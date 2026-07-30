Blog 越南完善面向外国人的数字生态体系

如今，办理居留登记、申请电子签证（e-Visa）、申办电子身份认证以及在线办理各项行政手续，均可通过数字化平台便捷完成。对于广大外国人而言，这些变化不仅让他们来越学习、工作和生活更加便利，也折射出越南贯彻落实第57号决议、推进数字化转型取得的阶段性成果。

电子身份认证

拓展数字生活新体验

越南政府第69号法令正式施行后，持有效暂住证或永久居留卡的外国人即可向出入境管理机关申请开通VNeID二级电子身份账户。韩国KGS国际学校系统董事长金智恩（Kim Ji Eun）是首批在河内完成相关手续的外国人之一。

金智恩表示，令她印象最深的不仅是办理流程高效便捷，更在于整个过程公开透明，方便用户主动查询申请办理进度。她认为：“越南正持续推进行政改革和公共服务数字化，让群众和企业办事更加便利。”与此同时，韩国KGS国际学校系统校长郑永五（Jeong Young Oh）表示，VNeID和电子登机牌的应用，使乘机手续变得更加简便。来自美国的教师布林克霍夫·塞缪尔·赫伯特（Brinkerhoff Samuel Herbert）也认为，越南正逐步跟上全球数字身份认证的发展趋势。

韩国KGS国际学校系统董事长 金智恩 作为一名外国投资者，我高度评价越南在行政改革和公共服务数字化方面所作出的努力，正朝着建设更加友好的行政服务体系迈进，为个人和企业精简行政手续、缩短办理时间创造了更加便利的条件。 韩国KGS国际学校系统校长 郑永五 近年来，得益于数字化政策的不断推进，越南的发展速度持续加快。每次来到机场等公共场所，我都能切身感受到这种变化。如今，只需出示手机上的电子登机牌和VNeID即可顺利登机，无需像几年前那样再携带纸质证件 美国老师 布林克霍夫·塞缪尔·赫伯特 每次去公安机关办理业务，一切都十分顺利，没有遇到任何问题。整个流程快捷、简单，也不必随身携带纸质身份证件，只需出示电子身份信息即可。我明显感觉到，如今越南行政手续办理速度比以前快了许多。

越南公安部出入境管理局副局长邓俊越表示，VNeID二级电子身份账户依托生物识别数据完成身份核验，可为外国人办理公共服务、金融交易、医疗、保险等业务，以及证明其合法居留身份提供便利，无需随身携带多种证件。在取得积极成效的同时，相关政策在实施过程中仍面临一些问题，例如语言支持、办理时间以及部门间协同等方面仍有待进一步完善。金智恩认为，随着这些瓶颈逐步得到解决，越南数字化转型将释放出更大的发展成效。

“ 对于外国人而言，使用电子身份认证账户办理部分公共行政事务，以及银行、医疗、保险等业务，将有效减少前往政府机关现场办理手续的次数，为工作和生活带来更多便利。 越南公安部出入境管理局副局长 邓俊越

自2025年7月1日至今，越南出入境管理部门已受理外国人二级电子身份认证申请8.7万余份，累计签发电子身份认证账户8.48万余个，其中韩国、中国和日本公民占比最高。

尽管已取得积极成效，但在实施过程中，语言支持、办理时长以及部门间协同等方面仍存在一些有待解决的问题。金智恩认为，随着这些堵点逐步打通，越南数字化转型将释放出更加强劲的成效。

实践表明，越南数字公共服务体系正逐步迈向现代治理标准。要推动数字化转型不断走深走实，除了加强技术应用外，进一步完善部门间协同机制仍是关键所在。

数字时代与第57号决议

过去十余年来，数字化转型已成为全球发展的大趋势，持续推动科学技术和创新不断取得突破。大数据（Big Data）、人工智能（AI）、物联网（IoT）等新一代数字技术，正在深刻改变国家治理模式、生产方式和社会生活，对各国把握新一轮科技革命和产业变革机遇、实现跨越式发展提出了更加紧迫的要求。在这一背景下，越共中央政治局出台第57号决议（57-NQ/TW），明确将科学技术、创新和数字化转型确定为国家发展的战略性突破和现代化建设的关键动力，力争到2045年把越南建设成为发达国家，数字竞争力跻身地区乃至世界前列。

