Blog PARACHEVER L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE POUR LES ÉTRANGERS AU VIETNAM

L’enregistrement de résidence, la demande de visa électronique (e-Visa), l’identification numérique ou le règlement de procédures administratives en ligne sont désormais disponibles dans l’environnement numérique. Pour de nombreux étrangers, ces évolutions rendent leur arrivée, leur installation et leur vie au Vietnam plus fluides, illustrant concrètement l’esprit de la Résolution 57.

L’identification numérique élargit l’expérience numérique

Dès l’entrée en vigueur du décret 69 du gouvernement, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire ou permanente en cours de validité ont pu s’enregistrer pour un compte d’identification numérique de niveau 2 auprès des autorités de l’immigration. Kim Ji Eun, présidente du conseil d’administration du système scolaire international KGS (République de Corée), a été l’une des premières à accomplir cette procédure à Hanoï.

Selon Kim Ji Eun, ce qui est impressionnant n’est pas seulement la rapidité du processus, mais aussi sa transparence, permettant aux utilisateurs de suivre leur dossier. "Le Vietnam réforme son administration et numérise les services publics de manière plus pratique pour les citoyens et les entreprises", a-t-elle remarqué. Parallèlement, Jeong Young Oh, directeur du système scolaire international KGS, a souligné que l’utilisation de VNeID et des billets électroniques avait simplifié les procédures, notamment pour les voyages en avion. L’enseignant américain Brinkerhoff Samuel Herbert a également estimé que le Vietnam rattrapait la tendance mondiale de l’identification numérique.

Kim Ji Eun, présidente du Conseil d’adminstration du système scolaire international KGS : En tant qu’investisseur étranger, je salue les efforts du Vietnam dans la réforme administrative et la numérisation des services publics, vers une administration conviviale, facilitant la réduction des procédures et des délais pour les particuliers et les entreprises. Jeong Young Oh, directeur du système scolaire international KGS : Ces dernières années, les progrès réalisés dans la transformation numérique ont considérablement accéléré le développement du Vietnam. Je le constate à chaque passage dans un aéroport ou dans d’autres lieux où les services numériques sont déployés : il me suffit de présenter mon billet électronique et mon compte VNeID sur mon téléphone pour embarquer, sans avoir à présenter de documents papier comme auparavant. Brinkerhoff Samuel Herbert, enseignant américain : Chaque fois que je me rends au commissariat, tout se passe très bien. Les démarches sont rapides et simples. Il n’est plus nécessaire de se déplacer en permanence avec ses documents d’identité : il suffit de présenter son identité numérique. Quant aux formalités administratives, je constate qu’elles sont désormais considérablement simplifiées et traitées beaucoup plus rapidement.

Selon le directeur adjoint du Département de l’immigration, Dang Tuan Viet, le compte d’identification numérique de niveau 2 permet aux étrangers d’authentifier leur identité par des données biométriques, ce qui facilite l’accès aux services publics, aux transactions financières, à la santé, aux assurances et la justification du statut de résidence sans avoir à transporter de nombreux documents.

“ Pour les étrangers, l'utilisation de l'identité numérique permet d'effectuer un certain nombre de démarches administratives, d'accéder aux services bancaires, de santé et d'assurance, entre autres, tout en limitant la nécessité de se rendre directement auprès des administrations publiques. Dang Tuan Viet, directeur adjoint du Département de l’immigration

Depuis le 1er juillet 2025, les forces de gestion de l’immigration ont reçu plus de 87 000 dossiers et délivré plus de 84 800 comptes, dont la majorité concerne des citoyens sud-coréens, chinois et japonais.

A côté de l'enthousiasme suscité par ces réformes, leur mise en œuvre se heurte encore à certains obstacles liés aux barrières linguistiques, aux délais de traitement et à la coordination entre les organismes. Selon Kim Ji Eun, une fois ces freins levés, la transformation numérique au Vietnam sera encore plus efficace.

La pratique montre que les services publics numériques du Vietnam se rapprochent progressivement des standards de gouvernance modernes. Pour que la transformation numérique s’approfondisse, le perfectionnement du mécanisme de coordination entre les agences demeure le facteur clé.

L’ère numérique et la Résolution 57

Au cours de la dernière décennie, la transformation numérique est devenue une tendance de développement mondiale, impulsant des avancées majeures en science, technologie et innovation. Des technologies telles que les données massives (Big Data), l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) transforment profondément les modèles de gouvernance, les méthodes de production et la vie sociale, imposant à chaque État l’urgence de saisir ces opportunités. Au Vietnam, la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique a défini la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des percées stratégiques et des moteurs clés du processus de modernisation du pays, visant à faire du Vietnam, d’ici 2045, un pays développé doté d’une compétitivité numérique de premier rang dans la région et dans le monde.

