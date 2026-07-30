Blog Vietnam impulsa ecosistema digital para los extranjeros

Los trámites de registro de residencia, la solicitud de visado electrónico (e-Visa), la obtención de una identidad electrónica o la realización de procedimientos administrativos en línea ya pueden efectuarse mediante plataformas digitales. Para muchos extranjeros, estos cambios están proporcionando una experiencia más ágil durante su llegada, estancia y trabajo en Vietnam, al tiempo que reflejan los primeros resultados de la implementación de la Resolución 57.

Ampliación del sistema de identidad electrónica mejora experiencia digital



Tras la entrada en vigor del Decreto 69 del Gobierno, los titulares de tarjetas de residencia temporal o permanente en vigor ya pueden solicitar una cuenta de identidad electrónica de nivel 2 en las agencias de gestión migratoria. Entre las primeras personas en completar este procedimiento en Hanoi figura Kim Ji Eun, presidenta del Consejo de Administración del Sistema Internacional de Escuelas KGS de Corea del Sur.

Según Kim Ji Eun, lo más destacable no fue únicamente la rapidez del proceso, sino también la transparencia del sistema, que permite a los usuarios seguir el estado de sus expedientes. A su juicio, Vietnam está avanzando en la reforma administrativa y la digitalización de los servicios públicos para ofrecer mayores facilidades tanto a la ciudadanía como a las empresas. Por su parte, Jeong Young Oh, director del Sistema Internacional de Escuelas KGS, señaló que el uso de la aplicación VNeID y de los billetes electrónicos ha simplificado procedimientos como los viajes en avión. Asimismo, el profesor estadounidense Brinkerhoff Samuel Herbert consideró que Vietnam está alineándose con la tendencia mundial hacia la identidad digital.

Kim Ji Eun, presidenta del Consejo de Administración del Sistema Internacional de Escuelas KGS de Corea del Sur Como inversora extranjera valoro altamente los esfuerzos de Vietnam por modernizar la administración pública y digitalizar sus servicios, con el objetivo de crear una gestión más cercana a los ciudadanos y favorable para las empresas mediante la reducción de trámites y tiempos de espera. Jeong Young Oh, director del Sistema Internacional de Escuelas KGS Gracias a los importantes avances en la política de transformación digital registrados en los últimos años, el desarrollo del país se ha acelerado notablemente. Al acudir al aeropuerto, basta con presentar el billete electrónico y la aplicación VNeID desde el teléfono móvil para embarcar, sin necesidad de mostrar documentos impresos, como ocurría años atrás. Brinkerhoff Samuel Herbert, profesor estadounidense Mis gestiones ante las autoridades policiales siempre se han desarrollado con rapidez y sin inconvenientes. La identidad electrónica elimina la necesidad de portar constantemente documentos físicos y ha contribuido a agilizar considerablemente los procedimientos administrativos.

De acuerdo con Dang Tuan Viet, subdirector del Departamento de Gestión de Inmigración, la cuenta de identidad electrónica de nivel 2 permite a los extranjeros autenticar su identidad mediante datos biométricos, facilitando el acceso a servicios públicos, operaciones financieras, servicios sanitarios y de seguros, así como la acreditación de su residencia legal sin necesidad de portar numerosos documentos.

“ La cuenta de identidad electrónica de nivel 2 permite a los extranjeros autenticar su identidad mediante datos biométricos, facilitando el acceso a servicios públicos, operaciones financieras, servicios sanitarios y de seguros, así como la acreditación de su residencia legal sin necesidad de portar numerosos documentos. Dang Tuan Viet, subdirector del Departamento de Gestión de Inmigración

Desde el 1 de julio de 2025 hasta la fecha, los servicios de gestión migratoria han recibido más de 87 mil solicitudes y expedido más de 84 mil 800 cuentas de identidad electrónica, siendo los ciudadanos de Corea del Sur, China y Japón quienes representan el mayor número de beneficiarios.