纵览越南数字化转型十年发展历程

一 起步奠基阶段（2016—2019年） 这一阶段，“数字化转型”尚未形成明确概念，相关工作主要围绕信息技术应用和电子政务建设展开。2016—2020年电子政务发展规划以及2018年出台的政府第17号决议（17/NQ-CP），为推进国家治理数字化奠定了重要基础。 二 全面启动阶段（2020—2021年） 2020年成为越南数字化转型的重要转折点。政府总理签发第749号决定（749/QĐ-TTg），正式批准《国家数字化转型计划》，首次确立数字政府、数字经济和数字社会三大支柱。自此，发展理念由“信息技术应用”转向“全面数字化转型”。新冠疫情期间，数字化转型进一步提速，具体体现在在线公共服务快速普及、企业积极参与数字化转型以及电子商务蓬勃发展等方面。 三 体系化推进阶段（2022—2023年） 数字化转型在全国范围内统筹推进，坚持以人民为中心的发展理念。2022年，《第06号方案》正式实施，国家人口数据库和电子身份认证体系建设全面推进，VNeID应用正式上线，标志着越南数字化转型迈出了重要一步。在线公共服务、嵌入式芯片公民身份证、无现金支付等数字化应用逐步融入百姓生活，推动数字化转型由政策部署走向实践。 四 融合与数据化阶段（2024—2025年） 这一阶段的重点转向互联互通、数据共享和数据开发利用。越南政府不仅停留在数字化建设层面，而且开始将数据作为提升治理效能的重要工具。VNeID不断整合个人证件和行政服务，多地积极推进智慧城市建设，为现代数字治理奠定了坚实基础。 五 战略升级与全面突破阶段（2025—2026年） 越共中央政治局第57号决议（57-NQ/TW）的出台，标志着越南发展理念实现了具有里程碑意义的转变。数字化转型不再被视为一种辅助工具，而是成为推动国家发展的核心动力。科学技术和创新被确立为国家发展的战略支柱，为数字时代构建新的增长模式奠定了基础。

值得注意的是，越南对数字化转型的本质和作用形成了更加准确的认识。越共中央总书记苏林指出，数字化转型是“一种新的发展方式——数字发展方式”。这表明，数字化转型并非单纯的技术项目或信息技术应用，而是一项全面的系统性变革，要求以系统思维和坚实的理论基础为支撑，构建与数字时代生产力和生产关系发展相适应的新发展架构。

越共中央总书记、国家主席苏林强调，数字化转型是一种全新的发展方式——数字发展方式。图自：越通社

“ 为了实现到2030年建成现代工业化国家、到2045年建成高收入发达国家的目标，我们必须把科学技术、创新和数字化转型作为国家发展的核心动力。科学技术发展和数字化转型只是实现这一目标的‘重要手段’，而突破和创新才是真正创造奇迹的关键。只有不断实现突破和创新，才能带来革命性的跨越，突破现有障碍和局限，取得更加卓越、更加突出的成果。 越共中央总书记、国家主席苏林

苏林总书记主持召开中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会常务会议。图自：越通社

“ 对科技、创新和数字化转型的投入，不是一项追求短期回报的投资，而必须充分认识并接受其具有一定周期性和风险性。这是一种具有深远意义的发展理念转变。 越南科技部副部长裴世维

从政府管理角度来看，越南科技部副部长裴世维认为，第57号决议是一项具有“尖兵”作用的重大政策，着力破解体制机制堵点，充分释放科学技术、创新和数字化转型的发展潜力。他表示，第57号决议最大的突破在于确立了长期投入的理念，同时将数据、人工智能（AI）、区块链（Blockchain）和物联网（IoT）等基础性技术领域作为重点，为构建以创新为基础的新增长模式奠定了基础。

Tenjin AI创始人、越南欧洲商会（EuroCham Vietnam）前任总监乔鲍·本迪克（Csaba Bundik）从国际视角表示，近年来，越南在数字政府建设方面取得了十分显著的进展。十五年前，大多数行政手续仍依赖纸质材料，办理业务时，知道“去哪里、找谁办”往往比熟悉办理流程更为重要。而如今，许多行政手续已经可以实现全程在线办理、在线支付，并在线跟踪办理进度。这不仅提高了行政透明度，也大幅减少了办理时间、交通成本以及对现场协助的依赖。