VUE D’ENSEMBLE DE 10 ANS DE DÉVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

1 Phase de lancemenet – Mise en place des fondations (2016–2019) Durant cette période, la transformation numérique n’était pas encore clairement définie en tant que telle, mais était principalement abordée sous l’angle de l’application des technologies de l’information et de la construction de l’e-Gouvernement. Les programmes de développement du gouvernement électronique pour 2016–2020, ainsi que la Résolution 17/NQ-CP de 2018, ont posé les jalons essentiels de la numérisation de la gestion étatique. 2 Phase d’officialisation (2020–2021) L’année 2020 a marqué un tournant avec la promulgation par le Premier ministre du Programme national de transformation numérique (Décision 749/QD-TTg), établissant pour la première fois trois piliers : Gouvernement numérique – Économie numérique – Société numérique. Dès lors, la pensée de développement est passée de "l’application des technologies de l'information" à une "transformation globale". Sous l’impact de la pandémie de COVID-19, la transformation numérique a été fortement accélérée, se manifestant par l’essor des services publics en ligne, l’engagement des entreprises et l’explosion du commerce électronique. 3 Phase de synchronisation du système (2022–2023) La transformation numérique a été déployée de manière synchrone à l’échelle nationale, avec une approche centrée sur le citoyen. En 2022, le Projet 06 sur le développement de la base de données démographiques et de l’identification numérique a été lancé, marquant une étape importante avec la naissance de l’application VNeID. Les services publics en ligne, la carte d’identité à puce, les paiements sans espèces… sont progressivement entrés dans le quotidien, transformant les orientations politiques en réalités concrètes. 4 Phase d’intégration – Valorisation des données (2024–2025) L’accent est mis sur l'interconnexion, l’interopérabilité et l’exploitation des données. Le gouvernement ne se contente plus de numériser les services, il commence à faire des données un véritable levier de gouvernance. Parallèlement, VNeID s'enrichit progressivement de documents personnels et de services administratifs, tandis que de nombreuses collectivités accélèrent le développement des villes intelligentes, posant ainsi les bases d'une gouvernance numérique moderne. 5 Phase de nouvelle stratégie – Percée globale (2025–2026) La Résolution 57-NQ/TW marque un tournant charnière. La transformation numérique n’est plus perçue comme un outil de soutien, mais devient le moteur central du développement national. La science, la technologie et l’innovation sont érigées en piliers stratégiques, fondant le nouveau modèle de croissance à l’ère numérique.

Notamment, l’essence et le rôle de la transformation numérique ont été affirmés par le secrétaire général To Lam :



Le secrétaire général To Lam a affirmé que la transformation numérique est une nouvelle méthode de développement : la méthode de développement numérique lors de la Conférence nationale sur les percées en matière de développement des sciences, des technologies, d'innovation et de transformation numérique nationale, tenue le 13 janvier 2026 à Hanoï. Photo : VNA.

“ Avec l’objectif de devenir un pays industriel moderne d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, nous devons considérer la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme les moteurs principaux. Le développement de la science, de la technologie et de la transformation numérique ne sont que des "moyens importants" pour atteindre le but. La percée et l’innovation sont les éléments "miracles" pour accomplir des prouesses, car seules les percées créatrices génèrent des avancées révolutionnaires, permettant de franchir les barrières et les limites actuelles pour obtenir des résultats exceptionnels. Le secrétaire général To Lam

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: TTXVN ---Le secrétaire général To Lam a présidé une réunion de la permanence du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, l'innovation et la transformation numérique le 12 mars 2026. Photo : VNA.

“ Investir dans la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique n’est pas un investissement à court terme ; il faut accepter un certain décalage et des risques. C’est un changement majeur de paradigme de la pensée. Bui The Duy, vice-ministre des Sciences et des Technologies du Vietnam

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui The Duy, estime que la Résolution 57 est le "fer de lance" politique, visant à lever les goulots d’étranglement institutionnels pour libérer les ressources. Selon lui, le point de percée de la Résolution réside dans la pensée d’investissement à long terme, mettant l’accent sur les technologies fondamentales comme les données, l’IA, la blockchain et l’IoT, ce qui jette les bases d'un nouveau modèle de croissance fondé sur l'innovation.

Selon Csaba Bundik, fondateur de Tenjin AI et ancien directeur d'EuroCham Vietnam, le Vietnam a accompli, du point de vue international, des progrès remarquables dans le développement du gouvernement numérique. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, la plupart des démarches administratives reposaient encore sur des documents papier, nombre d'entre elles peuvent aujourd'hui être accomplies, réglées et suivies intégralement en ligne. Cette évolution renforce la transparence tout en réduisant sensiblement les coûts et la dépendance aux interactions directes avec l'administration.

