en immersion dans la vie locale.

À Kon K’Tu, les touristes peuvent participer à des programmes tels qu''Une journée avec le village", « Une journée dans la peau d'un Ba Na », assister à des échanges de gong, des danses "Xoang", déguster des plats traditionnels comme le "cơm lam" (riz en tube de bambou), le poulet grillé ou le poisson de rivière grillé, tout en découvrant la vannerie, le tissage de brocart ou la navigation en pirogue sur la rivière Dak Bla.

Un « homestay » au sein du village de tourisme écologique de Kon K’Tu. Photo : Autorité nationale du Tourisme du Vietnam Bien qu'aménagé en village de tourisme écologique, Kon K’Tu préserve intactes les empreintes culturelles traditionnelles des Hauts Plateaux du Centre. Photo : Autorité nationale du Tourisme du Vietnam Un recoin du vieux village de Kon K’Tu. Photo : Autorité nationale du Tourisme du Vietnam La valorisation des richesses culturelles traditionnelles pour la promotion du tourisme. Photo : Autorité nationale du Tourisme du Vietnam La valorisation des richesses culturelles traditionnelles au service de la promotion et du développement du tourisme. Photo : Autorité nationale du Tourisme du Vietnam

Le soir, "nhà Rông" devient le lieu de partage culturel communautaire où le son des gongs et les mouvements des danses "Xoang" s'entremêlent, forgeant l'identité unique de la grande forêt.

Le succès de nombreux villages de tourisme communautaire, reconnu au niveau international, témoigne de l'attrait croissant de ce modèle au Vietnam. Des montagnes du Nord au Centre et aux Hauts Plateaux, chaque destination raconte une histoire singulière sur la nature, la culture et l'homme.

Dans un contexte où les voyageurs recherchent de plus en plus d'expériences authentiques et un tourisme responsable, les villages de tourisme communautaire deviennent des choix attrayants pour des voyages de découverte du Vietnam sous le signe de la durabilité, de la proximité et de l'identité.-VNA