“ 在保障网络安全的同时，还需进一步提升数据互联互通水平，完善多语言服务，并在数字化流程出现异常时提供必要的人工协助。 越南欧洲商会前任总监 乔鲍·本迪克

国际风险咨询公司高级编辑奥利·阿尔奇期待，越南未来能够建立起统一的数字生态体系，使电子身份能够在各类服务中通用。当各个平台实现互联互通、协同运行后，外国人将无需重复申报相同信息，也不必同时使用纸质材料和电子材料办理业务。这也将为提升用户体验、增强越南对国际专家、投资者和国际游客的吸引力奠定基础。

守护外国人申请电子签证

的数字防护屏障

电子签证（e-Visa）的推广实施，标志着越南出入境手续数字化转型迈出重要一步。图自：越通社

外国人在踏上越南国土之前，便可通过电子签证（e-Visa）系统使用数字服务。电子签证与电子身份认证、在线公共服务共同助力完善面向外国人的数字生态体系，贯穿外国人入境、居留和在越生活的全过程。

越南政府已向所有国家和地区公民实施电子签证政策，并允许持电子签证的外国人通过83个国际口岸出入境，其中包括17个航空口岸、27个陆路口岸和39个海港口岸。（其中，隆城国际机场和嘉平国际机场两个航空口岸将在正式投入运营后纳入电子签证适用范围。）

2025年，越南公安部出入境管理局共批准签发外国人电子签证400余万份，较2024年增长30%以上。2026年上半年，已批准签发电子签证近250万份，同比增长近30%。

越南欧洲商会前任主任 乔鲍·本迪克 对于国际游客而言，电子签证无疑是最直观、最容易感受到的一项改革。它不仅让旅行规划更加便捷，减少了前往使领馆办理签证的需要，也为越南树立了开放、便利、友好的第一印象。 中国游客 汤振忠 申请电子签证的流程比较方便。如果自己提交申请，不需要通过中介机构，整个办理过程也比较快捷。

然而，随着数字服务不断发展，各类仿冒网站也日益增多，伪装手法愈发逼真。越南公安部网络安全与高科技犯罪防范局（A05）第五处干部阮进南介绍，不法分子通常搭建与官方网站界面高度相似的虚假网站，使用容易混淆的域名，或通过投放网络广告，诱骗用户提供个人信息和支付信息。因此，有关部门建议外国人在办理相关手续时，仅通过以“.gov.vn”结尾的政府官方网站办理。

越南公安部出入境管理局局长 范登科 越南电子签证官方网站（https://evisa.gov.vn 和 https://thithucdientu.gov.vn）已通过网络安全认证，并采用国际数字证书验证机制。外国人务必确认访问正确的官方网站域名，以免误入仿冒网站，导致支付不符合规定的费用。 越南公安部网络安全与高科技犯罪防范局第五处干部 阮进南 有关部门建议用户仅访问以‘gov.vn’为域名的官方网站，谨慎提供个人信息或进行在线交易。一旦发现诈骗迹象，无论是越南公民还是外国公民，都应第一时间向公安机关报案，以便及时获得协助和处理。 中国游客 汤振忠 我一般都会先查看网址的域名后缀。如果是‘.vn’或者带有‘gov’字样，我会觉得更加可靠一些。

在保障数字空间安全的同时，越南公安部出入境管理局还积极推进生物识别数据的应用，并试点开展旅客行前信息采集，以进一步缩短办理出入境手续时间，提高对外国人的管理效能。

“ 出入境管理局正在建设出入境指挥作战中心，综合应用人工智能和大数据，集中汇集外国人出入境活动全部数据，为每名外国人建立个人档案，并对存在潜在风险、可能危害国家安全和社会治安秩序的人员实施自动预警。 越南公安部出入境管理局局长 范登科

从普通民众、企业和外国人的切身体验中可以看出，数字化转型正逐步落实到管理实践和公共服务之中。这些积极变化体现了第57号决议坚持以用户为中心、创新政府运行机制的精神。只有将创新与治理改革紧密结合，数字政府才能实现高效、透明、可持续运行。正如金智恩所说：“只有当政策、人和技术同向同行，行政改革才能真正取得成功。外国投资者追求的不是特殊待遇，而是清晰、统一和可预期性。”（完）