No obstante, todavía persisten algunos obstáculos relacionados con el idioma, los tiempos de tramitación y la coordinación entre los distintos organismos. Kim Ji Eun consideró que, una vez superadas estas limitaciones, la transformación digital en Vietnam podrá desplegar un potencial mucho mayor.

La experiencia demuestra que los servicios públicos digitales de Vietnam avanzan hacia estándares modernos de gobernanza y que, además de la aplicación tecnológica, el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional seguirá siendo un factor esencial para profundizar el proceso de transformación digital.

La era digital y la Resolución 57

Durante más de una década, la transformación digital se ha consolidado como una tendencia global que impulsa importantes avances en ciencia, tecnología e innovación. Tecnologías como los macrodatos (Big Data), la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) están transformando profundamente los modelos de gobernanza, los métodos de producción y la vida social, lo que plantea a cada país la necesidad de aprovechar estas oportunidades para avanzar hacia un desarrollo más acelerado. En Vietnam, la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político establece que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen un avance estratégico y un motor fundamental para la modernización nacional, con el objetivo de convertir al país en una nación desarrollada y con una competitividad digital situada entre las más destacadas de la región y del mundo para 2045.

Visión general de los últimos diez años de transformación digital





1 Primera etapa - construcción de las bases del proceso (2016–2019) Durante ese período, la transformación digital aún no se concebía como un concepto claramente definido, sino que se abordaba principalmente desde la perspectiva de la aplicación de las tecnologías de la información y el desarrollo del Gobierno electrónico. Los programas de desarrollo del Gobierno electrónico para el período 2016-2020, junto con la Resolución 17/NQ-CP de 2018, sentaron las bases fundamentales para la digitalización de la gestión estatal. 2 Etapa de oficialización de la estrategia nacional (2020–2021) En 2020, el Primer Ministro promulgó el Programa Nacional de Transformación Digital mediante la Decisión 749/QD-TTg, que definió por primera vez tres pilares: Gobierno digital, Economía digital y Sociedad digital. A partir de entonces, el enfoque evolucionó desde la simple aplicación de tecnologías de la información hacia una transformación integral. En el contexto de la pandemia de COVID-19, este proceso se aceleró con la rápida expansión de los servicios públicos en línea, la participación activa de las empresas y el fuerte crecimiento del comercio electrónico. 3 Etapa de sincronización (2022–2023) Vietnam avanzó hacia una implementación coordinada de la transformación digital en todo el país, situando a la ciudadanía en el centro de la estrategia. En 2022 se puso en marcha el Proyecto 06 para el desarrollo de la base de datos de población y del sistema de identidad electrónica, lo que marcó un importante hito con el lanzamiento de la aplicación VNeID. Los servicios públicos en línea, los documentos nacionales de identidad con chip y los pagos sin efectivo comenzaron a integrarse de forma progresiva en la vida cotidiana, convirtiendo la transformación digital de una orientación política en una realidad práctica. 4 Etapa de integración (2024–2025) La etapa tuvo como eje central la interconexión, la integración y el aprovechamiento de los datos. El Gobierno no solo continuó digitalizando procesos, sino que empezó a utilizar los datos como una herramienta de gestión. La plataforma VNeID amplió la integración de documentos personales y servicios administrativos, mientras numerosas localidades impulsaron la construcción de ciudades inteligentes, sentando así las bases para una gobernanza digital moderna. 5 Etapa de nueva estrategia - avances integrales (2025–2026) La promulgación de la Resolución 57-NQ/TW representa un punto de inflexión en la concepción del desarrollo nacional, al considerar la transformación digital no solo una herramienta de apoyo, sino una fuerza motriz esencial. La ciencia, la tecnología y la innovación pasan a constituir pilares estratégicos para un nuevo modelo de crecimiento adaptado a la era digital.

