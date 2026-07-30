LongForm Hanoï fait de la culture un moteur de son développement Le Plan directeur de Hanoï à l’horizon de 100 ans considère désormais la culture comme une valeur fondamentale, une ressource endogène, une force d’influence et un moteur du développement durable de la capitale.

Hanoï façonne un espace culturel à la hauteur de sa vision pour le siècle à venir. Photo : VNA

Alors que les précédents plans de développement plaçaient principalement la culture dans une logique de préservation du patrimoine, de protection de l’identité urbaine et de promotion du tourisme, le Plan directeur de Hanoï à l’horizon de 100 ans la considère désormais comme une valeur fondamentale, une ressource endogène, une force d’influence et un moteur du développement durable de la capitale.

Le Plan directeur de Hanoï, conçu avec une vision à 100 ans, considère la culture comme ressource endogène, force d'attraction et moteur d'une croissance durable. Photo : VNA

La principale nouveauté ne réside pas dans la construction de nouveaux équipements culturels ou l’élargissement de la liste des sites protégés, mais dans une nouvelle approche faisant de la culture un moteur de développement. Le Plan directeur prévoit également une réorganisation de l’ensemble de l’espace culturel en lien avec le développement urbain, les paysages et la vie contemporaine.

Vers un réseau d'espaces patrimoniaux

Hanoï possède le plus grand nombre de sites patrimoniaux du pays, avec près de 6.000 monuments historiques et culturels, des milliers d'éléments du patrimoine culturel immatériel et plusieurs sites inscrits par l'UNESCO.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: TTXVN “ Hanoï possède le plus grand nombre de sites patrimoniaux du pays, avec près de 6.000 monuments historiques et culturels, des milliers d'éléments du patrimoine culturel immatériel et plusieurs sites inscrits par l'UNESCO. Directeur du Service municipal de la Culture et des Sports, Pham Tuan Long

Selon le directeur du Service municipal de la Culture et des Sports, Pham Tuan Long, ces patrimoines ne constituent pas seulement un héritage à préserver, mais aussi une ressource au service du développement.

Dans le cadre d'un développement structuré autour de neuf pôles de croissance, le riche patrimoine de Hanoï constituera le socle historique et culturel façonnant l'identité de chaque espace urbain. Photo : VNA

Au lieu de préserver chaque monument de manière isolée, le Plan directeur prévoit la création de corridors culturels et d'un vaste réseau d'espaces patrimoniaux.

Parmi les principaux projets figurent quatre grands corridors du patrimoine, de la culture et des paysages le long des fleuves Da, Rouge et Duong, sur une longueur totale d'environ 150 kilomètres.

Les espaces situés sur les deux rives du fleuve Rouge seront aménagés pour devenir l'axe structurant du paysage, de la culture, de l'histoire et de l'environnement de la capitale. Photo : VNA

Les deux rives du fleuve Rouge seront aménagées comme un axe majeur du paysage, de la culture, de l'histoire et de l'environnement de la capitale. Elles accueilleront des espaces publics, des parcs, des équipements culturels, des services touristiques ainsi que des ouvrages emblématiques destinés aux festivals et aux activités touristiques.

Selon Pham Tuan Long, le fleuve Rouge constitue le principal axe culturel et paysager de Hanoï. Les futurs plans d'aménagement continueront d'étendre les espaces de préservation des villages anciens, des villages de métiers et des sites patrimoniaux situés le long du fleuve.

L'histoire de Thang Long–Hanoï est intimement liée à son réseau de villages anciens, de villages de métiers et de sites patrimoniaux répartis le long des deux rives du fleuve Rouge. Photo : VNA

Parallèlement, le Plan directeur prévoit la création d'un « Arc vert et spirituel » à l'ouest et au sud de la capitale, reliant plusieurs sites historiques, culturels, naturels et spirituels majeurs, tout en ouvrant un itinéraire touristique interrégional consacré au patrimoine et à la spiritualité.

Tam Chuc et Trang An–Bai Dinh (Ninh Binh) formeront à la fois une ceinture verte de protection de l'environnement et un itinéraire touristique interrégional baptisé « Route du patrimoine et de la spiritualité ». Photo : VNA

Le Plan directeur organise également les principaux sites patrimoniaux de Hanoï en un réseau continu reliant notamment la Citadelle impériale de Thang Long, le site de Cô Loa, le Vieux Quartier, le lac Hoan Kiem, les villages de métiers, les villages anciens ainsi que les espaces culturels situés le long du fleuve Rouge. L'objectif est de permettre aux habitants et aux visiteurs de découvrir le patrimoine à travers un ensemble d'espaces reliés entre eux plutôt qu'au moyen de sites isolés.

Le Plan directeur ne se limite pas au centre historique de la capitale. Des sites tels que l'ancienne citadelle de Son Tay, l'ancien village de Duong Lam, le complexe de Huong Son ou encore Cô Loa sont appelés à devenir des pôles culturels contribuant au développement durable des zones périphériques. Leur association avec les villages anciens et les villages de métiers permettra de mieux relier les espaces de vie contemporains aux valeurs traditionnelles.

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Des sites tels que les pagodes Thay, Tay Phuong, Tram Gian et Tram deviendront des pôles culturels favorisant le développement durable des zones satellites. Photo : VNA

Un nouvel élan pour la culture de la capitale

Parallèlement à la réorganisation des espaces patrimoniaux, le Plan directeur vise à développer un écosystème culturel et créatif moderne, faisant des industries culturelles un secteur économique clé de la capitale.

Le Plan directeur de Hanoï à l'horizon de 100 ans vise à faire des industries culturelles un secteur économique de pointe de la capitale. Photo : VNA

Selon le Plan directeur, Hanoï investira dans un réseau d'institutions culturelles modernes, développera des espaces culturels, artistiques et d'exposition, ainsi que des zones de services touristiques et de loisirs, tout en valorisant les sites historiques et les paysages au service du développement économique et touristique.

L'un des projets phares prévoit la création d'un Espace national du patrimoine, de la recherche et de la diplomatie académique au 19, rue Lê Thanh Tông, selon un modèle de « préservation dynamique » conciliant protection du patrimoine, recherche scientifique, échanges académiques et valorisation des produits culturels.

Le Plan directeur prévoit également la mise en place d'un écosystème des industries culturelles, de startup et des pôles créatifs de dimension internationale. Hanoï ambitionne aussi d'accueillir chaque année des festivals et des événements artistiques internationaux afin de devenir un centre régional de la création.

Hanoï développera un réseau moderne d'infrastructures culturelles. Photo : VNA

La ville entend poursuivre la numérisation des sites patrimoniaux, des trésors nationaux et du patrimoine documentaire, constituer une base de données culturelle unifiée et renforcer l'utilisation des technologies numériques dans la gestion et la valorisation du patrimoine.

Parallèlement, plusieurs sites culturels et historiques, dont le village de métiers de Bat Trang, le site de Cô Loa, le complexe paysager de Huong Son, le Mausolée du Président Hô Chi Minh, K9-Da Chong et le pont Long Biên, pourraient être proposés à l'UNESCO en vue d'une inscription au patrimoine mondial.

Video: Hà Nội kiến tạo không gian văn hóa cho tầm nhìn thế kỷ (Nguồn: TTXVN)

Selon plusieurs experts, en plaçant la culture au cœur de sa stratégie de développement, Hanoï adopte une nouvelle approche du développement urbain. Avec la création de corridors patrimoniaux, le développement d'espaces culturels interconnectés et la mise en place progressive d'un écosystème créatif, la culture devrait devenir l'un des principaux moteurs du développement de la capitale au cours du siècle à venir. -VNA