Blog SANTÉ PUBLIQUE : LE VIETNAM PLACE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AU COEUR DE SA STRATÉGIE NATIONALE

La Résolution 72-NQ/TW du Bureau politique met particulièrement en avant le rôle de l’éducation physique et du sport comme levier stratégique d’une transformation profonde de la politique de santé, passant d’une approche centrée sur les soins à une logique de prévention et d’amélioration durable de la qualité de vie.

La Résolution 72-NQ/TW du Bureau politique met particulièrement en avant le rôle de l’éducation physique et du sport comme levier stratégique d’une transformation profonde de la politique de santé, passant d’une approche centrée sur les soins à une logique de prévention et d’amélioration durable de la qualité de vie. Elle apparaît ainsi comme l’un des piliers essentiels du renforcement de la condition physique et de la santé des Vietnamiens. Ce texte constitue également un puissant moteur pour le développement à grande échelle du sport pour tous, avec l’ambition de bâtir une nation plus saine, plus dynamique et donc plus résiliente.

Près de 20 000 coureurs ont participé à la course « Mon Vietnam 2025 ». Photo: VNA

Des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 et 2045

1 Augmenter d’au moins 1,5 cm la taille moyenne des enfants et adolescents âgés de 1 à 18 ans 2 L’espérance de vie moyenne devrait atteindre 75,5 ans, dont au moins 68 années vécues en bonne santé 3 Réduire le fardeau des maladies et contrôler les facteurs de risque qui affectent la santé 4 Maintenir un taux de vaccination supérieur à 95 % pour les vaccins essentiels 5 Augmenter de 10 % la proportion de citoyens pratiquant régulièrement une activité physique 6 Contrôler des facteurs de risque, tels que la consommation d'alcool, de tabac et la pollution environnementale (sol, eau, air). 6 Faciliter l'accès des citoyens à des services médicaux de haute qualité et s'orienter vers la prise en charge globale

Dès 2026, chaque citoyen bénéficiera d'un examen médical périodique ou d'un dépistage gratuit au moins une fois par an. Un carnet de santé électronique sera instauré pour assurer un suivi médical tout au long du cycle de vie, réduisant ainsi les dépenses de santé.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne également de rendre gratuits les frais d’hospitalisation de base dans le cadre de l’assurance maladie.

Pour soutenir cet objectif, l’ensemble du réseau de santé de proximité sera modernisé : 100 % des stations médicales communales devront être rénovées et correctement équipées. À partir de 2027, chaque station devra compter au minimum quatre à cinq médecins.

La couverture de l’assurance maladie devra dépasser 95 % de la population dès 2026 avant d’atteindre l’universalité en 2030.

Selon la Résolution n°72,

avec une vision pour 2045

Le Vietnam ambitionne d'offrir un cadre de vie de qualité supérieure. Les indicateurs de santé et la couverture des services essentiels devraient alors être au niveau des pays développés de la région et du monde.

L'espérance de vie devrait dépasser les 80 ans, avec plus de 71 années de vie en bonne santé, tandis que la stature des jeunes Vietnamiens devrait égaler celle des nations au niveau de développement comparable.

Un système de santé moderne, équitable, efficace et durable qui privilégie la prévention des maladies et répond aux demandes de soins de santé de plus en plus diversifiées et élevées de la population.

“ Selon la Résolution 72-NQ/TW, le 7 avril — Journée mondiale de la santé — deviendra également la Journée nationale de la santé publique du Vietnam. Cette initiative vise à rappeler chaque année l’importance de l’activité physique et à encourager l’adoption de modes de vie plus sains. Elle s’inscrit dans une stratégie de long terme destinée à renforcer durablement la qualité du capital humain vietnamien.

Célébration à Hô Chi Minh-Ville de la Journée nationale pour la santé publique 2026. Photo: VNA

Des solutions de rupture pour promouvoir le sport et l’activité physique

Pour concrétiser cette vision, la Résolution 72-NQ/TW mise sur la « démocratisation » de l'activité physique. Le texte prévoit l'amélioration des infrastructures sportives publiques : parcs, centres culturels et terrains locaux devront être facilement accessibles pour que l'exercice devienne une habitude quotidienne.

L'éducation physique en milieu scolaire est également réformée. Les programmes intégreront désormais des contenus sur la nutrition et le mouvement dès le plus jeune âge. Cette approche repose sur une coordination étroite entre les secteurs de l'éducation et de la santé pour garantir un entraînement scientifique et sécurisé, adapté à la physiologie des jeunes Vietnamiens.

L'éducation physique en milieu scolaire est également réformée. Photo: VNA

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Selon le Docteur Nguyen Manh Thang, président de l'Association de médecine du sport du Vietnam, cette discipline jouera un rôle pivot. Elle permettra non seulement d'optimiser les performances des athlètes de haut niveau par la nutrition et la récupération, mais guidera aussi le grand public vers une pratique sécurisée. « La Résolution 72 aidera les citoyens à prendre conscience de l'importance de l'exercice et à combiner activement nutrition et mouvement pour protéger leur capital santé », a-t-il souligné.

Pour un Vietnam fort. Video: VNA

Un peuple en bonne santé pour une nation prospère

La mise en œuvre de la Résolution 72-NQ/TW est perçue comme l’incarnation concrète de l’ambition nationale selon laquelle « un peuple fort fait une nation prospère ». Dans les années à venir, une attention particulière sera accordée à l’articulation entre médecine préventive et activité physique. Les modèles de médecine du sport permettront notamment de détecter précocement les risques de blessures et d’orienter chaque individu vers les activités les mieux adaptées à son état de santé. Cette approche devrait contribuer à alléger la pression sur le système médical, à réduire les dépenses de santé des familles et à améliorer durablement la qualité de vie de la population.

La mise en œuvre de la Résolution 72-NQ/TW est perçue comme l’incarnation concrète de l’ambition nationale selon laquelle « un peuple fort fait une nation prospère ». Photo: VNA

Le développement d’un vaste mouvement sportif populaire ouvre également de nouvelles perspectives pour la détection et l’accompagnement des jeunes talents dans les disciplines traditionnelles et les sports populaires. De nombreux jeunes athlètes sont aujourd’hui repérés lors de compétitions locales avant d’intégrer des équipes municipales, provinciales ou nationales, contribuant ainsi au rayonnement du sport vietnamien sur la scène internationale.

Le développement d’un vaste mouvement sportif populaire ouvre également de nouvelles perspectives pour la détection et l’accompagnement des jeunes talents dans les disciplines traditionnelles et les sports populaires. Sur la photo : lutte au ballon de boue au village de Vân. Photo: VNA

La Résolution 72-NQ/TW agit comme un catalyseur essentiel pour rehausser la stature physique et la qualité des ressources humaines du Vietnam. Avec une implication rigoureuse des autorités et une participation active de la communauté, cette stratégie vise à faire émerger une véritable culture du mode de vie sain, considérée comme un fondement essentiel du développement durable et de la prospérité du pays./.