En este contexto, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó: “Con el objetivo de convertir al país en una nación industrial moderna para 2030 y en un estado desarrollado y de altos ingresos para 2045, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital deben ser consideradas motores fundamentales del desarrollo. Estos elementos constituyen medios importantes para alcanzar esos objetivos, mientras que la capacidad de innovar y generar avances constituye el factor decisivo para lograr transformaciones revolucionarias y superar las limitaciones actuales.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirma que la transformación digital constituye un nuevo modelo de desarrollo: el desarrollo digital. (Foto: VNA)

“ Con el objetivo de convertir al país en una nación industrial moderna para 2030 y en un estado desarrollado y de altos ingresos para 2045, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital deben ser consideradas motores fundamentales del desarrollo. Estos elementos constituyen medios importantes para alcanzar esos objetivos, mientras que la capacidad de innovar y generar avances constituye el factor decisivo para lograr transformaciones revolucionarias y superar las limitaciones actuales. El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, preside una reunión del Buró Ejecutivo del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. (Foto: VNA)

“ La inversión en estos ámbitos requiere aceptar plazos prolongados y determinados niveles de riesgo, lo que representa un cambio significativo en la forma de concebir el desarrollo. Bui The Duy - Viceministro de Ciencia y Tecnología

El viceministro de Ciencia y Tecnología, Bui The Duy, calificó la Resolución 57 como una política de vanguardia destinada a eliminar los obstáculos institucionales que limitan el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. Según explicó, uno de sus principales avances radica en promover una visión de inversión a largo plazo y priorizar tecnologías fundamentales como los datos, la inteligencia artificial, la cadena de bloques (blockchain) y el Internet de las Cosas, con el fin de sustentar un nuevo modelo de crecimiento basado en la innovación.

Desde una perspectiva internacional, Csaba Bundik, fundador de Tenjin AI y exdirector de EuroCham Vietnam, consideró que el país ha registrado progresos muy evidentes en la construcción de un Gobierno digital. Recordó que, hace más de 15 años, la mayoría de los trámites administrativos dependían de expedientes en papel y, en muchas ocasiones, resultaba más importante saber a qué oficina acudir o con quién hablar que conocer el procedimiento.

En la actualidad, numerosos trámites pueden realizarse, pagarse y supervisarse completamente en línea, lo que aumenta la transparencia y reduce de forma considerable el tiempo, los costos de desplazamiento y la dependencia de la atención presencial.

“ En la actualidad, numerosos trámites pueden realizarse, pagarse y supervisarse completamente en línea, lo que aumenta la transparencia y reduce de forma considerable el tiempo, los costos de desplazamiento y la dependencia de la atención presencial. Csaba Bundik, fundador de Tenjin AI y exdirector de EuroCham Vietnam

Desde el punto de vista de Ollie Arci, editor sénior de una empresa internacional de consultoría de riesgos, el escenario ideal sería que Vietnam desarrollara un ecosistema digital integrado, vinculado a la identidad electrónica de cada persona y utilizable de manera continua para servicios como los impuestos, la banca, las tarjetas de residencia, las licencias y otros procedimientos administrativos. En su opinión, cuando todas las plataformas estén plenamente conectadas y funcionen de forma coordinada, los extranjeros ya no tendrán que declarar repetidamente la misma información ni utilizar simultáneamente expedientes en formato físico y digital.



El escudo digital que protege a los extranjeros al solicitar el e-Visa

La ampliación del visado electrónico (e-visa) marca un importante avance en la transformación digital de los procedimientos de entrada y salida del país. (Foto: VNA)

Incluso antes de llegar a Vietnam, los ciudadanos extranjeros ya pueden acceder a servicios digitales mediante el sistema de visado electrónico (e-Visa). Junto con la identidad electrónica y los servicios públicos en línea, este mecanismo está contribuyendo a completar el ecosistema digital destinado a acompañar a los extranjeros durante todo el proceso de entrada, residencia y permanencia en el país.



