Préserver et faire rayonner les valeurs culturelles vietnamiennes à l'ère numérique Le défilé de costumes traditionnels intitulé “Bach hoa Bo hanh” s'est tenue le 15 novembre 2025 dans le cadre du Festival Thang Long - Hanoï 2025. Photo : VNA

Dans la trajectoire de développement de toute nation, la culture constitue le socle spirituel de la société. Elle nourrit les valeurs, oriente les valeurs de vie et contribue à façonner l’identité humaine. Forte d’une base culturelle solide, une société peut non seulement soutenir sa croissance économique, mais aussi préserver son identité, son éthique et sa stabilité sur le long terme.

Conscient de cet enjeu, le Parti et l’État ont promulgué la Résolution n° 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, mettant l’accent sur la construction d’une culture avancée, imprégnée de l’identité nationale, appelée à devenir u socle spirituel solide de la société. L’année 2026 est la première année de mise en œuvre de cette résolution, parallèlement au Programme national cible pour le développement culturel du Vietnam pour la période 2025-2035 et à plusieurs projets stratégiques d’envergure. Cette étape est considérée comme un point de départ décisif pour faire de la culture une véritable force endogène du pays.

La culture face aux défis de l'ère numérique

Dans un contexte de mondialisation et d’essor technologique, la base culturelle de la société fait face à de nombreuses opportunités, mais aussi à des défis majeurs. Si les échanges culturels permettent d’élargir les connaissances et d’accéder à de nouvelles valeurs, une réception sans discernement risque d’éroder les traditions ancestrales.

De nombreux jeunes utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir l'image du pays et du peuple vietnamiens auprès des amis du monde entier. (Source : Page personnelle)

Le développement des réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook ou Instagram influence profondément les modes de vie, en particulier chez les jeunes. La quête de visibilité immédiate et le matérialisme tendent parfois à supplanter les valeurs spirituelles et les normes sociales. Toutefois, utilisée de manière constructive, la technologie devient un puissant vecteur de diffusion culturelle. De nombreux jeunes valorisent aujourd’hui l’ao dai, la gastronomie traditionnelle ou encore des sites emblématiques comme la baie de Ha Long, contribuant ainsi au rayonnement international de l’image du Vietnam.

Conjuguer préservation culturelle et développement économique

Les artisans du village de poterie de Bat Trang effectuent la pulvérisation de l'émail avant d'enfourner les produits. Photo : VNA

Aujourd’hui, la sauvegarde de la culture ne se limite plus à la simple conservation des valeurs traditionnelles, mais s’articule étroitement avec le développement économique. Plusieurs villages de métiers, autrefois menacés de disparition, renaissent progressivement.



Le village de poterie de Bat Trang, à Hanoï, en est un exemple emblématique. Grâce à des programmes de préservation associés au tourisme expérientiel, de nombreuses familles y ont ouvert des ateliers et des espaces d’exposition, permettant aux visiteurs de s’initier aux techniques artisanales tout en générant des revenus durables.

Le village de la soie de Van Phuc compte actuellement près de 800 foyers exerçant ce métier, soit près de 60 % du total des foyers qui y résident. Photo : VNA

De même, le village de soie de Van Phuc a revitalisé son activité en développant le tourisme et en renforçant la valorisation de ses produits. Les visiteurs peuvent y découvrir un savoir-faire ancestral tout en acquérant des étoffes de qualité.

Par ailleurs, le village de peintures de Dong Ho œuvre à la préservation de ses estampes traditionnelles en organisant des ateliers et des expositions. De tels modèles combinant la préservation culturelle et le développement économique ont contribué à assurer la sauvegarde et la diffusion des valeurs traditionnelles dans la vie moderne.

Des visiteurs découvrent les estampes populaires de Dong Ho dans la galerie de l'Artisane émérite Nguyen Thi Oanh, située dans le quartier de Thuan Thanh, province de Bac Ninh. Photo : VNA

Le rayonnement culturel à travers les arts modernes

Le jeune chanteur Duc Phuc interprète la chanson “Phu Dong Thien Vuong” lors du concours Intervision 2025. Photo : VNA

Outre les villages de métiers, la culture vietnamienne est portée par de jeunes artistes qui intègrent l'identité nationale dans des créations modernes pour les projeter sur la scène mondiale. Un exemple frappant est celui du chanteur Duc Phuc, vainqueur du concours Intervision 2025 avec la chanson "Phu Dong Thien Vuong". Cette alliance entre musique contemporaine et éléments épiques nationaux a permis de présenter l'histoire, la solidarité et les aspirations du peuple vietnamien aux amis internationaux.

Commentant ce succès, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a souligné : "La victoire de Duc Phuc est une fierté pour la musique vietnamienne. Elle reflète non seulement le talent de l'artiste, mais aussi la préparation méthodique du ministère dans l'identification et le soutien des jeunes talents à l'international. À l'avenir, le ministère continuera de créer des conditions favorables pour que les artistes vietnamiens brillent sur les grandes scènes mondiales".

Valoriser la puissance culturelle dans la nouvelle phase

La Résolution n° 80-NQ/TW porte sur le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère. Photo : VNA

LLa culture ne se contente pas de préserver l’identité et les traditions, elle constitue également une force endogène qui permet à l’être humain de surmonter les difficultés et de se projeter vers l’avenir. Lorsqu'elle est nourrie et valorisée, la société se développe de manière plus harmonieuse, et les individus vivent avec davantage de bienveillance et de sens des responsabilités.

La Résolution n° 80-NQ/TW réaffirme ainsi la nécessité de consolider ce socle spirituel dans la nouvelle période, tout en soulignant la responsabilité collective de sa préservation.

Ces dernières années, le cadre juridique relatif à la culture, au patrimoine et aux arts s’est progressivement renforcé. De nombreux héritages matériels et immatériels sont valorisés, tandis que l’éducation aux traditions, à l’histoire et à l’éthique est intensifiée. Parallèlement, le Vietnam s’engage également de manière proactive dans l’intégration culturelle internationale, en s’appropriant les apports les plus précieux de l’humanité, tout en préservant et en valorisant son identité nationale.

Enfin, l'investissement dans la création artistique, le développement des industries culturelles et la transformation numérique contribue à consolider le "soft power" et la résilience culturelle de la nation.-VNA