“ Outre la garantie de la cybersécurité, il est nécessaire de continuer à améliorer l'interopérabilité des données, à étendre la prise en charge multilingue et à maintenir des mécanismes de soutien lorsque les processus numériques rencontrent des problèmes. Csaba Bundik, ancien directeur exécutif d'EuroCham Vietnam, PDG de CETA Consulting

Ollie Arci, éditeur senior dans un cabinet international de consultation en risques a dit que l'idéal serait que le Vietnam dispose d'un écosystème numérique intégré, articulé autour de l'identité numérique de chaque individu et utilisable pour l'ensemble des services : fiscalité, banque, titres de séjour, permis et autres démarches administratives. Une fois les plateformes interconnectées, les étrangers n'auront plus à déclarer les mêmes informations à plusieurs reprises.

Un bouclier numérique pour protéger les étrangers lors de la demande d’e-Visa

L’expansion du visa électronique marque une étape importante dans le processus de transformation numérique des procédures d’immigration. Photo VNA

Avant même d’arriver au Vietnam, les étrangers accèdent aux services numériques via le système de visa électronique (e-Visa). Avec l’identification numérique et les services publics en ligne, l’e-Visa complète l’écosystème numérique au service des étrangers durant leur entrée, leur séjour et leur vie au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien applique la délivrance d’e-Visa aux citoyens de tous les pays et territoires, permettant l’entrée et la sortie via 83 postes-frontières internationaux (dont les futurs aéroports de Long Thanh et Gia Binh).

En 2025, le Département de l’immigration a délivré plus de 4 millions d’e-Visas, soit une hausse de plus de 30 % par rapport à 2024. Au premier semestre 2026, près de 2,5 millions de visas ont été octroyés, soit une augmentation de près de 30 % sur un an.

Csaba Bundik, ancien directeur exécutif d'EuroCham Vietnam, PDG de CETA Consulting Pour les touristes, l’e-Visa est probablement l’amélioration la plus visible, facilitant la planification des voyages et créant une première impression positive d’un Vietnam ouvert et accessible. Tang Zhen Zhong, touriste chinois Le processus de demande d’e-Visa est assez pratique. En déposant le dossier soi-même, on n’a pas besoin d’intermédiaire et la procédure est rapide.

Le processus de demande d’e-Visa est assez pratique. En déposant le dossier soi-même, on n’a pas besoin d’intermédiaire et la procédure est rapide.

Cependant, avec le développement des services numériques, des sites web frauduleux de plus en plus sophistiqués sont apparus. Selon Nguyen Tien Nam du Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité - A05, des individus créent des interfaces quasi identiques aux portails officiels pour tromper les utilisateurs. Les autorités recommandent donc de n’effectuer les procédures que sur les portails officiels avec le domaine .gov.vn.

Le général de division Pham Dang Khoa, directeur de l’A08 : Les sites officiels de l’e-Visa vietnamien (https://evisa.gov.vn ; https://thithucdientu.gov.vn) disposent de certifications de cybersécurité et de certificats numériques internationaux. Les étrangers doivent impérativement accéder à ces adresses pour éviter les frais indus sur des sites frauduleux. Nguyen Tien Nam, officier de l’A05 : Nous recommandons aux utilisateurs de ne consulter que les portails officiels ".gov.vn" et d’être prudents lors du partage d’informations personnelles. En cas de suspicion de fraude, il faut rapidement alerter la police. Tang Zhen Zhong, touriste chinois Je vérifie généralement l'extension du nom de domaine. Si elle se termine par « .vn » ou contient « .gov », cela me semble plus fiable.

Outre la sécurité numérique, le Département de l’immigration accélère l’usage de la biométrie et l’expérimentation de la collecte des données passagers avant le vol pour réduire les délais de traitement.

“ Le Département de l'immigration a mis en place un Centre de commandement des opérations d’immigration, utilisant l’IA et le Big Data pour centraliser les données des étrangers et alerter automatiquement sur les risques potentiels pour la sécurité nationale et l’ordre social. Le général de division Pham Dang Khoa, directeur de l’A08

À travers ces expériences concrètes vécues par les citoyens, les entreprises et les étrangers, la transformation numérique au Vietnam s'ancre progressivement dans la gestion publique et la prestation des services publics. Ces avancées reflètent pleinement l'esprit de la Résolution 57, qui place l'usager au cœur de l'action publique et encourage l'innovation dans le fonctionnement de l'État. Comme le souligne l'investisseuse sud-coréenne Kim Ji Eun :

"La réforme administrative ne réussit réellement que lorsque les politiques, les hommes et la technologie avancent au même rythme. Les investisseurs étrangers ne cherchent pas de privilèges, mais de la clarté, de la cohérence et de la prévisibilité". - VNA