El Gobierno de Vietnam aplica actualmente el sistema de visado electrónico a ciudadanos de todos los países y territorios, permitiendo la entrada y salida mediante e-Visa a través de 83 pasos fronterizos internacionales, incluidos 17 aeropuertos, 27 pasos terrestres y 39 puertos marítimos. Entre ellos figuran también los futuros aeropuertos internacionales de Long Thanh y Gia Binh, que se incorporarán al sistema una vez entren en funcionamiento.



En 2025, el Departamento de Gestión de Inmigración aprobó y expidió más de cuatro millones de visados electrónicos para ciudadanos extranjeros, lo que representa un incremento superior al 30% con respecto a 2024. Durante el primer semestre de 2026, la entidad autorizó cerca de 2,5 millones de e-Visas, cifra que supone un crecimiento cercano al 30% en comparación con el mismo período del año anterior.



Csaba Bundik, exdirector de EuroCham Vietnam Para los turistas, el visado electrónico constituye probablemente la mejora más visible, ya que facilita la planificación de los viajes, reduce la necesidad de acudir personalmente a las embajadas y transmite desde el primer momento una imagen positiva de Vietnam como un destino abierto y de fácil acceso. Turista chino Tang Zhen Zhong El procedimiento de solicitud del e-Visa resulta sencillo y rápido, especialmente cuando el propio solicitante realiza el trámite sin recurrir a intermediarios

Sin embargo, el desarrollo de los servicios digitales también ha propiciado la aparición de sitios web fraudulentos cada vez más sofisticados. Según Nguyen Tien Nam, funcionario del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (A05), los delincuentes crean páginas con una apariencia muy similar a la de los portales oficiales, utilizan nombres de dominio que pueden inducir a confusión o recurren a anuncios publicitarios para obtener información personal y datos de pago de los usuarios. Por ello, las autoridades recomiendan a los ciudadanos extranjeros realizar todos los trámites únicamente a través de portales oficiales con dominio .gov.vn.

Teniente general Pham Dang Khoa, director del Departamento A08 Los portales oficiales de visado electrónico de Vietnam cuentan con certificaciones internacionales de seguridad informática y autenticación mediante certificados digitales. En consecuencia, los usuarios deben verificar cuidadosamente la dirección del sitio web para evitar acceder a páginas falsas y efectuar pagos indebidos. Nguyen Tien Nam, funcionario del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (A05) Los usuarios deben acceder exclusivamente a portales oficiales con dominio gov.vn, actuar con prudencia al facilitar información personal o realizar transacciones en línea y comunicar de inmediato a la policía cualquier indicio de fraude para recibir asistencia oportuna. Turista chino Tang Zhen Zhong Por lo general, suelo fijarme en el dominio del sitio web. Si termina en ".vn" o incluye "gov", me inspira un poco más de confianza.

Paralelamente al fortalecimiento de la seguridad en el entorno digital, el Departamento de Gestión de Inmigración está impulsando la aplicación de datos biométricos y desarrollando un programa piloto de recopilación de información de los pasajeros antes del vuelo, con el propósito de reducir el tiempo de los trámites migratorios y mejorar la gestión de los ciudadanos extranjeros.

“ El Departamento A08 está construyendo un Centro de Mando para la gestión operativa de inmigración, que incorporará inteligencia artificial y grandes bases de datos para centralizar toda la información relacionada con las actividades migratorias de los extranjeros. Este sistema permitirá crear un perfil para cada persona y generar alertas automáticas sobre posibles riesgos para la seguridad nacional y el orden público Teniente general Pham Dang Khoa, director del Departamento A08

Las experiencias de ciudadanos, empresas e inversionistas extranjeros muestran que la transformación digital en Vietnam se está incorporando a la gestión pública y la prestación de servicios. Estos avances reflejan el espíritu de la Resolución 57, que sitúa al usuario en el centro del proceso y promueve una nueva forma de funcionamiento de la administración.

Como expresó la inversora surcoreana Kim Ji Eun, la reforma administrativa solo tendrá verdadero éxito cuando las políticas, las personas y la tecnología avancen al mismo ritmo. Los inversionistas extranjeros no buscan privilegios, sino claridad, coherencia y previsibilidad.